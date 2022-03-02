如何开始学习MQL5 - 页 29

新评论
 

论坛

2017年10月1日以后，将不再继续支持Windows XP/Windows 2003/Windows Vista系统

MetaQuotes Software Corp., 2017.06.02 09:20

2017年10月1日以后，将不再继续支持Windows XP/Windows 2003/Windows Vista系统

Windows XP发布于2001年10月25日，至今已有16个年头。 现在它已经是公认的过时操作系统。3年前，Microsoft公司就已经停止对这三个系统提供支持，因为由于技术的局限，Windows XP已经无法识别潜在的硬件性能。

作为一款过时的操作系统，Windows XP还有大量危险的漏洞，其中一个就是由最近的勒索软件WannaCry加密器所揭露的漏洞。这就是为什么：

2017年10月1日以后，MetaTrader平台将不再继续支持Windows XP，Windows 2003和Windows Vista系统。

较早期的MetaTrader 4和MetaTrader 5版本还可以在这些系统中继续运行，但2017年10月1日后将不能再接收更新。 同时，安装程序也不会在这些系统中运行。

此后，运行MetaTrader 4/5所需的最低操作系统将是Windows 7。然而，我们强烈建议您使用Windows 10的64位版本。

 

论坛

从巴西到科威特 — 交易商们都在不断地切换到MetaTrader 5

MetaQuotes Software Corp., 2017.06.20 11:45

全球交易商又进入新一轮向MetaTrader 5平台的迁移。近来，许多知名的市场参与者宣布开始启用支持锁仓功能的新多元化交易平台。其中包括国际外汇和差价合约交易商IFCMarkets，巴西ModalMais，来自科威特的STP交易商Caveo金融公司和总部位于香港的STP交易商Perfekt Capital有限公司。

“除了我们自有的NetTradeX平台和MetaTrader 4以外，IFCMarkets现在还提供能够显著增强交易者交易体验的MetaTrader 5”，IFCMarkets的执行董事Agasi Vardanyan说。“MetaTrader 5提供了更多的新特性，改进了平台的功能并扩展了更多的工具，使交易过程能够更加灵活舒适。通过内置的MQL5面向对象开发环境在平台内实施的强大算法交易为专业交易者开辟了新的视野”。

From Brazil to Kuwait — Brokers continue switching to MetaTrader 5

“在ModalMais推出MetaTrader 5，我们感到非常高兴，我们希望它能够在很短的时间内成为我们客户最常用的平台”，Modal DTVM的CEO，Rodrigo Puga说。“我们对活跃的交易者和EA交易用户有着巨大的需求。巴西市场缺乏像MetaTrader 5这样的平台，在这里，客户可以更快更自信的轻松规划和执行他们的策略。我们投资了一批稳定可靠的基础设备来满足高标准的要求并以尽可能低的延迟率为巴西大部分活跃的交易者提供最佳的MetaTrader 体验。

“作为一家科威特公司，我们的创始人都是拥有10年以上丰富经验的交易者”，Caveo金融公司的CEO，Hossam El Kashif 对切换到MetaTrader 5评论说。“这正反映了我们的使命就是更轻松地从我们的交易平台开始交易并转向更广泛的服务。2016年底，我们的计划是向前推进更好的交易经验。从MetaQuotes公司宣布提供锁仓功能开始，我们就认识到MetaTrader 5正是我们想要的解决方案。我们了解到，现在我们可以提供更先进的技术和更多的交易品种，除了客户在MetaTrader 4常用的外汇交易以外，还包括了期货和股票。MetaTrader 5将为交易者提供美国股票，期货，基金，外汇和差价合约交易的能力。”

“引入广泛需求的MetaTrader 5锁仓选项大大扩展了外汇交易者的交易机会，也将会为平台带来更多的交易者”，Perfekt Capital 有限公司的CEO，Mallikarjun T. Patil说。除了市场深度和标准时间周期等其他强大的平台工具，锁仓功能还能增强交易者的信心和灵活性。现在，每个交易品种都可以有多种持仓，还包括价格走向交易者相反方向的反向持仓。


