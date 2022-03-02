如何开始学习MQL5 - 页 27 1...202122232425262728293031323334...38 新评论 Sergey Golubev 2017.03.16 09:48 #261 论坛 波兰系统集成商Empirica Software公司已着手开发MetaTrader 5机构型解决方案 MetaQuotes Software Corp., 2017.03.16 09:18 继Tools for Brokers公司之后，又有一家软件开发团队也宣布开始开发MetaTrader 5交易商解决方案。波兰系统集成商Empirica Software公司已经成为下一个机构软件提供商，为先进的多元化金融平台的公司用户提供服务。随着越来越多的交易商积极地转换到MetaTrader 5系统，对能够扩展和实行平台功能的应用程序的需求也更加显而易见，所以技术服务提供商正通过进一步推动平台及其架构的开发而努力满足这一需求。 “在过去的6年，我们强化了我们的市场定位，作为金融机构和金融技术公司的主要软件合作商而不断努力着。我们已经开发出一款非常强大的算法引擎，使我们的一个客户成为华沙证交所运行速度最快的做市商。我们也是开发基于机器学习的智能交易技术的先锋。现在，通过与MetaQuotes公司的合作，我们还为使用MetaTrader 服务器扩展的金融机构和投资公司提供支持，满足他们外汇市场相关的特殊要求和需要。MetaQuotes公司的客户将会受益于结合我们高水平的技术专家和团队深厚的行业知识的优秀能力”— Empirica S.A公司CEO，Michal Rozanski说。 Michal Rozanski，Empirica 现已得益于Empirica公司强大竞争力和丰富经验的客户就是华沙证交所，法国农贷银行，金融公司和类似BOS银行，InvestHelp和Swissborg的分支咨询机构。Empirica公司的总部位于波兰，在德国，爱尔兰，芬兰和瑞士等国都设有国际办事处。 Sergey Golubev 2017.03.17 12:57 #262 评估信号的最简单方式: 交易活动, 回撤/负载, 和 MFE/MAE 分布图表

订阅者经常通过分析信号在提供者账户里的总增长来搜索适当的信号, 这不是个坏主意。然而, 分析特定交易策略的潜在风险也很重要。在本文中, 我们将展示一种基于其绩效值来评估交易信号的简单有效方法:

交易活动
回撤图表
资金负载图表
MFE 和 MAE 分布

Sergey Golubev 2017.03.21 15:37 #263

交易机器人在实际交易中的自动优化

Sergey Golubev 2017.03.21 15:51 #264

MQL5 快速上手

您决定学习现代 MQL5 交易策略编程语言的原因可能多种多样，但不管怎样，我们都热烈欢迎！有经验的用户可以随心所欲地徜徉浏览此语言文档，以及于此提供的各种文章和服务。但如果您是首次接触 MetaTrader 5 客户端，刚开始可能会对许多事物觉得不习惯，晕头转向。

Sergey Golubev 2017.03.23 07:10 #265

论坛

MetaTrader 5平台Build 1570：改进市场展示，扩展MQL5模板函数

MetaQuotes Software Corp., 2017.03.23 07:06

MetaTrader 5 平台更新将于2017年3月24日进行发布。此更新将有以下功能更改：

程序端：更新MetaTrader 市场商店的应用程序展示。现在，您可以更加方便的浏览EA交易和技术指标。我们更新了界面设计并添加了产品选择：

现在，主界面可以显示最受欢迎的EA交易，指标，新的市场产品以及热门的免费应用程序。EA交易，指标和实用工具版块还有其分版块：网格和锁仓EA交易，趋势和多货币指标以及更多内容。

