Sergey Golubev 2018.06.14 07:36 #292 基于交易模块创建多个 EA 交易 不妨想像一下您的单个 EA 交易在数十种交易策略、所有可用工具以及所有可能的时间表上同时进行的情形！ 此外，EA 交易还方便使用测试程序进行测试，并且对于所有策略而言，其还包含了一个或多个资金管理工作系统。因此，我们需要解决的主要任务列示如下：EA 交易需要同时基于多个交易系统进行。此外，EA 交易在单一交易系统和多个交易系统上进行必须同样容易。EA 交易中实施的所有交易系统必须互不冲突。每个交易系统都必须只负责其各自影响总的净持仓量的部分，且只应处理各自的订单。无论是使用工具的单个时间表还是同时使用所有时间表，每个系统都应同样易于交易。无论是使用单个交易工具还是同时使用所有可用工具，每个系统都应同样易于交易 Sergey Golubev 2018.06.14 07:50 #293 在 METATRADER 5 中实施多货币模式 目前，市面上有大量成熟的多货币交易系统、指标和“EA 交易”。然而，开发人员仍然面临多货币系统开发的具体问题。随着 MetaTrader 5 客户端和 MQL5 编程语言的发布，我们获得了实施完备多货币模式、以及随之而来的更高效的多货币机器人和指标的新的机会。这些新的机会正是本文探讨的主题。 Sergey Golubev 2018.06.14 07:58 #294 METATRADER 5 中的多元品种余额图 概述开发图形界面测试的多元品种 EA将数据写入文件从文件中提取数据在图形上显示数据显示获得的结果交易和测试期间的多元品种余额图来自信号服务的直观报告结束语 Sergey Golubev 2018.06.14 08:33 #295 论坛 请问如何在指标中取服务期间，想每秒取一次 Sergey Golubev, 2018.06.13 10:13 Time, Forex sessions and Trade Hours monitor - indicator for MetaTrader 4 Time indicator - indicator for MetaTrader 4 TimeZones Six v2 - indicator for MetaTrader 4clock displaying time in main chart - indicator for MetaTrader 4Clock - indicator for MetaTrader 5Clock-Indiсator - indicator for MetaTrader 5 请问如何在指标中取服务期间，想每秒取一次 2 hours behind the i am confused to Sergey Golubev 2018.06.14 09:21 #296 论坛 MQL5.com论坛信息多语言的自动翻译 MetaQuotes Software Corp., 2013.08.12 09:23 MQL5.com 论坛 现在具有任何信息自动翻译的功能。无论源语言是什么，您都可以翻译任何论坛信息，包括12种语言：阿拉伯语，印度尼西亚语，泰国语，西班牙语，意大利语，越南语，德语，韩语，中文，法语，葡萄牙语和日语。因此，您可以翻译任何语言的论坛信息。 用母语编写并以您喜欢的方式与MQL5.com参与者沟通。现在，大家将都可以理解您的意思。双击来翻译论坛的任何讨论并且以您的母语阅读它们。所以，您将能够理解任何人！ 论坛信息的编辑器也获得了一些新的功能。您以任何语言准备好您的信息后，您可以在编辑器中直接将它翻译成三种语言（英语，俄语或中文）界面中的一个。要做到这一点，点击编辑器面板上的翻译按钮。 在MQL5.com论坛不再有语言障碍。现在，您能够找到与社区所有成员的共同语言！ Sergey Golubev 2018.06.15 08:51 #297 论坛 新版MetaTrader 5平台build 1860：改进MQL5柱形图操作和策略测试功能 MetaQuotes Software Corp., 2018.06.15 08:48 新版MetaTrader 5平台build 1860：改进MQL5柱形图操作和策略测试功能MetaTrader 5平台更新将于2018年6月15日进行发布。平台更新仅支持在Windows 7及以上操作系统上运行的程序端。不再支持早期的Windows版本。此更新包括以下变化：程序端：重新设计了开户对话框。现在，您可以从列表中选择一个交易商，然后选择想要的账户类型。这一更新使交易商列表更加集中，因为现在它只显示公司名，而不会显示所有可用的服务器。公司logo也在列表中显示，使搜索更加轻松，更有效率。如果想要的交易商没有显示在列表中，请在搜索框中输入公司名或服务器地址，然后点击“查找交易商”。在对话框中还添加了账户类型的描述，帮助初级投资者选择正确的账户。