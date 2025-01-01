- Alert
TesterHideIndicators
设置显示/隐藏EA中使用的指标的模式。这个函数仅用于在测试期间管理已用指标的可见性。
|
void TesterHideIndicators(
参数
隐藏
[in] 用于测试时隐藏指标的标识。设置隐藏已创建指标为true，否则为false。
返回值
无。
注意
默认情况下，已测试EA创建的所有指标都显示在可视测试图表上。此外，这些指标还显示在测试完成后自动打开的图表上。TesterHideIndicators()函数允许开发人员实现禁止显示已用指标的功能。
若要禁止显示测试EA时已用的指标，请在创建EA句柄之前调用TesterHideIndicators()等于true – 在此后创建的所有指标都被标记为隐藏标识。这些指标在可视测试期间和测试完成后自动打开的图表上都不显示。
若要禁用新创建指标的隐藏模式，请调用TesterHideIndicators() 等于false。只有从测试EA直接生成的指标才可以显示在测试图表上。这个规则只适用于<data_folder>MQL5\Profiles\Templates没有单一模板的情况下。
如果<data_folder>MQL5\Profiles\Templates文件目录包含一个特殊模板<EA_name>.tpl，那么只有该模板的指标可以在可视测试期间和测试图表上显示。在这种情况下，测试EA中无已用指标可显示。即使在EA代码中调用TesterHideIndicators()等于true，这种情况下仍然存在。
如果<data_folder>MQL5\Profiles\Templates目录不包含特殊模板<EA_name>.tpl而是以tester.tpl来替代，那么没有被TesterHideIndicators()函数禁用的来自tester.tpl的指标和来自EA的指标会在可视测试期间和测试图表上显示。如果没有tester.tpl模板，则使用default.tpl模板的指标来替代。
如果策略测试发现了不合适的模板(<EA_name>.tpl，tester.tpl或default.tpl)，那么EA中使用的指标的显示则完全由TesterHideIndicators() 函数管理。
例如：
|
bool CSampleExpert::InitIndicators(void)
