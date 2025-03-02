FORCE CANDLE PRO MT5

一款 动量 交易 机器人 以 纪律 和 清晰 捕捉 强势 行情

只 在 市场 出现 真实 的 强势 蜡烛 时 入场

实体 明显 反向 影线 受控 读取 客观 执行 稳健

不 夸张 不 依赖 外部 组件 不 使用 马丁策略 不 使用 网格策略

为什么 选择 FORCE CANDLE PRO

它 寻找 价格 能量 在 单根 强势 蜡烛 中 集中的 时刻

当 这种 情况 出现 时 延续 概率 往往 提升

机器人 衡量 实体 强度 与 ATR 的 关系 评估 实体 与 全程 的 比例 并 检查 反向 影线 是否 受控

你 也 可以 启用 近期 高点 或 低点 的 突破 确认

结果 是 更 干净 的 入场 有 背景 有 逻辑 专注 捕捉 走势 的 主动 段

适用 人群

希望 入场 清晰 降低 噪音 的 交易者

偏好 轻量 实用 且 无 外部 库 依赖 的 EA 的 交易者

希望 快速 配置 使用 点 位 止损 和 止盈 的 交易者

追求 执行 一致 且 风险 控制 简洁 的 交易者

本 EA 的 与众不同 之处

每 根 蜡烛 一次 决策 避免 在 蜡烛 形成 中 频繁 操作

可 选择 每个 品种 和 Magic 仅 保持 一个 仓位

智能 手数 随 可用 保证金 自动 调整 在 不 违反 保证金 规则 的 前提 下 尽量 使用 账户 允许 的 最大 手数

遵守 品种 的 StopLevel 最小 止损 距离 自动 调整 止损 和 止盈 以 降低 拒单

不 使用 dll 不 使用 webrequest 不 搞 花招 日志 透明 可查

架构 简洁 稳健 便于 测试 也 适合 日常 使用

机器人 的 思考 流程

等待 蜡烛 收盘

测量 蜡烛 实体 并 与 设定 的 ATR 比较

检查 实体 与 全程 的 比例 以 确保 信号 质量

检查 反向 影线 以 避免 杂乱 的 蜡烛

若 启用 突破 则 要求 收盘 超越 选定 窗口 内 的 近期 高点 或 低点

当 条件 满足 时 提交 市价 单 使用 点 位 止损 和 止盈 并 遵守 品种 限制 与 你的 可用 保证金

主要 参数 的 通俗 表述

magic 每 个 实例 的 唯一 标识 用于 区分 交易

lot fixed 目标 手数 若 保证金 不足 EA 会 自动 降低 到 可用 手数

slippage points 市价 执行 的 最大 允许 偏差

one position per symbol 启用 后 每个 品种 和 Magic 只 保持 一个 仓位

minimum bars for start 开始 交易 所需 的 最小 K 线 数

atr period 用于 衡量 波动 的 基准 周期

body atr mult 最小 实体 强度 以 ATR 为 单位 建议 在 一 点 零 到 一 点 五 之间 以 捕捉 够 强 的 蜡烛

min body to range 最小 蜡烛 质量 实体 相对 全程 的 比例 比例 越 高 蜡烛 越 充实

max wick ratio 反向 影线 的 最大 比例 相对 实体 的 份额 适度 的 值 有助 于 过滤 带 明显 拒绝 的 蜡烛

require breakout 和 breakout period 在 选定 窗口 内 通过 近期 高点 或 低点 的 突破 来 确认

sl points 和 tp points 止损 与 止盈 的 点 数 零 值 表示 关闭 请 按照 你的 交易 品种 的 点 值 进行 调整

测试 模式 的 无 交易 保护

EA 为 策略 测试器 设计 了 专属 保护

若 多 根 K 线 无 信号 可 在 尊重 测试 账户 保证金 的 前提 下 以 放宽 阈值 强制 执行 一 次 交易

该 功能 仅 在 测试器 中 生效 不 改变 实盘 逻辑 便于 在 优化 时 快速 检查 执行 与 策略 完整性