 

论坛

如何开始学习MQL5

Sergey Golubev, 2013.09.17 09:59

MetaTrader 5 - 超乎您的想像！

MetaTrader 5 的开发工作始于 2007 年。MetaTrader 5 被构想为革命性、多市场的平台，而且要能运行于外汇交易及任何其它金融市场上。自此之后有大量的工作被执行，而成果则是这个可为交易者提供无限机遇的平 台。我们拟于文本中讨论有关 MetaTrader 5 的所有关键功能，并与该交易平台的前一版本进行对比分析。

  1. 图表
  2. 导航器
  3. 交易
  4. 工具箱
  5. 测试和优化
  6. 与 MQL5.community 集成
  7. MetaEditor
  8. MQL5 编程语言
  9. 针对交易者与开发人员的服务

 

论坛

如何开始学习MQL5

Sergey Golubev, 2013.10.04 08:10

针对初学者以 MQL5 编写“EA 交易”的分步指南



本文的目标受众是想要学习如何以全新的 MQL5 语言编写简单“EA 交易”的初学者。首先，我们将定义我们的 EA（EA 交易）的功能，接下来是 EA 如何实现这些功能。


 

论坛

新版MetaTrader 5平台beta build 1845：改进MQL5柱形图操作和策略测试功能

MetaQuotes Software Corp., 2018.06.11 09:08

新版MetaTrader 5平台beta build 1845：改进MQL5柱形图操作和策略测试功能

更新的MetaTrader 5平台新测试版将于2018年6月8日进行发布。我们将会更新我们位于demo.metaquotes.net:443的MetaQuotes-Demo 公共服务器。我们邀请所有交易者加入测试，评估更新平台的功能从而帮助开发者修正出现的错误。

若要将MetaTrader 5平台升级到build 1845，请连接access.metatrader5.com server:443。

新版MetaTrader 5平台的最终版将在公开测试版结束后发布。

平台更新仅支持在Windows 7及以上操作系统上运行的程序端。不再支持早期的WWhne indows版本
它将包括以下变化：

  1. 程序端：重新设计了开户对话框。现在，您可以从列表中选择一个交易商，然后选择想要的账户类型。这一更新使交易商列表更加集中，因为现在它只显示公司名，而不会显示所有可用的服务器。

    为了使搜索更加方便，公司logo也会在列表中显示出来。如果想要的交易商没有显示在列表中，请在搜索框中输入公司名或服务器地址，然后点击“查找交易商”。




    在对话框中还添加了账户类型的描述，帮助初级投资者选择正确的账户。此外，为了与一般数据保护政策(GDRP)保持一致，更新后的对话框可能包含交易商协议和数据保护政策的链接：




    明显提高了开设真实账户的可能性。之前只存在于移动端的上传ID和地址确认文档的功能，现在也可以在桌面版中使用了。现在，MiFID监管的交易商可以要求所需的任何客户身份识别数据，包括关于就业、收入、交易经验等信息。新功能将帮助交易者更快更容易地开设真实账户，而无需不必要的繁琐程序。





  2. MQL5：由于在编译过程中实行的额外的源代码优化，MQL5应用程序的速度也得到了大幅度提升。在新版MetaEditor重新编译您的程序，使其运行得更快。
    遗憾的是，由于这个额外的优化功能，新程序将无法与以前的程序端版本兼容。使用MetaEditor 1845版本编译的程序，之后无法在低于1845版本的程序端中启用。使用早期的MetaEditor版本编译的程序则可以在新版程序端中运行。

  3. MQL5: New functions: iTime, iOpen, iHigh, iLow, iClose, iVolume, iBars, iBarShift, iLowest, iHighest, iRealVolume, iTickVolume, iSpread. 这些函数类似于MQL4中使用的函数。这些函数可以帮助用户更容易地将交易应用程序代码传输到第五代交易平台。

