Mql5自定义品种 中国金融产品： A股票、期货、债券、数字货币的应用(1)
Mars Yuan, 2020.03.09 07:20
1：Mql5自定义品种 A股(1) ----个股列表数据处理过程
https://www.mql5.com/zh/forum/329854
2：Mql5自定义品种 A股(2) ----个股日线"除权"数据处理过程
https://www.mql5.com/zh/forum/329945
3：Mql5自定义品种 A股(3) ----个股日线"复权"数据处理过程
https://www.mql5.com/zh/forum/330159
4：Mql5自定义品种 A股(4) ----A股指数数据处理过程
https://www.mql5.com/zh/forum/330257
5：Mql5自定义品种 A股(5) ----个股分钟线处理过程
https://www.mql5.com/zh/forum/331355
6：Mql5自定义品种 A股(6) ----指标及EA 应用
https://www.mql5.com/zh/forum/332584 SYMBOL_PRICE_THEORETICAL — 理论期权价格. SYMBOL_PRICE_DELTA — 期权/warrant delta。显示当基础资产价格变动1时，期权价格变化的值。 SYMBOL_PRICE_THETA — 期权/warrant theta。期权价格每天因临时停止而损失的点数，即到期日临近时。 SYMBOL_PRICE_GAMMA — 期权/warrant gamma。显示delta的变化率 — 期权溢价变化的快慢情况。 SYMBOL_PRICE_VEGA — 期权/warrant vega。显示当波动率变化1%时，期权价格变化的点数。 SYMBOL_PRICE_RHO — 期权/warrant rho。反映了理论期权价格对利率变化1%的敏感性。 SYMBOL_PRICE_OMEGA — 期权/warrant omega。期权弹性 — 期权价格相对于基础资产价格变动的百分比。 SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY — 期权/warrant sensitivity。通过期权基础资产价格应该变化多少点，来显示期权价格应该变化一个点。 MQL5：在DatabaseExport函数中添加HEX格式的BLOB字段导出。 MQL5：新CHART_SHOW_TICKER属性已添加到ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER — 在左上角显示交易品种报价行情。如果CHART_SHOW_TICKER设置为false，也会将CHART_SHOW_OHLC设置为false 并因此隐藏OHLC。 MQL5：改进编译器生成的代码质量。这可以提高其执行速度 MQL5：修复与模板函数和类的编译和执行有关的错误。即是： 重载模板函数调用的优先级不匹配错误 模板方法/类生成错误 尝试访问模板函数的模板参数的内部类引起的错误 由使用内部类引起的模板类代码生成错误。 在B<void*>之前使用B<int>目标对象时产生的错误 创建具有内部类型C且多次封装的复杂对象时出现的错误 将函数指针参数转换为const ref模板时出现的错误 将内部结构传递给模板函数时出现的错误 执行模板函数的优先级不匹配错误 for和ddo-while循环中的括号计数不正确 类结构描述中的括号计数不正确 在使用ArrayResize一次添加一个元素时速度变慢 选择匹配的重载函数时出现的错误 MQL5：修正CustomTicksReplace函数中出现的错误。 Python：路径参数已添加到initialize方法中 — metatrader.exe或metatrader64.exe的路径。如果没有指定此路径，模块会尝试自己查找可执行文件。 Python:：已添加以下新方法： symbols_get — 从MetaTrader 5程序端接收所有交易品种。 symbols_total — 获取MetaTrader 5程序端中所有交易品种的数量。 Python：为以下函数添加了根据交易品种组过滤： orders_get、 positions_get、history_orders_get和 history_deals_get。使用带有"group"参数的调用表格。 Python：现在，order_send和order_check返回值与包含原始请求完整描述的'request'字段一起传递。