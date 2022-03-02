如何开始学习MQL5 - 页 31

新评论
 

SilverTrend_NRTR_HTF - indicator for MetaTrader 5 



指标SilverTrend_NRTR在输入参数中提供时段选择选项，当指标改变其颜色时提醒和发送电子邮件和推送消息。

 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; // The indicator chart period (timeframe)

要使指标运行，必须将SilverTrend_NRTR.ex5指标添加到<terminal_data_directory> \ MQL5 \ Indicators文件夹中。

 
Sergey Golubev:

SilverTrend_NRTR_HTF - indicator for MetaTrader 5 



指标SilverTrend_NRTR在输入参数中提供时段选择选项，当指标改变其颜色时提醒和发送电子邮件和推送消息。

要使指标运行，必须将SilverTrend_NRTR.ex5指标添加到<terminal_data_directory> \ MQL5 \ Indicators文件夹中。


 

Renko 

论坛

  1. Heiken_Ashi_Ma_T3 indicator for Mr.Nims, Renko Ashi Scalping System thread 
  2. Are Renko charts more profitable? - thethreadwith the information and indicators to download
  3. Renko Bar |Day Trading | What are Renko Bars | How do Renko Bars Work - thepostwith video
  4. Renko (extraction from Achelis - Technical Analysis from A to Z) - thepostwith mini-article 
  5. How to Use Renko Bricks and Moving Averages to Find Trades - thepost 
  6. The 3 Step EMA and Renko Strategy for Trading Trends - thepostwith mini-article 
  7. Trading Trends with Renko Charts - the post with mini-article
代码库
  1. Renko 2.0- indicator for MetaTrader 5 
  2. AdaptiveRenko- indicator for MetaTrader 5
  3. Renko EA- expert for MetaTrader 4  
  4. Renko_v2- indicator for MetaTrader 5
  5. Renko Scalper- expert for MetaTrader 4
  6. Predictor Marks for Renko, Mean Renko and Range Bars- indicator for MetaTrader 4 
  7. Renko Charts- indicator for MetaTrader 4 
  8. Renko- indicator for MetaTrader 5 
  9. Renko_v1- indicator for MetaTrader 4
  10. Renko Charts- expert for MetaTrader 4
  11. Tipu Renko Live- indicator for MetaTrader 4  
  12. Renko Live Charts v4.13- expert for MetaTrader 4
  13. Renko Chart from ticks (Most precise method)- expert for MetaTrader 4
  14. Renko Range Detector- indicator for MetaTrader 4 
  15. RenkoShade2 - Draws Renko boxes in normal TF- indicator for MetaTrader 4 
  16. Renko Indicator- indicator for MetaTrader 4

文章

  1. 用于 RENKO 制图的指标
  2. 如何为 METATRADER 市场创建一款非标准图表的指标
  3. 合成柱- 显示价格图形信息的新视角 
  4. 构建三线突破图表指标

============

 

iBBFill - MetaTrader 5脚本 



本指标绘制 布林带 ®, 依据趋势方向填充不同颜色。

如果价格与上边界交叉 (上行趋势), 布林带填充蓝色, 如果它与下边界交叉 (下行趋势), 布林带填充粉色。

如果价格与中线交叉, 可以考虑作为横盘, 并且布林带填充灰色。

Bollinger Bands - Trend Indicators - MetaTrader 5
Bollinger Bands - Trend Indicators - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Bollinger Bands (BB) are similar to Envelopes. The only difference is that the bands of Envelopes are plotted a fixed distance (%) away from the moving average, while the Bollinger Bands are plotted a certain number of standard deviations away from it. Standard deviation is a measure of volatility, therefore Bollinger Bands adjust themselves to...
 

