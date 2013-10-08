在 MQL5 中寻找趋势的几种方法

简介



所有交易员都知道一个规则：”趋势是您的好朋友，要跟着它走。“但是到底什么是趋势，这却是仁者见仁智者见智的问题。几乎每位交易员都听说过一些可怕的故事，这些故事的中心思想就是：逆趋势而行者，亡。

任何一位交易人都有可能面临准确把握趋势的好机会。也许这就是每个人都想找到的万能圣杯。在本文中，我们将讨论几个判断趋势的方法。更准确地说，是如何通过 MQL5 方法，制定几个经典的趋势判断程序。





1. 什么是趋势，为什么要知道趋势



首先，让我们来介绍一下趋势的广义概念。



趋势，是市场价格变化的长期倾向（方向）。趋势的这个广义概念会产生几个结果：

价格变化的方向以时间周期为其基础，考虑的是价格时间序列。

价格变化的方向需要选择一个参考点，从这个点开始时间序列的分析，判断趋势。

让我们用图形表示这个概念：





图 1. 趋势分析

让我们来看这个图，您会发现从 2005 年末至 2006 年 5 月，整体的趋势为上涨（图中绿色箭头）。但是，当我们把实现缩短到图中更短的时间周期，就会发现 2006 年 2 月的趋势明显为下降（图中红色箭头），而几乎整个 1 月的价格都处于盘整期（黄色箭头）。



因此，在您判断趋势之前，首先要决定您想要选择的时间周期。对于交易而言，时间周期最重要的作用，就是决定在市场中从建仓到平仓的整个持仓时间。此外，还会决定您的保护性止损和预计平仓操作，以及交易操作频率。



本文的目的，就是帮助交易新手娴熟运用 Meta Trader 5 平台的趋势判断工具。本文还为您提供关于编写简单指标的基础知识，让这个程序自动运行。其终极目标就是编写简单的 EA 交易，使用这些指标进行自动交易。

我们将以欧元美元日线图（1 天时间周期）为例，这是 Forex 市场中流动性最强的工具。该时间周期的持仓时间可以从几天到几个月不等。相应地，目标就是达到几百甚至几千的点位，在几百个点位之外的地方设置保护性止损。

广义而言，以下所有描述都可以用于任何一个时间周期。但要记住的是，图表时间周期越小，市场噪音对交易的影响就越大。所谓市场噪音是影响市场波动的新闻、大交易者的市场操作和其他因素。

理论上而言，趋势的时间越长，其变化的可能性就越小，那么，当您进行趋势交易的时候，赚钱的机会就比赔钱的机会更大。现在，您必须理解如何判断价格图中的趋势。我们将在本文中讨论这个问题。





2. 如何判断趋势



以下是判断趋势的一些已知方法：



移动平均线 峰谷分析 平均趋向指标 (ADX) NRTR 指标 Heiken Ashi 烛图的颜色

我们接下来将对所有这些方法的优势和劣势进行分析，然后与历史同期表现进行比较。



2.1. 使用移动平均线判断趋势



也许，这是判断趋势及其方向的最简单办法 - 使用移动平均线。移动平均线是技术分析的第一个工具，目前有很多应用中的变体，是大部分指标的基础。交易人即使用一条移动平均线，也使用由几条移动平均线组成的“扇形线”。

趋势上涨 在指定时间周期中，柱的收盘价位于移动平均线的 上方 。



在指定时间周期中，柱的收盘价位于移动平均线的 。 趋势下跌在指定时间周期中，柱的收盘价位于移动平均线的下方。



让我们先介绍单一移动平均线的简单原则：

在这种情况下，当价格在移动平均线附近上下浮动时（所谓的“震荡的”），我们将使用柱的收盘价，减少“错误的”趋势变化的次数。

让我们用图形解释这个方法：

图 2. 使用移动平均线判断趋势

在这里，我们使用 EURUSD D1 日线图和简单的 200 天移动平均线图，以收盘价为基础（图中的红线）。在图形的底部，您可以看到特别开发的趋势指标 - MATrendDetector。趋势方向由指标柱形图与零轴相对的位置所显示。+1 对应上涨趋势。-1 下跌趋势。我们将对它和本文中使用的其他指标进行讨论。

您可以看到，当柱的收盘价高于/低于移动平均线，价格接下来经常都会向反方向移动，也就是说，这个方法会给出很多错误信号。这就是为什么 EA 交易和各种指标很少使用这种方式，它被认为是一个非常“粗糙“的趋势过滤器。

2.2. 使用三条移动平均线判断趋势

那么，如何改善移动平均线的趋势判断准确度呢？比如，您可以使用两根或更多不同时间周期的指标平均线。那么，无论是多少根不同时间周期的移动平均线（超过一根），判断趋势的规则都如下所示：

趋势上涨 某一时间周期中，所有移动平均线的柱收盘价都按照正确的顺序显示为上扬。

某一时间周期中，所有移动平均线的柱收盘价都按照正确的顺序显示为上扬。 趋势下跌某一时间周期中，所有移动平均线的柱收盘价格都按照正确的顺序显示为下降。

我们使用的术语是：

正确上涨顺序 - 移动平均线的周期越长，其位置就应该 越高 。

- 移动平均线的周期越长，其位置就应该 。 正确下跌顺序 - 移动平均线的时间越长，其位置就应该越低。

这种“平均线正确顺序”又被称为平均线扇形图向上/向下开口，因为它看起来确实如其所述。



让我们用图形解释这个方法：

图 3. 使用多条移动平均线判断趋势

我们将使用 EURUSD D1 日线图和简单的 200 天移动平均线（粗红线）、50 天（中粗黄线）和 21 天（紫色细线），以收盘价为基准。

在图标的下方是特别开发的趋势指标 - FanTrendDetector。趋势方向由指标柱形图与零轴相对的位置所显示。+1 对应上涨趋势。-1 下跌趋势。如果柱形图的值等于零，就意味着无法判断趋势。还有用于比较的 MATrendDetector 指标。

