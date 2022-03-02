如何开始学习MQL5 - 页 33 1...26272829303132333435363738 新评论 Sergey Golubev 2018.07.23 10:46 #321 论坛 为您的市场产品添加翻译或在自由职业者服务中订购产品 MetaQuotes Software Corp., 2018.07.23 10:11 所有MetaTrader市场产品都可以使用mql5.com网站的7种语言进行描述。因此，我们的卖家能够以全球各地潜在买家所使用的语言描述其EA交易的优势。推出这项服务之初，管理部门就为所有市场产品提供了俄语和英语翻译。在此服务推广的初始阶段，这对于协助EA交易开发人员，以及自动检验产品和如何准备产品的文章是非常必要的。 自此以后，市场应用程序的数量已经超过13 000，而开发人员的人数已达到数千人。现在，卖家考虑以不同语言推广其产品的时间已经到来。 市场管理停止将产品翻译为其他语言。请自行准备您产品描述的翻译。 每个卖家都可以获得其产品下载和购买的统计数据，这些数据不仅是按时间排序，还可以按国家排序。 选择最重要的地区，并以适合的语言对您的产品进行描述。尽管我们建议您对产品描述提供所有mql5.com语言的翻译！ 但您也不必一定要说一口流利的特定语言来获得高质量的文本——只需在自由职业者服务中订购翻译即可。 我们还建议您重新阅读这些文章： 如何在市场中发布产品 在市场上进行有效的产品展示的技巧 为什么MQL5市场是出售交易策略和技术指标的最佳场所？ Sergey Golubev 2018.07.28 08:17 #322 Where Do I start from?https://www.mql5.com/en/forum/212020 ----------------- 论坛 MQL5.com论坛信息多语言的自动翻译 MetaQuotes Software Corp., 2013.08.12 09:23 MQL5.com 论坛 现在具有任何信息自动翻译的功能。无论源语言是什么，您都可以翻译任何论坛信息，包括12种语言：阿拉伯语，印度尼西亚语，泰国语，西班牙语，意大利语，越南语，德语，韩语，中文，法语，葡萄牙语和日语。因此，您可以翻译任何语言的论坛信息。 用母语编写并以您喜欢的方式与MQL5.com参与者沟通。现在，大家将都可以理解您的意思。双击来翻译论坛的任何讨论并且以您的母语阅读它们。所以，您将能够理解任何人！ 论坛信息的编辑器也获得了一些新的功能。您以任何语言准备好您的信息后，您可以在编辑器中直接将它翻译成三种语言（英语，俄语或中文）界面中的一个。要做到这一点，点击编辑器面板上的翻译按钮。 在MQL5.com论坛不再有语言障碍。现在，您能够找到与社区所有成员的共同语言！ Where Do I start from? 2017.07.25www.mql5.com Hi fam! Am a total newbie in the forex niche... Just signed up here on this platform... Please where do i start from? I need help... 论坛
如何开始学习MQL5
Sergey Golubev, 2018.07.09 10:55

MetaTrader 5帮助 → 入门指南 → 开设账户

MetaTrader 5 Android 帮助 → 账户 → 开立模拟账户

MetaTrader 5 iPhone/iPad 帮助 → 入手启用

MetaTrader 5 Android build 1642 简化真实账户申请流程

按经纪人名称查找服务器

论坛
如何开始学习MQL5
Sergey Golubev, 2018.07.16 10:04

2.1. 按经纪人名称查找服务器。 按其名称添加经纪人服务器是 MetaTrader 5 的另一个新便利功能。在前一版本中，您必须要联系您的经纪人问明交易服务器的 IP 地址，或是下载一个专用客户端。现在，您只需输入该经纪人的名称即可。此系统会自动按指定名称查找服务器，并将其添加到列表：之后，您可以开立一个账户。