    在此之前，通过这些函数执行的大部分任务都可以使用Copy*函数实行。但是，用户不得不执行他们自己的函数以便在图表上找到最高/最低值，和根据他们的时间搜索柱形图。现在，这些任何可以使用iHighest、iLowest和iBarShift函数来轻松执行。

    iTime
    返回对应的图表上柱形图的开盘时间（通过'shift'参数表示）。
    datetime  iTime(
   string           symbol,          // 交易品种
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // 周期
   int              shift            // 转移
   );

    iOpen
    返回对应的图表上柱形图的开盘价（通过'shift'参数表示）。
    double  iOpen(
   string           symbol,          // 交易品种
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // 周期
   int              shift            // 转移
   );

    iHigh
    返回对应的图表上柱形图的最高价（通过'shift'参数表示）。
    double  iHigh(
   string           symbol,          // 交易品种
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // 周期
   int              shift            // 转移
   );

    iLow
    返回对应的图表上柱形图的最低价（通过'shift'参数表示）。
    double  iLow(
   string           symbol,          // 交易品种
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // 周期
   int              shift            // 转移
   );

    iClose
    返回对应的图表上柱形图的收盘价（通过'shift'参数表示）。
    double  iClose(
   string           symbol,          // 交易品种
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // 周期
   int              shift            // 转移
   );

    iVolume
    返回对应的图表上柱形图的报价量（通过'shift'参数表示）。
    long  iVolume(
   string           symbol,          // 交易品种
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // 周期
   int              shift            // 转移
   );

    iBars
    返回在历史记录中可用的对应交易品种和周期的柱形图数量。
    int  iBars(
   string           symbol,          //交易品种
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe        //周期
   );

    iBarShift
    Search bar by time. 这个函数返回与指定时间对应的柱形图指数。
    int  iBarShift(
   string           symbol,          // 交易品种
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // 周期
   datetime         time,            // Time
   bool             exact=false      // Mode
   );

    iLowest
    返回在对应图表上找到的最小值的指数（相对于当前柱形图的转移）。
    int  iLowest(
   string           symbol,          // 交易品种
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // 周期
   int              type,            // 时间序列标识符
   int              count,           // 元素数量
   int              start            // 指数
  );

    iHighest
    返回在对应图表上找到的最大值的指数（相对于当前柱形图的转移）。
    int  iHighest(
   string           symbol,          // 交易品种
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // 周期
   int              type,            // 时间序列标识符
   int              count,           // 元素数量
   int              start            // 指数
  );

    iRealVolume
    返回对应的图表上柱形图的真实交易量（通过'shift'参数表示）。
    long  iRealVolume(
   string           symbol,          // 交易品种
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // 周期
   int              shift            // 转移
   );

    iTickVolume
    返回对应的图表上柱形图的报价量（通过'shift'参数表示）。
    long  iTickVolume(
   string           symbol,          // 交易品种
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // 周期
   int              shift            // 转移
   );

    iSpread
    返回对应的图表上柱形图的点差值（通过'shift'参数表示）。
    long  iSpread(
   string           symbol,          // 交易品种
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // 周期
   int              shift            // 转移
   );

