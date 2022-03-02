如何开始学习MQL5 - 页 26

交易中的数学: 交易仓结果的评估


数学知识的意义在任意最小的交易容量中是被人们推崇的，这甚至不需要证明。问题在于怎样划分这个最小容量。在交易者自我拓展交易经验的过程中，他们经常通过阅读论坛信息或是书籍信息等渠道。有些书提供读者需求的信息很少，相反地顾及一些其他的学术。我们将在这篇文章中给出一些结果评估和它的注解。
 

新版MetaTrader 5 iOS build 1509：通过Facebook登录MQL5.com

MetaQuotes Software Corp., 2017.02.10 12:23

现在通过新版MetaTrader 5 iPhone和iPad应用程序，使得使用Facebook账户登录或注册MQL5.com成为可能。该群组网络的任何用户只需点击几次就可以访问MetaTrader 5聊天功能以及多种不同的服务。在大量的Facebook用户群中，众多的手机交易者定会热衷于这个新的登录方式。

此外，登录账户后，您还将收到来自MQL5.com的推送通知。这是接收新聊天消息，论坛主题评论和新发布文章的好方法。

更新MetaTrader 5 iOS App


 
我在使用MQL5的过程中，手机的MT4软件经常弹出一条信息，MQL5.COM新授权来自‘14.156.36.***’（CN，GUANGZHOU）（chrome45）授权。之前-‘139.199.154.2**'(cn,beijing），我有使用广州的VPS，请教一下怎么让手机不一直弹出这个消息，谢谢！
 

来自Just2Trade的MetaTrader 5流通量提供：纽约证券交易所(NYSE)，美国纳斯达克(NASDAQ)，伦敦证券交易所(LSE)和其他交易所的9000+工具

MetaQuotes Software Corp., 2017.02.14 08:25

MetaTrader 5流通量提供商的范围在不断扩大。随着交易商对新平台兴趣的不断提高，基于MetaTrader 5网关，Just2Trade公司发布了一个针对MetaTrader 5的集成解决方案

Just2Trade运营主管，Evgeny Zhilin解释说，这是一个能够使众多交易者直接连接全球领先交易所的非常简单方便的方式，包括美国股票和衍生品市场。总体而言，公司提供9000种金融品种的交易：美国股票市场的6000+股票和交易所交易基金(ETF)，俄罗斯公司的700+股票，RTS，MICEX，股票和货币期货，还能够直接访问全球电子交易系统(GLOBEX)，欧洲期货交易所(EUREX)，新加坡证券交易所(SGX)和其他交易所。此外，根据要求公司还提供欧洲和亚洲所有主要交易所的股票和期货合约。

“Just2Trade公司的流通量服务扩大了通过MetaTrader 5向客户提供服务的公司的业务能力” — Evgeny Zhilin说。“我们相信，这是解决连接必要市场所遇问题的最有效方式。考虑到全球会有越来越多的交易商迁移到MetaTrader 5，我们时刻做好准备应对机构客户对这方面的强烈需求。通过在我们公司开立账户，交易商将能够访问全部可用的交易工具，而经纪手续费只在进行交易时才会收取。通过MetaTrader 5标准方式连接我们网关只需花费10分钟”。


 

在真实分时基础上测试交易策略


本文所提供的是一个简单策略以三种模式进行测试的结果: "1 分钟 OHLC" 仅使用分钟柱线的开盘价, 最高价, 最低价和收盘价; "每笔分时" 模式的 详尽模型, 以及应用实际历史数据更精确的 "基于真实分时的每笔分时" 模式

。 

 