很显然，这样做可以减少趋势改变警告的数量。但是会增加趋势判断延后的可能性。这是可以理解的，所有移动平均数排列成“正确”顺序，这需要些时间。至于它的优势和劣势？这要看使用这些方法的交易系统而定。

在这个例子中，移动平均线的周期值只是随意选择，但这的确是交易人以及作者本人经常使用的方式。通过选择一系列的移动平均线和它们的数值，您就能为某一货币对改善这种趋势判断方法的特征。

2.3. 使用峰谷指标的高点和低点判断趋势



现在，让我们采用典型的技术分析方法来判断趋势。也就是说，我们会使用以下的 Charles Dow 规则：

趋势上涨 如果在价格图中，下一个局部高点始终都高于前一个局部高点，每个局部低点也都高于之前的局部低点。

如果在价格图中，下一个局部高点始终都高于前一个局部高点，每个局部低点也都高于之前的局部低点。 趋势下跌如果在价格图中，下一个局部高点始终都低于前一个局部高点，每个局部低点也都低于之前的局部低点。

我们将通过峰谷指标的顶/底部来寻找局部高点/低点。

让我们用图形解释这个方法：

图 4. 利用峰谷指标判断趋势

我们将使用的 EURUSD D1 图和峰谷指标参数为：ExtDepth = 5，ExtDeviation = 5，ExtBackstep = 3。

在图标的下方是特别开发的趋势指标 - ZigZagTrendDetector。

这种趋势判断方法存在的主要问题是：在实时情况中无法判断极点是否已经形成。当您查看历史图形时可以很容易找到极点，您知道它在什么地方形成。但是在价格实时变化的过程中，已经形成的极点可能会忽然消失，或者忽然又出现。想要了解这一点，可以看看在 EA 交易的模拟测试模式中的峰谷线走向。



由于存在这个缺点，这种方法在实际交易中没有太大用处。但对历史数据的技术分析很有帮助，可以以此找出规律，分析不同交易系统的质量。



2.4. 使用 ADX 指标判断趋势

以下要讨论的是使用 ADX （平均趋向）指标判断趋势的方法。这种指标不仅用于判断趋势走向，还可评估趋势强度。这是 ADX 指标的一个重要价值。趋势强度由 ADX 主线来决定 - 如果值大约 20（普遍接受的水平，但是目前不是最佳的选择），那么趋势就足够强。



趋势方向由 +DI 和 -DI 线之间的相互关系决定。这个指标以指数平均法对这三条线进行柔化，因此对趋势变化的反应会相对滞后。



让我们用图表来解释这种趋势判断方法：

趋势上涨 ，如果 +DI 线高于 -DI 线。

，如果 +DI 线高于 -DI 线。 趋势下跌，如果 +DI 线低于 -DI 线。

本例并未使用 ADX 趋势线来判断趋势。需要减少这种指标的错误信号数量。如果趋势比较弱（ADX 小于 20），最好等到趋势变强的时候再进行趋势交易。

让我们用图形解释这个方法：

图 5. 使用 ADX 指标判断趋势



我们在这里使用的 EURUSD D1 图和 ADX 指标参数为：PeriodADX = 21（蓝色粗线 - ADX 趋势强度值，细绿线 - +DI 值，细红线 - -DI 值）。



在图下方是特别开发的趋势指标 - ADXTrendDetector。为了便于对照，ADXTrendDetector 上方图表（深红色）中未启动趋势强度过滤器，（ADXTrendLevel = 0），下方图表（蓝色）则启用了这个功能（ADXTrendLevel = 20）。

请注意，当我们打开趋势强度过滤器，趋势走向判断中所谓的“反弹”部分已经被去掉。这种过滤器比较适合在实际交易中应用。根据货币对走向的性质，巧妙地根据市场当前情况选择外部参数（平仓/幅度/趋势），可以更好地改善指标的质量。

通常，这个指标会带来一个好机会，构建一个作为输入过滤器的趋势追踪交易系统。

2.5. 使用 NRTR 指标判断趋势

以下趋势判断方法使用了NRTR（趋势转折）指标。这种指标始终都与目标价极点（上升趋势中的较低价和下跌趋势中的较高价格），保持着不变的距离。这种指标的主要理念是：应该忽视主要趋势中一些小的纠正移动，当移动相对于主趋势超过了某个程度，就是趋势改变的信号。

这个理念中可以得出判断趋势方向的原则：



趋势上涨 - 如果指标线的收盘价与上升趋势相一致。

- 如果指标线的收盘价与上升趋势相一致。 趋势下跌 - 如果指标线的收盘价与下降趋势相一致。

为了减少错误趋势反转对价格波动所产生的影响，我们会使用收盘价来检测 NRTR 线的位置。

让我们用图形解释这个方法：

图 6. 使用 NRTR 指标判断趋势



蓝色大点对应上涨趋势，红色大点对应下跌趋势。在图表下方显示了我们的趋势指标NRTRTrendDetector。



2.6. 使用三值 Heiken Ashi 烛图判断趋势

判断趋势另外一个常用方法就是 Heiken Ashi 烛图。Heiken Ashi 烛图是经过改进的日本烛图。它们的值与之前的烛柱进行部分平均。



让我们用图形解释这个方法：

图 7. 以Heiken Ashi 烛图颜色判断趋势

如您所见，当价格在单向通道中波动时，这种方法仍然不能避免出现错误信号。但更大的问题是，这个质变不仅能改写上一个柱，还会改写倒数第二个柱，也就是说，我进行输入的信号可能在下一个柱出现反转。这是因为当柱体的颜色确定后，就会分析两个柱，所以建议将这种方法与其他辅助信号结合使用。