怎么没有原油和美元指数呀? 想入金 MT5使用 TestClass::Inc(x); Print(x); } TestClass的Inc函数C#代码如下： public class TestClass { public static void Inc(ref int x) { x++; } } 执行结果是脚本返回值为7。 MQL5：在解析代码时，新增对inline， __inline和 __forceinline描述符的支持。代码中的描述符不会导致错误，也不会影响编译。目前，该特性简化了将С++ 代码转为MQL5。在MSDN中了解关于描述符的更多信息。 MQL5：显著优化了MQL5程序的执行。在某些情况下，性能改进可以达到10%。在新版MetaEditor重新编译您的程序，使其运行得更快。 遗憾的是，由于这个额外的优化功能，新程序将无法与以前的程序端版本兼容。使用MetaEditor 1910版本编译的程序，之后无法在低于1880版本的程序端中启用。使用早期的MetaEditor版本编译的程序则可以在新版程序端中运行。 MQL5：显著优化了MQL5函数集。 MQL5：新增向程序端主窗口附加图表/从程序端主窗口分离图表并管理图表位置的新属性。添加以下属性到ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER枚举： CHART_IS_DOCKED — 图表窗口固定。如果设为'false'，图表可被拖拽到程序端区域之外。 CHART_FLOAT_LEFT — 相对于虚拟屏幕的未固定的图表窗口的左坐标。 CHART_FLOAT_TOP — 相对于虚拟屏幕的未固定的图表窗口的顶部坐标。 CHART_FLOAT_RIGHT — 相对于虚拟屏幕的未固定的图表窗口的右坐标。 CHART_FLOAT_BOTTOM — 相对于虚拟屏幕的未固定的图表窗口的底部坐标。 添加以下函数到ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER枚举： TERMINAL_SCREEN_LEFT — 虚拟屏幕的左坐标。虚拟屏幕是覆盖所有监视器的长方形。如果系统从右至左有两个监视器，那么虚拟屏幕的左坐标可以在两个监视器的边界上。 TERMINAL_SCREEN_TOP — 虚拟屏幕的顶部坐标。 TERMINAL_SCREEN_WIDTH — 程序端宽度。 TERMINAL_SCREEN_HEIGHT — 程序端高度。 TERMINAL_LEFT — 相对于虚拟屏幕的程序端的左坐标。 TERMINAL_TOP — 相对于虚拟屏幕的程序端的顶部坐标。 TERMINAL_RIGHT — 相对于虚拟屏幕的程序端的右坐标。 TERMINAL_BOTTOM — 相对于虚拟屏幕的程序端的底部坐标。 MQL5：将volume_real字段添加到MqlTick和MqlBookInfo结构。其设计目的在于提高交易量准确性。volume_real值的优先级要高于'volume'。如果该值已指定，那么服务器将会优先使用。 struct MqlTick { datetime time; // 最后价格更新时间 double bid; // 当前卖价 double ask; // 当前买价 double last; // 最后一笔交易的当前价格 ulong volume; // 当前最后价格的交易量 long time_msc; // 以毫秒计算的最后价格更新时间 uint flags; // 报价标识 double volume_real; // 准确性更高的当前最后价格的交易量 }; struct MqlBookInfo { ENUM_BOOK_TYPE type; //ENUM_BOOK_TYPE枚举的订单类型 double price; // 价格 long volume; // 交易量 double volume_real; //准确度更高的交易量 }; MQL5：添加新属性到ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE枚举： SYMBOL_VOLUME_REAL — 最后已执行成交的交易量； SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL — 当日已执行成交的最高交易量； SYMBOL_VOLUMELOW_REAL — 当日已执行成交的最低交易量； 使用SymbolInfoDouble函数来获得这些属性。 MQL5：添加MQL_FORWARD属性到ENUM_MQL_INFO_INTEGER枚举 — 前测模式标识。 MQL5：降低转换枚举的需求。在隐式转换的情况下，编译器会自动替换正确的枚举值并显示警告。以下代码： enum Main { PRICE_CLOSE_, PRICE_OPEN_ }; input Main Inp=PRICE_CLOSE; //+------------------------------------------------------------------+ //| 起始函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { } 编译器显示警告： 从'enum ENUM_APPLIED_PRICE'隐式转换到'enum Main''Main::PRICE_OPEN_'将替换'ENUM_APPLIED_PRICE::PRICE_CLOSE'并被使用 早期，在该情况下生成以下错误： 'PRICE_CLOSE' - 不能转换枚举 如果在函数参数中错误地使用枚举，编译器将仍显示该错误。 MQL5：修正编译模板函数。现在，当使用重载模板函数时，只重载必要的函数，而不是所有现有函数都被重载。 class X { }; Where Do I start from?
https://www.mql5.com/en/forum/212020

论坛
MQL5.com论坛信息多语言的自动翻译
MetaQuotes Software Corp., 2013.08.12 09:23

MQL5.com 论坛 现在具有任何信息自动翻译的功能。无论源语言是什么，您都可以翻译任何论坛信息，包括12种语言：阿拉伯语，印度尼西亚语，泰国语，西班牙语，意大利语，越南语，德语，韩语，中文，法语，葡萄牙语和日语。因此，您可以翻译任何语言的论坛信息。

