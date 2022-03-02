如何开始学习MQL5 - 页 32 1...2526272829303132333435363738 新评论 Sergey Golubev 2018.06.28 11:22 #311 EATA - indicator for MetaTrader 4 ============ 附加的文件： eata.tpl 116 kb Sergey Golubev 2018.07.02 16:22 #312 如何实现交易员的订单，并在 MQL5 自由职业者服务板块创造利润 MQL5 自由职业者 是一个在线服务，开发者可以从交易员发布的创建交易应用程序订单中获取报酬。现在, 交易者理解了 MQL5.com 网站上的所有服务的不同之处: 一款准备就绪的交易机器人可以从 MetaTrader 的市场中买到, 而基于用户定义的特殊策略的 EA， 可以在自由职业者板块定购。经验丰富的开发者争夺交易者的订单的实现，使交易者可以选择一个最佳时间和成本条件的候选者。在 MQL5.com 上的自由职业者服务 启动于 2010 年 6 月。4 年来，该服务被证明是开发者的显著收入来源。自从启动该服务, 交易员已经为完成的 10,000 个订单，支付了总计 $600,000。 在MQL5.com自由职业者服务中已完成50,000个订单 如何在自由职业者服务中通过完成交易员的订单来赚钱 MQL5.community 中的名人? Sergey Golubev 2018.07.02 16:25 #313 新用户的几个小窍门 有句俗话说的好：从来不犯错误的人将一事无成。这一点应该无法反驳，除非你认为闲着什么都不做也是一种错误。但是俗话说吃一堑长一智，你可以通过分析过去的错误（包括你自己的和他人的）来减少你将来可能会犯的错误。让我们来试着看看我们工作中可能会遇到的一些情景吧，这里所说的工作指的是站内的“工作”服务项目。我们的目标是尽量客观，无论如何，它代表了执行方-开发者的角度。 Sergey Golubev 2018.07.04 16:04 #314 用 MQL5 语言编写的 20 种交易信号 交易者尝试寻找价格变动的规律，努力制定能够通过使用它们来确定有利的买入时机或卖出时机的规则。为了创建一个全自动系统，您需要了解如何告知此类时机 － 交易信号的来临。信号告知交易者可能的建仓点位，但是并不是所有这些信号都是必须要执行的。其他标准能够筛选掉大多数信号，但是对我们而言这还不足够。本文旨在说明如何用 MQL5 语言编写最流行的交易信号。 Sergey Golubev 2018.07.05 10:10 #315 论坛 新版MetaTrader 5平台build 1880：计算合成交易品种的完整历史 MetaQuotes Software Corp., 2018.07.05 08:36 新版MetaTrader 5平台build 1880：计算合成交易品种的完整历史 MetaTrader 5平台更新版将于2018年7月6日进行发布。新版将有以下变化： 程序端：为整个可用的数据深度添加了合成交易品种价格历史的计算。平台根据公式中使用的工具的一分钟柱来计算一分钟柱的历史记录。以前，只能计算最近两个月的历史记录。根据一个明确的请求可以创建更深入的历史（当将图表滚动到左侧或调用Copy函数时）。现在，可以无条件使用所有可用数据来计算历史。在合成公式中使用的每一个交易品种都可以有不同深度的价格历史。合成历史计算是对最短的可用周期来执行。例如，公式使用三个交易品种： EURUSD 历史最早可以追溯回2009.01.01 USDJPY历史最早可以追溯回2012.06.01 EURJPY历史最早可以追溯回2014.06.01 这种情况下，合成交易品种历史的计算周期将从2014.06.01到现在。从这个日期开始将额外排除100分钟，来确保计算的完整性（如果有任何分钟柱不可用在历史中，那么计算中会使用前一分钟柱）。如果所用交易品种的深度历史可以使用，那么合成交易品种历史计算可能需要相当长的时间。为了确保合成交易品种图表即时查看，则首先计算最近两个月的历史（类似于之前版本的计算）。然后再开始计算较早期的历史。 MQL5：ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS新属性 — 在账户入金货币中的小数位数。使用AccountInfoInteger函数来获得属性。您可以在自己计算利润的时候使用这个属性，使所获得的值标准化。 MQL5：修正周时间周期操作期间执行Copy函数和i-函数的延迟。MQL5：修正WebRequest函数的操作。 Tester：添加了下载缓存文件的优化结果之后执行单独EA交易测试的功能。 