3. 趋势指标



现在，让我们来创建趋势指标。



3.1. 根据移动平均线创建的趋势指标

根据移动平均线可以设计出最简单的指标，也是判断趋势最简单的方法。首先让我们来看看它都包括哪些部分。指标的全部源代码都在本文所附的 MATrendDetector.MQ5 文件之中。

在指标程序之初就是线，与库连接，计算不同的移动平均值。安装客户端就可以随时使用这个库。线如下所示：

#include <MovingAverages.mqh>

我们将使用其中的一个函数，计算一个简单的移动平均指标：

double SimpleMA( const int position, const int period, const double &price[])

下面是如何定义输入参数：

position - 在 price[] 数组中的初始指数，以此开始计算。

- 在 数组中的初始指数，以此开始计算。 period - 移动平均指数的周期，必须大于零。

- 移动平均指数的周期，必须大于零。 price[] - 数组，包括将指标放置在表格过程中的具体价格区间。默认 Close[] 即使用柱收盘价。

函数返回移动平均线已计算出的值。

文本的下一部分中，包括在屏幕上显示指标的初始设置：

#property indicator_separate_window #property indicator_applied_price PRICE_CLOSE #property indicator_minimum - 1.4 #property indicator_maximum + 1.4 #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM #property indicator_color1 Black #property indicator_width1 2

#property indicator_separate_window 将让 MetaTrader 5 终端在独立窗口中显示指标图表。

将让 MetaTrader 5 终端在独立窗口中显示指标图表。 #property indicator_applied_price PRICE_CLOSE - 默认的价格类型。

- 默认的价格类型。 #property indicator_minimum -1.4 - 纵轴最小值，在指标窗口中显示。

- 纵轴最小值，在指标窗口中显示。 #property indicator_minimum +1.4 - 纵轴最大值，在指标窗口中显示。

设置以下参数:

最后两个参数可以让您设置一个固定的标尺显示指标图表。之所以能过这样做，是因为我们知道我们指标的最大值和最小值 - 包括从 -1 到 +1。这样做是为了让图表更好看，而不是为了在窗口中重叠窗口边框和指标名称。

#property indicator_buffers 1 - 指标计算的缓冲区数量。我们只使用一个缓冲区。

- 指标计算的缓冲区数量。我们只使用一个缓冲区。 #property indicator_plots 1 - 在指标中的 图形系列 数量。我们在屏幕中只显示一个图表。

#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM - 将指标图表显示为柱形图。

#property indicator_color1 Black - 指标图表的默认颜色。

- 指标图表的默认颜色。 #property indicator_width1 2 - 指标图表的线宽，在本例中为柱形图的柱宽。

接下来是输入指标的外部参数，当我们在图中设置指标、以及之后指标生效的过程中，可以对其进行修改：

input int MAPeriod = 200 ;

这里只有一个参数 - 移动平均线周期值。



指标下一个重要部分就是函数，处理指标在图中生效时的各种事件。



第一个是初始化函数 - OnInit()。加载指数后立刻调用这个函数。在我们的指数中，它如下所示：

void OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 , TrendBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN , MAPeriod ); }

SetIndexBuffer() 指数将之前的数组声明绑定，我们将用一个指标缓冲区，把趋势值 TrendBuffer[] 存储在其中。我们只有一个指标缓冲区，其指标等于零。

PlotIndexSetInteger() 函数设置了初始柱的数量，但不会在指标窗口中将其画出。



如果柱的数量少于其周期，就很难用数学方法计算出一个简单的移动平均线，让我们确定柱的数量，将其设置为等于移动平均线周期。

下一个函数是 OnCalculate()，它处理的是重新计算一个指标需求的事件：

int OnCalculate ( const int _rates_total, const int _prev_calculated, const int _begin, const double & _price[ ] ) { int start, i; if ( _rates_total < MAPeriod ) { return ( 0 ); } if ( _prev_calculated == 0 ) { start = MAPeriod; } else { start = _prev_calculated - 1 ; } for ( i = start; i < _rates_total; i++ ) { TrendBuffer[ i ] = TrendDetector( i, _price ); } return ( _rates_total ); }

在指标初始化之后会第一次调用这个函数，每当价格数据改变一次都会调用一次。比如，当已计算的信号有了一个新跳动。让我们来具体讨论它。

首先，让我们来看看在图上是否有足够的柱数量 - 如果少于运动平均线的周期，这没有可以计算的内容，这个函数以 return 返回运算符结束。如果柱数量足够进行计算，确定初始柱，从这里开始计算指标。这样做，是为了在每次价格跳动时，不要重新计算所有指标值。



我们在这里使用的是终端提供的机制。每次当您调用一个处理函数，检查 _prev_calculated 函数自变量值 - 即柱数量，这个值在之前调用的 OnCalculate() 函数中进行处理。如果值的数量为零，则重新计算所有指标值。否则，就用 _prev_calculated - 1. 索引只重新计算最后一个柱。

计算指标缓冲区值的循环由 for 运算符执行 - 为了每一个已重新计算的指标缓冲区值，我们调用其主体中的趋势判断函数 TrendDetector。因此，只覆写这个函数，我们就能为计算趋势方向实施不同的计算式。在本例中，指标其他部分事实上并没有改变（外界参数可能正在改变）。