程序端：修正当使用有权限限制的Windows账户时的客户端更新和市场、信号及虚拟主机的内置购买。 程序端：修正偶然发生的持仓历史的错误分类。程序端：优化和修正展示标签的显示。 MQL5：添加支持使用参数重载模板函数。例如，我们有一个通过类型转换将第二个参数的值写入第一个参数的模板函数。MQL5不允许string到bool的类型转换。但是，我们可以自己完成。让我们创建一个模板函数的重载： //+------------------------------------------------------------------+ //| 模板函数 | //+------------------------------------------------------------------+ template<typename T1,typename T2> string Assign(T1 &var1,T2 var2) { var1=(T1)var2; return(__FUNCSIG__); } //+------------------------------------------------------------------+ //| bool+string的特殊重载 | //+------------------------------------------------------------------+ string Assign(bool &var1,string var2) { var1=(StringCompare(var2,"true",false) || StringToInteger(var2)!=0); return(__FUNCSIG__); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 脚本起始函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { int i; bool b; Print(Assign(i,"test")); Print(Assign(b,"test")); } 代码执行后，我们可以看到Assign() 模板函数已被用于int+string组，而重载版也已在第二次调用时用于bool+string组。 string Assign<int,string>(int&,string) string Assign(bool&,string) MQL5：新增模板函数的显式规范。因此，在调用函数列表之前，请先指定代表参数： template<typename T> T Func() { return (T)0; } void OnInit() { Func<double>(); // 模板函数显式规范 } 因此，类型的显式规范将会执行代表参数而非调用参数。 MQL5：优化DRAW_ZIGZAG 绘制类型的自定义指标的显示。MQL5：添加新值到ENUM_DEAL_TYPE交易类型枚举： DEAL_DIVIDEND — 股息操作。 DEAL_DIVIDEND_FRANKED — 税务减免（免税）股息操作（公司缴纳税费，而非客户）。 DEAL_TAX — 收税。 MQL5：修正DRAW_FILLING绘制类型的自定义指标的显示。如果上下线坐标一致，绘制细线。MQL5：修正CHART_SHOW参数设置为'false'时计算位图标签对象坐标。参数通过ChartSetInteger函数来设置并允许隐藏全部价格图表元素来创建一个自定义程序界面。 MQL5：修正将24位图像置于MQL5应用程序资源时的重新编码。MQL5：修正使用ArrayPrint函数的印刷结构。MQL5：更新MQL5标准程序库。 MetaEditor：新增马来语的用户界面翻译。 信号：修正在MQL5.community网站移动但没有连接交易账户时打开程序端的信号页面的问题。 Tester：修正策略测试中的CopyTicks函数操作。Tester：修正生成报告时排序出金交易。Tester：修正更改挂单。主机：修正超高清屏幕(4К)上虚拟主机向导的显示。更新文档。 更新内容将通过LiveUpdate系统提供。 MetaTrader 5平台Build 1570：改进市场展示，扩展MQL5模板函数 如何开始使用Metatrader 5 Zshh 2017.03.23 07:27 #266 谢谢斑竹了 好好学习一下啊 Sergey Golubev 2017.03.28 10:56 #267 论坛 Just2Trade、RoboForex和FreshForex三家公司已经通过MQL5优惠券服务吸引更多交易者 MetaQuotes Software Corp., 2017.03.28 09:25 一个月以前，我们公布推出MQL5优惠券服务，使交易商能够支持他们交易者的意愿来使用MetaTrader服务。Just2Trade、RoboForex和FreshForex公司已经成为第一批参与实施新支持方案并通过优惠券服务鼓励交易者的交易商。 "通过向我们现有客户以及潜在客户提供优惠券服务，我们将会实现两个主要目标：吸引更多新交易者并提高我们现有客户对我们的认可程度"，— Just2Trade公司运营总监Evgeny Zhilin对优惠券计划评论说。"从一开始，新系统就已证明这是一个能够提高公司品质和数量统计的强大的营销工具。它提供了一个刺激客户连接成功交易者策略的非常好的方式。我们的客户能够亲眼看到理智交易情况下外汇能够提供稳定利润的机会。我们为入金1000美元以上的交易者提供50美元的优惠券。这些优惠券可以用于支付第一个月的信号订阅费"。 "近年来，RoboForex公司已经开发了一系列的投资产品，复制交易服务就是其中最具代表性的示例"， — RoboForex总经理，Vitaly Avtaykin说。"这个战略方向显示了在我们客户中的受欢迎程度实现稳定动态的增长，因此我们欢迎行业领袖——MetaQuotes软件公司推出"MQL5 优惠券"服务。我们有几位交易者位于MQL5信号服务排名的前列，拥有数以千计的订阅者，管理总共超过12 000 000美元的资金。鉴于对该产品的高度需求，我们决定推出一个促销活动，将每个面额40美元，共计2017份交易信号优惠券分发给RoboForex Ltd公司活跃的客户"。 "MetaQuotes公司的新优惠券服务是一个获得MetaTrader 流行平台的产品和服务的便利方法"，— FreshForex高级分析师，Alexander 很多其他主要交易商此刻也在积极测试这项服务，准备着为他们的客户提供特别优惠。保持关注！提供优惠券服务的公司数量不久将会显著提升。