  4. 程序端：现在，图表上显示挂单的当前交易量，而不是最初请求的交易量。




  5. 程序端：更新后的程序端优化并快速渲染了扩展模式下的市场深度特性，并启用了点差显示。
  6. 程序端：对交易请求执行结果进行了优化。这种优化在某些情况下可以实现更快处理。
  7. 程序端：修正追踪止损操作中的错误，该错误偶尔可能导致对同一持仓发送多个止损更改的请求。
  8. 程序端：修正最小和最大交易量的设置，以及自定义交易品种设置中的交易量步骤。
  9. 程序端：修正了在将模板应用到交易品种图表时，忽略“修正比例”选项可能导致的错误。
  10. 程序端：修正了报价历史的偶尔错误积累。
  11. MQL5：添加了新的TesterHideIndicators函数。该函数设置了EA交易中使用的指标的显示/隐藏模式。这个函数仅用于在测试期间管理已用指标的可见性。如果您需要隐藏已创建的指标，请设置为true。否则，使用false。
    void  TesterHideIndicators(
   bool      hide     //标识
   );
  12. MQL5：添加了在图表上单击交易价位时生成CHARTEVENT_CLICK事件。
  13. MQL5：修正和优化CopyTicks函数的操作。
  14. MQL5：修正SYMBOL_PROP_LIQUIDITY_RATE属性，SymbolInfoDouble函数返回的值。
  15. MQL5：复制带有叠加内存的字符串数组。
  16. MQL5：修正在FileReadArray数组中分配字符串数组。
  17. MQL5：修正MQL5标准程序库中的错误。
  18. Tester：已经更新用于处理优化缓存的系统。这个缓存存储了关于以前计算的优化传递的数据。策略测试存储了暂停之后恢复优化和避免重新计算已经计算的测试传递的数据。

    优化缓存存储格式的更改
    在早期版本中，优化缓存存储为XML文件。包含指定测试设置的所有EA交易优化传递都被添加到这个文件中。因此，相同的文件也存储了不同输入参数的优化结果。
    现在，优化缓存为每组优化参数存储为单独的二进制文件。由于使用了新格式及更小的文件大小，优化缓存的策略测试操作变得更快。当您恢复暂停的优化传递时，加速情况会更加明显。

    查看早期优化的结果
    现在，早期优化的结果可以在策略测试中直接查看，所以不再需要使用第三方软件来分析巨大的XML文件。打开“优化结果”选项卡，选择一个EA交易和带有优化缓存的文件：



    列表中包含了磁盘上现有的可供被选择的EA使用的所有优化缓存文件。每个文件都显示了优化日期、测试设置（交易品种、时间周期、间隔）和输入参数。您还可以通过获得结果的交易服务器过滤优化结果。

    动态重新计算优化准则
    优化准则是一个特定的变量参数，其值决定了输入测试组的质量。优化准则的值越高，所考虑的给定参数集就越好。

    在此之前，优化期间只计算在优化开始之前选择的一个准则。现在，您可以在查看结果时动态改变优化准则，并且策略测试将自动重新计算所有值。




    手动使用优化缓存
    在早期版本中，优化缓存存储为需要使用第三方软件打开和分析的XML文件。现在，它存储在封闭的二进制文件中。若要获得XML格式的数据，请使用“优化结果”选项卡的快捷菜单将其导出。

  19. Tester：添加了手动设置入金货币和测试与优化杠杆的可能性。在早期版本中，这些参数都是根据连接的账户进行设置的。因此，必须连接到其他账户才能改变这些参数。

    请注意，将利润和预付款转换为指定入金货币的汇率必须在账户上可用，以确保适当的测试。




  20. Tester：移除在测试代理中禁止使用OpenCL的禁令。早些时候，只有在对本地代理进行测试时才允许使用OpenCL设备。现在，当在本地网络和MQL5云网络工作时，代理可以使用所有可用的OpenCL设备（例如处理器、视频卡）。
  21. MetaEditor：优化和加速MQL5存储
  22. MetaEditor：修正在MQH文件暂停之后修复调试过程。
  23. MetaEditor：修正editor中突出显示的源代码。
  24. MetaEditor：修正通过搜索结果的导航。
  25. MetaEditor：修正大量文本替换功能。在某些情况下，只有第一次出现的情况被替换，而不是全部情况。
  26. 文档已更新。

更新内容通过LiveUpdate系统提供。


 

用于 MQL5 向导的 NRTR 指标和交易模块  

NRTR

在本文中, 我们要研究一款构建动态价格通道的指标。并基于此通道创建一款智能交易系统。这种系统在趋势区间表现良好, 但在横盘走势中则发出了大量的假信号。因此需要附加的趋势指标。选择一款合适的指标并非易事, 而且选择往往依赖于具体的行情条件。所以, 一个良好的解决方案是提供将任何选定指标快速连接到已有交易系统的可能性。