现在，让我们来讨论一下趋势判断函数自身 - TrendDetector。

int TrendDetector( int _shift, const double & _price[]) { double current_ma; int trend_direction = 0 ; current_ma = SimpleMA(_shift, MAPeriod, _price); if (_price[_shift] > current_ma) { trend_direction = 1 ; } else if (_price[_shift] < current_ma) { trend_direction = - 1 ; } return (trend_direction); }

计算简单的移动平均线，从柱开始，由 _shift 自变量设置。它使用了库函数 SimpleMA 。

自变量设置。它使用了库函数 。 用这个柱的价格值比较移动平均值。

如果价格值超过移动平均值，则返回 1，如果价格平均值小于移动平均值，则返回 -1，否则会返回零。

这个函数执行以下任务：

如果函数返回零，它意味着不可能判断趋势。

指标设置的结果见 图 2 和 图 3。

3.2. 根据移动平均“扇形图”创建趋势指标

现在让我们看看，如何在这个指标的基础上创建一个比较复杂的指标，用移动平均线“扇形图”判断趋势。



指标的全部源代码都在本文所附的 FanTrendDetector.MQ5 文件之中。

这个指标与之前指标的差别为：

在外部参数中设置三个移动平均周期：

input int MA1Period = 200 ; input int MA2Period = 50 ; input int MA3Period = 21 ;

另外一个 TrendDetector 函数：

int TrendDetector( int _shift, const double & _price[]) { double current_ma1, current_ma2, current_ma3; int trend_direction = 0 ; current_ma1 = SimpleMA(_shift, MA1Period, _price); current_ma2 = SimpleMA(_shift, MA2Period, _price); current_ma3 = SimpleMA(_shift, MA3Period, _price); if (current_ma3 > current_ma2 && current_ma2 > current_ma1) { trend_direction = 1 ; } else if (current_ma3 < current_ma2 && current_ma2 < current_ma1) { trend_direction = - 1 ; } return (trend_direction); }

这个函数所检查的是，通过使用运算符和它们的顺序，对这三者之间进行比较，检查移动平均指标是否按照正确的顺序排列。如果这些平均线以增加的顺序排列，则返回- 上升。如果这些平均线以减少的顺序排列，则返回- 下降。在这两种情况下，检查代码块，如果为 false，则返回零（无法判断趋势）。函数有两个输入自变量 - 分析柱缓冲区以及带有价格系列缓冲区自身的位移。

指标其他部分与上一个指标相同。

3.3. 根据峰谷指标创建的趋势指标



现在，让我们来看看这个指标，使用峰谷区间寻找极点，根据 Charles Dow 规则判断趋势方向。指标的全部源代码都在本文所附的 ZigZagTrendDetector.MQ5 文件中。

外部变量和将峰谷外部指标的参数值一起进行赋给：

input int ExtDepth = 5 ; input int ExtDeviation = 5 ; input int ExtBackstep = 3 ;

#property indicator_buffers 3

这个指标的一个重要不同之处就是指标缓冲区的数量。这里除了显示缓冲区，我们还要再使用两个计算缓冲区。因此，我们在指标代码中修改了相应的设置：

添加两个缓冲区。它们将储存从外部指标 ZigZag 处获得的极点：

double ZigZagHighs[]; double ZigZagLows[];

还需要修改指标初始化事件处理程序，将这两个新增缓冲区设置为计算缓冲区：

SetIndexBuffer ( 1 , ZigZagHighs, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 2 , ZigZagLows, INDICATOR_CALCULATIONS );

在 OnCalculate 函数的计算代码中，还必须在我们的缓冲区中提供读取峰谷区间。如下所示操作：

CopyBuffer (indicator_handle, 1 , 0 , _rates_total - _prev_calculated, ZigZagHighs); CopyBuffer (indicator_handle, 2 , 0 , _rates_total - _prev_calculated, ZigZagLows); for (i = start; i < _rates_total; i++) { TrendBuffer[i] = TrendDetector(i); }

TrendDetector 函数看起来如下所示：

double ZigZagExtHigh[ 2 ]; double ZigZagExtLow[ 2 ]; int TrendDetector( int _shift) { int trend_direction = 0 ; int ext_high_count = 0 ; int ext_low_count = 0 ; for ( int i = _shift; i >= 0 ; i--) { if (ZigZagHighs[i] > 0.1 ) { if (ext_high_count < 2 ) { ZigZagExtHigh[ext_high_count] = ZigZagHighs[i]; ext_high_count++; } } else if (ZigZagLows[i] > 0.1 ) { if (ext_low_count < 2 ) { ZigZagExtLow[ext_low_count] = ZigZagLows[i]; ext_low_count++; } } if (ext_low_count == 2 && ext_high_count == 2 ) { break ; } } if (ext_low_count != 2 || ext_high_count != 2 ) { return (trend_direction); } if (ZigZagExtHigh[ 0 ] > ZigZagExtHigh[ 1 ] && ZigZagExtLow[ 0 ] > ZigZagExtLow[ 1 ]) { trend_direction = 1 ; } else if (ZigZagExtHigh[ 0 ] < ZigZagExtHigh[ 1 ] && ZigZagExtLow[ 0 ] < ZigZagExtLow[ 1 ]) { trend_direction = - 1 ; } return (trend_direction); }

在这里，我们搜索前 4 个峰谷极点。注意，搜索将在历史数据中进行。所以，在 for 循环中的索引会随着每次搜索重复降至零。如果找到极点，根据 Dow 规则对这些极点进行对比，实现趋势定义的一致性。有两个可能的极点位置，上升极点和下降极点。用 if...else 运算符对这些变量进行检查。



