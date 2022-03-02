如何开始学习MQL5 - 页 10 1...34567891011121314151617...38 新评论 Sergey Golubev 2013.12.30 14:37 #91 MQL5 向导：如何创建交易信号模块MetaTrader 5 提供了一款强大的工具用于快速检验交易理念。这就是 MQL5 向导的交易策略生成器。使用 MQL5 向导自动创建 EA 交易代码的做法已在《MQL5 向导：无需编程即可创建 EA 交易》一文中进行了介绍。由于代码生成系统的开放性，您能够将自己的交易信号类、资金管理系统和追踪模块添加至标准类、系统和模块。 本文介绍了交易信号模块的编写原则，以便您在通过 MQL5 向导创建 EA 交易时能用到这些原则。 通过 MQL5 向导创建的 EA 交易基于四大支柱，即四个基本类： MetaTrader 5 Trading Platform for Forex Trading www.metatrader5.com The MetaTrader 5 Trading Platform is designed to provide brokerage services to traders in Forex, CFD, Futures, as well as stock markets. Become a broker and start rendering services to traders on the financial markets. MQL5 向导：如何创建交易信号模块 MQL5 向导：如何创建未平仓位的追踪模块 MQL5 向导：如何创建风险和资金管理模块 Sergey Golubev 2013.12.30 15:07 #92 MQL5 向导：如何创建未平仓位的追踪模块MetaTrader 5 提供了一款强大的工具用于快速检验交易理念。这就是 MQL5 向导的交易策略生成器。使用 MQL5 向导自动创建 EA 交易源代码的做法已在《MQL5 向导：无需编程即可创建 EA 交易》一文中进行了介绍。由于代码生成系统的开放性，您能够使用交易信号、资金管理系统和追踪模块的自定义类来补充标准类。 本文介绍了追踪未平仓位模块的编写原则，以便在 MQL5 向导中能够进一步使用。 通过 MQL5 向导创建的 EA 交易基于四个基类 MetaTrader 5 Trading Platform for Forex Trading www.metatrader5.com The MetaTrader 5 Trading Platform is designed to provide brokerage services to traders in Forex, CFD, Futures, as well as stock markets. Become a broker and start rendering services to traders on the financial markets. Sergey Golubev 2013.12.31 12:09 #93 连接 NeuroSolutions 神经网络我相信，所有开始了解神经网络的交易人员都会认同，在市场分析中使用它们该会有多棒！现在市面上有很多程序，允许您方便地创建具有任意配置的您自己的神经网络，并在可视化模式下对它们进行训练和测试。您可以从客户端将必要的信息导出至神经网络程序并进行分析。但如果您希望在自动交易中使用创建的神经网络将会怎么样？有没有可能使“EA 交易”连接神经网络并在实时模式下进行交易？完全可行！有多个神经网络程序具有所需的程序接口。其中之一就是 NeuroSolutions。它最新的版本是第 6 版，但该版本尚未普及，所以现在最流行的版本是第 5 版。这也是本文介绍与第 5 版交互的原因。您需要该程序的完整版本；它包含我们需要的自定义“解决方案向导”。 Sergey Golubev 2013.12.31 14:19 #94 移动极小化极大：技术分析的新指标及其在 MQL5 中的实施有一门称作“计量金融”的学科，允许使用理论方法和数学物理学研究金融衍生产品的定价模型。 最近我读到一篇文章，文中描述了一种用于技术分析的新指标，该指标结合了量子物理的理念并将它们应用到了金融学。我对它很感兴趣，并决定教授读者如何基于科学论文在 MQL5 实施该指标。