MetaQuotes, 2013.08.12 09:23

MQL5.com 论坛 现在具有任何信息自动翻译的功能。无论源语言是什么，您都可以翻译任何论坛信息，包括12种语言：阿拉伯语，印度尼西亚语，泰国语，西班牙语，意大利语，越南语，德语，韩语，中文，法语，葡萄牙语和日语。因此，您可以翻译任何语言的论坛信息。

Automatic Translation of MQL5.com Forum Messages from Any Language

用母语编写并以您喜欢的方式与MQL5.com参与者沟通。现在，大家将都可以理解您的意思。双击来翻译论坛的任何讨论并且以您的母语阅读它们。所以，您将能够理解任何人！

Automatic Translation of MQL5.com Forum Messages

论坛信息的编辑器也获得了一些新的功能。您以任何语言准备好您的信息后，您可以在编辑器中直接将它翻译成三种语言（英语，俄语或中文）界面中的一个。要做到这一点，点击编辑器面板上的翻译按钮。

Click Translate Button on the Editor's Panel

在MQL5.com论坛不再有语言障碍。现在，您能够找到与社区所有成员的共同语言！


 

新版MetaTrader 5 build 2360：扩展SQLite集成

MetaQuotes, 2020.03.08 12:45

  1. MQL5: SQLite数据库操作错误现在可使用标准的MQL5工具进行分析。已添加以下错误代码

    • ERR_DATABASE_ERROR — 普通错误。
    • ERR_DATABASE_INTERNAL — SQLite内部逻辑错误。
    • ERR_DATABASE_PERM — 拒绝访问。
    • ERR_DATABASE_BUSY — 数据库文件锁定。
    • ERR_DATABASE_LOCKED — 数据库表格锁定。
    • ERR_DATABASE_NOMEM — 内存不足，无法完成操作。
    • ERR_DATABASE_READONLY — 尝试写入只读数据库。
    • ERR_DATABASE_IOERR — 磁盘I/O错误
    • ERR_DATABASE_CORRUPT — 数据库磁盘映像损坏。
    • ERR_DATABASE_FULL — 数据库已满，插入失败。
    • ERR_DATABASE_CANTOPEN — 无法打开数据库文件。
    • ERR_DATABASE_PROTOCOL — 数据库锁定协议错误。
    • ERR_DATABASE_SCHEMA — 仅供内部使用。
    • ERR_DATABASE_TOOBIG — 字符串或BLOB超出大小限制。
    • ERR_DATABASE_CONSTRAINT — 由于违反约束而中止。
    • ERR_DATABASE_MISMATCH — 数据类型不匹配。
    • ERR_DATABASE_MISUSE — 程序库使用错误。
    • ERR_DATABASE_AUTH — 授权失败。
    • ERR_DATABASE_RANGE — 绑定参数错误，索引不正确。
    • ERR_DATABASE_NOTADB — 打开的文件不是数据库文件。

  2. MQL5：修正DatabaseImport函数的操作，其可将数据从文件导入到数据库表格中。
  3. MetaEditor：修正输出到日志的字符串长度超过32Kb。
  4. MetaEditor：修正从Python控制板(stdout, stderr)发送到编辑器错误部分的消息中出现的错误编码。
  5. 更新文档。

 

Mql5自定义品种 中国金融产品： A股票、期货、债券、数字货币的应用(1)

Mars Yuan, 2020.03.09 07:20

1：Mql5自定义品种 A股(1)  ----个股列表数据处理过程

2：Mql5自定义品种 A股(2)  ----个股日线“除权”数据处理过程

3：Mql5自定义品种 A股(3)  ----个股日线“复权”数据处理过程

4：Mql5自定义品种 A股(4)  ----A股指数数据处理过程

5：Mql5自定义品种 A股(5)  ----个股分钟线处理过程
6：Mql5自定义品种 A股(6)  ----指标及EA 应用

 

全新财经新闻版块

MetaQuotes, 2020.04.30 08:41

许多交易者利用技术分析作为决策工具，应用于任何价格图表。然而，由于这种方法忽略了基本因素，因此它并不能全面考虑市场形势。可以根据媒体上发布的新闻和报道来推高或降低价格。