Sergey Golubev 2017.03.29 10:25 #268

论坛

MetaTrader新市场具备选择app和子类别的特性

MetaQuotes Software Corp., 2017.03.29 10:18

最大的MetaTrader平台自动交易成品商店已经拥有11,000 多个应用程序。我们已经更新了MetaTrader市场，帮助您浏览这丰富的交易程序种类。现在主页面提供新市场产品，受欢迎的EA交易和指标，以及热门的免费应用程序。新的设计界面能够提供更佳的MetaTrader市场导航体验，以快速访问最感兴趣的最有用的app。

EA交易，指标和实用工具部分都得到强化设立了分版块，使搜索适合您特定交易策略的应用程序变得更加容易。趋势或自动交易，震荡指标或集群指标，神经网络或鞅系统——市场帮助任何技术水平的交易者轻松浏览并选择应用程序。

此外，一个月前我们为交易商推出了优惠券服务 — 使用MQL5优惠券，您可以免费评估MetaTrader 平台的交易应用程序和其他服务的市场状态。询求您的交易商获得优惠券，更进一步了解自动交易市场。

Download MetaTrader 5 and evaluate the new Market

Sergey Golubev 2017.03.30 13:56 #269

论坛

B2Broker推出MetaTrader 5金融解决方案投资组合

MetaQuotes Software Corp., 2017.03.30 08:51 新一家系统集成商开始开发MetaTrader 5机构解决方案 — B2Broker。该公司是由一批在外汇领域具有丰富经验的IT专业人士组成，意于为全球的交易商创建高质量的解决方案。B2Broker的客户都是独立的投资者，持牌的大型交易商，银行，对冲基金和专业经理人。 B2Broker公司为MetaTrader 5交易商提供的最出名的整体解决方案包括： 交易室。已有的交易商网站模块，用于解决快速启动金融交易业务的问题。该解决方案支持开设MetaTrader 5真实和模拟账户。现在，交易室集成了18种不同的支付系统，其中包括最流行的支付方式。 交易商CRM。B2Broker的云CRM是金融交易公司销售部门的自动化解决方案，服务范围非常广泛：销售漏斗，工作任务，深入分析经理人效率的工具和逾期电话提醒。 云B2Bridge — MetaTrader 5 网关。该系统可以使交易服务器立即连接银行与流通量提供商。现在，该系统可以集成整个交易所以及比特币平台。由于交易量呈上升趋势，所以B2Broker开发者们相信网关集成主要加密货币交易所是一个充满前景的领域。 交易服务器维护。B2Broker提供MetaTrader 5服务器管理服务：部署主服，备份或模拟服务器，配置代理服务器，安装所有必要的网关和插件，设置流量，组，交易品种，路由规则以及将其保持最新状态。 Evgeniya Mikulyak, B2Broker 除此之外，B2Broker公司正积极的从事于集成PAMM/MAM/群组交易服务器和MetaTrader 5。 公司在不久的将来会宣布推出该系统。 "由于MetaTrader产品在全球的流行趋势不断扩大，所以将我们的全部 IT 产品集成 MetaTrader 平台已经成为我们目前工作的重中之重"，— B2Broker的COO，Evgeniya Mikulyak说。"我们70%的客户都在使用这些产品。因此，他们需要完全兼容MetaTrader产品的自动防御解决方案。通过与MetaQuotes Software的合作，我们意在完全满足交易商的需求，为MetaTrader 5平台开发机构解决方案投资组合"。 B2Broker推出MetaTrader 5金融解决方案投资组合 Sergey Golubev 2017.04.05 10:21 #270 论坛 Zshh 2017.03.23 07:27 #266

