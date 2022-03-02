如何开始学习MQL5 - 页 31 1...242526272829303132333435363738 新评论 Sergey Golubev 2018.06.20 10:22 #301 SilverTrend_NRTR_HTF - indicator for MetaTrader 5 指标SilverTrend_NRTR在输入参数中提供时段选择选项，当指标改变其颜色时提醒和发送电子邮件和推送消息。 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; // The indicator chart period (timeframe) 要使指标运行，必须将SilverTrend_NRTR.ex5指标添加到<terminal_data_directory> \ MQL5 \ Indicators文件夹中。 Sergey Golubev 2018.06.20 10:34 #302 Sergey Golubev: SilverTrend_NRTR_HTF - indicator for MetaTrader 5 指标SilverTrend_NRTR在输入参数中提供时段选择选项，当指标改变其颜色时提醒和发送电子邮件和推送消息。要使指标运行，必须将SilverTrend_NRTR.ex5指标添加到<terminal_data_directory> \ MQL5 \ Indicators文件夹中。 Sergey Golubev 2018.06.22 07:54 #303 Renko 论坛Heiken_Ashi_Ma_T3 indicator for Mr.Nims, Renko Ashi Scalping System thread Are Renko charts more profitable? - thethreadwith the information and indicators to downloadRenko Bar |Day Trading | What are Renko Bars | How do Renko Bars Work - thepostwith videoRenko (extraction from Achelis - Technical Analysis from A to Z) - thepostwith mini-article How to Use Renko Bricks and Moving Averages to Find Trades - thepost The 3 Step EMA and Renko Strategy for Trading Trends - thepostwith mini-article Trading Trends with Renko Charts - the post with mini-article代码库Renko 2.0- indicator for MetaTrader 5 AdaptiveRenko- indicator for MetaTrader 5Renko EA- expert for MetaTrader 4 Renko_v2- indicator for MetaTrader 5Renko Scalper- expert for MetaTrader 4Predictor Marks for Renko, Mean Renko and Range Bars- indicator for MetaTrader 4 Renko Charts- indicator for MetaTrader 4 Renko- indicator for MetaTrader 5 Renko_v1- indicator for MetaTrader 4Renko Charts- expert for MetaTrader 4Tipu Renko Live- indicator for MetaTrader 4 Renko Live Charts v4.13- expert for MetaTrader 4Renko Chart from ticks (Most precise method)- expert for MetaTrader 4Renko Range Detector- indicator for MetaTrader 4 RenkoShade2 - Draws Renko boxes in normal TF- indicator for MetaTrader 4 Renko Indicator- indicator for MetaTrader 4文章用于 RENKO 制图的指标如何为 METATRADER 市场创建一款非标准图表的指标合成柱- 显示价格图形信息的新视角 构建三线突破图表指标============ How to Start with 90% Winning strategy with The thread about threads: Sergey Golubev 2018.06.24 08:09 #304 iBBFill - MetaTrader 5脚本 本指标绘制 布林带 ®, 依据趋势方向填充不同颜色。如果价格与上边界交叉 (上行趋势), 布林带填充蓝色, 如果它与下边界交叉 (下行趋势), 布林带填充粉色。如果价格与中线交叉, 可以考虑作为横盘, 并且布林带填充灰色。 