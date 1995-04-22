重要提示：购买后，请通过 MQL5 私信系统联系我，以获取安装手册和设置说明。

CyberVest EA — 面向 XAUUSD M5 的智能黄金自动交易系统

CyberVest EA 是一款全自动智能交易系统，专门为在 M5 时间周期上交易黄金 XAUUSD 而开发。

该系统旨在通过将自动执行、智能过滤、自适应交易管理、执行控制和账户保护功能结合到一个有组织的交易框架中，为黄金交易提供结构化且有纪律的方式。

CyberVest EA 仅专注于 XAUUSD 市场，适合希望使用自动化解决方案、清晰设置、可控交易管理以及专业配置选项的交易者。

CyberVest EA 背后的工程逻辑

CyberVest EA 会在 5 分钟时间周期上分析 XAUUSD 市场条件，并根据其内部交易逻辑自动管理交易。

该 EA 包含多个控制层，旨在提高交易筛选质量并减少弱信号入场。这些控制层包括方向过滤、时间过滤、波动率检查、市场噪音过滤、执行控制、基于 AI 的信号验证、经济新闻保护以及账户保护规则。

该系统还包含自适应恢复逻辑和智能手数缩放功能。这些工具允许用户直接通过 EA 输入设置控制手数行为、恢复管理、最大风险敞口和交易限制。

CyberVest EA 被设计为一种结构化的自动交易工具。其表现取决于市场条件、经纪商执行质量、点差、账户类型以及所选择的输入设置。

主要功能

全自动交易

CyberVest EA 可以在无需人工干预的情况下自动开仓、管理和控制交易。

仅限 XAUUSD

该 EA 专门为黄金交易开发，仅用于 XAUUSD。

M5 时间周期

CyberVest EA 仅设计用于 5 分钟图表。

智能内部策略逻辑

该 EA 使用内部市场分析和预设交易条件来识别潜在交易机会，同时不公开完整策略结构。

方向和时间过滤器

CyberVest EA 应用内部方向和时间过滤器，通过分析市场方向、交易日、交易时段和预设入场条件，帮助提高交易入场质量。

智能 AI 信号过滤器

该 EA 包含一个基于 AI 的验证层，用于在允许入场之前，通过市场方向、波动率、信号强度、市场噪音和整体市场条件来评估交易质量。

经济新闻保护

CyberVest EA 包含新闻保护模块，旨在减少重要经济事件期间的交易活动。该 EA 可以在新闻发布前暂停新入场，在安全延迟后恢复交易，并根据所选设置应用保护行为。

执行和滑点控制

该 EA 包含点差和滑点控制功能，以帮助在可接受的市场条件下保持更稳定的执行。

智能手数缩放

CyberVest EA 包含可控手数缩放、基于余额的增长逻辑、恢复管理、最大手数保护以及表现控制选项。

自适应恢复逻辑

该 EA 使用带有用户可控设置的自适应恢复型交易管理。交易者可以根据自己的账户条件调整恢复行为、手数限制和风险敞口。

Funded Account 保护

CyberVest EA 包含保护功能，旨在帮助用户管理交易限制，例如每日亏损控制、最大回撤控制、每日最大交易次数、最大持仓数量以及风险管理操作。

可自定义风险设置

用户可以直接从 EA 输入参数中调整关键交易和风险设置，包括手数大小、交易限制、恢复设置、点差控制和保护选项。

简单安装

设置流程设计得清晰且实用。购买后，将通过 MQL5 私信提供安装手册和推荐设置说明。

技术建议

支持品种：仅 XAUUSD

推荐时间周期：仅 M5

最低入金：$ 250

推荐账户类型：ECN、Raw、Razor 或任何低点差账户

杠杆：1:100 或更高

执行模式：Hedge account

推荐环境：低点差、稳定执行，并使用 VPS 托管以实现持续运行

黄金价格格式要求

CyberVest EA 设计用于支持 XAUUSD 报价为小数点后 2 位的经纪商。

示例：2035.45

如果您的经纪商将 XAUUSD 报价显示为小数点后 3 位，请在真实账户上使用 EA 之前，通过 MQL5 私信系统联系开发者。

重要使用说明 CyberVest EA 是一款自动交易工具，专为结构化 XAUUSD M5 交易而设计。表现可能会因经纪商条件、点差、执行质量、市场波动率以及所选输入设置而有所不同。为了获得更好的使用体验，用户应遵循官方设置指南，并使用符合其账户条件的设置。

CyberVest EA — 面向 XAUUSD M5 黄金交易的结构化自动化系统。