分形维度指数(Fractal Dimension Index) - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2500
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
iliko
分形维度指数(Fractal Dimension Index)指标体现了市场动荡的程度.
使用此指标最简单的方式就是懂得数值1.5说明了市场完全是随机状态. 偏离1.5 指出可能有利润. 当偏离增加时, 获利的可能性也增加. 但是请小心 - 指标并不显示趋势的方向!在有趋势情况下, 指标显示红色. 在市场高度震荡时, 指标显示蓝色. 颜色从红色转为蓝色表明趋势的结束, 市场变得混乱而波动性增加. 通常, 这些时刻不会很长久, 之后会有新的趋势.
指标的触发由下面的输入参数值定义:
input double e_random_line=1.5; // 触发水平
本指标首先于2008年1月24日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码基地中.
图 1. 分形维度指数(Fractal Dimension Index)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1992