例如： ... comment=Request executed request_id=55 retcode_external=0 request=TradeRequest(action=1, magic=234000, order=0, symbol='USDJPY', volume=0.1, price=108.018, stoplimit=0.0, ... traderequest: action=1 traderequest: magic=234000 traderequest: order=0 traderequest: symbol=USDJPY traderequest: volume=0.1 traderequest: price=108.018 traderequest: stoplimit=0.0 ... Python：当在图表上启动时，Python脚本现在接收图表交易品种和周期（以分钟为单位）作为参数。 import sys chart_symbol='unknown' chart_tf=1 if len(sys.argv) == 3: chart_symbol, chart_tf = sys.argv[1:3]; print("Hello world from", chart_symbol, chart_tf) >> Hello world from T.NYSE 15 MetaEditor：添加命令“添加现有文件夹”。它可以将所有支持的文件从所选目录批量添加到项目中。 MetaEditor：扩展搜索和替换选项。添加带有部分正则表达式支持的扩展搜索功能。使用\r、\n、\t在搜索请求中指定换行符和制表符。搜索和替换对话框已合并为一个多选项卡对话框。 添加一个用于在程序员社区搜索的单独选项卡。其中包括MQL5.community，以及GitHub、MSDN和Stack Overflow。 来自外部资源的搜索结果显示在MetaEditor工具箱窗口中： 此外，您可以从GitHub立即下载源文件。文件将下载到Projects文件夹的单独子目录中，该子目录根据GitHub项目名称进行命名。搜索结果还可以按日期排序。 MetaEditor：添加可以在代码编辑窗口中快速更改字体大小。若要更改字体大小，请按下Ctrl并滚动鼠标滚轮。 MetaEditor：添加可以将CSV文件的表格导入数据库表格。导入期间可以设置以下参数： 数据库中的表名 自动或手动文件编码检测 数据分隔符类型 开始时跳过指定的行数 评论前缀 如果文件具有列名 如何确定换行符 数据应该添加到新表还是现有表中 字符串使用什么引号 MetaEditor：添加用于将时间和颜色插入程序源代码的快速命令。从交互式日历和调色板中选择所需的值，然后编辑器以相应的格式将其插入。 MetaEditor：由于现在仅生成64位代码，因此已禁用MQL4支持。 MetaEditor：修正类片段操作。 MetaEditor：修复对项目中绝对路径的支持。 更新文档。 新版本将通过LiveUpdate系统提供。 新版MetaTrader 5平台Build 2450： 订阅 List of changes in New MetaTrader 5 Platform wkinmt5 2020.05.20 05:37 #356 您好，我在使用 history_orders_get和 history_deals_get。这两个函数，尝试使用时间范围搜索时， 出现了最近执行的交易无法被搜索到的情况。 比如在完成一次交易的5分钟内执行history_orders_get，结果中奖不包含最新完成的交易。 通过order id 查询时没有问题 MQL5文档: 集成 / MetaTrader Python模块 / history_orders_get www.mql5.com 'time_expiration','type_time','state','position_by_id','reason','volume_current','price_stoplimit','sl','tp' TradeOrder(ticket=530218319, time_setup=1582282114, time_setup_msc=1582282114681, time_done=1582303777, time_done_msc=1582303777582, time_expiration=0, ... MetaQuotes, 2013.08.12 09:23
MQL5.com 论坛 现在具有任何信息自动翻译的功能。无论源语言是什么，您都可以翻译任何论坛信息，包括12种语言：阿拉伯语，印度尼西亚语，泰国语，西班牙语，意大利语，越南语，德语，韩语，中文，法语，葡萄牙语和日语。因此，您可以翻译任何语言的论坛信息。
用母语编写并以您喜欢的方式与MQL5.com参与者沟通。现在，大家将都可以理解您的意思。双击来翻译论坛的任何讨论并且以您的母语阅读它们。所以，您将能够理解任何人！
论坛信息的编辑器也获得了一些新的功能。您以任何语言准备好您的信息后，您可以在编辑器中直接将它翻译成三种语言（英语，俄语或中文）界面中的一个。要做到这一点，点击编辑器面板上的翻译按钮。
在MQL5.com论坛不再有语言障碍。现在，您能够找到与社区所有成员的共同语言！