“移动极小化极大”[2] 原文的作者是 Z.K. Silagadze，一位来自 Budker 核物理研究所和新西伯利亚国立大学的量子物理学家。论文和 MQL5 源代码的链接附在本文的末尾。 Sergey Golubev 2013.12.31 16:23 #95 使用伪模板替代 C++ 模板作为语言的一个标准实施模板的问题在 mql5.com 论坛中出现了很多次。随着我被 MQL5 开发人员拒绝，我使用自定义方法实施模板的兴趣逐渐变浓。本文介绍了我的研究结果。 Sergey Golubev 2013.12.31 19:54 #96 统计分布在交易者工作中的作用本文是我的《用 MQL5 表示统计概率分布》一文的续篇，该文介绍了处理某些理论统计分布的类。我发现，必须首先以分布类的形式打下基础才能让用户更方便地在以后的实践中运用它们。 现在，我们已经有了理论基础，我建议我们应直接进入实际数据集，并尝试据此基础获得某些信息。同时，我们将阐明与数学统计有关的一些问题。 Sergey Golubev 2014.01.01 08:12 #97 以线性回归为例说明指标加速的 3 种方法指标的快速计算是一项至关重要的任务。可通过不同的方法加快计算。有很多文章讨论这一问题。 现在，我们检验用于加快计算，甚至有时能简化代码本身的 3 种方法。介绍的所有方法都是算法方面的，即我们不会减少历史深度或启用处理器单元的额外内核。我们将直接优化算法。 Sergey Golubev 2014.01.02 07:48 #98 用 MQL5 表示统计概率分布按活动的性质，交易者经常不得不将这些类别作为概率和随机性来对待。随机性的对立面是 “规律性”概念。不同寻常的，借助普遍哲学规律，随机性作为一条规律转变为规律性。此时我们不讨论相反的过程。基本而言，随机性-规律性相关性是一种关键 关系，因为，如果放在市场环境中考虑，它直接影响了交易者获得的盈利金额。 在本文中，我将列出基础理论工具，这些工具将在以后帮助我们发现某些市场规律。 Sergey Golubev 2014.01.02 08:27 #99 源代码的跟踪、调试和结构分析本文介绍在执行期间创建一个调用栈的方法之一。本文介绍了以下功能：创建使用的类、函数和文件的结构。保持以前所有的栈创建调用栈。调用的顺序。执行期间查看 Watch（监视）参数的状态。代码的逐步式执行。分组和排列获得的栈，获取“极端”信息。 Sergey Golubev 2014.01.02 11:22 #100 MQL5 傻瓜式向导 在 2011 年年初，我们发布了 MQL5 向导的第一个版本。这一新的应用程序为交易人员自动生成交易机器人提供了简单方便的工具。任何 MetaTrader 5 用户都能创建自定义的“EA 交易”，他们甚至无需知道如何以 MQL5 编程。 在新版向导中，我们扩展了程序的功能。现在，您能够基于多个信号的组合创建“EA 交易”。这一创新允许在“EA 交易”中使用复杂的分析，从而获得准确、详细的信号。同时，这一创新并未使生成 EA 的过程复杂化。它仍然以逐步选择所需参数的方式提供 EA 的构建基础。 我们将单独讨论创建“EA 交易”的每一个步骤，直至完成整个过程。首先，您需要定义 EA 将在其上交易的工具和时间表：EUR/USD 和 M10。我们将使用下述信号： EMA('EURUSD',M10,31) - 指数移动平均线；Stochastic('EURUSD',M10,8,3,3) - 随机振荡指标；EMA('EURUSD',H1,24) - 来自另一个时间表的指数移动平均线，以确定第一个 EMA；Stochastic('EURJPY',H4,8,3,3) - 来自另一个交易品种和时间表的随机振荡指标，以确定第一个随机振荡指标。IntradayTimeFilter – 时间过滤器，它揭示了所有其他信号在一周特定的时段和日期的效率。 MQL5 傻瓜式向导 MQL5 Wizard：新版本 MQL5 程序 - 测试交易策略 1...34567891011121314151617...38 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
MQL5 向导：如何创建交易信号模块
MetaTrader 5 提供了一款强大的工具用于快速检验交易理念。这就是 MQL5 向导的交易策略生成器。使用 MQL5 向导自动创建 EA 交易代码的做法已在《MQL5 向导：无需编程即可创建 EA 交易》一文中进行了介绍。由于代码生成系统的开放性，您能够将自己的交易信号类、资金管理系统和追踪模块添加至标准类、系统和模块。