这就是为什么我们会使用以下方法。我们将创建一个用于 MQL5 向导 的特殊 交易信号模块。此后我们将能够基于任意选定的趋势指标创建一个类似的模块, 以便产生标识趋势存在与否的 Yes/No 信号。创建交易系统时可使用多个模块的组合, 因此我们可以轻松地组合各种指标


Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

Usefull links/threads/tools

Sergey Golubev, 2017.10.09 07:28

Nick Rypock Trailing Reverse ( NRTR )


The forum

CodeBase

The articles

The blogs

The market

  • many in search here

MQL4/MQL5 向导 - MetaEditor 帮助
MQL4/MQL5 向导 - MetaEditor 帮助
  • www.metatrader5.com
MetaEditor包括了MQL向导，它可以帮助快速产生MQL程序。 通过MQL向导，没有任何编程技巧的交易人也可以创建EA交易。 所有这一切所需要做的是为一个EA交易选择交易信号，资金管理和追踪止损算法。EA交易代码会基于选定的参数自动生成...
 

论坛

MQL5.com论坛信息多语言的自动翻译

MetaQuotes Software Corp., 2013.08.12 09:23

MQL5.com 论坛 现在具有任何信息自动翻译的功能。无论源语言是什么，您都可以翻译任何论坛信息，包括12种语言：阿拉伯语，印度尼西亚语，泰国语，西班牙语，意大利语，越南语，德语，韩语，中文，法语，葡萄牙语和日语。因此，您可以翻译任何语言的论坛信息。

Automatic Translation of MQL5.com Forum Messages from Any Language

用母语编写并以您喜欢的方式与MQL5.com参与者沟通。现在，大家将都可以理解您的意思。双击来翻译论坛的任何讨论并且以您的母语阅读它们。所以，您将能够理解任何人！

Automatic Translation of MQL5.com Forum Messages

论坛信息的编辑器也获得了一些新的功能。您以任何语言准备好您的信息后，您可以在编辑器中直接将它翻译成三种语言（英语，俄语或中文）界面中的一个。要做到这一点，点击编辑器面板上的翻译按钮。

Click Translate Button on the Editor's Panel

在MQL5.com论坛不再有语言障碍。现在，您能够找到与社区所有成员的共同语言！


 

Multi-Dimensional Fractals & Fractal Channel


Forum threads

  • Key thread with indicators
    Multi-Dimensional Fractals (up to 4 Dimension) give us market structure with different kinds of supports and resistances and Multi-Dimensional Fractal Channel - for more precise undestanding of market structure.

文章

代码库

============

 

AtrTrend indicator

论坛

  • AtrTrend - mtf & alerts indicator for MT5 - the post. Added alerts to it too. Kept the look exactly the same as the mt4 version.
  • AtrTrend - mtf & alerts bars indicator - the post.
  • AtrTrend - mtf & alerts indicator for MT5 fixed version and AtrTrend - mtf & alerts bars indicator for MT5 fixed version - the post

代码库

文章

============

 

论坛

如何开始学习MQL5

Sergey Golubev, 2013.12.31 14:19

移动极小化极大：技术分析的新指标及其在 MQL5 中的实施



有一门称作“计量金融”的学科，允许使用理论方法和数学物理学研究金融衍生产品的定价模型。

最近我读到一篇文章，文中描述了一种用于技术分析的新指标，该指标结合了量子物理的理念并将它们应用到了金融学。我对它很感兴趣，并决定教授读者如何基于科学论文在 MQL5 实施该指标。

“移动极小化极大”[2] 原文的作者是 Z.K. Silagadze，一位来自 Budker 核物理研究所和新西伯利亚国立大学的量子物理学家。论文和 MQL5 源代码的链接附在本文的末尾。


1...222324252627282930313233343536...38
新评论