3.4. 根据 ADX 指标创建的趋势指标

让我们来看看 ADXTrendDetector 趋势指标，它使用的是 ADX 指标。指标的全部源代码都在本文所附的 ADXTrendDetector.MQ5 文件中。将外部 ADX 指标的参数值赋给外部变量：

input int PeriodADX = 14 ; input int ADXTrendLevel = 20 ;

TrendDetector 函数的形式为：

int TrendDetector( int _shift) { int trend_direction = 0 ; double ADXBuffer[ 1 ]; double PlusDIBuffer[ 1 ]; double MinusDIBuffer[ 1 ]; CopyBuffer (indicator_handle, 0 , _shift, 1 , ADXBuffer); CopyBuffer (indicator_handle, 1 , _shift, 1 , PlusDIBuffer); CopyBuffer (indicator_handle, 2 , _shift, 1 , MinusDIBuffer); if (ADXTrendLevel > 0 ) { if (ADXBuffer[ 0 ] < ADXTrendLevel) { return (trend_direction); } } if (PlusDIBuffer[ 0 ] > MinusDIBuffer[ 0 ]) { trend_direction = 1 ; } else if (PlusDIBuffer[ 0 ] < MinusDIBuffer[ 0 ]) { trend_direction = - 1 ; } return ( trend_direction ); }

使用 CopyBuffer()，为计算柱数量，从外部指标 ADX 处获得所需的缓冲区指标值，由 _shift 自变量提供。下一步，分析这几条 +DI 和 -DI 线的相对位置。在必要的情况下，考虑趋势强度 - 如果比定义值小，就未判断出趋势。



3.5. 根据 NTRT 指标创建的趋势指标

NRTRTrendDetector 趋势指标的结构以 NRTR 为基础，与之前的指标比较类似。指标的全部源代码都在本文所附的 NRTRTrendDetector.MQ5 文件中。



input int ATRPeriod = 40 ; input double Koeff = 2.0 ;

第一个差别 - 在于外部参数的代码块：

第二个差别 - 在于判断趋势方向的 TrendDetector 函数：

int TrendDetector( int _shift) { int trend_direction = 0 ; double Support[ 1 ]; double Resistance[ 1 ]; CopyBuffer (indicator_handle, 0 , _shift, 1 , Support); CopyBuffer (indicator_handle, 1 , _shift, 1 , Resistance); if (Support[ 0 ] > 0.0 && Resistance[ 0 ] == 0.0 ) { trend_direction = 1 ; } else if (Resistance[ 0 ] > 0.0 && Support[ 0 ] == 0.0 ) { trend_direction = - 1 ; } return ( trend_direction ); }

在这里，我们用索引 0 和 1 读取外部指标 NRTR 两个缓冲区的值。上升时，Support 缓冲区中的值不等于零，下跌时，Resistance 缓冲区中的值不等于零。

3.6. 根据 Heiken Ashi 烛图创建趋势指标

现在，让我们使用 Heiken Ashi 烛图来设置趋势指标。



在本例中，我们不会调用外部指标，但会计算烛柱。这将改善指标性能，让 CPU 可以进行更重要的任务。指标的全部源代码都在本文所附的 HeikenAshiTrendDetector.MQ5 文件之中。

由于 Heiken Ashi 指标不能假定外部参数，我们可以移除 input 运算符的代码块。然后在运算符再计算事件的处理程序中进行主要的修改。在这里，我们将使用一个处理程序的替换变量，访问当前图表的所有价格数组。

现在，OnCalculate() 函数的样子如下所示：

int OnCalculate ( const int _rates_total, const int _prev_calculated, const datetime & Time[], const double & Open[], const double & High[], const double & Low[], const double & Close[], const long & TickVolume[], const long & Volume[], const int & Spread[]) { int start, i; double open, close, ha_open, ha_close; if (_prev_calculated == 0 ) { open = Open[ 0 ]; close = Close[ 0 ]; start = 1 ; } else { start = _prev_calculated - 1 ; } for (i = start; i < _rates_total; i++) { ha_open = (open + close) / 2.0 ; ha_close = (Open[i] + High[i] + Low[i] + Close[i]) / 4.0 ; TrendBuffer[i] = TrendDetector(ha_open, ha_close); open = ha_open; close = ha_close; } return (_rates_total); }

当我们决定 Heiken Ashi 烛柱颜色时，只需要两个价格 - 开盘价和收盘价，然后只计算这两个值。

当我们通过 TrendDetector 函数调用判断趋势方向后，将 Heiken Ashi 烛图当前的价格值保存在 open 和 close 中间变量中。TrendDetector 函数看起来很简单。您可以将其插入 OnCalculate，但这样做的目的，是为了在计算式有了进一步发展的情况下，可以让这个函数获得更多的功能和复杂性。这个函数如下：

int TrendDetector( double _open, double _close) { int trend_direction = 0 ; if (_close > _open) { trend_direction = 1 ; } else if (_close < _open) { trend_direction = - 1 ; } return (trend_direction); }

函数的自变量是 Heiken Ashi 烛图的两个价格，开盘价和收盘价，这两个价格将决定其方向。





4. 在 EA 交易中使用趋势判断指标的举例



让我们创建一个使用不同指标的 EA 交易。对比使用不同趋势判断方式创建的 EA交易，是一件很有趣的事情。首先，用默认参数检查结果，然后试着对其进行调整，找到最佳参数。