本文介绍了交易信号模块的编写原则，以便您在通过 MQL5 向导创建 EA 交易时能用到这些原则。
通过 MQL5 向导创建的 EA 交易基于四大支柱，即四个基本类：
MQL5 向导：如何创建未平仓位的追踪模块
MetaTrader 5 提供了一款强大的工具用于快速检验交易理念。这就是 MQL5 向导的交易策略生成器。使用 MQL5 向导自动创建 EA 交易源代码的做法已在《MQL5 向导：无需编程即可创建 EA 交易》一文中进行了介绍。由于代码生成系统的开放性，您能够使用交易信号、资金管理系统和追踪模块的自定义类来补充标准类。
本文介绍了追踪未平仓位模块的编写原则，以便在 MQL5 向导中能够进一步使用。通过 MQL5 向导创建的 EA 交易基于四个基类
连接 NeuroSolutions 神经网络
我相信，所有开始了解神经网络的交易人员都会认同，在市场分析中使用它们该会有多棒！现在市面上有很多程序，允许您方便地创建具有任意配置的您自己的神经网络，并在可视化模式下对它们进行训练和测试。您可以从客户端将必要的信息导出至神经网络程序并进行分析。
但如果您希望在自动交易中使用创建的神经网络将会怎么样？有没有可能使“EA 交易”连接神经网络并在实时模式下进行交易？完全可行！有多个神经网络程序具有所需的程序接口。其中之一就是 NeuroSolutions。它最新的版本是第 6 版，但该版本尚未普及，所以现在最流行的版本是第 5 版。这也是本文介绍与第 5 版交互的原因。您需要该程序的完整版本；它包含我们需要的自定义“解决方案向导”。
移动极小化极大：技术分析的新指标及其在 MQL5 中的实施
有一门称作“计量金融”的学科，允许使用理论方法和数学物理学研究金融衍生产品的定价模型。
最近我读到一篇文章，文中描述了一种用于技术分析的新指标，该指标结合了量子物理的理念并将它们应用到了金融学。我对它很感兴趣，并决定教授读者如何基于科学论文在 MQL5 实施该指标。
“移动极小化极大”[2] 原文的作者是 Z.K. Silagadze，一位来自 Budker 核物理研究所和新西伯利亚国立大学的量子物理学家。论文和 MQL5 源代码的链接附在本文的末尾。
使用伪模板替代 C++ 模板
作为语言的一个标准实施模板的问题在 mql5.com 论坛中出现了很多次。随着我被 MQL5 开发人员拒绝，我使用自定义方法实施模板的兴趣逐渐变浓。本文介绍了我的研究结果。
统计分布在交易者工作中的作用
本文是我的《用 MQL5 表示统计概率分布》一文的续篇，该文介绍了处理某些理论统计分布的类。我发现，必须首先以分布类的形式打下基础才能让用户更方便地在以后的实践中运用它们。
现在，我们已经有了理论基础，我建议我们应直接进入实际数据集，并尝试据此基础获得某些信息。同时，我们将阐明与数学统计有关的一些问题。
以线性回归为例说明指标加速的 3 种方法
指标的快速计算是一项至关重要的任务。可通过不同的方法加快计算。有很多文章讨论这一问题。
现在，我们检验用于加快计算，甚至有时能简化代码本身的 3 种方法。介绍的所有方法都是算法方面的，即我们不会减少历史深度或启用处理器单元的额外内核。我们将直接优化算法。
用 MQL5 表示统计概率分布
按活动的性质，交易者经常不得不将这些类别作为概率和随机性来对待。随机性的对立面是 “规律性”概念。不同寻常的，借助普遍哲学规律，随机性作为一条规律转变为规律性。此时我们不讨论相反的过程。基本而言，随机性-规律性相关性是一种关键 关系，因为，如果放在市场环境中考虑，它直接影响了交易者获得的盈利金额。
在本文中，我将列出基础理论工具，这些工具将在以后帮助我们发现某些市场规律。
源代码的跟踪、调试和结构分析
本文介绍在执行期间创建一个调用栈的方法之一。本文介绍了以下功能：
MQL5 傻瓜式向导
在 2011 年年初，我们发布了 MQL5 向导的第一个版本。这一新的应用程序为交易人员自动生成交易机器人提供了简单方便的工具。任何 MetaTrader 5 用户都能创建自定义的“EA 交易”，他们甚至无需知道如何以 MQL5 编程。
在新版向导中，我们扩展了程序的功能。现在，您能够基于多个信号的组合创建“EA 交易”。这一创新允许在“EA 交易”中使用复杂的分析，从而获得准确、详细的信号。同时，这一创新并未使生成 EA 的过程复杂化。它仍然以逐步选择所需参数的方式提供 EA 的构建基础。
我们将单独讨论创建“EA 交易”的每一个步骤，直至完成整个过程。首先，您需要定义 EA 将在其上交易的工具和时间表：EUR/USD 和 M10。我们将使用下述信号：