因而，我们创建了专门的新闻版块，发布以下类别的财经新闻：

  • 金融监管机构更新消息
  • 可影响金融市场的全球经济新闻
  • 债券、股票及其他证券市场新闻
  • 来自各交易所的新闻（不包括数字加密货币）
  • 银行和对冲基金
  • 影响货币汇率的新闻
  • 交易更新：新技术和平台等

这些消息可以重新发布在单独的论坛主题中；但是，请在结尾插入指向源的链接。我们尊重任何版权，也同样要求其他人。

以文本的形式发布这些新闻（如有必要，添加图片），而不是简单地引用消息来源及消息链接，以使在论坛中直接提供相关信息。

重要提示！这里不可以发布交易商新闻和评论。

新版块旨在向我们社区成员提供相关信息，并吸引更多交易者，帮助他们丰富交易经验。

在财经新闻版块中讨论新闻、分享想法、探索更多的交易机会！


 

MetaTrader 5平台beta build 2430：订阅服务，用户界面改进以及修改MetaEditor功能

MetaQuotes, 2020.05.15 14:34

MetaTrader 5平台测试版的更新已于2020年5月15日星期五，进行发布。我们邀请交易者加入新版本的测试，评估其功能从而帮助开发者修正出现的错误。

若要将MetaTrader 5平台更新到build 2430，请转到帮助\检查桌面版更新\最新测试版：


MetaTrader 5平台的最终版将在公开测试版结束后发布。

新版将有以下变化：


此更新仅包括64位平台组件。

我们之前发布过即将结束对32位平台版本的支持。从当前更新版开始，新版将只支持64位组件。最新可用的32位程序端版本为build 2360

如果您仍在使用32位解决方案，我们建议您尽快切换到64位版本。


  1. 程序端：我们发布了全新的订阅服务。订阅提供了可协助您进行交易的额外服务。例如，您可以订阅来自知名提供商的高质量市场数据、分析收到的数据并开发新交易策略。您可以选择请求个人经理服务，以帮助您学习交易基础知识或掌握平台使用技能。

    该服务目前正在开发中，并将在下一版本中可用。

    工作原理
    新“订阅”部分已经添加到“导航”中。所有可用服务均显示在此部分。服务列表在交易商端配置，因此它取决于您所连接的服务器。为了便于浏览，将订阅分为不同类别。



    选择一项服务以查看它的详细描述。下一步，点击“订阅”。所有活动订阅都显示在单独的部分中。




    当您订阅市场数据时，相应的交易品种也可供在“市场报价”中选择。它们可以用作常规交易品种：在“市场报价”中查看报价，打开图表并使用对象和指标对其进行分析，以及在策略测试中运行EA。但不支持这些交易品种的交易操作。

    如何支付订阅费用
    您可以使用您交易账户的资金来支付服务费用。无需访问其他网站，支付可以直接从平台执行。


    不久，我们将添加可以通过连接到MetaQuotes-Demo购买市场数据的订阅
    我们计划建立订阅来自全球各地交易所的市场数据。只需单击几下，您就能收到来自纳斯达克(Nasdaq)、芝加哥商业交易所(CME)，纽约证券交易所(NYSE)、圣保罗证券交易所(BOVESPA)和其他交易所的实时报价。您将可以使用MQL5.community账户为订阅付费，类似于市场、信号和主机服务购买。

  2. 程序端：在图表设置中添加新的“显示报价行情”选项。该选项显示/隐藏包含交易品种名称、时间周期和自定义注释的行。




  3. 程序端：在程序端设置和图表设置中添加“显示交易历史”选项。在之前的版本中可提供在图表上显示市场进入和退出的功能，但是这是通过“工具箱\历史记录”部分进行管理。新选项使历史显示的设置更加方便。您可以一次性为所有图表配置历史显示，也可以单独设置所需的图表。




    此外，您可以使用图表快捷菜单快速启用显示交易历史和交易水平：





  4. 程序端：在图表设置中添加新的“白底色”配色方案。



  5. 程序端：在持仓和订单快捷菜单中添加新命令，从而可以快速打开相关交易品种的“市场深度”和图表：





  6. 程序端：添加图表框架突出显示。当程序端中打开多个图表时，这将帮助您找到所需的交易品种图表。在“市场报价”中选择一个交易品种，在“交易”或“历史”部分中选择一个订单或持仓线，或一个警报，相应交易品种图表的框架将闪烁三次。