论坛

求一个mt5下面可以用的DMI指标

Sergey Golubev, 2018.06.24 12:26

DMI 随机震荡极值 - MetaTrader 5脚本

Dsl - DMI 振荡器 - MetaTrader 5脚本  

交易量加权的 Wilder DMI - MetaTrader 5脚本  

Chande's DMI (动态动量指数) - MetaTrader 5脚本  

Tushar Chande 的 DMI - MetaTrader 5脚本  

--------------

涡旋 - MetaTrader 5脚本 - 




 

Metatrader 5 versions of indicators ... - good thread with many indicators for MT5 

============

论坛

MQL5.com论坛信息多语言的自动翻译

MetaQuotes Software Corp., 2013.08.12 09:23

MQL5.com 论坛 现在具有任何信息自动翻译的功能。无论源语言是什么，您都可以翻译任何论坛信息，包括12种语言：阿拉伯语，印度尼西亚语，泰国语，西班牙语，意大利语，越南语，德语，韩语，中文，法语，葡萄牙语和日语。因此，您可以翻译任何语言的论坛信息。

Automatic Translation of MQL5.com Forum Messages from Any Language

用母语编写并以您喜欢的方式与MQL5.com参与者沟通。现在，大家将都可以理解您的意思。双击来翻译论坛的任何讨论并且以您的母语阅读它们。所以，您将能够理解任何人！

Automatic Translation of MQL5.com Forum Messages

论坛信息的编辑器也获得了一些新的功能。您以任何语言准备好您的信息后，您可以在编辑器中直接将它翻译成三种语言（英语，俄语或中文）界面中的一个。要做到这一点，点击编辑器面板上的翻译按钮。

Click Translate Button on the Editor's Panel

在MQL5.com论坛不再有语言障碍。现在，您能够找到与社区所有成员的共同语言！


 

论坛

新版MetaTrader 5 build 1870：通过ISIN在市场报价中添加交易品种

MetaQuotes Software Corp., 2018.06.26 10:41

新版MetaTrader 5 build 1870：通过ISIN在市场报价中添加交易品种

MetaTrader 5平台更新版将于2018年6月26日进行发布。新版将有以下变化：

  1. 程序端：在市场报价窗口中添加了通过ISIN（国际证券识别码）搜索交易品种。现在，您可以使用三种方式搜索并添加交易品种：名称、描述和ISIN。



  2. 程序端：修正更改交易账户密码时用户界面反应迟缓的问题。
  3. 程序端：修正由客户端导致的偶尔CPU负载增加的问题。
  4. MQL5：修正在WebRequest函数中自定义HTTP标题的传递。
  5. MQL5：修正在开始和结束日期范围相同的情况下，Bars函数的行为。现在，如果有一个柱形图，则函数返回1。在早期版本中，函数无条件返回0。
  6. Tester：修正在前测优化之后开始在可视模式下单点测试
  7. Tester：修正排序优化结果。现在，排序过程会考虑到错误输入参数(INIT_INCORRECT_PARAMETERS)和没有利润因子的传递。
  8. Tester：修正在改变优化准则后，对遗传优化图形进行重新计算。
  9. 文档已更新。
更新内容通过LiveUpdate系统提供。

 
Dinapoli
  • Dinapoli indicators thread (MT4)
  • Dinapoli Indicators MT3 to MT4 Important - the thread
  • Dinapoli Detrend Osc and Laguerre thread
  • Detrended Price Oscillator (DPO) thread 

============

DINAPOLI 交易系统 


内容
  1. 概述
  2. DiNapoli 等级: 基础
  3. 主要原理和概念
  4. 菲波纳奇/DiNapoli 扩展
  5. DiNapoli 等级交易技术
  6. 扫雷器 A 和扫雷器 B 策略
  7. DiNapoli 等级指标
  8. 结论
  9. 参考
 

Fast Fourier Transform

  1. Key forum thread - Fast Fourier Transform - Cycle Extraction - the thead with FFTfiltr indicator and explanation
  2. New EA based on the !xMeter (!xMter based on Fast Fourier Transform) - the thread 
  3. Many FFT indicators with examples and explanations - the thread 
  4. Ticks Before The News - the thread with many FFT indicators and explanation how to trade

CodeBase

  1. dt_FFT - MetaTrader 5程序库
  2. ALGLIB - 数值分析库 - MetaTrader 4程序库
  3. ALGLIB - 数值分析库 - MetaTrader 5程序库
  4. AFIRMA - MetaTrader 5脚本 

The articles

============

 

MetaTrader 5帮助 - 开设账户 

============

MetaTrader 5 Android 帮助 - 开立模拟账户

============  

MetaTrader 5 iPhone/iPad 帮助 - 手启用

============  


开设账户 - 入门指南 - MetaTrader 5
开设账户 - 入门指南 - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
账户类型
1...242526272829303132333435363738
新评论