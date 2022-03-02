如何开始学习MQL5 - 页 2

DxdCn:

两位版主，先把 这个翻译出来吧！

MT5中的订单、头寸和交易的概念。 这大概是从MQL4到MQL5的最大变化了

迈达克回复已经翻译了，正在准备发布，估计明天吧。
 

MetaTrader 5 带来新机遇

  • 讲点历史
  • 新市场和新工具
  • MQL5 语言
  • 终端中的事件
  • MetaEditor 中调试代码
  • 投资组合测试
  • 多线程优化
  • 如果您没有 EA 交易
  • 交易的演化
 
很好理解：

Orders: 订单，包括即时成交单及挂单；

Deals: 成交了的单；

Positions: 持仓，头寸；

Trades: 开仓到完全平仓为一个Trade;

 

MetaTrader 5 中的订单、持仓和成交

交易者的终极目标是通过交易操作从金融市场中盈利。本文介绍 MetaTrader 5 交易平台的术语和流程，这些知识是正确理解 MQL5 语言的交易函数的作用所必不可少的。

MetaTrader 5 中的交易事件

所有执行交易操作的命令都从 MetaTrader 5 客户端通过发送请求的形式被传递到交易服务器。每个请求都应依据请求的操作正确提交；否则它不会通过初步验证并且不会被服务器接受以进一步处理。

被交易服务器接受的请求既能够以挂单的形式，也能够以按市场价立即执行的订单的形式存储在服务器中。订单存储在服务器中，直到它们被执行或被撤销。订单执行的结果即为成交。

成交按给定交易品种改变交易持仓，它可以建仓、平仓、增仓、减仓或反向仓位。因此，一个未平持仓始终是执行一个或多个成交的结果。在《 Orders, Positions, and Deals in MetaTrader 5》（MetaTrader 5 中的订单、持仓和成交）一文中提供了更为详细的信息。

本文说明了从发送请求到在处理之后将其移到交易历史记录的时间内的概念、术语和处理过程。

 

以MQL5 编写的EA 交易程序的测试与优化指南

大多数时候，当一名开发人员编写 EA 交易程序时，确保 EA 交易程序实现其优异的盈利目标始终是一个非常费力的过程。在本文中，我们将关注测试和优化 EA 交易程序，从而实现编写 EA 交易程序的目标所需的某些主要步骤。 

 

MQL5 中创建订单号指标

交易中，最好是能掌握尽可能多的信息，如此才能得到价格变动的详细图景。您可以使用订单号图表。我们试试在 MQL5 中创建一个订单号图表吧。

本文会讲到两个指标的创建：订单号价格图表，以及绘制包含一个指定订单号的烛形图的“订单号烛形图”图表。已考虑将每个指标接收到的价格值写入文件中，以构造客户端重启后要使用的指标数据（其它程序亦可使用该数据）。

针对初学者以 MQL5 编写“EA 交易”的分步指南



本文的目标受众是想要学习如何以全新的 MQL5 语言编写简单“EA 交易”的初学者。首先，我们将定义我们的 EA（EA 交易）的功能，接下来是 EA 如何实现这些功能。

 

如何在另一指标的基础上编写一个指标



在 MQL5 中，除了如“MQL5:创建您自己的指标”文中所述那样从头创建一个新的自定义指标之外，您还可以根据客户端内置或自定义的另一个指标来编写一个。有两种方式：第一种是对某指标做出改进，添加新的计算和标绘（此情形仅适用于拥有开源代码的自定义指标）；第二种方式是使用终端内置的某个指标，或是通过 iCustom()IndicatorCreate() 函数使用某现有自定义指标。