  7. 程序端：改进图表上交易水平的显示。

    • 为了保持图表整洁，不再显示持仓、订单和水平的单号
    • 标题以大写形式显示，提高可读性
    • 如果交易量为零，则显示的交易量不包含小数部分
    • 如果图表高度小于80像素，则隐藏水平



  8. 除了交易品种名称，还在图表的左上角添加显示交易品种描述（如果可用）。






  9. 未结订单和持仓列表中添加了新列：

    • 变化 — 操作盈利百分比
    • 价值 — 持仓的市场价值
    • 幻数 — 通过EA交易开立的订单和持仓的标识符（幻数）

    可以使用快捷菜单显示/隐藏新列。


    持仓值和幻数列也已添加到交易历史部分。

    此外，根据操作结果，未结持仓和历史记录部分的盈利字段会突出显示。

  10. 程序端：添加对负值价格的支持。这样可以在类似于近期油价跌至零值以下的情况下正常运行平台。这包括：

    • 在“市场报价”中显示报价
    • 显示图表和“市场深度”
    • 执行交易操作
    • 计算盈利和抵押

  11. 程序端：在“市场报价”中可以同时启用的最大交易品种数量已增加到5000。
  12. 程序端：修正在聊天中按最后更新日期排序。
  13. 程序端：优化和加速含有大量交易品种的操作（50,000及更多）。
  14. 程序端：修正在当前交易量与交易品种交易量变化步骤不符的情况下无法平仓的错误。
  15. MQL5：优化和加速报价历史的操作。
  16. MQL5：添加用于处理数据库的新函数：
    • DatabaseReset — 将请求重置为初始状态，类似于DatabasePrepare调用。该函数旨在使用不同的参数值多次执行请求。例如，当使用INSERT命令将数据批量添加到表格中时，应为每个条目形成一组自定义的字段值。
    • DatabaseBind — 在请求中设置参数值。该函数在SQL请求包含"?"或"?N"参数化值的情况下被使用，这里N表示参数索引（从1开始）。
    • DatabaseBindArray — 将数组设置为参数值。

  17. MQL5：为FileSelectDialog函数添加FSD_FILE_MUST_EXIST标识。它指出所选文件必须存在。
  18. MQL5：描述期权的值已被添加到ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE枚举：

    • SYMBOL_PRICE_CHANGE — 当前价格相对于上一交易日结束时价格的变化（以百分比表示）。
    • SYMBOL_PRICE_VOLATILITY — 价格波动率（以百分比表示）.
    • SYMBOL_PRICE_THEORETICAL — 理论期权价格.
    • SYMBOL_PRICE_DELTA — 期权/warrant delta。显示当基础资产价格变动1时，期权价格变化的值。
    • SYMBOL_PRICE_THETA — 期权/warrant theta。期权价格每天因临时停止而损失的点数，即到期日临近时。
    • SYMBOL_PRICE_GAMMA — 期权/warrant gamma。显示delta的变化率 — 期权溢价变化的快慢情况。
    • SYMBOL_PRICE_VEGA — 期权/warrant vega。显示当波动率变化1%时，期权价格变化的点数。
    • SYMBOL_PRICE_RHO — 期权/warrant rho。反映了理论期权价格对利率变化1%的敏感性。
    • SYMBOL_PRICE_OMEGA — 期权/warrant omega。期权弹性 — 期权价格相对于基础资产价格变动的百分比。
    • SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY — 期权/warrant sensitivity。通过期权基础资产价格应该变化多少点，来显示期权价格应该变化一个点。

  19. MQL5：在DatabaseExport函数中添加HEX格式的BLOB字段导出。
  20. MQL5：新CHART_SHOW_TICKER属性已添加到ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER — 在左上角显示交易品种报价行情。如果CHART_SHOW_TICKER设置为false，也会将CHART_SHOW_OHLC设置为false 并因此隐藏OHLC。   
  21. MQL5：改进编译器生成的代码质量。这可以提高其执行速度
  22. MQL5：修复与模板函数和类的编译和执行有关的错误。即是：

    • 重载模板函数调用的优先级不匹配错误
    • 模板方法/类生成错误
    • 尝试访问模板函数的模板参数的内部类引起的错误
    • 由使用内部类引起的模板类代码生成错误。
    • 在B<void*>之前使用B<int>目标对象时产生的错误
    • 创建具有内部类型C且多次封装的复杂对象时出现的错误
    • 将函数指针参数转换为const ref模板时出现的错误
    • 将内部结构传递给模板函数时出现的错误
    • 执行模板函数的优先级不匹配错误
    • for和ddo-while循环中的括号计数不正确
    • 类结构描述中的括号计数不正确
    • 在使用ArrayResize一次添加一个元素时速度变慢
    • 选择匹配的重载函数时出现的错误