Tester：新版本提供了通过本地代理加快价格历史初步下载的功能。 文档已更新。 更新将通过实时更新系统提供。 新版MetaTrader 5平台build 1880：计算合成交易品种的完整历史 如何开始使用Metatrader 5 自定义金融品种 - 高级用户选项 - Sergey Golubev 2018.07.09 10:55 #316 MetaTrader 5帮助 → 入门指南 → 开设账户 ---------------- MetaTrader 5 Android 帮助 → 账户 → 开立模拟账户 ---------------- MetaTrader 5 iPhone/iPad 帮助 → 入手启用 ----------------MetaTrader 5 Android build 1642 简化真实账户申请流程---------------- 按经纪人名称查找服务器 ---------------- MetaTrader 5帮助 www.metatrader5.com 交易平台是交易者的操作工具, 为成功的联线交易提供所有必要的功能。它包括 交易 , 技术性 价格分析 和 基本面分析 , 自动交易 以及从 移动设备 进行交易。此外, 从平台上可进行外汇, 期货和股票交易。 所有类型的订单, 价格图表, 技术和基本面分析, 算法和移动交易 ... Sergey Golubev 2018.07.12 10:53 #317 强化学习中的随机决策森林 使用了 bagging 的随机森林 (Random Forest, RF) 是最强大的机器学习方法之一, 它略微弱于梯度 boosting。 随机森林包含了一系列决策树 (也被称为分类数或者 "CART" 回归树，用于解决同名的任务). 它们应用在统计学，数据挖掘和机器学习中。每个单独的树都是一个相对简单的模型，含有分支，节点和叶片，节点包含了所依赖的目标函数的属性，而目标函数的值就通过分支到达叶片。在新案例分类的过程中，有必要通过分支到叶片，根据逻辑原理 "IF-THEN( 如果-那么)" 来遍历所有属性值，根据这些条件，目标变量将会被赋予一个特定数值或者一个类型(目标变量将会归于一个特定叶片)。构建决策树的目的是创建一个模型，可以根据几个输入变量的值来预测目标变量的值。随机森林就是由使用了 Bagging 算法构建的决策树构成的。Bagging 是一个人造词汇，是由单词组合 bootstrap aggregating（自举汇聚法） 形成的。这个词是由 Leo Breiman 在 1994 年引入的， Bootstrap aggregating - Wikipedia en.wikipedia.org Bagging (Bootstrap aggregating) was proposed by Leo Breiman in 1994 to improve classification by combining classifications of randomly generated training sets. See Breiman, 1994. Technical Report No. 421. Given a standard training set of size n, bagging generates m new training sets , each of size n′, by sampling from D uniformly and with... 强化学习中的随机决策森林 Sergey Golubev 2018.07.13 11:04 #318 RSS - MetaTrader 5脚本 Ian Copsey 的 RSS (相对扩散强度) 指标于 2006 年 10 月发表在《股票和商品》杂志上 Sergey Golubev 2018.07.16 10:00 #319 论坛 如何开始学习MQL5 Sergey Golubev, 2018.06.27 16:08 MetaTrader 5帮助 - 开设账户 ============ MetaTrader 5 Android 帮助 - 开立模拟账户============ MetaTrader 5 iPhone/iPad 帮助 - 手启用============ Sergey Golubev 2018.07.16 10:04 #320 2.1. 按经纪人名称查找服务器。 按其名称添加经纪人服务器是 MetaTrader 5 的另一个新便利功能。在前一版本中，您必须要联系您的经纪人问明交易服务器的 IP 地址，或是下载一个专用客户端。现在，您只需输入该经纪人的名称即可。此系统会自动按指定名称查找服务器，并将其添加到列表：之后，您可以开立一个账户。 开设账户 - 入门指南 - MetaTrader 5 www.metatrader5.com 账户类型 1...2526272829303132333435363738 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
