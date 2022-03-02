如何开始学习MQL5 - 页 11 1...456789101112131415161718...38 新评论 Sergey Golubev 2014.01.06 12:39 #101 William Blau 的 MQL5 指标与交易系统。第一部分：指标 本文的第一部分 - <William Blau 的 MQL5 指标与交易系统。第一部分：指标>，是对技术指标与摆动指标的描述，详见 William Blau 下述书中内容 《动量、方向和背离》。 本文中所述之技术指标与摆动指标，均作为 MQL5 语言中的源代码呈现，且已附到归档文件 "Blau_Indicators_MQL5_en.zip" 中。本文讲解下述几组指标： 基于动量的指标 动量 (Blau_Mtm.mq5)真实强弱指数 (Blau_TSI.mq5)遍历摆动指标 (Blau_Ergodic.mq5) 基于随机动量的指标： 随机动量 (Blau_TStoch.mq5)随机指数 (Blau_TStochI.mq5)随机动量摆动指标 (Blau_TS_Stochastic.mq5) 基于随机动量的指标： 随机动量 (Blau_SM.mq5)随机动量指标 (Blau_SMI.mq5)随机动量摆动指标 (Blau_SM_Stochastic.mq5) 基于市场趋势平均偏差的指标： 平均偏差指数指标 (Blau_MDI.mq5)遍历 MDI 摆动指标 (Blau_Ergodic.mq5) 基于平滑/异同移动平均线的指标： MACD 指标 (Blau_MACD.mq5)遍历 MACD 摆动指标 (Blau_Ergodic_MACD.mq5) 基于烛形动量的指标: 烛形动量 (Blau_CMtm.mq5)烛形动量指数 (Blau_CMI.mq5)烛形指数指标 (Blau_CSI.mq5)遍历 CMI 摆动指标 (Blau_Ergodic_CMI.mq5)遍历 CSI 摆动指标 (Blau_Ergodic_CSI.mq5) 基于复合高低动量的指标: 虚拟平仓指标 (Blau_HLM.mq5)方向趋势指数指标 (Blau_DTI.mq5)遍历 DTI 摆动指标 (Blau_Ergodic_DTI.mq5) 指标: 随机动量指数 Blau_SMI 指标: Ergodic MACD Oscillator Something Interesting to Read Sergey Golubev 2014.01.08 12:06 #102 基于交易模块创建多个 EA 交易MetaTrader 5 客户端的技术能力及其策略测试程序确定了多币种交易系统的工作和测试。为 MetaTrader 4 开发此类系统之所以很复杂，首先是因为其受制于 MetaTrader 4 无法对多个交易工具根据订单号逐一同步测试的事实。此外，鉴于 MQL4 语言有限的语言资源，也不允许组织复杂的数据结构以及进行有效的数据管理。随着 MQL5 的发布，情况已有所变化。自此以后，MQL5 便能支持面向对象方法、基于辅助功能开发机制，甚至具有一套标准库基类用于方便用户完成日常任务 - 从数据组织到标准系统功能的工作界面，应有尽有。 以下图表显示了样本的最佳结果：1.1 MACD EURUSD M301.2 . Portfolio: PriceChannelExpert and others Multi Timeframe Indicators Any questions from newcomers W. D. Gann continues to be one of the most controversial figures in technical analysis. Considered eccentric, abstruse, and even mystical by some, his techniques, which combine geometric figures with time and price, have nevertheless been... Pattern, Price & Time: Using Gann Theory in Trading Systems (Wiley Trading) 本文的第一部分 - <William Blau 的 MQL5 指标与交易系统。第一部分：指标>，是对技术指标与摆动指标的描述，详见 William Blau 下述书中内容 《动量、方向和背离》。
本文中所述之技术指标与摆动指标，均作为 MQL5 语言中的源代码呈现，且已附到归档文件 "Blau_Indicators_MQL5_en.zip" 中。
本文讲解下述几组指标：
基于交易模块创建多个 EA 交易
MetaTrader 5 客户端的技术能力及其策略测试程序确定了多币种交易系统的工作和测试。为 MetaTrader 4 开发此类系统之所以很复杂，首先是因为其受制于 MetaTrader 4 无法对多个交易工具根据订单号逐一同步测试的事实。此外，鉴于 MQL4 语言有限的语言资源，也不允许组织复杂的数据结构以及进行有效的数据管理。