  23. MQL5：修正CustomTicksReplace函数中出现的错误。
  24. Python：路径参数已添加到initialize方法中 — metatrader.exe或metatrader64.exe的路径。如果没有指定此路径，模块会尝试自己查找可执行文件。
  25. Python:：已添加以下新方法：

    • symbols_get — 从MetaTrader 5程序端接收所有交易品种。
    • symbols_total — 获取MetaTrader 5程序端中所有交易品种的数量。

  26. Python：为以下函数添加了根据交易品种组过滤： orders_getpositions_gethistory_orders_gethistory_deals_get。使用带有"group"参数的调用表格。
  27. Python：现在，order_sendorder_check返回值与包含原始请求完整描述的'request'字段一起传递。例如：
    ...
    comment=Request executed
    request_id=55
    retcode_external=0
    request=TradeRequest(action=1, magic=234000, order=0, symbol='USDJPY', volume=0.1, price=108.018, stoplimit=0.0, ...
        traderequest: action=1
        traderequest: magic=234000
        traderequest: order=0
        traderequest: symbol=USDJPY
        traderequest: volume=0.1
        traderequest: price=108.018
        traderequest: stoplimit=0.0
    ...
  28. Python：当在图表上启动时，Python脚本现在接收图表交易品种和周期（以分钟为单位）作为参数。
    import sys

chart_symbol='unknown'
chart_tf=1

if len(sys.argv) == 3:
    chart_symbol, chart_tf = sys.argv[1:3];

print("Hello world from", chart_symbol, chart_tf)

>> Hello world from T.NYSE 15
  29. MetaEditor：添加命令“添加现有文件夹”。它可以将所有支持的文件从所选目录批量添加到项目中。



  30. MetaEditor：扩展搜索和替换选项。

    添加带有部分正则表达式支持的扩展搜索功能。使用\r、\n、\t在搜索请求中指定换行符和制表符。搜索和替换对话框已合并为一个多选项卡对话框。




    添加一个用于在程序员社区搜索的单独选项卡。其中包括MQL5.community，以及GitHub、MSDN和Stack Overflow。


    来自外部资源的搜索结果显示在MetaEditor工具箱窗口中：




    此外，您可以从GitHub立即下载源文件。文件将下载到Projects文件夹的单独子目录中，该子目录根据GitHub项目名称进行命名。

    搜索结果还可以按日期排序。

  31. MetaEditor：添加可以在代码编辑窗口中快速更改字体大小。若要更改字体大小，请按下Ctrl并滚动鼠标滚轮。
  32. MetaEditor：添加可以将CSV文件的表格导入数据库表格。导入期间可以设置以下参数：

    • 数据库中的表名
    • 自动或手动文件编码检测
    • 数据分隔符类型
    • 开始时跳过指定的行数
    • 评论前缀
    • 如果文件具有列名
    • 如何确定换行符
    • 数据应该添加到新表还是现有表中
    • 字符串使用什么引号




  33. MetaEditor：添加用于将时间和颜色插入程序源代码的快速命令。从交互式日历和调色板中选择所需的值，然后编辑器以相应的格式将其插入。





  34. MetaEditor：由于现在仅生成64位代码，因此已禁用MQL4支持。
  35. MetaEditor：修正类片段操作。
  36. MetaEditor：修复对项目中绝对路径的支持。
  37. 更新文档。


新版本将通过LiveUpdate系统提供。


 

您好，我在使用

history_orders_get和 history_deals_get。这两个函数，尝试使用时间范围搜索时，

出现了最近执行的交易无法被搜索到的情况。

比如在完成一次交易的5分钟内执行history_orders_get，结果中奖不包含最新完成的交易。

通过order id 查询时没有问题

MQL5文档: 集成 / MetaTrader Python模块 / history_orders_get
MQL5文档: 集成 / MetaTrader Python模块 / history_orders_get
  • www.mql5.com
'time_expiration','type_time','state','position_by_id','reason','volume_current','price_stoplimit','sl','tp' TradeOrder(ticket=530218319, time_setup=1582282114, time_setup_msc=1582282114681, time_done=1582303777, time_done_msc=1582303777582, time_expiration=0, ...
 