谢谢斑竹了 好好学习一下啊

Sergey Golubev 2017.03.28 10:56 #267

论坛

Just2Trade、RoboForex和FreshForex三家公司已经通过MQL5优惠券服务吸引更多交易者

MetaQuotes Software Corp., 2017.03.28 09:25

一个月以前，我们公布推出MQL5优惠券服务，使交易商能够支持他们交易者的意愿来使用MetaTrader服务。Just2Trade、RoboForex和FreshForex公司已经成为第一批参与实施新支持方案并通过优惠券服务鼓励交易者的交易商。

"通过向我们现有客户以及潜在客户提供优惠券服务，我们将会实现两个主要目标：吸引更多新交易者并提高我们现有客户对我们的认可程度"，— Just2Trade公司运营总监Evgeny Zhilin对优惠券计划评论说。"从一开始，新系统就已证明这是一个能够提高公司品质和数量统计的强大的营销工具。它提供了一个刺激客户连接成功交易者策略的非常好的方式。我们的客户能够亲眼看到理智交易情况下外汇能够提供稳定利润的机会。我们为入金1000美元以上的交易者提供50美元的优惠券。这些优惠券可以用于支付第一个月的信号订阅费"。 波兰系统集成商Empirica Software公司已着手开发MetaTrader 5机构型解决方案
MetaQuotes Software Corp., 2017.03.16 09:18
继Tools for Brokers公司之后，又有一家软件开发团队也宣布开始开发MetaTrader 5交易商解决方案。波兰系统集成商Empirica Software公司已经成为下一个机构软件提供商，为先进的多元化金融平台的公司用户提供服务。随着越来越多的交易商积极地转换到MetaTrader 5系统，对能够扩展和实行平台功能的应用程序的需求也更加显而易见，所以技术服务提供商正通过进一步推动平台及其架构的开发而努力满足这一需求。
“在过去的6年，我们强化了我们的市场定位，作为金融机构和金融技术公司的主要软件合作商而不断努力着。我们已经开发出一款非常强大的算法引擎，使我们的一个客户成为华沙证交所运行速度最快的做市商。我们也是开发基于机器学习的智能交易技术的先锋。现在，通过与MetaQuotes公司的合作，我们还为使用MetaTrader 服务器扩展的金融机构和投资公司提供支持，满足他们外汇市场相关的特殊要求和需要。MetaQuotes公司的客户将会受益于结合我们高水平的技术专家和团队深厚的行业知识的优秀能力”— Empirica S.A公司CEO，Michal Rozanski说。
Michal Rozanski，Empirica
现已得益于Empirica公司强大竞争力和丰富经验的客户就是华沙证交所，法国农贷银行，金融公司和类似BOS银行，InvestHelp和Swissborg的分支咨询机构。Empirica公司的总部位于波兰，在德国，爱尔兰，芬兰和瑞士等国都设有国际办事处。
评估信号的最简单方式: 交易活动, 回撤/负载, 和 MFE/MAE 分布图表
订阅者经常通过分析信号在提供者账户里的总增长来搜索适当的信号, 这不是个坏主意。然而, 分析特定交易策略的潜在风险也很重要。在本文中, 我们将展示一种基于其绩效值来评估交易信号的简单有效方法:
MQL5 快速上手
您决定学习现代 MQL5 交易策略编程语言的原因可能多种多样，但不管怎样，我们都热烈欢迎！有经验的用户可以随心所欲地徜徉浏览此语言文档，以及于此提供的各种文章和服务。但如果您是首次接触 MetaTrader 5 客户端，刚开始可能会对许多事物觉得不习惯，晕头转向。
MetaTrader 5平台Build 1570：改进市场展示，扩展MQL5模板函数