在本例中，创建 EA 交易的目的是对比各趋势判断方法的准确性和速度。因此，让我们先简要介绍一下创建所有 EA 交易的总原则：

建买仓 当趋势从下跌改变为上涨，或从不确定改变为上涨。

当趋势从下跌改变为上涨，或从不确定改变为上涨。 建卖仓 当趋势从上涨改变为下跌，或从不确定改变为下跌。

当趋势从上涨改变为下跌，或从不确定改变为下跌。 平仓 趋势向相反方向反转或无法判断。



趋势向相反方向反转或无法判断。 EA 交易必须建/平一个仓位当一个新柱开盘（当有了相应的信号）时必须这样做。

我们所创建的所有趋势指标都包含零索引指标缓冲区，在其中储存了趋势方向所需要的数据。我们将在 EA 交易中使用它获得一个开/平仓的信号。

由于我们需要交易函数，所以我们在其中纳入了相应的库，与 MetaTrader 5 一起安装。这个库包含了 CTrade 课程和处理仓位和订单的几种方法。用交易函数简化日常工作量。库包含在以下线中：

#include <Trade\Trade.mqh> 指定方向和交易量的建仓： PositionOpen( const string symbol, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double volume, double price, double sl, double tp, const string comment ) 输入自变量如下显示：

symbol - 交易工具的类型，比如 "EURUSD"。

- 交易工具的类型，比如 "EURUSD"。 order_type - 短线或长线建仓的方向。

- 短线或长线建仓的方向。 volume - 所建仓位以手数定义的量，比如 0.10。

- 所建仓位以手数定义的量，比如 0.10。 price - 建仓价格。

- 建仓价格。 sl - 止损价格。

- 止损价格。 tp - 获利价格。

- 获利价格。 comment - 注释，当交易终端中显示仓位时出现。

第二个方法允许您平一个仓位：

PositionClose( const string symbol, ulong deviation )

symbol - 交易工具的类型，比如 "EURUSD"。

- 交易工具的类型，比如 "EURUSD"。 deviation - 平仓时与当前价格之间的最大许可方差（点数）。

输入自变量如下显示：

让我们了来看看使用 MATrendDetector 指标的 EA 交易结构。EA 交易的全部源代码见本文所附的 MATrendExpert.MQ5 文件。第一个主要的 EA 交易代码块，是设置外部参数的代码块。



input double Lots = 0.1 ; input int MAPeriod = 200 ;

EA 交易的 Lots 参数 - 手数的大小，在建仓时使用。为了获得不同趋势判断方法的比较结果，我们使用了不需要资金管理的固定手数。趋势指标使用的所有其他外部参数，如上文所述。列表和目标与相应的指标完全一致。

EA 交易的第二个重要代码块 - EA 交易初始化的事件处理程序。

int OnInit () { ResetLastError (); indicator_handle = iCustom ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , "Examples\\MATrendDetector" , MAPeriod); if (indicator_handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "MATrendDetector 初始化错误, 代码 = " , GetLastError ()); return (- 1 ); } return ( 0 ); }

这里的 创建处理 是为了调用趋势指标，如果创建成功，就返回零代码。如果创建指标处理失败（比如，指标不适用于 EX5 格式），我们将这个信息打印出来，然后返回非零代码。在本例中，EA 交易停止了进一步的工作，与日志中相应的信息一起，从终端卸载。

EA 交易的第二个代码块 - EA 交易去初始化时间处理程序。

void OnDeinit ( const int _reason) { if (indicator_handle != INVALID_HANDLE ) { IndicatorRelease (indicator_handle); } }

去初始化 EA 交易不需要任何其他操作。

接下来就是 EA 交易的主代码块 - 当前符号新跳动的事件处理程序。

int current_signal = 0 ; int prev_signal = 0 ; bool is_first_signal = true ; void OnTick () { if (CheckNewBar() != 1 ) { return ; } current_signal = GetSignal(); if (is_first_signal == true ) { prev_signal = current_signal; is_first_signal = false ; } if ( PositionSelect ( Symbol ()) == true ) { if (CheckPositionClose(current_signal) == 1 ) { return ; } } if (CheckBuySignal(current_signal, prev_signal) == 1 ) { CTrade trade; trade.PositionOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , Lots, SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ), 0 , 0 ); } if (CheckSellSignal(current_signal, prev_signal) == 1 ) { CTrade trade; trade.PositionOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , Lots, SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ), 0 , 0 ); } prev_signal = current_signal; }

让我们来看看 EA 交易所使用的辅助函数。

首先，为了在图表上开盘一个新柱，我们的EA必须检查信号。这就需要使用 CheckNewBar 函数：

int CheckNewBar() { MqlRates current_rates[ 1 ]; ResetLastError (); if ( CopyRates ( Symbol (), Period (), 0 , 1 , current_rates)!= 1 ) { Print ( "CopyRates 复制错误, 代码 = " , GetLastError ()); return ( 0 ); } if (current_rates[ 0 ].tick_volume> 1 ) { return ( 0 ); } return ( 1 ); }

新柱的存在由跳动量的值来决定。在开盘一个新柱时，其量在初始化时等于零（因为没有报价）。新跳动点的出现，大小就变成等于 1。

在这个函数中，我们将创建 current_rates[] 数组，这是 MqlRates 结构数组，包括一个元素，将当前价格和交易量的信息复制其中，然后检查跳动量的值。



在用当前符号设置的新跳动时间处理程序中，我们将按照以下的方式使用这个函数：

if (CheckNewBar()!= 1 ) { return ; }

current_signal = GetSignal(); if (is_first_signal == true ) { prev_signal = current_signal; is_first_signal = false ; }