针对MetaTrader 5 iOS的全新设计 — 滑动、新部分以及配色方案

MetaQuotes, 2020.06.29 15:07

我们收集了来自MetaTrader 5 iOS用户的反馈，并对应用程序的外观和功能进行了全面的修订。现在，移动平台功能更加强大，效率更高，对用户更加友好。

针对MetaTrader 5 iOS的全新设计


 

新版MetaTrader 5平台build 2530：市场报价排序以及获得优化结果的先进操作

MetaQuotes, 2020.07.13 14:41

新版MetaTrader 5平台build 2530：市场报价排序以及获得优化结果的先进操作

MetaTrader 5平台更新已于2020年7月10日星期五进行发布。新版将有以下变化：


  1. 程序端：市场报价窗口添加了排序选项：

    • 点击列名，按所需数据（如交易品种名称、收盘价、日变化或其他变量）对列表进行排序。
    • 使用带有最受欢迎排序选项的新菜单。在交易外汇交易品种时，基于每日交易品种价格变化，按最高涨跌幅进行排序可能更实用。





  2. 程序端：重新设计并改进了内置学习系统。

    为便于导航，所有互动提示都分为不同的类别。为每个类别显示已完成和剩余的提示数量。




    现在，每个提示都提供一个清单，显示用户为完成培训而应执行的关键操作。

    我们已修改学习系统设计并修正总进度计算中的错误。

  3. 程序端：添加自动计算交易品种的上一个交易时段平仓时间和当前交易时段开仓时间。如果交易商未直接提供相应的数据，则程序端将基于交易时段的第一和最后报价来计算值。相关信息可以显示在“市场报价”窗口中：在“交易品种”部分启用相应的列，或导航到“详细信息”部分。




  4. 程序端：优化和加速申请持仓的价格。当新报价到达程序端时，价格、盈利和预付款要求会更快更新。
  5. 程序端：修正计算内置Stochastic Oscillator指标。在图表中显示有限柱形图时，可能出现错误。
  6. MQL5：优化并加速AccountInfo*函数（提供访问交易账户属性）。
  7. MQL5：通过ChartGetInteger函数，优化并加速访问数值图表属性。
  8. MetaEditor：下面快捷菜单命令已添加到代码编辑选项卡，以便对MQL5 存储进行高效操作：

    • 比较文件的工作副本和当前版本
    • 恢复更改
    • 查看文件更改历史




  9. MetaEditor：更改匹配括号的高亮部分。现在，突出显示应用于括号而非背景中。默认情况下禁用突出显示。它可以在编辑器设置中启用。



  10. MetaEditor：改进搜索和替换功能：

    • 如果您在文件中选择文本并打开搜索框，则该文本将自动在“查找”字段中替换。如果未选择任何文本，则剪贴板中的文本将粘贴在“查找”字段中。如果剪贴板为空，则搜索框中的默认值将设置为“查找”字段。
    • 对于替换窗口也实施类似的行为：将所选文本插入搜索字段，然后将光标移至“替换为”字段。因此，您可以立即输入所需的新文本。
    • 现在，搜索和替换结果显示在日志中，而不是以前使用的单独对话框中。如果启用了“工具箱”窗口，则将在其中自动选择“日志”选项卡。因此，您不需要使用额外的窗口。

  11. MetaEditor：修正使用MQL5存储时在文件比较窗口中进行搜索。
  12. MetaEditor：添加通过#include指令搜索和替换连接到当前文件的文件的可能性。

    新选项能够更快操作多个文件组成的项目。例如，要替换所有文件中的文本，您无需手动指定其目录，而编辑器可以通过#include指令自动找到它们。




  13. Tester：我们已修改优化准则，其中包括两个变量，其中一个是结余。现在，该准则仅考虑到第二个变量而忽略了结余。新优化准则更易于分析。

    • Balance + Maximum Profitability -> Maximum Profitability
    • Balance + Maximum Expected Payoff -> Maximum Expected Payoff
    • Balance + Minimum Drawdown -> Minimum Drawdown
    • Balance + Maximum Recovery Factor -> Maximum Recovery Factor
    • Balance + Maximum Sharpe Ratio -> Maximum Sharpe Ratio




