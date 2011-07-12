The Trend Or Range Indicator (TOR)

A remarkably simple but very useful indicator. Earlier and clearer signals than ADX or VHF. More positive ranging signal than any other indicators.

Old conventional theory says when StdDev above ATR then market trending.



I say this idea may be OK for stocks & commodites but for the harmonics of Forex market we need something quicker and clearer. Also never forget time of day in relation to the pairs main movements.

Yellow = StdDev

Aqua = ATR

Red = Smoothed Moving Average of the StdDev

Usage:



Any pair, any time frame. Best used on majors and M15 period or higher



Yellow breaks above Red when below Aqua = Trend building

Yellow breaks below Red when above Aqua = Trend exhausting

Yellow below Red when below Aqua = Ranging/Sideways market

Details:

Code shows how to apply a Moving Average to almost any indicator.

Some sample code snippets below to show you how to call this indicator in an EA.



extern int AgedPeriodSwitch = 5 ; int TOR.ATR. Period = 12 ; int TOR.StdDev.MA. Period = 12 ; int TOR.StdDev.MA.Shift= 0 ; int TOR.StdDev.MA.Method = 0 ; int TOR.StdDev.MA.Price = 0 ; int TOR.MA.Fast. Period = 3 ; int TOR.MA.Fast.Method = 2 ; int TOR.MA.Fast.Shift = 0 ; bool bTrendEnd; int start() { bTrendEnd = IsTrendFading(AgedPeriodSwitch); if (IsNewBar) if (bTrendEnd) CloseYourTrendingOrders(); .... .... return ( 0 ); } bool IsTrendFading( int iPeriodSwitch) { int iPeriodToUse; string strSymbol; strSymbol = Symbol (); if (iPeriodSwitch == 0 ) iPeriodToUse = 0 ; else iPeriodToUse = PeriodSwitcher(iPeriodSwitch); double Aqua_1 = iCustom (strSymbol, iPeriodToUse, "SFX TOR" , strSymbol, TOR.ATR. Period ,TOR.StdDev.MA. Period ,TOR.StdDev.MA.Shift, TOR.StdDev.MA.Method,TOR.StdDev.MA.Price,TOR.MA.Fast. Period ,TOR.MA.Fast.Method,TOR.MA.Fast.Shift, 0 , 1 ); double Yellow_1 = iCustom (strSymbol, iPeriodToUse, "SFX TOR" , strSymbol, TOR.ATR. Period ,TOR.StdDev.MA. Period ,TOR.StdDev.MA.Shift, TOR.StdDev.MA.Method,TOR.StdDev.MA.Price,TOR.MA.Fast. Period ,TOR.MA.Fast.Method,TOR.MA.Fast.Shift, 1 , 1 ); double Red_1 = iCustom (strSymbol, iPeriodToUse, "SFX TOR" , strSymbol, TOR.ATR. Period ,TOR.StdDev.MA. Period ,TOR.StdDev.MA.Shift, TOR.StdDev.MA.Method,TOR.StdDev.MA.Price,TOR.MA.Fast. Period ,TOR.MA.Fast.Method,TOR.MA.Fast.Shift, 2 , 1 ); if (Yellow_1 > Aqua_1) if (Red_1 > Aqua_1) if (Yellow_1 < Red_1) return (true); return (false); } int PeriodSwitcher( int iSP) { int iP= 0 ; switch (iSP) { case 1 : iP= PERIOD_M1 ; break ; case 2 : iP= PERIOD_M5 ; break ; case 3 : iP= PERIOD_M15 ; break ; case 4 : iP= PERIOD_M30 ; break ; case 5 : iP= PERIOD_H1 ; break ; case 6 : iP= PERIOD_H4 ; break ; case 7 : iP= PERIOD_D1 ; break ; case 8 : iP= PERIOD_W1 ; break ; case 9 : iP= PERIOD_MN1 ; break ; } return (iP); }

Do not mail me if this EA sample code doesnt compile - is only pseudo-code!!!