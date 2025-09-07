采用阶梯定价模型：每购买第5次，价格增加50美元。随着每一个新买家的加入，下一个价格级别会越来越接近——使得您的入场变得更加昂贵。 在触发下一个价格上涨之前，按照当前价格锁定SGear。

此次销售是有限的——无论是时间还是数量。之后将恢复正常市场价格。

夏末特惠促销 – 限时进行！

SGear – 清晰趋势逻辑，拒绝AI幻想

SGear 是一款全自动的智能交易系统，始终遵循市场主趋势运作。

它专注于稳定的市场走势，避免被短期反弹或市场情绪波动所干扰。

策略基于清晰、逻辑严密的交易结构，在行情混乱时主动规避低质量交易。

交易规则简洁明了。入场与离场均遵循明确条件，每一个市场阶段都有预设的操作标准。

只有在特定条件满足时才会执行交易，这保证了系统的结构性与清晰性，也有效降低了不必要的风险。

SGear 的核心优势之一是信号筛选机制，仅在稳定、趋势明确的市场环境中出手。

当市场处于震荡或不明确时，系统会自动暂停操作，始终聚焦于最具潜力的时机。

我们曾认真评估将人工智能技术用于交易策略的可行性，

但实际测试结果令人失望：大多数 AI 模型过于依赖数据噪声，精准度不足，

且在真实市场环境中缺乏长期稳定性与可靠性。

因此我们有意识地放弃了使用人工智能，SGear 完全基于可解释、可验证的规则运行，

其优势在于：每一笔交易都可以被理解和分析，而非依赖“黑盒”模型。

每笔交易均设置固定止损（Stop-Loss）与止盈（Take-Profit），

风险始终处于可控范围，无惧市场波动。

同时，系统采用动态盈利保护机制，在行情有利时可持续锁定利润，避免过早平仓。

SGear 并非用于高频交易或盲目追求交易数量，

它强调交易质量与效率，更适合希望长期稳健操作的交易者。

对比项 SGear 其他 EA / AI 系统 交易方向 始终跟随主趋势 无明确趋势依据 信号质量 严格筛选，信号清晰 频繁交易，信号杂乱 系统透明度 规则清晰，可追溯 “黑盒”决策，难以理解 人工智能 不使用 AI（有意为之） AI 决策，波动大且不可控 风险管理 固定 SL & TP，搭配动态止盈 过度优化，缺乏灵活性 历史拟合 拒绝过度拟合 严重依赖历史优化 交易频率 精选交易，专注质量 交易频繁，缺乏实质优势 适应市场阶段 识别震荡市，自动暂停 无筛选，持续运行 长期稳定性 专注可持续成长 短期表现佳，长期不稳定 适合上班族 是的 – 自动运行，省时省心 需要频繁干预与监管

少即是多： SGear 只在市场提供高质量信号时执行交易，有效控制交易频率与风险。

无黑箱决策： 每笔交易都有明确逻辑，真实可追踪，增加账户透明度。

现实收益预期： SGear 经过实盘验证，不是仅仅靠回测“造神”的系统。

低维护负担： 趋势逻辑自动执行，适合不想天天盯盘的交易者。

拒绝炒作式 AI： 当前 AI 在金融交易中仍不够成熟，SGear 更信赖稳健逻辑而非幻想。

该EA适用于XAUUSD，并可在任何经纪商平台上运行。欢迎使用Prop Firm账户。时间周期为M30，起始资金仅需50美元。