此外，为了与一般数据保护条例(GDPR)保持一致，更新后的对话框可能包含交易商协议和数据保护政策的链接：明显提高了开设真实账户的可能性。之前只存在于移动端的上传ID和地址确认文档的功能，现在也可以在桌面版中使用了。现在，MiFID监管的交易商可以要求所需的任何客户身份识别数据，包括关于就业、收入、交易经验等信息。新功能将帮助交易者更快更容易地开设真实账户，而无需不必要的繁琐程序。MQL5：由于在编译过程中实行的额外的源代码优化，MQL5应用程序的速度也得到了大幅度提升。在新版MetaEditor重新编译您的程序，使其运行得更快。遗憾的是，由于这个额外的优化功能，新程序将无法与以前的程序端版本兼容。使用MetaEditor 1860版本编译的程序，之后无法在低于1860版本的程序端中启用。使用早期的MetaEditor版本编译的程序则可以在新版程序端中运行。MQL5：新函数：iTime、iOpen、iHigh、iLow、iClose、iVolume、iBars、iBarShift、iLowest、iHighest、iRealVolume、iTickVolume、iSpread等。这些函数类似于MQL4中使用的函数。这些函数提供了更轻松地将交易应用程序代码传输到第五代交易平台。在此之前，通过这些函数执行的大部分任务都可以使用Copy*函数实行。但是，用户不得不执行他们自己的函数以便在图表上找到最高/最低值，和根据他们的时间搜索柱形图。现在，这些任何可以使用iHighest、iLowest和iBarShift函数来轻松执行。iTime返回对应的图表上柱形图的开盘时间（通过'shift'参数表示）。datetime iTime( string symbol, //交易品种 ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // 周期 int shift //转移 );iOpen返回对应的图表上柱形图的开盘价（通过'shift'参数表示）。double iOpen( string symbol, // 交易品种 ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // 周期 int shift // 转移 );iHigh返回对应的图表上柱形图的最高价（通过'shift'参数表示）。double iHigh( string symbol, // 交易品种 ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // 周期 int shift // 转移 );iLow返回对应的图表上柱形图的最低价（通过'shift'参数表示）。double iLow( string symbol, // 交易品种 ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // 周期 int shift // 转移 );iClose返回对应的图表上柱形图的收盘价（通过'shift'参数表示）。double iClose( string symbol, // 交易品种 ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // 周期 int shift // 转移 );iVolume返回对应的图表上柱形图的报价量（通过'shift'参数表示）。long iVolume( string symbol, // 交易品种 ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // 周期 int shift // 转移 );iBars返回在历史记录中可用的对应交易品种和周期的柱形图数量。int iBars( string symbol, // 交易品种 ENUM_TIMEFRAMES timeframe // 周期 );iBarShift根据时间搜索柱形图。这个函数返回与指定时间对应的柱形图指数。int iBarShift( string symbol, // 交易品种 ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // 周期 datetime time, // 时间 bool exact=false // 模式 );iLowest返回在对应图表上找到的最小值的指数（相对于当前柱形图的转移）。int iLowest( string symbol, // 交易品种 ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // 周期 int type, // 时间序列标识符 int count, // 元素数量 int start // 指数 );iHighest返回在对应图表上找到的最大值的指数（相对于当前柱形图的转移）。