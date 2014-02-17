真实作者:

iliko

分形维度指数(Fractal Dimension Index)指标体现了市场动荡的程度.

使用此指标最简单的方式就是懂得数值1.5说明了市场完全是随机状态. 偏离1.5 指出可能有利润. 当偏离增加时, 获利的可能性也增加. 但是请小心 - 指标并不显示趋势的方向!在有趋势情况下, 指标显示红色. 在市场高度震荡时, 指标显示蓝色. 颜色从红色转为蓝色表明趋势的结束, 市场变得混乱而波动性增加. 通常, 这些时刻不会很长久, 之后会有新的趋势.

指标的触发由下面的输入参数值定义:

input double e_random_line= 1.5 ;

本指标首先于2008年1月24日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码基地中.

图 1. 分形维度指数(Fractal Dimension Index)