用母语编写并以您喜欢的方式与MQL5.com参与者沟通。现在，大家将都可以理解您的意思。双击来翻译论坛的任何讨论并且以您的母语阅读它们。所以，您将能够理解任何人！

论坛信息的编辑器也获得了一些新的功能。您以任何语言准备好您的信息后，您可以在编辑器中直接将它翻译成三种语言（英语，俄语或中文）界面中的一个。要做到这一点，点击编辑器面板上的翻译按钮。

在MQL5.com论坛不再有语言障碍。现在，您能够找到与社区所有成员的共同语言！

如何开始使用MT5，一个总结 ! 论坛
为您的市场产品添加翻译或在自由职业者服务中订购产品
MetaQuotes Software Corp., 2018.07.23 10:11
所有MetaTrader市场产品都可以使用mql5.com网站的7种语言进行描述。因此，我们的卖家能够以全球各地潜在买家所使用的语言描述其EA交易的优势。推出这项服务之初，管理部门就为所有市场产品提供了俄语和英语翻译。在此服务推广的初始阶段，这对于协助EA交易开发人员，以及自动检验产品和如何准备产品的文章是非常必要的。
自此以后，市场应用程序的数量已经超过13 000，而开发人员的人数已达到数千人。现在，卖家考虑以不同语言推广其产品的时间已经到来。
每个卖家都可以获得其产品下载和购买的统计数据，这些数据不仅是按时间排序，还可以按国家排序。
选择最重要的地区，并以适合的语言对您的产品进行描述。尽管我们建议您对产品描述提供所有mql5.com语言的翻译！
但您也不必一定要说一口流利的特定语言来获得高质量的文本——只需在自由职业者服务中订购翻译即可。
我们还建议您重新阅读这些文章：
Where Do I start from?
https://www.mql5.com/en/forum/212020
论坛
MQL5.com论坛信息多语言的自动翻译
MetaQuotes Software Corp., 2013.08.12 09:23
MQL5.com 论坛 现在具有任何信息自动翻译的功能。无论源语言是什么，您都可以翻译任何论坛信息，包括12种语言：阿拉伯语，印度尼西亚语，泰国语，西班牙语，意大利语，越南语，德语，韩语，中文，法语，葡萄牙语和日语。因此，您可以翻译任何语言的论坛信息。
用母语编写并以您喜欢的方式与MQL5.com参与者沟通。现在，大家将都可以理解您的意思。双击来翻译论坛的任何讨论并且以您的母语阅读它们。所以，您将能够理解任何人！
论坛信息的编辑器也获得了一些新的功能。您以任何语言准备好您的信息后，您可以在编辑器中直接将它翻译成三种语言（英语，俄语或中文）界面中的一个。要做到这一点，点击编辑器面板上的翻译按钮。
在MQL5.com论坛不再有语言障碍。现在，您能够找到与社区所有成员的共同语言！
论坛
如何开始学习MQL5
Sergey Golubev, 2018.07.09 10:55
MetaTrader 5帮助 → 入门指南 → 开设账户
MetaTrader 5 Android 帮助 → 账户 → 开立模拟账户
MetaTrader 5 iPhone/iPad 帮助 → 入手启用
MetaTrader 5 Android build 1642 简化真实账户申请流程
按经纪人名称查找服务器
论坛
如何开始学习MQL5
Sergey Golubev, 2018.07.16 10:04
2.1. 按经纪人名称查找服务器。 按其名称添加经纪人服务器是 MetaTrader 5 的另一个新便利功能。在前一版本中，您必须要联系您的经纪人问明交易服务器的 IP 地址，或是下载一个专用客户端。现在，您只需输入该经纪人的名称即可。此系统会自动按指定名称查找服务器，并将其添加到列表：
之后，您可以开立一个账户。
论坛
如何开始学习MQL5
Sergey Golubev, 2018.06.27 16:08
MetaTrader 5帮助 - 开设账户
MetaTrader 5 Android 帮助 - 开立模拟账户
MetaTrader 5 iPhone/iPad 帮助 - 手启用
交易，自动交易系统和交易策略测试论坛
在MetaTrader 5的下一个版本中浮动窗口
Renat Fatkhullin ，2018.07.26 21:47
我们已经实现了可以放在其他监视器上和主窗口外的浮动窗口：
为方便起见，每个窗口都可以包含其工具栏。
从MQL5可以轻松管理窗口的状态，甚至可以使用自己的控件和面板创建完全独立的窗口。这足以关闭图表的显示，所有画布都由开发人员处理。
这将进一步推动在终端内创建完整的应用程序。
论坛
如何开始学习MQL5
Sergey Golubev, 2018.06.11 13:25
用于 MQL5 向导的 NRTR 指标和交易模块