int iHighest( string symbol, // 交易品种 ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // 周期 int type, // 时间序列标识符 int count, // 元素数量 int start // 指数 );iRealVolume返回对应的图表上柱形图的真实交易量（通过'shift'参数表示）。long iRealVolume( string symbol, // 交易品种 ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // 周期 int shift // 转移 );iTickVolume返回对应的图表上柱形图的报价量（通过'shift'参数表示）。long iTickVolume( string symbol, // 交易品种 ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // 周期 int shift // 转移 );iSpread返回对应的图表上柱形图的点差值（通过'shift'参数表示）。long iSpread( string symbol, // 交易品种 ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // 周期 int shift // 转移 );程序端：交易历史现在显示了止损值和止盈值。根据发起这些交易的订单的止损和止盈来设置进入和逆转交易的止损值和止盈值。平仓时对应持仓的止损值和止盈值被用于退出交易。后者可以保存和显示平仓时持仓的止损和止盈信息。这个信息并没有存储在早期版本中，因为平仓之后持仓会消失，而程序端的持仓历史则根据交易产生。程序端：持仓历史现在显示了止损值和止盈值。打开和关闭相应持仓的交易的止损值和止盈值是为这种持仓指定的。程序端：现在，图表上显示挂单的当前交易量，而不是最初请求的交易量。程序端：更新后的程序端优化并快速渲染了扩展模式下的市场深度特性，并启用了点差显示。程序端：对交易请求执行结果进行了优化。这种优化在某些情况下可以实现更快处理。程序端：修正追踪止损操作中的错误，该错误偶尔可能导致对同一持仓发送多个止损更改的请求。程序端：修正最小和最大交易量的设置，以及自定义交易品种设置中的交易量步骤。程序端：修正了在将模板应用到交易品种图表时，忽略“修正比例”选项可能导致的错误。程序端：修正了报价历史的偶尔错误积累。MQL5：添加了新的TesterHideIndicators函数。该函数设置了EA交易中使用的指标的显示/隐藏模式。这个函数仅用于在测试期间管理已用指标的可见性。如果您需要隐藏已创建的指标，请设置为true。否则，使用false。void TesterHideIndicators( bool hide //标识 );MQL5：添加了在图表上单击交易价位时生成CHARTEVENT_CLICK事件。MQL5：修正和优化CopyTicks函数的操作。MQL5：修正SYMBOL_PROP_LIQUIDITY_RATE属性，SymbolInfoDouble函数返回的值。MQL5：复制带有叠加内存的字符串数组。MQL5：修正在FileReadArray数组中分配字符串数组。MQL5：修正MQL5标准程序库中的错误。Tester：已经更新用于处理优化缓存的系统。这个缓存存储了关于以前计算的优化传递的数据。策略测试存储了暂停之后恢复优化和避免重新计算已经计算的测试传递的数据。优化缓存存储格式的更改在早期版本中，优化缓存存储为XML文件。包含指定测试设置的所有EA交易优化传递都被添加到这个文件中。因此，相同的文件也存储了不同输入参数的优化结果。现在，优化缓存为每组优化参数存储为单独的二进制文件。由于使用了新格式及更小的文件大小，优化缓存的策略测试操作变得更快。当您恢复暂停的优化传递时，加速情况会更加明显。查看早期优化的结果现在，早期优化的结果可以在策略测试中直接查看，所以不再需要使用第三方软件来分析巨大的XML文件。打开“优化结果”选项卡，选择一个EA交易和带有优化缓存的文件：列表中包含了磁盘上现有的可供被选择的EA使用的所有优化缓存文件。每个文件都显示了优化日期、测试设置（交易品种、时间周期、间隔）和输入参数。您还可以通过获得结果的交易服务器过滤优化结果。动态重新计算优化准则优化准则是一个特定的变量参数，其值决定了输入测试组的质量。优化准则的值越高，所考虑的给定参数集就越好。在此之前，优化期间只计算在优化开始之前选择的一个准则。现在，您可以在查看结果时动态改变优化准则，并且策略测试将自动重新计算所有值。手动使用优化缓存在早期版本中，优化缓存存储为需要使用第三方软件打开和分析的XML文件。现在，它存储在封闭的二进制文件中。若要获得XML格式的数据，请使用“优化结果”选项卡的快捷菜单将其导出。