MetaQuotes Software Corp., 2017.03.23 07:06
MetaTrader 5平台Build 1570：改进市场展示，扩展MQL5模板函数
MetaTrader 5 平台更新将于2017年3月24日进行发布。此更新将有以下功能更改：
代码执行后，我们可以看到Assign() 模板函数已被用于int+string组，而重载版也已在第二次调用时用于bool+string组。
因此，类型的显式规范将会执行代表参数而非调用参数。
更新内容将通过LiveUpdate系统提供。
Just2Trade、RoboForex和FreshForex三家公司已经通过MQL5优惠券服务吸引更多交易者
MetaQuotes Software Corp., 2017.03.28 09:25
一个月以前，我们公布推出MQL5优惠券服务，使交易商能够支持他们交易者的意愿来使用MetaTrader服务。Just2Trade、RoboForex和FreshForex公司已经成为第一批参与实施新支持方案并通过优惠券服务鼓励交易者的交易商。
"通过向我们现有客户以及潜在客户提供优惠券服务，我们将会实现两个主要目标：吸引更多新交易者并提高我们现有客户对我们的认可程度"，— Just2Trade公司运营总监Evgeny Zhilin对优惠券计划评论说。"从一开始，新系统就已证明这是一个能够提高公司品质和数量统计的强大的营销工具。它提供了一个刺激客户连接成功交易者策略的非常好的方式。我们的客户能够亲眼看到理智交易情况下外汇能够提供稳定利润的机会。我们为入金1000美元以上的交易者提供50美元的优惠券。这些优惠券可以用于支付第一个月的信号订阅费"。
"近年来，RoboForex公司已经开发了一系列的投资产品，复制交易服务就是其中最具代表性的示例"， — RoboForex总经理，Vitaly Avtaykin说。"这个战略方向显示了在我们客户中的受欢迎程度实现稳定动态的增长，因此我们欢迎行业领袖——MetaQuotes软件公司推出"MQL5 优惠券"服务。我们有几位交易者位于MQL5信号服务排名的前列，拥有数以千计的订阅者，管理总共超过12 000 000美元的资金。鉴于对该产品的高度需求，我们决定推出一个促销活动，将每个面额40美元，共计2017份交易信号优惠券分发给RoboForex Ltd公司活跃的客户"。
"MetaQuotes公司的新优惠券服务是一个获得MetaTrader 流行平台的产品和服务的便利方法"，— FreshForex高级分析师，Alexander Goryachev补充说。"由于可以充值MQL5账户以及支付任何服务和购买产品，所以通用的50美元面额的MONEY优惠券激发了我们客户的极大兴趣。甚至有更多客户愿意购买脚本和EA交易。为了推广这项新服务，从3月14日到4月13日我们会在客户中抽取10人获得50美元面额的优惠券。FreshForex公司从事外汇行业已有12年之久。我们客户的利益最终也是我们的利益！因此，我们会跟随市场趋势，不错失任何给我们客户带来实际利益的礼物"。
很多其他主要交易商此刻也在积极测试这项服务，准备着为他们的客户提供特别优惠。保持关注！提供优惠券服务的公司数量不久将会显著提升。
MetaTrader新市场具备选择app和子类别的特性
MetaQuotes Software Corp., 2017.03.29 10:18
最大的MetaTrader平台自动交易成品商店已经拥有11,000 多个应用程序。我们已经更新了MetaTrader市场，帮助您浏览这丰富的交易程序种类。现在主页面提供新市场产品，受欢迎的EA交易和指标，以及热门的免费应用程序。新的设计界面能够提供更佳的MetaTrader市场导航体验，以快速访问最感兴趣的最有用的app。