因此，新柱开盘，您就能获得一个关于当前趋势方向的信号。如下所示操作：

由于我们需要跟踪趋势中的变化，就需要记住之前柱的趋势值。在上述的一段代码中，我们将使用 prev_signal 变量。此外，我们还应该使用标志，标出这是第一个信号（之前没有信号）。这是 is_first_signal 变量。如果标志的值为 true，我们就用初始值对 prev_signal 变量进行初始化。



在这里，我们使用 GetSignal 函数，返回从我们的指标中获得的当前趋势方向。如下图所示：

int GetSignal() { double trend_direction[ 1 ]; ResetLastError (); if ( CopyBuffer (indicator_handle, 0 , 0 , 1 , trend_direction) != 1 ) { Print ( "CopyBuffer 复制错误, 代码 = " , GetLastError ()); return ( 0 ); } return (( int )trend_direction[ 0 ]); }

趋势指标数据从零缓冲区复制到我们的数组，其中包括一个元素。数组元素值从这个函数处返回。此外，为了避免出现编译器警告，从类型转到类型。

在建一个新仓位之前，您应该检查是否有必要平掉之前开设的对立仓位。还要检查在同样的方向中是否已经建了一个仓位。用以下这部分代码进行这个设置：

if ( PositionSelect ( Symbol ()) == true ) { if (CheckPositionClose(current_signal) == 1 ) { return ; } }

对立仓位的平仓，需要使用 CheckPositionClose 函数：

int CheckPositionClose( int _signal) { long position_type = PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); if (_signal == 1 ) { if (position_type == ( long ) POSITION_TYPE_BUY ) { return ( 1 ); } } if (_signal==- 1 ) { if ( position_type == ( long ) POSITION_TYPE_SELL ) { return ( 1 ); } } CTrade trade; trade.PositionClose( Symbol (), 10 ); return ( 0 ); }

首先，检查在趋势方向中是否已经建仓。如果已建仓，函数返回 1，当前仓位未平。如果在对立趋势方向中已建仓，那么您必须将其平掉。采用上述的方法进行设置。由于没有已建仓位，将返回零。

当完成了现有仓位所有必须的检查和操作，就需要检查是否存在新信号。用以下这部分代码进行这个设置：

if (CheckBuySignal(current_signal, prev_signal)== 1 ) { CTrade trade; trade.PositionOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , Lots, SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ), 0 , 0 ); }

在实际交易中，建议使用防御性的止损，以防止出现未预料的情况，比如与 DC 服务器失去联系以及其他不可抗力情况。

卖出信号的所有设置都相同：

if (CheckSellSignal(current_signal, prev_signal) == 1 ) { CTrade trade; trade.PositionOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , Lots, SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ), 0 , 0 ); }

唯一不同的就是卖出价格 -

由函数对信号的存在进行检查，CheckBuySignal 函数 - 买入，CheckSellSignal函数 - 卖出。这两个函数非常简单明了：

int CheckBuySignal( int _curr_signal, int _prev_signal) { if ((_curr_signal== 1 && _prev_signal== 0 ) || (_curr_signal== 1 && _prev_signal==- 1 )) { return ( 1 ); } return ( 0 ); } int CheckSellSignal( int _curr_signal, int _prev_signal) { if ((_curr_signal==- 1 && _prev_signal== 0 ) || (_curr_signal==- 1 && _prev_signal== 1 )) { return ( 1 ); } return ( 0 ); }

我们在这里检查的，是趋势是否已经改变成相反方向，或者趋势方向是否已经出现。如果满足了任何一个条件，函数就会返回信号存在。

总体而言，EA 交易的这种方案提供了一个非常广义的结构，可以轻松升级或拓展，满足更复杂的计算法。



其他 EA 交易的构建方式完全相同。重大差异值存在于外部参数的代码块之中 - 它们必须与已经使用过的趋势指标相对应，必须在创建指标处理的时候作为自变量进行传递。



让我们来看看根据历史数据创建的第一个 EA 交易结果。我们会使用 EURUSD 的历史数据，日柱的区间是 01.04.2004 至 06.08.2010。 在策略测试程序中用默认参数运行 EA 交易，然后就会得出以下结果：

图 8. 使用 MATrendDetector 指标的 EA 交易测试结果

策略测试报告

MetaQuotes-演示 (Build 302)



设置 EA： MATrendExpert 交易品种： EURUSD 周期： 每日 (2004.04.01 - 2010.08.06) 输入： 手数=0.100000

MA 周期=200 经纪： MetaQuotes Software Corp. 货币： USD 初始存入： 10 000.00

结果 柱： 1649 订单号： 8462551 总净利润： 3 624.59 毛利： 7 029.16 净损失： -3 404.57 获利系数： 2.06 预计获利： 92.94 回收系数： 1.21 夏普比率： 0.14

平衡亏损： 平衡亏损绝对值： 2 822.83 平衡亏损最大值： 2 822.83 (28.23%) 平衡亏损相对值： 28.23% (2 822.83) 市值亏损： 市值亏损绝对值： 2 903.68 市值亏损最大值： 2 989.93 (29.64%) 市值亏损相对值： 29.64% (2 989.93)

总交易： 39 短线交易（获利%）： 20 (20.00%) 长线交易（获利%）： 19 (15.79%) 总成交： 78 盈利交易（总交易的%）： 7 (17.95%) 亏损交易（总交易的%）： 32 (82.05%)

最大获利交易： 3 184.14 最大亏损交易（总交易的%）： -226.65

平均获利交易： 1 004.17 平均亏损交易（总交易的%）： -106.39

最大连续盈利 ($)： 4 (5 892.18) 最大连续亏损 ($)： 27 (-2 822.83)