初始 设置 建议

外汇 与 指数

body atr mult 建议 在 一 点 零 到 一 点 二

min body to range 建议 在 五十五 到 六十五 百分比

max wick ratio 建议 在 三十 到 四十 百分比

启用 突破 窗口 设为 二十 到 三十 根

止损 与 止盈 大致 为 一 倍 ATR 和 二 倍 ATR

黄金 与 加密 货币

body atr mult 建议 在 一 点 二 到 一 点 五

min body to range 建议 在 六十 到 七十 百分比

max wick ratio 建议 在 二十五 到 三十五 百分比

突破 窗口 设为 三十 到 四十 根

止损 约 一 倍 ATR 止盈 约 二 到 三 倍 ATR 以 争取 更 长 的 走势

推荐 时间框架

从 五 分钟 到 一 小时 开始

将 止损 与 止盈 与 交易 品种 的 点 值 对齐

请 记住 每个 品种 都 有 自己 的 规范 点 值 tick StopLevel 和 最小 手数 请 按 你的 合约 实际 调整

良好 实践

每个 图表 仅 运行 一个 品种 以 便 管理 实例

每个 图表 与 品种 使用 唯一 的 Magic 编号

先 用 模拟 账户 测试 再 进入 实盘

若 你的 风险 计划 未 覆盖 额外 波动 请 避开 高 影响 新闻 时段

随着 市场 状态 变化 定期 复核 止损 与 止盈

你 将 获得

可 直接 使用 的 FORCE CANDLE PRO MT5 EA

保守 与 方向性 两种 预设 建议

通过 MQL5 门户 留言 的 配置 支持

为什么 它 能 卖

因为 它 说 的 是 追求 清晰 的 交易者 的 语言

不 承诺 奇迹 不 使用 伎俩 不 叠加 网格 不 在 亏损 后 加倍 手数

当 价格 展现 真实 动能 时 入场 按照 你 设定 的 止损 与 止盈 离场

这 有助 于 降低 噪音 让 你 专注 执行 与 风险

将 EA 放 到 图表 的 步骤

打开 目标 品种 的 图表

设置 时间框架

将 EA 拖入 图表

设置 手数 止损 止盈

调整 body atr mult min body to range max wick ratio

如 需要 启用 require breakout 并 选择 breakout period

确认 并 让 机器人 按 照 每 根 蜡烛 的 节奏 运行

相关 技术 细节

手数 计算 遵守 品种 的 最小 最大 与 步长

下单 前 检查 可用 保证金

自动 调整 止损 与 止盈 以 遵守 品种 StopLevel

根据 品种 位数 规范 化 价格 与 手数

日志 清晰 便于 审计 与 排错

本 EA 适合 的 场景

趋势 明确 的 日子 蜡烛 实体 宽大 且 充实

确认 延续 的 突破 场景

流动性 良好 趋势 清晰 的 品种

需要 谨慎 的 场景

长 时间 横盘 且 影线 频繁 的 市况

重大 新闻 附近 波动 无序 的 时段

点差 可变 且 经常 扩大的 品种 请 为 止损 与 止盈 预留 缓冲

一句 话 概括 策略

耐心 等待 强势 蜡烛 出现 以 明确 的 风险 与 目标 入场

透明 承诺

不 使用 dll

不 使用 webrequest

不 使用 马丁策略

不 使用 网格策略

每 根 蜡烛 一次 决策

可 选择 每个 品种 和 Magic 仅 保持 一 个 仓位

最后 信息

如果 你 想要 一款 兼具 标准 与 简洁 的 动量 EA FORCE CANDLE PRO MT5 为 你 而 生

它 结合 清晰 规则 稳健 执行 与 客观 参数 让 你 能够 测试 校准 并 以 纪律 落地 强势 蜡烛 策略

先 在 模拟 账户 试用 再 按照 你 的 品种 做 微调 然后 谨慎 地 过渡 到 实盘

现在 购买 让 一 套 读取 强势 的 机器人 为 你 工作

风险 提示

金融 市场 交易 伴随 风险

历史 结果 不 代表 未来 表现

请 使用 符合 你 风险 画像 的 管理 策略

在 实盘 使用 前 先 在 模拟 账户 进行 测试