Tester：添加了手动设置入金货币和测试与优化杠杆的可能性。在早期版本中，货币是根据连接的账户进行设置的。因此，必须切换到其他账户才能改变这个货币。杠杆大小只能从预定义列表中选定，而现在则可以指定任何值。请注意，将利润和预付款转换为指定入金货币的汇率必须在账户上可用，以确保适当的测试。Tester：移除在测试代理中禁止使用OpenCL的禁令。早些时候，只有在对本地代理进行测试时才允许使用OpenCL设备。现在，当在本地网络和MQL5云网络工作时，代理可以使用所有可用的OpenCL设备（例如处理器、视频卡）。MetaEditor：优化和加速MQL5存储。MetaEditor：修正在MQH文件暂停之后修复调试过程。MetaEditor：修正editor中突出显示的源代码。MetaEditor：修正通过搜索结果的导航。MetaEditor：修正大量文本替换功能。在某些情况下，只有第一次出现的情况被替换，而不是全部情况。文档已更新。 新版MetaTrader 5平台build 1860：改进MQL5柱形图操作和策略测试功能
新版MetaTrader 5平台beta build 1845：改进MQL5柱形图操作和策略测试功能
如何开始使用Metatrader 5 ZUP - 通用之字折线 (ZIGZAG) 与 PESAVENTO 形态。 搜索形态
众多交易者对于在价格图表上搜索形态很有兴趣。 搜索可以使用 ZUP 指标执行。 它有若干个配合平台一起工作的选项。 首先，您可以使用严格设置的参数搜索已知形态。 其次，您可以根据您的要求调整参数。 第三，您可以使用 ZUP 图形界面创建自己的形态并将其参数保存到文件中。 这一能力令您可以快速检查这些新形态是否可以在图表中找到。
许多作者描述过众多形态。 其中之一是哈罗德·加特利 (Harold Gartley)。 加特利早在 1935 年就出版了他的书 "在股票市场盈利"。 书中的其中一页包含了一幅形态的图像，并简要说明了它如何用于交易。 这一思路在几十年后才得以蓬勃发展。 当时描述了许多新的形态。 斯科特·卡尼 (Scott Carney) 是这些形态中最著名的作家之一。 卡尼开发了大量的形态，包括加特利，蝙蝠，蝴蝶，螃蟹等。 斯科特·卡尼在 2016 年注册了所有这些形态的版权。
有很多用于查找形态的算法。 例如，您可以选择图表上的极值，"拉伸" 它们之间的斐波纳契网格，并在行情达到特定水平时确定形态的出现。 该算法既可用于手工搜索，也可用于某些程序。 另一种选择是纯粹的软件解决方案。 程序算法找到极值点，检查它们的相互排列，如果它对应于某个形态，程序将显示一条相应的消息。
在 ZUP 指标中实现了查找形态的多种可能性。 它们可由手工建立。 但主要算法是通过各种之字折线 (ZigZags) 确定的行情极值形态的自动搜索。 在 ZUP 的版本 151 中，形态搜索模式通过参数设置。 但有超过 100 个参数会影响搜索模式。 如此丰富的参数令任务复杂化。 版本 152 引入了一个新选项: 可以使用图形界面。 基本设置通过参数进行设置，而使用图形界面快速连接要搜索的形态。
Patterns
论坛
文章
MQL5
HWAFM tool pattern tool for Metatrader 5 - this post
基于交易模块创建多个 EA 交易
不妨想像一下您的单个 EA 交易在数十种交易策略、所有可用工具以及所有可能的时间表上同时进行的情形！ 此外，EA 交易还方便使用测试程序进行测试，并且对于所有策略而言，其还包含了一个或多个资金管理工作系统。
因此，我们需要解决的主要任务列示如下：
在 METATRADER 5 中实施多货币模式
目前，市面上有大量成熟的多货币交易系统、指标和“EA 交易”。然而，开发人员仍然面临多货币系统开发的具体问题。
随着 MetaTrader 5 客户端和 MQL5 编程语言的发布，我们获得了实施完备多货币模式、以及随之而来的更高效的多货币机器人和指标的新的机会。这些新的机会正是本文探讨的主题。
METATRADER 5 中的多元品种余额图
论坛
请问如何在指标中取服务期间，想每秒取一次
Sergey Golubev, 2018.06.13 10:13
Time, Forex sessions and Trade Hours monitor - indicator for MetaTrader 4
Time indicator - indicator for MetaTrader 4
TimeZones Six v2 - indicator for MetaTrader 4
clock displaying time in main chart - indicator for MetaTrader 4
Clock - indicator for MetaTrader 5