最大连续盈利（次数）： 5 892.18 (4) 最大连续盈利（次数）： -2 822.83 (27)

平均连续盈利： 2 平均连续亏损： 8





总体而言还不错，除了从测试最初到 22.09.2004 的这一部分。无法保证这部分是否会在未来重复。当您看到这一段时期的图表，就会看到在一个有限的范围内，存在明显的横向移动。在这些情况下，我们简单的趋势专家就不是那么胜任了。将交易放置在这段时期之中，就得到了以下的图像：

图 9. 横向移动部分



在这个图表上还有 SMA200 移动平均线。



现在，让我们看看，如果以相同的间隔和默认参数，用几条移动平均线构成的指标来构建 EA 交易，在哪些地方会更”先进“？

图 10. 使用 FanTrendDetector 指标的 EA 交易测试结果



策略测试报告

MetaQuotes-演示 (Build 302)



设置 EA： FanTrendExpert 交易品种： EURUSD 周期： 每日 (2004.04.01 - 2010.08.06) 输入： 手数=0.100000

MA1 周期=200

MA2 周期=50

MA3 周期=21 经纪： MetaQuotes Software Corp. 货币： USD 初始存入： 10 000.00

结果 柱： 1649 订单号： 8462551 总净利润： 2 839.63 毛利： 5 242.93 净损失： -2 403.30 获利系数： 2.18 预计获利： 149.45 回收系数： 1.06 夏普比率： 0.32

平衡亏损： 平衡亏损绝对值： 105.20 平衡亏损最大值： 1 473.65 (11.73%) 平衡亏损相对值： 11.73% (1 473.65) 市值亏损： 市值亏损绝对值： 207.05 市值亏损最大值： 2 671.98 (19.78%) 市值亏损相对值： 19.78% (2 671.98)

总交易： 19 短线交易（获利%） 8 (50.00%) 长线交易（获利%） 11 (63.64%) 总成交： 38 盈利交易（总交易的%）： 11 (57.89%) 亏损交易（总交易的%）： 8 (42.11%)

最大获利交易： 1 128.30 最大亏损交易（总交易的%）： -830.20

平均获利交易： 476.63 平均亏损交易（总交易的%）： -300.41

最大连续盈利 ($)： 2 (1 747.78) 最大连续亏损($)： 2 (-105.20)

最大连续盈利（次数）： 1 747.78 (2) 最大连续盈利（次数）： -830.20 (1)

平均连续盈利： 2 平均连续亏损： 1



好多了!看看在之前 EA 交易结果中出现问题的那部分，图像如下：

图 11. 平移部分的 FanTrendExpert 结果



与 图 9相比较 - 很显然，趋势改变的错误警告数量减少了。但是成交数量也减少了一半，这是合乎逻辑的结果。在分析两个 EA 交易的平衡/市值曲线时，您可以看到，在获得最大收益的方面，很多成交的收盘都低于优化值。因此，对 EA 交易进行的下一个升级，就是改善成交收盘的计算式。但这不属于本文讨论的范围。读者可以自己来完成。





5. EA 交易测试结果



让我们来测试所有的 EA。下面提供了从 1993 到 2010 年，EURUSD 货币对的历史波动区间，时间周期为 D1。

图 12. MATrendExpert 测试

图 13. FanTrendExpert 测试

图 14. ADXTrendExpert 测试 (ADXTrendLevel = 0)

图15. ADXTrendExpert 测试 (ADXTrendLevel = 20)

图 16. RTRTrendExpert 测试

图 17. Heiken Ashi 测试



让我们来看看这些测试结果。

领先两个最常用的 EA，一个是移动平均线，一个是扇形移动平均线。的确，这些 EA 只是简单地使用了上一个时间区间的价格平滑系列，但最接近跟随趋势（以及价格）规则。由于我们使用了比较“重“的 200 日移动平均线，市场波动的影响似乎消失了。



这些 EA 的成交数量低，但这并非是它们的缺点，因为仓位保留可能会持续几个月的时间，它所跟随的是 200 天的趋势。注意看 MATrendExpert 如何在三个趋势区间中交替：盈利、平移（在 EA 中）和资金损失，很有意思。



ADX 指标的趋势判断方法也呈现出很好的结果。PeriodADX 稍作改变，其值变成了 17，在整个历史过程中给出了更加一致的结果。区域强度的过滤效应并不显著。也许，您需要调整 ADXTrendLevel 参数，或者根据目前的市场波动，对其进行更动态的设置。有几个亏损周期，因此，需要采用其他的措施对平衡进行补偿。

无论是在测试的整个范围，还是在随机选择的长线间隔，NRTR 指标实际显示都是零利润。从某种程度而言，这表示这是一种非常稳定的趋势判断方法。也许，调整参数会让这个 EA 交易实现获利，比如进行必要的优化。



以 Heiken Ashi 为基础创建的 EA 交易明显没有盈利。尽管它的历史数据看起来还不错，也许是因为进行实时重新绘制的缘故。其测试结果非常不理想。也许，使用这个指标的平滑版本会得到更好的结果 - 平滑 Heiken Ashi，不会出现过于强烈的重新绘制倾向。

的确，如果一个系统中的用动态止损位建仓，创建一个目标水平，那么所有 EA 交易都会因之受益。此外，拥有一个资金管理系统也是个好办法，不仅可以最小化损失，还可以提高长期间隔的利润。





总结



由此可见，编写判断趋势的代码并不是那么困难。重要的是要亲自去做，还要有一个非常合理的想法，探索一些市场规则。如果您在这些规则方面的基础越深，您在根据这些规则建立交易系统时就会越自信。而这个交易系统也会保持很长的时间。