Bollinger Bands - Trend Indicators - MetaTrader 5 www.metatrader5.com Bollinger Bands (BB) are similar to Envelopes. The only difference is that the bands of Envelopes are plotted a fixed distance (%) away from the moving average, while the Bollinger Bands are plotted a certain number of standard deviations away from it. Standard deviation is a measure of volatility, therefore Bollinger Bands adjust themselves to... Sergey Golubev 2018.06.24 12:59 #305 论坛 求一个mt5下面可以用的DMI指标 Sergey Golubev, 2018.06.24 12:26 DMI 随机震荡极值 - MetaTrader 5脚本 Dsl - DMI 振荡器 - MetaTrader 5脚本 交易量加权的 Wilder DMI - MetaTrader 5脚本 Chande's DMI (动态动量指数) - MetaTrader 5脚本 Tushar Chande 的 DMI - MetaTrader 5脚本 -------------- 涡旋 - MetaTrader 5脚本 - Sergey Golubev 2018.06.25 10:28 #306 Metatrader 5 versions of indicators ... - good thread with many indicators for MT5 ============ 论坛 MQL5.com论坛信息多语言的自动翻译 MetaQuotes Software Corp., 2013.08.12 09:23 MQL5.com 论坛 现在具有任何信息自动翻译的功能。无论源语言是什么，您都可以翻译任何论坛信息，包括12种语言：阿拉伯语，印度尼西亚语，泰国语，西班牙语，意大利语，越南语，德语，韩语，中文，法语，葡萄牙语和日语。因此，您可以翻译任何语言的论坛信息。 用母语编写并以您喜欢的方式与MQL5.com参与者沟通。现在，大家将都可以理解您的意思。双击来翻译论坛的任何讨论并且以您的母语阅读它们。所以，您将能够理解任何人！ 论坛信息的编辑器也获得了一些新的功能。您以任何语言准备好您的信息后，您可以在编辑器中直接将它翻译成三种语言（英语，俄语或中文）界面中的一个。要做到这一点，点击编辑器面板上的翻译按钮。 在MQL5.com论坛不再有语言障碍。现在，您能够找到与社区所有成员的共同语言！ Sergey Golubev 2018.06.26 11:11 #307 论坛 新版MetaTrader 5 build 1870：通过ISIN在市场报价中添加交易品种 MetaQuotes Software Corp., 2018.06.26 10:41 新版MetaTrader 5 build 1870：通过ISIN在市场报价中添加交易品种 MetaTrader 5平台更新版将于2018年6月26日进行发布。新版将有以下变化： 程序端：在市场报价窗口中添加了通过ISIN（国际证券识别码）搜索交易品种。现在，您可以使用三种方式搜索并添加交易品种：名称、描述和ISIN。 程序端：修正更改交易账户密码时用户界面反应迟缓的问题。程序端：修正由客户端导致的偶尔CPU负载增加的问题。MQL5：修正在WebRequest函数中自定义HTTP标题的传递。MQL5：修正在开始和结束日期范围相同的情况下，Bars函数的行为。现在，如果有一个柱形图，则函数返回1。在早期版本中，函数无条件返回0。Tester：修正在前测优化之后开始在可视模式下单点测试。Tester：修正排序优化结果。现在，排序过程会考虑到错误输入参数(INIT_INCORRECT_PARAMETERS)和没有利润因子的传递。Tester：修正在改变优化准则后，对遗传优化图形进行重新计算。文档已更新。更新内容通过LiveUpdate系统提供。 新版MetaTrader 5 build 1870：通过ISIN在市场报价中添加交易品种 如何开始使用Metatrader 5 新版MetaTrader 5平台Build 1745 Sergey Golubev 2018.06.26 19:10 #308 DinapoliDinapoli indicators thread (MT4)Dinapoli Indicators MT3 to MT4 Important - the threadDinapoli Detrend Osc and Laguerre threadDetrended Price Oscillator (DPO) thread ============ DINAPOLI 交易系统 内容概述DiNapoli 等级: 基础主要原理和概念菲波纳奇/DiNapoli 扩展DiNapoli 等级交易技术扫雷器 A 和扫雷器 B 策略DiNapoli 等级指标结论参考 Dinapoli Indicators MT3 to The thread about threads: Usefull links/threads/tools Sergey Golubev 2018.06.27 10:04 #309 Fast Fourier Transform Key forum thread - Fast Fourier Transform - Cycle Extraction - the thead with FFTfiltr indicator and explanationNew EA based on the !xMeter (!xMter based on Fast Fourier Transform) - the thread Many FFT indicators with examples and explanations - the thread Ticks Before The News - the thread with many FFT indicators and explanation how to tradeCodeBasedt_FFT - MetaTrader 5程序库ALGLIB - 数值分析库 - MetaTrader 4程序库ALGLIB - 数值分析库 - MetaTrader 5程序库AFIRMA - MetaTrader 5脚本 The articles经验模态分解法介绍建立一个频谱分析程序时间序列主要特性的分析============ Trading Strategies Based On Fast Fourier Transform - The thread about threads: Sergey Golubev 2018.06.27 16:08 #310 MetaTrader 5帮助 - 开设账户 ============ MetaTrader 5 Android 帮助 - 开立模拟账户============ MetaTrader 5 iPhone/iPad 帮助 - 手启用============ 开设账户 - 入门指南 - MetaTrader 5 www.metatrader5.com 账户类型 1...242526272829303132333435363738 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