EATA - indicator for MetaTrader 4
如何实现交易员的订单，并在 MQL5 自由职业者服务板块创造利润
MQL5 自由职业者 是一个在线服务，开发者可以从交易员发布的创建交易应用程序订单中获取报酬。现在, 交易者理解了 MQL5.com 网站上的所有服务的不同之处: 一款准备就绪的交易机器人可以从 MetaTrader 的市场中买到, 而基于用户定义的特殊策略的 EA， 可以在自由职业者板块定购。经验丰富的开发者争夺交易者的订单的实现，使交易者可以选择一个最佳时间和成本条件的候选者。
在 MQL5.com 上的自由职业者服务 启动于 2010 年 6 月。4 年来，该服务被证明是开发者的显著收入来源。自从启动该服务, 交易员已经为完成的 10,000 个订单，支付了总计 $600,000。
新用户的几个小窍门
有句俗话说的好：从来不犯错误的人将一事无成。这一点应该无法反驳，除非你认为闲着什么都不做也是一种错误。但是俗话说吃一堑长一智，你可以通过分析过去的错误（包括你自己的和他人的）来减少你将来可能会犯的错误。让我们来试着看看我们工作中可能会遇到的一些情景吧，这里所说的工作指的是站内的“工作”服务项目。
我们的目标是尽量客观，无论如何，它代表了执行方-开发者的角度。
用 MQL5 语言编写的 20 种交易信号
交易者尝试寻找价格变动的规律，努力制定能够通过使用它们来确定有利的买入时机或卖出时机的规则。为了创建一个全自动系统，您需要了解如何告知此类时机 － 交易信号的来临。
信号告知交易者可能的建仓点位，但是并不是所有这些信号都是必须要执行的。其他标准能够筛选掉大多数信号，但是对我们而言这还不足够。本文旨在说明如何用 MQL5 语言编写最流行的交易信号。
新版MetaTrader 5平台build 1880：计算合成交易品种的完整历史
MetaQuotes Software Corp., 2018.07.05 08:36
MetaTrader 5平台更新版将于2018年7月6日进行发布。新版将有以下变化：
平台根据公式中使用的工具的一分钟柱来计算一分钟柱的历史记录。以前，只能计算最近两个月的历史记录。根据一个明确的请求可以创建更深入的历史（当将图表滚动到左侧或调用Copy函数时）。现在，可以无条件使用所有可用数据来计算历史。
在合成公式中使用的每一个交易品种都可以有不同深度的价格历史。合成历史计算是对最短的可用周期来执行。例如，公式使用三个交易品种：
这种情况下，合成交易品种历史的计算周期将从2014.06.01到现在。从这个日期开始将额外排除100分钟，来确保计算的完整性（如果有任何分钟柱不可用在历史中，那么计算中会使用前一分钟柱）。
如果所用交易品种的深度历史可以使用，那么合成交易品种历史计算可能需要相当长的时间。为了确保合成交易品种图表即时查看，则首先计算最近两个月的历史（类似于之前版本的计算）。然后再开始计算较早期的历史。
强化学习中的随机决策森林
使用了 bagging 的随机森林 (Random Forest, RF) 是最强大的机器学习方法之一, 它略微弱于梯度 boosting。
随机森林包含了一系列决策树 (也被称为分类数或者 "CART" 回归树，用于解决同名的任务). 它们应用在统计学，数据挖掘和机器学习中。每个单独的树都是一个相对简单的模型，含有分支，节点和叶片，节点包含了所依赖的目标函数的属性，而目标函数的值就通过分支到达叶片。在新案例分类的过程中，有必要通过分支到叶片，根据逻辑原理 "IF-THEN( 如果-那么)" 来遍历所有属性值，根据这些条件，目标变量将会被赋予一个特定数值或者一个类型(目标变量将会归于一个特定叶片)。构建决策树的目的是创建一个模型，可以根据几个输入变量的值来预测目标变量的值。
随机森林就是由使用了 Bagging 算法构建的决策树构成的。Bagging 是一个人造词汇，是由单词组合 bootstrap aggregating（自举汇聚法） 形成的。这个词是由 Leo Breiman 在 1994 年引入的，
RSS - MetaTrader 5脚本
Ian Copsey 的 RSS (相对扩散强度) 指标于 2006 年 10 月发表在《股票和商品》杂志上
如何开始学习MQL5
Sergey Golubev, 2018.06.27 16:08
2.1. 按经纪人名称查找服务器。 按其名称添加经纪人服务器是 MetaTrader 5 的另一个新便利功能。在前一版本中，您必须要联系您的经纪人问明交易服务器的 IP 地址，或是下载一个专用客户端。现在，您只需输入该经纪人的名称即可。此系统会自动按指定名称查找服务器，并将其添加到列表：