随着 MQL5 的发布，情况已有所变化。自此以后，MQL5 便能支持面向对象方法、基于辅助功能开发机制，甚至具有一套标准库基类用于方便用户完成日常任务 - 从数据组织到标准系统功能的工作界面，应有尽有。
以下图表显示了样本的最佳结果：
1.1 MACD EURUSD M30
1.2 . MACD EURUSD H3
1.3 MACD AUDUSD H4
1.4 . MACD AUDUSD H1
1.5 MACD GBPUSD H12
1.6 MACD GBPUSD H6
2.1 Bollinger GBPUSD M15
2.2 Bollinger GBPUSD H1
2.3 Bollinger EURUSD M30
2.4 Bollinger EURUSD H4
2.5 Bollinger USDCAD M15
2.6 Bollinger USDCAD H2
小型趋势指标、中型趋势指标和主要趋势指标
James Hyerczyk 在其著作《形态-价格-时间：甘氏理论在交易系统里的运用》的序言中写道：
“我在期货交易上的经验显示，交易人员在他们的分析中太频繁地依赖于形态、价格或时间。他们趋向于在分析中偏重于一种方法，而不是齐头并进、均衡考量。最 常见的错误是，系统围绕进入市场时间/退出市场价格或进入市场价格/退出市场时间而建。此外，使用形态的交易人员经常以欠佳的价格或在欠佳的时机进入/退 出市场。这些观察结果提供了进一步的证据，证明所有三种方法的组合是在市场上取得成功所必需的。正是在这一前提下拙作得以成书。”
读者可以不同意这种说法。让我们试着去理解如何在实践中运用这些方法。本文以书中介绍的一些理念为基础，探讨以指标和“EA 交易”形式进行自动化交易和分析的可能性。因此，为更好地理解本文，建议先行阅读上文提到的相关著作（或至少阅读书的第一部分 - 模型）。
MQL5 中的电子表格
通常，电子表格指的是表格处理程序（存储和处理数据的应用程序），例如 EXCEL。尽管文中显示的代码不是那么强大，它可以用作表格处理程序的全功能实现的一个基类。我不是要使用 MQL5 创建 MS Excel，我希望实现一个类，以便在二维数组中操作不同类型的数据。
尽管我实现的类在性能上无法比拟单一类型数据的二维数组（可直接访问数据），但该类的出现是为了方便使用。此外，该类可视作以 C++ 实施的 Variant 类，作为表格简化为一列的特殊情况。
对于迫不及待的读者和想要跳过实施的算法分析的读者，我将从可用方法开始 CTable 类的介绍。
在 MetaTrader 5 中实施多货币模式
目前，市面上有大量成熟的多货币交易系统、指标和“EA 交易”。然而，开发人员仍然面临多货币系统开发的具体问题。
随着 MetaTrader 5 客户端和 MQL5 编程语言的发布，我们获得了实施完备多货币模式、以及随之而来的更高效的多货币机器人和指标的新的机会。这些新的机会正是本文探讨的主题。
HTML 中的图表
MetaTrader 5 很有可能是一个完全自给自足的产品，并不需要额外的扩展。MetaTrader 5 提供与经纪人的连接，显示报价，允许我们使用各种各样的指标来进行市场分析，当然，还使交易者有机会进行交易操作。显然，因为 MetaTrader 5 主要专注于轻松交易，它不能——在技术上也不应该是一个专为数学方法的研究、分析以及多媒体内容的创建等而设计的绝对通用的工具。
此 外，软件产品的过度通用性也最终会导致其效率、可靠性和安全性的降低。另一方面，在某些情形下，用户可能需要某些额外的功能，尤其是交易者为具有各个领域 的专业知识和教育背景的人。因此，任何额外的功能可能提高交易平台的吸引力，当然，如果它们是以非常简单的方式实现的，并且没有以其可靠性和安全性为代价 的话。
在本文中，我们将考虑此类补充中的一种，这种补充提供依据从客户端获得的数据创建和显示图表的机会。
每个程序都必须做最其擅长的事情。如果我们遵守此原则，则让我们使 MetaTrader 5 负责与经纪人进行交易，收集和处理收到的信息，并使用另一个针对这些用途的程序来负责信息的图形显示。
我想体验一下EA 但我完全是小白 我是玩昆交所白银的 用的MT4软件 能够用EA吗？
随机游走和趋势指标
掷硬币游戏很久以来就存在了。让我们来玩这个游戏，不过目的在于测试并理解 FOREX 市场中的技术交易机制。我们并不是第一个将硬币拿在手中的人。那些希望更加详细地学习概率论的人可以参考 William Feller 所写的《An Introduction to Probability Theory and Its Applications》（概率论及其应用）一书。我们的目标是理解交易机制。
使用非托管导出将 C# 代码运用到 MQL5
长期以来我一直在寻找一个简单的解决方案，让我能够在 MQL5 中使用托管模式的 C# DLL。在阅读很多文章之后，我准备好了针对托管 DLL 实施 C++ 包装程序，此时我想到了一个超群的解决方案，为我节省了很多工作时间。
该解决方案是导出托管 C# 代码以供非托管应用程序使用的一个简单示例。在本文中，我将提供有关托管模式 DLL 的背景知识，说明为什么不能直接从 MetaTrader 访问它们的原因，并且介绍我发现的能够从 MetaTrader 使用托管代码的解决方案。
我将提供一个非托管导出模板的简单运用的例子，并且继续介绍我的全部发现。这应该为试图在 MetaTrader 5 中使用 C# DLL 代码的任何人提供良好的背景知识。