  14. Tester：在“优化参数”子菜单中，我们添加新命令，用于快速显示或隐藏包括优化结果的表格中的所有输入列：




  15. Tester：为优化结果表格和图形添加颜色，以便于视觉分析。

    该图形根据优化准则的值，以绿色到红色的渐变色进行着色。 该表格使用以下颜色：

    • 结余：初始入金上方的值用蓝色显示，初始入金下方的值用红色显示。
    • 盈利：大于零的值使用蓝色，小于零的值使用红色。
    • 期望收益：大于零的值使用蓝色，小于零的值使用红色。
    • 盈亏：从绿色(0-5%)到红色（高于30%）。
    • 夏普比率：从绿色（高于2）到红色（低于0）。
    • 采收率：从绿色（高于2）到红色（低于1）。




  16. Tester：在优化结果表格中添加过滤器。使用过滤器隐藏列表中的不成功的通过：

    • 无交易通过
    • 亏损通过
    • 盈亏通过高于50%
    • 采收率通过低于1
    • 夏普比率通过低于0.5




  17. Tester：优化MQL5云网络的工作。现在，当针对相同的EA交易启动优化时，网络会尝试使用在上一次优化过程中使用的相同测试代理，因为所需的市场环境（包括交易历史记录）已经在此类代理上可用。
  18. 更新文档。


更新将通过实时更新系统提供。


 

MQL5.community新版块：安装交易数据小工具和共享图表

MetaQuotes, 2020.07.23 11:36

该网站提供新“报价”版块，其中包含有关期货、金融和股票市场的相关数据。可以实时监控全球领先交易所和流动性提供商的数据。借助这类数据，您可以随时了解任何更改并做出正确的交易决策。

研究价格历史和矩阵、追踪汇率波动、比较交易品种和货币转换。

货币

Currencies

概览选项卡中监控价格 — 每个交易品种都提供卖价和买价以及一个程式化的图表。只需点击即可查看详细的交易品种数据。

Forex Matrix（外汇矩阵）选项卡可使用户选择多个货币对并在一个屏幕上监控变化。点击包含价格的两种货币的交汇点，将打开详细的交易品种图表。

Currency Converter（货币转换）选项卡可将一种货币转换为另一种货币。从历史记录中选择当前汇率或任何其他值。

图表

Charts

使用图表部分 — 交易者可以使用现有的图表，或者创建自己的图表。自由缩放图表并将任何指标应用于技术分析。

在上方菜单选择“共享”，与同事共享您的交易想法。您将获得一个图表的直接链接或一个html代码（例如，可添加到博客中）。

您在图表上所做的所有更改都将保存，而收方也可以对其进行编辑。这对于团队会议或视觉演示非常方便。

小工具

Widgets

在您的网站或社交网络中安装“概览”、“Forex Matrix（外汇矩阵）”或“Currency Converter（货币转换）” — 选择适当的小工具类型、大小和语言以及默认货币。使您的网络资源对访问者更具吸引力，并巩固访问者的忠实程度。

免费使用。数据自动更新。小工具无广告显示。

安装小工具


 

新版MetaTrader 5平台build 2560：改进内置学习系统

MetaQuotes, 2020.07.23 14:46

MetaTrader 5平台更新将于2020年7月24日星期五进行发布。新版将有以下变化：


  1. 程序端：在上次平台更新，我们提出一个完全修正的学习系统。在最新版本中，还做出进一步的改进：

    • 进度条图标的显示更加清晰
    • 对一些提示的文本进行修改
    • 学习进度计算得到修正

    完成所有课程，开始充分使用平台功能。



  2. 程序端：优化并显著加速处理大型报价流（每分钟数万个报价）。
  3. 程序端：修正计算相对于前一交易日收盘价的价格变化时出现的错误。若要查看这个变量，请启用“市场报价”快捷菜单中的“每日更改”栏。
  4. MQL5：通过ChartGetInteger函数，优化并加速访问数值图表属性。
  5. MQL5：修正自定义指标搜索，即当通过iCustom函数从MQL5程序请求此类指标时。
  6. MetaEditor：在项目中添加C/C++程序的编译。
  7. Tester：显著优化MQL5云网络的工作。由于代理搜索效率的提高，“网络”可更快地分配任务并返回计算结果。
  8. 更新文档。


更新将通过实时更新系统提供。