SilverTrend_NRTR_HTF - indicator for MetaTrader 5
指标SilverTrend_NRTR在输入参数中提供时段选择选项，当指标改变其颜色时提醒和发送电子邮件和推送消息。
要使指标运行，必须将SilverTrend_NRTR.ex5指标添加到<terminal_data_directory> \ MQL5 \ Indicators文件夹中。
SilverTrend_NRTR_HTF - indicator for MetaTrader 5
指标SilverTrend_NRTR在输入参数中提供时段选择选项，当指标改变其颜色时提醒和发送电子邮件和推送消息。
要使指标运行，必须将SilverTrend_NRTR.ex5指标添加到<terminal_data_directory> \ MQL5 \ Indicators文件夹中。
Renko
论坛
代码库
- Heiken_Ashi_Ma_T3 indicator for Mr.Nims, Renko Ashi Scalping System thread
- Are Renko charts more profitable? - thethreadwith the information and indicators to download
- Renko Bar |Day Trading | What are Renko Bars | How do Renko Bars Work - thepostwith video
- Renko (extraction from Achelis - Technical Analysis from A to Z) - thepostwith mini-article
- How to Use Renko Bricks and Moving Averages to Find Trades - thepost
- The 3 Step EMA and Renko Strategy for Trading Trends - thepostwith mini-article
- Trading Trends with Renko Charts - the post with mini-article
文章
============
iBBFill - MetaTrader 5脚本
本指标绘制 布林带 ®, 依据趋势方向填充不同颜色。
如果价格与上边界交叉 (上行趋势), 布林带填充蓝色, 如果它与下边界交叉 (下行趋势), 布林带填充粉色。
如果价格与中线交叉, 可以考虑作为横盘, 并且布林带填充灰色。
论坛
求一个mt5下面可以用的DMI指标
Sergey Golubev, 2018.06.24 12:26
DMI 随机震荡极值 - MetaTrader 5脚本
Dsl - DMI 振荡器 - MetaTrader 5脚本
交易量加权的 Wilder DMI - MetaTrader 5脚本
Chande's DMI (动态动量指数) - MetaTrader 5脚本
Tushar Chande 的 DMI - MetaTrader 5脚本
--------------
涡旋 - MetaTrader 5脚本 -
Metatrader 5 versions of indicators ... - good thread with many indicators for MT5
============
论坛
MQL5.com论坛信息多语言的自动翻译
MetaQuotes Software Corp., 2013.08.12 09:23
MQL5.com 论坛 现在具有任何信息自动翻译的功能。无论源语言是什么，您都可以翻译任何论坛信息，包括12种语言：阿拉伯语，印度尼西亚语，泰国语，西班牙语，意大利语，越南语，德语，韩语，中文，法语，葡萄牙语和日语。因此，您可以翻译任何语言的论坛信息。
用母语编写并以您喜欢的方式与MQL5.com参与者沟通。现在，大家将都可以理解您的意思。双击来翻译论坛的任何讨论并且以您的母语阅读它们。所以，您将能够理解任何人！
论坛信息的编辑器也获得了一些新的功能。您以任何语言准备好您的信息后，您可以在编辑器中直接将它翻译成三种语言（英语，俄语或中文）界面中的一个。要做到这一点，点击编辑器面板上的翻译按钮。
在MQL5.com论坛不再有语言障碍。现在，您能够找到与社区所有成员的共同语言！
论坛
新版MetaTrader 5 build 1870：通过ISIN在市场报价中添加交易品种
MetaQuotes Software Corp., 2018.06.26 10:41
新版MetaTrader 5 build 1870：通过ISIN在市场报价中添加交易品种
MetaTrader 5平台更新版将于2018年6月26日进行发布。新版将有以下变化：
更新内容通过LiveUpdate系统提供。
- 程序端：在市场报价窗口中添加了通过ISIN（国际证券识别码）搜索交易品种。现在，您可以使用三种方式搜索并添加交易品种：名称、描述和ISIN。
- 程序端：修正更改交易账户密码时用户界面反应迟缓的问题。
- 程序端：修正由客户端导致的偶尔CPU负载增加的问题。
- MQL5：修正在WebRequest函数中自定义HTTP标题的传递。
- MQL5：修正在开始和结束日期范围相同的情况下，Bars函数的行为。现在，如果有一个柱形图，则函数返回1。在早期版本中，函数无条件返回0。
- Tester：修正在前测优化之后开始在可视模式下单点测试。
- Tester：修正排序优化结果。现在，排序过程会考虑到错误输入参数(INIT_INCORRECT_PARAMETERS)和没有利润因子的传递。
- Tester：修正在改变优化准则后，对遗传优化图形进行重新计算。
- 文档已更新。
============
DINAPOLI 交易系统
内容
Fast Fourier Transform
CodeBase
The articles
============
MetaTrader 5帮助 - 开设账户
============
MetaTrader 5 Android 帮助 - 开立模拟账户
============
MetaTrader 5 iPhone/iPad 帮助 - 手启用
============