新版MetaTrader 5 build 2360：扩展SQLite集成
MetaQuotes, 2020.03.08 12:45
Mql5自定义品种 中国金融产品： A股票、期货、债券、数字货币的应用(1)
Mars Yuan, 2020.03.09 07:20
1：Mql5自定义品种 A股(1) ----个股列表数据处理过程
https://www.mql5.com/zh/forum/329854
2：Mql5自定义品种 A股(2) ----个股日线“除权”数据处理过程
https://www.mql5.com/zh/forum/329945
3：Mql5自定义品种 A股(3) ----个股日线“复权”数据处理过程
https://www.mql5.com/zh/forum/330159
4：Mql5自定义品种 A股(4) ----A股指数数据处理过程
https://www.mql5.com/zh/forum/330257
https://www.mql5.com/zh/forum/331355
全新财经新闻版块
MetaQuotes, 2020.04.30 08:41
许多交易者利用技术分析作为决策工具，应用于任何价格图表。然而，由于这种方法忽略了基本因素，因此它并不能全面考虑市场形势。可以根据媒体上发布的新闻和报道来推高或降低价格。
因而，我们创建了专门的新闻版块，发布以下类别的财经新闻：
这些消息可以重新发布在单独的论坛主题中；但是，请在结尾插入指向源的链接。我们尊重任何版权，也同样要求其他人。
以文本的形式发布这些新闻（如有必要，添加图片），而不是简单地引用消息来源及消息链接，以使在论坛中直接提供相关信息。
新版块旨在向我们社区成员提供相关信息，并吸引更多交易者，帮助他们丰富交易经验。
在财经新闻版块中讨论新闻、分享想法、探索更多的交易机会！
MetaTrader 5平台beta build 2430：订阅服务，用户界面改进以及修改MetaEditor功能
MetaQuotes, 2020.05.15 14:34MetaTrader 5平台测试版的更新已于2020年5月15日星期五，进行发布。我们邀请交易者加入新版本的测试，评估其功能从而帮助开发者修正出现的错误。
若要将MetaTrader 5平台更新到build 2430，请转到帮助\检查桌面版更新\最新测试版：
MetaTrader 5平台的最终版将在公开测试版结束后发布。
新版将有以下变化：
此更新仅包括64位平台组件。
我们之前发布过即将结束对32位平台版本的支持。从当前更新版开始，新版将只支持64位组件。最新可用的32位程序端版本为build 2360。
如果您仍在使用32位解决方案，我们建议您尽快切换到64位版本。
该服务目前正在开发中，并将在下一版本中可用。
工作原理
新“订阅”部分已经添加到“导航”中。所有可用服务均显示在此部分。服务列表在交易商端配置，因此它取决于您所连接的服务器。为了便于浏览，将订阅分为不同类别。
选择一项服务以查看它的详细描述。下一步，点击“订阅”。所有活动订阅都显示在单独的部分中。
当您订阅市场数据时，相应的交易品种也可供在“市场报价”中选择。它们可以用作常规交易品种：在“市场报价”中查看报价，打开图表并使用对象和指标对其进行分析，以及在策略测试中运行EA。但不支持这些交易品种的交易操作。
如何支付订阅费用
您可以使用您交易账户的资金来支付服务费用。无需访问其他网站，支付可以直接从平台执行。
不久，我们将添加可以通过连接到MetaQuotes-Demo购买市场数据的订阅
我们计划建立订阅来自全球各地交易所的市场数据。只需单击几下，您就能收到来自纳斯达克(Nasdaq)、芝加哥商业交易所(CME)，纽约证券交易所(NYSE)、圣保罗证券交易所(BOVESPA)和其他交易所的实时报价。您将可以使用MQL5.community账户为订阅付费，类似于市场、信号和主机服务购买。
此外，您可以使用图表快捷菜单快速启用显示交易历史和交易水平：
可以使用快捷菜单显示/隐藏新列。
持仓值和幻数列也已添加到交易历史部分。
此外，根据操作结果，未结持仓和历史记录部分的盈利字段会突出显示。
comment=Request executed
request_id=55
retcode_external=0
request=TradeRequest(action=1, magic=234000, order=0, symbol='USDJPY', volume=0.1, price=108.018, stoplimit=0.0, ...
traderequest: action=1
traderequest: magic=234000
traderequest: order=0
traderequest: symbol=USDJPY
traderequest: volume=0.1
traderequest: price=108.018
traderequest: stoplimit=0.0
...
