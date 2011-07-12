Ставь лайки и следи за новостями
SFX Trend Or Range Indicator - индикатор для MetaTrader 4
The Trend Or Range Indicator (TOR)
A remarkably simple but very useful indicator. Earlier and clearer signals than ADX or VHF. More positive ranging signal than any other indicators.
Old conventional theory says when StdDev above ATR then market trending.
I say this idea may be OK for stocks & commodites but for the harmonics of Forex market we need something quicker and clearer. Also never forget time of day in relation to the pairs main movements.
Yellow = StdDev
Aqua = ATR
Red = Smoothed Moving Average of the StdDev
Usage:
Any pair, any time frame. Best used on majors and M15 period or higher
- Yellow breaks above Red when below Aqua = Trend building
- Yellow breaks below Red when above Aqua = Trend exhausting
- Yellow below Red when below Aqua = Ranging/Sideways market
Details:
Code shows how to apply a Moving Average to almost any indicator.
Some sample code snippets below to show you how to call this indicator in an EA.
// Example EA code extern int AgedPeriodSwitch = 5; // 1=M1 2=M5 -- 9=MN1 Enables easy period value changing in optimizer ;) // Settings for SFX TOR int TOR.ATR.Period=12; // D1=20 int TOR.StdDev.MA.Period=12; // D1=20 int TOR.StdDev.MA.Shift=0; // int TOR.StdDev.MA.Method = 0; // 0=SMA 1=EMA 2=Smoothed 3=Linear Weighted int TOR.StdDev.MA.Price = 0; // 0 Close price, // 1 Open price, // 2 High price, // 3 Low price, // 4 Median price, (high+low)/2, // 5 Typical price, (high+low+close)/3, // 6 Weighted close price, (high+low+close+close)/4 int TOR.MA.Fast.Period = 3; int TOR.MA.Fast.Method = 2; // 0=SMA 1=EMA 2=Smoothed 3=Linear Weighted int TOR.MA.Fast.Shift = 0; bool bTrendEnd; int start() { bTrendEnd = IsTrendFading(AgedPeriodSwitch); if (IsNewBar) if (bTrendEnd) CloseYourTrendingOrders(); .... .... return (0); } bool IsTrendFading(int iPeriodSwitch) { int iPeriodToUse; string strSymbol; strSymbol = Symbol(); if (iPeriodSwitch == 0) iPeriodToUse = 0; // i.e. the current chart period of the EA else iPeriodToUse = PeriodSwitcher(iPeriodSwitch); double Aqua_1 = iCustom(strSymbol, iPeriodToUse, "SFX TOR", strSymbol, TOR.ATR.Period,TOR.StdDev.MA.Period,TOR.StdDev.MA.Shift, TOR.StdDev.MA.Method,TOR.StdDev.MA.Price,TOR.MA.Fast.Period,TOR.MA.Fast.Method,TOR.MA.Fast.Shift, 0, 1); double Yellow_1 = iCustom(strSymbol, iPeriodToUse, "SFX TOR", strSymbol, TOR.ATR.Period,TOR.StdDev.MA.Period,TOR.StdDev.MA.Shift, TOR.StdDev.MA.Method,TOR.StdDev.MA.Price,TOR.MA.Fast.Period,TOR.MA.Fast.Method,TOR.MA.Fast.Shift, 1, 1); double Red_1 = iCustom(strSymbol, iPeriodToUse, "SFX TOR", strSymbol, TOR.ATR.Period,TOR.StdDev.MA.Period,TOR.StdDev.MA.Shift, TOR.StdDev.MA.Method,TOR.StdDev.MA.Price,TOR.MA.Fast.Period,TOR.MA.Fast.Method,TOR.MA.Fast.Shift, 2, 1); if (Yellow_1 > Aqua_1) if (Red_1 > Aqua_1) if (Yellow_1 < Red_1) return (true); return (false); } int PeriodSwitcher(int iSP) { // Takes a number 1-9 returns a chart period int iP=0; switch (iSP) { case 1: iP=PERIOD_M1; break; case 2: iP=PERIOD_M5; break; case 3: iP=PERIOD_M15; break; case 4: iP=PERIOD_M30; break; case 5: iP=PERIOD_H1; break; case 6: iP=PERIOD_H4; break; case 7: iP=PERIOD_D1; break; case 8: iP=PERIOD_W1; break; case 9: iP=PERIOD_MN1; break; } return(iP); }
Do not mail me if this EA sample code doesnt compile - is only pseudo-code!!!