EA交易，指标和实用工具部分都得到强化设立了分版块，使搜索适合您特定交易策略的应用程序变得更加容易。趋势或自动交易，震荡指标或集群指标，神经网络或鞅系统——市场帮助任何技术水平的交易者轻松浏览并选择应用程序。
此外，一个月前我们为交易商推出了优惠券服务 — 使用MQL5优惠券，您可以免费评估MetaTrader 平台的交易应用程序和其他服务的市场状态。询求您的交易商获得优惠券，更进一步了解自动交易市场。
Download MetaTrader 5 and evaluate the new Market
B2Broker推出MetaTrader 5金融解决方案投资组合
MetaQuotes Software Corp., 2017.03.30 08:51
新一家系统集成商开始开发MetaTrader 5机构解决方案 — B2Broker。该公司是由一批在外汇领域具有丰富经验的IT专业人士组成，意于为全球的交易商创建高质量的解决方案。B2Broker的客户都是独立的投资者，持牌的大型交易商，银行，对冲基金和专业经理人。
B2Broker公司为MetaTrader 5交易商提供的最出名的整体解决方案包括：
Evgeniya Mikulyak, B2Broker
除此之外，B2Broker公司正积极的从事于集成PAMM/MAM/群组交易服务器和MetaTrader 5。 公司在不久的将来会宣布推出该系统。
"由于MetaTrader产品在全球的流行趋势不断扩大，所以将我们的全部 IT 产品集成 MetaTrader 平台已经成为我们目前工作的重中之重"，— B2Broker的COO，Evgeniya Mikulyak说。"我们70%的客户都在使用这些产品。因此，他们需要完全兼容MetaTrader产品的自动防御解决方案。通过与MetaQuotes Software的合作，我们意在完全满足交易商的需求，为MetaTrader 5平台开发机构解决方案投资组合"。
印尼第一家切换到MetaTrader 5的交易商：Java Global Futures
MetaQuotes Software Corp., 2017.04.05 09:58
MetaTrader 5 发现了一个拥有大量投资机会的新市场 – 印度尼西亚。Java Global Futures 公司位于印尼首都雅加达，现已成为该国第一家向交易者提供多元化金融HFT交易平台的交易商。
Java Global Futures公司是印尼衍生品清算所，印尼期货协会(ASPEBTINDO)和雅加达期货交易所(JFX)成员。
Java Global Futures公司，Vincent Yohanes Chandra
"坦率的说，印尼市场对MetaTrader 5还比较陌生，因为大部分成员都更加熟悉MetaTrader 4"，— 雅加达期货交易所的COO，Vincent Yohanes Chandra说。"正如我所料，最初，我们面对很多反对声，因为人们抵触这些变化很正常（即使是好的变化）。然而，我们一直在非常努力的向客户讲解并说明MetaTrader 5相比MetaTrader 4能为大家带来的好处，近期它已经显现了成果。我们坚信，选用MetaTrader 5是正确的决定，当然，我们也希望MetaQuotes公司会一如既往的支持我们。客户服务并不是一个部门，而是我们公司的灵魂。我们坚信通过稳健的技术推进提供服务；毫无疑问，MetaTrader 5是提供优质服务的重要组件之一"。
"依据我们掌握的信息，MetaTrader 5 在印尼的前景充满希望，因为它不仅是MetaTrader 4的升级版，还添加了许多之前版本所没有的功能"，— Mr. Tan分析经理在印尼Brokerforex.com门户网站上补充说。"因为印尼的交易者和金融公司的数量一直在不断增长，所以我们相信MetaTrader 5在印尼一定会取得成功"。