添加带有部分正则表达式支持的扩展搜索功能。使用\r、\n、\t在搜索请求中指定换行符和制表符。搜索和替换对话框已合并为一个多选项卡对话框。
添加一个用于在程序员社区搜索的单独选项卡。其中包括MQL5.community，以及GitHub、MSDN和Stack Overflow。
来自外部资源的搜索结果显示在MetaEditor工具箱窗口中：
此外，您可以从GitHub立即下载源文件。文件将下载到Projects文件夹的单独子目录中，该子目录根据GitHub项目名称进行命名。
搜索结果还可以按日期排序。
新版本将通过LiveUpdate系统提供。
您好，我在使用
history_orders_get和 history_deals_get。这两个函数，尝试使用时间范围搜索时，
出现了最近执行的交易无法被搜索到的情况。
比如在完成一次交易的5分钟内执行history_orders_get，结果中奖不包含最新完成的交易。
通过order id 查询时没有问题
针对MetaTrader 5 iOS的全新设计 — 滑动、新部分以及配色方案
MetaQuotes, 2020.06.29 15:07
我们收集了来自MetaTrader 5 iOS用户的反馈，并对应用程序的外观和功能进行了全面的修订。现在，移动平台功能更加强大，效率更高，对用户更加友好。
新版MetaTrader 5平台build 2530：市场报价排序以及获得优化结果的先进操作
MetaQuotes, 2020.07.13 14:41
MetaTrader 5平台更新已于2020年7月10日星期五进行发布。新版将有以下变化：
为便于导航，所有互动提示都分为不同的类别。为每个类别显示已完成和剩余的提示数量。
现在，每个提示都提供一个清单，显示用户为完成培训而应执行的关键操作。
我们已修改学习系统设计并修正总进度计算中的错误。
新选项能够更快操作多个文件组成的项目。例如，要替换所有文件中的文本，您无需手动指定其目录，而编辑器可以通过#include指令自动找到它们。
Tester：我们已修改优化准则，其中包括两个变量，其中一个是结余。现在，该准则仅考虑到第二个变量而忽略了结余。新优化准则更易于分析。
该图形根据优化准则的值，以绿色到红色的渐变色进行着色。 该表格使用以下颜色：
更新将通过实时更新系统提供。
MQL5.community新版块：安装交易数据小工具和共享图表
MetaQuotes, 2020.07.23 11:36
该网站提供新“报价”版块，其中包含有关期货、金融和股票市场的相关数据。可以实时监控全球领先交易所和流动性提供商的数据。借助这类数据，您可以随时了解任何更改并做出正确的交易决策。
研究价格历史和矩阵、追踪汇率波动、比较交易品种和货币转换。
货币
在概览选项卡中监控价格 — 每个交易品种都提供卖价和买价以及一个程式化的图表。只需点击即可查看详细的交易品种数据。
Forex Matrix（外汇矩阵）选项卡可使用户选择多个货币对并在一个屏幕上监控变化。点击包含价格的两种货币的交汇点，将打开详细的交易品种图表。
Currency Converter（货币转换）选项卡可将一种货币转换为另一种货币。从历史记录中选择当前汇率或任何其他值。
图表
使用图表部分 — 交易者可以使用现有的图表，或者创建自己的图表。自由缩放图表并将任何指标应用于技术分析。
在上方菜单选择“共享”，与同事共享您的交易想法。您将获得一个图表的直接链接或一个html代码（例如，可添加到博客中）。
您在图表上所做的所有更改都将保存，而收方也可以对其进行编辑。这对于团队会议或视觉演示非常方便。
小工具
在您的网站或社交网络中安装“概览”、“Forex Matrix（外汇矩阵）”或“Currency Converter（货币转换）” — 选择适当的小工具类型、大小和语言以及默认货币。使您的网络资源对访问者更具吸引力，并巩固访问者的忠实程度。
免费使用。数据自动更新。小工具无广告显示。
安装小工具
新版MetaTrader 5平台build 2560：改进内置学习系统
MetaQuotes, 2020.07.23 14:46
MetaTrader 5平台更新将于2020年7月24日星期五进行发布。新版将有以下变化：
完成所有课程，开始充分使用平台功能。
更新将通过实时更新系统提供。