在本文中, 我们要研究一款构建动态价格通道的指标。并基于此通道创建一款智能交易系统。这种系统在趋势区间表现良好, 但在横盘走势中则发出了大量的假信号。因此需要附加的趋势指标。选择一款合适的指标并非易事, 而且选择往往依赖于具体的行情条件。所以, 一个良好的解决方案是提供将任何选定指标快速连接到已有交易系统的可能性。
这就是为什么我们会使用以下方法。我们将创建一个用于 MQL5 向导 的特殊 交易信号模块。此后我们将能够基于任意选定的趋势指标创建一个类似的模块, 以便产生标识趋势存在与否的 Yes/No 信号。创建交易系统时可使用多个模块的组合, 因此我们可以轻松地组合各种指标
论坛
MetaTrader 5平台Beta Build 1910：在MQL5中自由拖拽图表和.Net程序库
MetaQuotes Software Corp., 2018.10.13 09:39
更新的MetaTrader 5平台测试版将于2018年10月14日进行发布。我们将会更新我们位于demo.metaquotes.net:443的MetaQuotes-Demo 公共服务器。我们邀请所有交易者加入测试平台新版本，以便评估平台所有更新功能从而帮助开发者修正出现的错误。
新版MetaTrader 5平台的最终版将在公开测试版结束后发布。
该更新将有以下变化：
这个功能的便利性在使用多个显示器进行操作时非常明显。因此，您可以在一个显示器上设置平台的主窗口来管理您的账户状态，并将您的图表移动到另一个显示器上以观察市场动向。若要将图表从程序端分离，请在快捷菜单中禁用“固定”选项。然后，将图表移动到所需的显示器。
通过分离图表的独立工具栏可以应用分析对象和指标，而无需在显示器间进行切换。使用工具栏快捷菜单来管理可用命令集或将命令隐藏。
群组聊天和频道交流既可以是公开的，也可以设为私人状态。由创建者来决定是否可以自由加入群聊或是只能通过邀请加入。您还可以为频道和聊天分派版主/群主，为了进一步进行交流管理。
最小交易量及其变动幅度取决于交易商的交易品种设置。
若要使用.NET程序库函数，只需导入DLL本身，而不必定义特定的函数。MetaEditor自动导入所有可以使用的函数：
若要从程序库调用函数，简单导入即可：
TestClass的Inc函数C#代码如下：
执行结果是脚本返回值为7。
在MSDN中了解关于描述符的更多信息。
添加以下属性到ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER枚举：
添加以下函数到ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER枚举：
struct MqlTick
{
datetime time; // 最后价格更新时间
double bid; // 当前卖价
double ask; // 当前买价
double last; // 最后一笔交易的当前价格
ulong volume; // 当前最后价格的交易量
long time_msc; // 以毫秒计算的最后价格更新时间
uint flags; // 报价标识
double volume_real; // 准确性更高的当前最后价格的交易量
};
使用SymbolInfoDouble函数来获得这些属性。
以下代码：
编译器显示警告：
'Main::PRICE_OPEN_'将替换'ENUM_APPLIED_PRICE::PRICE_CLOSE'并被使用
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
MetaTrader 5 Platform Beta Build 1910: Unbound drag-and-drop of charts and .Net libraries in MQL5
Sergey Golubev, 2018.10.16 13:42
交易，自动交易系统和测试交易策略论坛
Beta版MetaTrader 5 build 1910：在MQL5中免费拖放图形和.Net库
MetaQuotes软件公司 ，2018.10.22 22:06MetaQuotes-Demo上提供了1916年的新测试版。
交易，自动交易系统和测试交易策略论坛
Beta版MetaTrader 5 build 1910：在MQL5中免费拖放图形和.Net库
Renat Fatkhullin ，2018.10.24 19:19
发布了有关MetaQuotes-Demo的更新1918。
交易，自动交易系统和测试交易策略论坛
Beta版MetaTrader 5 build 1910：在MQL5中免费拖放图形和.Net库
Renat Fatkhullin ，2018.10.24 19:23在1918年的最后一次构建中，他们添加了另一个旧密码来支持证书，现在证书在Wine中的使用范围更广。