Varunna BTC 是一款由我们的团队专门开发的高级 Expert Advisor，专用于在 MetaTrader 5 上进行 Bitcoin（BTCUSD）自动交易，重点关注纪律化执行、资金保护和风险控制。

系统完全自动运行，可自主分析市场、执行交易并管理持仓，无需用户持续干预。

Varunna BTC 配备专业的动态信息面板、自动手数计算、经纪商服务器端的持仓保护机制、资金监控以及实时风险管理功能。

系统采用 No Grid 和 No Martingale 设计，不会在亏损后逐步增加交易手数，也不会为了弥补之前的亏损交易而提高风险。

首发优惠 首发特别价格：199 USD 计划最终价格：999 USD 199 USD 的优惠价格将在首发期间提供。之后价格将逐步提高，直至达到计划最终价格 999 USD。 在首发期间购买 Varunna BTC 的客户，将以购买时的当前价格获得本产品。 实盘交易信号 官方实盘交易信号 公开信号可用于查看 Varunna BTC 在真实市场环境中的交易、账户历史以及实际运行表现。 评估交易结果时，应同时考虑所使用的资金、设置的风险水平以及经纪商的交易执行条件。 官方频道 关注我们的 MQL5 官方频道，获取产品更新、新产品发布以及交易系统的最新消息。 用户指南与支持 购买后，请联系我们获取《快速用户指南》。该文档介绍了公开参数、推荐的运行环境、面板显示的信息、系统状态以及暂停按钮的使用方法。 如需获取用户指南、咨询问题或获得技术支持，请给我们发送消息。如果您希望及时了解更新、新发布内容和未来产品，欢迎关注我们的个人主页。

主要功能

— BTCUSD 全自动交易

— 支持买入和卖出操作

— 自动计算交易手数

— 动态持仓管理

— 注册在经纪商服务器上的保护机制

— 实时资金和风险监控

— 专业集成信息面板

— 支持 BTCUSD 交易品种名称的前缀和后缀

— No Grid

— No Martingale

— 亏损后不逐步增加风险

推荐配置

Varunna BTC 专为 MetaTrader 5 上的 BTCUSD 开发，使用 H1 时间周期。推荐的默认配置采用每笔交易 1% 风险，建议初始资金为 1,000 USD。

推荐参数已经内置于 Expert Advisor 中，因此使用默认配置时无需加载单独的 preset 文件。

为了获得更稳定的运行环境，建议使用适合 Bitcoin 交易、交易成本和点差较低的账户，优先选择 Raw Spread 或 ECN 账户，并保持稳定可靠的网络连接。在条件允许的情况下，建议通过 VPS 持续运行 MetaTrader 5。

重要说明

由于不同经纪商在点差、佣金、隔夜利息、流动性、执行质量以及价格历史数据方面存在差异，实际交易表现可能有所不同。

在真实账户使用 Expert Advisor 之前，建议先在模拟账户中进行测试，以了解其运行方式并确认其与您所使用经纪商交易条件的兼容性。

风险提示

Bitcoin、差价合约（CFD）以及杠杆金融产品交易具有较高风险，可能导致部分或全部资金损失。

历史结果、回测、模拟以及实盘交易信号均不能保证未来的交易结果。使用 Expert Advisor 并不能消除市场风险。

请仅使用符合自身风险承受能力的资金进行交易。本内容仅供参考，不构成任何投资建议。

官方销售渠道

Varunna BTC 仅通过 MQL5 Market 官方销售。