Clock-Indiсator - indicator for MetaTrader 5
论坛
MQL5.com论坛信息多语言的自动翻译
MetaQuotes Software Corp., 2013.08.12 09:23
MQL5.com 论坛 现在具有任何信息自动翻译的功能。无论源语言是什么，您都可以翻译任何论坛信息，包括12种语言：阿拉伯语，印度尼西亚语，泰国语，西班牙语，意大利语，越南语，德语，韩语，中文，法语，葡萄牙语和日语。因此，您可以翻译任何语言的论坛信息。
用母语编写并以您喜欢的方式与MQL5.com参与者沟通。现在，大家将都可以理解您的意思。双击来翻译论坛的任何讨论并且以您的母语阅读它们。所以，您将能够理解任何人！
论坛信息的编辑器也获得了一些新的功能。您以任何语言准备好您的信息后，您可以在编辑器中直接将它翻译成三种语言（英语，俄语或中文）界面中的一个。要做到这一点，点击编辑器面板上的翻译按钮。
在MQL5.com论坛不再有语言障碍。现在，您能够找到与社区所有成员的共同语言！
论坛
新版MetaTrader 5平台build 1860：改进MQL5柱形图操作和策略测试功能
MetaQuotes Software Corp., 2018.06.15 08:48
MetaTrader 5平台更新将于2018年6月15日进行发布。
更新将通过实时更新系统提供。
- 程序端：重新设计了开户对话框。现在，您可以从列表中选择一个交易商，然后选择想要的账户类型。这一更新使交易商列表更加集中，因为现在它只显示公司名，而不会显示所有可用的服务器。
- MQL5：由于在编译过程中实行的额外的源代码优化，MQL5应用程序的速度也得到了大幅度提升。在新版MetaEditor重新编译您的程序，使其运行得更快。
遗憾的是，由于这个额外的优化功能，新程序将无法与以前的程序端版本兼容。使用MetaEditor 1860版本编译的程序，之后无法在低于1860版本的程序端中启用。使用早期的MetaEditor版本编译的程序则可以在新版程序端中运行。
- MQL5：新函数：iTime、iOpen、iHigh、iLow、iClose、iVolume、iBars、iBarShift、iLowest、iHighest、iRealVolume、iTickVolume、iSpread等。这些函数类似于MQL4中使用的函数。这些函数提供了更轻松地将交易应用程序代码传输到第五代交易平台。
- 程序端：交易历史现在显示了止损值和止盈值。根据发起这些交易的订单的止损和止盈来设置进入和逆转交易的止损值和止盈值。平仓时对应持仓的止损值和止盈值被用于退出交易。后者可以保存和显示平仓时持仓的止损和止盈信息。这个信息并没有存储在早期版本中，因为平仓之后持仓会消失，而程序端的持仓历史则根据交易产生。
- 程序端：持仓历史现在显示了止损值和止盈值。打开和关闭相应持仓的交易的止损值和止盈值是为这种持仓指定的。
- 程序端：现在，图表上显示挂单的当前交易量，而不是最初请求的交易量。
- 程序端：更新后的程序端优化并快速渲染了扩展模式下的市场深度特性，并启用了点差显示。
- 程序端：对交易请求执行结果进行了优化。这种优化在某些情况下可以实现更快处理。
- 程序端：修正追踪止损操作中的错误，该错误偶尔可能导致对同一持仓发送多个止损更改的请求。
- 程序端：修正最小和最大交易量的设置，以及自定义交易品种设置中的交易量步骤。
- 程序端：修正了在将模板应用到交易品种图表时，忽略“修正比例”选项可能导致的错误。
- 程序端：修正了报价历史的偶尔错误积累。
- MQL5：添加了新的TesterHideIndicators函数。该函数设置了EA交易中使用的指标的显示/隐藏模式。这个函数仅用于在测试期间管理已用指标的可见性。如果您需要隐藏已创建的指标，请设置为true。否则，使用false。
- MQL5：添加了在图表上单击交易价位时生成CHARTEVENT_CLICK事件。
- MQL5：修正和优化CopyTicks函数的操作。
- MQL5：修正SYMBOL_PROP_LIQUIDITY_RATE属性，SymbolInfoDouble函数返回的值。
- MQL5：复制带有叠加内存的字符串数组。
- MQL5：修正在FileReadArray数组中分配字符串数组。
- MQL5：修正MQL5标准程序库中的错误。
- Tester：已经更新用于处理优化缓存的系统。这个缓存存储了关于以前计算的优化传递的数据。策略测试存储了暂停之后恢复优化和避免重新计算已经计算的测试传递的数据。
- Tester：添加了手动设置入金货币和测试与优化杠杆的可能性。在早期版本中，货币是根据连接的账户进行设置的。因此，必须切换到其他账户才能改变这个货币。杠杆大小只能从预定义列表中选定，而现在则可以指定任何值。
- Tester：移除在测试代理中禁止使用OpenCL的禁令。早些时候，只有在对本地代理进行测试时才允许使用OpenCL设备。现在，当在本地网络和MQL5云网络工作时，代理可以使用所有可用的OpenCL设备（例如处理器、视频卡）。
- MetaEditor：优化和加速MQL5存储。
- MetaEditor：修正在MQH文件暂停之后修复调试过程。
- MetaEditor：修正editor中突出显示的源代码。
- MetaEditor：修正通过搜索结果的导航。
- MetaEditor：修正大量文本替换功能。在某些情况下，只有第一次出现的情况被替换，而不是全部情况。
- 文档已更新。
公司logo也在列表中显示，使搜索更加轻松，更有效率。如果想要的交易商没有显示在列表中，请在搜索框中输入公司名或服务器地址，然后点击“查找交易商”。
在对话框中还添加了账户类型的描述，帮助初级投资者选择正确的账户。此外，为了与一般数据保护条例(GDPR)保持一致，更新后的对话框可能包含交易商协议和数据保护政策的链接：
明显提高了开设真实账户的可能性。之前只存在于移动端的上传ID和地址确认文档的功能，现在也可以在桌面版中使用了。现在，MiFID监管的交易商可以要求所需的任何客户身份识别数据，包括关于就业、收入、交易经验等信息。新功能将帮助交易者更快更容易地开设真实账户，而无需不必要的繁琐程序。
在此之前，通过这些函数执行的大部分任务都可以使用Copy*函数实行。但是，用户不得不执行他们自己的函数以便在图表上找到最高/最低值，和根据他们的时间搜索柱形图。现在，这些任何可以使用iHighest、iLowest和iBarShift函数来轻松执行。
iTime
返回对应的图表上柱形图的开盘时间（通过'shift'参数表示）。
iOpen
返回对应的图表上柱形图的开盘价（通过'shift'参数表示）。
iHigh
返回对应的图表上柱形图的最高价（通过'shift'参数表示）。
iLow
返回对应的图表上柱形图的最低价（通过'shift'参数表示）。
iClose
返回对应的图表上柱形图的收盘价（通过'shift'参数表示）。
iVolume
返回对应的图表上柱形图的报价量（通过'shift'参数表示）。
iBars
返回在历史记录中可用的对应交易品种和周期的柱形图数量。
iBarShift
根据时间搜索柱形图。这个函数返回与指定时间对应的柱形图指数。
iLowest
返回在对应图表上找到的最小值的指数（相对于当前柱形图的转移）。
iHighest
返回在对应图表上找到的最大值的指数（相对于当前柱形图的转移）。
iRealVolume
返回对应的图表上柱形图的真实交易量（通过'shift'参数表示）。
iTickVolume
返回对应的图表上柱形图的报价量（通过'shift'参数表示）。
iSpread
返回对应的图表上柱形图的点差值（通过'shift'参数表示）。
优化缓存存储格式的更改
在早期版本中，优化缓存存储为XML文件。包含指定测试设置的所有EA交易优化传递都被添加到这个文件中。因此，相同的文件也存储了不同输入参数的优化结果。
现在，优化缓存为每组优化参数存储为单独的二进制文件。由于使用了新格式及更小的文件大小，优化缓存的策略测试操作变得更快。当您恢复暂停的优化传递时，加速情况会更加明显。
查看早期优化的结果
现在，早期优化的结果可以在策略测试中直接查看，所以不再需要使用第三方软件来分析巨大的XML文件。打开“优化结果”选项卡，选择一个EA交易和带有优化缓存的文件：
列表中包含了磁盘上现有的可供被选择的EA使用的所有优化缓存文件。每个文件都显示了优化日期、测试设置（交易品种、时间周期、间隔）和输入参数。您还可以通过获得结果的交易服务器过滤优化结果。
动态重新计算优化准则
优化准则是一个特定的变量参数，其值决定了输入测试组的质量。优化准则的值越高，所考虑的给定参数集就越好。
在此之前，优化期间只计算在优化开始之前选择的一个准则。现在，您可以在查看结果时动态改变优化准则，并且策略测试将自动重新计算所有值。
手动使用优化缓存
在早期版本中，优化缓存存储为需要使用第三方软件打开和分析的XML文件。现在，它存储在封闭的二进制文件中。若要获得XML格式的数据，请使用“优化结果”选项卡的快捷菜单将其导出。
请注意，将利润和预付款转换为指定入金货币的汇率必须在账户上可用，以确保适当的测试。
Analyze the trades
论坛
文章
- Tools to analyze the trades - the key thread
- script for pips calculation - the thread
- MT4-Tester VS MT5-Tester - good thread with the discussion in Russian (MetaQuotes are participating)
代码库
论坛
代码库
文章
Damiani volatmeter