新版MetaTrader 5 平台Build 1545：通过鼠标滚动快速切换窗口和改变价格

MetaQuotes Software Corp., 2017.02.16 07:59

新版MetaTrader 5 平台Build 1545：通过鼠标滚动快速切换窗口和改变价格

MetaTrader 5平台更新将于2017年2月17日，星期五，进行发布。此更新将有以下功能更改：

  1. 程序端：在'工具箱'和'策略测试'窗口之间快速切换。



  2. 程序端：提供了可以通过鼠标滚动编辑价格和订单交易量的新选项：




  3. 程序端：现在，当您切换到下载移动程序端时，将会记录您的交易服务器列表。然后，当您在iPhone或Android设备上安装MetaTrader时，将会向您显示一份准备好的服务器列表。 您就可以迅速连接您现有的交易账户。而当前连接账户的服务器将会第一时间显示在移动程序端。




  4. 程序端：显著降低隐形（最小化）图表和对象产生的程序端负载。
  5. 程序端：修正偶尔错误触发追踪止损水平。
  6. 程序端：修正在账户交易历史中通过交易品种筛选交易。
  7. 程序端：修正持仓历史中'类型'字段的显示。
  8. 程序端：修正以持仓形式展示交易历史。
  9. MQL5：CLR_NONE用于颜色的情况下，修正绘制类型为DRAW_COLOR_LINE，DRAW_COLOR_ZIGZAG和DRAW_COLOR_SECTION的自定义指标的显示。
  10. MQL5：修正使用常量指针打印模板。
  11. MQL5：修正管理访问私有和受保护的类成员。
  12. Tester：当订单触发价格优于当前市场价时，修正激活交易所品种的限价订单。
  13. Tester：移除具有64种输入参数的自定义指标测试的连接限制。
  14. Tester：添加印地语的UI 翻译。
  15. 更新文档。
新版MetaTrader 5 将通过LiveUpdate系统提供。

 

MQL5.COMMUNITY - 用户手册

欢迎来到MQL5.community，MQL5.community是由MetaQuotes软件公司开发的！

现在你不仅能够阅读文章、下载MQL5程序，你还能够参与论坛讨论，对文章和源代码发表评论，在代码基地为MQL5程序评分并分享你自己的作品，你甚至还可以发表文章并获取可观的报酬 - 成为MQL5.com的作者吧！

MQL5.com提供的服务不断的更新，因此希望你能够成为我们常客。为了你能够在本论坛进行有效和顺畅的沟通，我们建议你遵守论坛的基本规则

1. 个人资料设置
2. 消息编辑器
3. 收藏夹
4. 站内消息
5. 服务台
6. 工作和报酬
7. 市场
8. 信号
9. RSS订阅
10. 等级
11. MQL5存储空间

 

MetaQuotes Software公司参加MEFTECH 2017

MetaQuotes Software Corp., 2017.02.23 13:31

MetaQuotes Software公司将在MEFTECH展会向大家展现对金融服务行业具有划时代意义的最新开发成果MetaTrader 5。本次活动将于3月13-14日在阿布扎比国家展览中心举办。MEFTECH 2017展会预计将会汇聚200多位与会者莅临参加。

在展会上，我们将会为大家展示 MetaTrader 5 交易平台的开发成果及其整体运行系统。我们将特别着重讲解更新的移动应用程序以及网页平台，经过改进的为无扰交易提供最佳条件的虚拟主机服务，全新的使交易商支持交易者购买MetaTrader平台内置服务的MQL5优惠服务。此外，我们还会探索与第三方开发者的合作：随着MetaTrader 5机构解决方案市场增长的突飞猛进，迁移到新平台的交易商也更加关注您的发展。

阿布扎比是MENA（中东和北非）地区的主要投资中心之一。因此，参加本次规模最大，汇集本地金融部门领导人的金融技术展会对我公司具有战略重要性。对扩展产品线，进入新市场具有浓厚兴趣的中东地区交易商和银行会在我们展位找到他们想要的一切信息。

诚邀大家莅临我们展位-C12。这是体验我们最新开发成果，了解详细信息的绝好机会。期待与您相见！

MEFTECH 2017
2017年3月13-14日
阿布扎比国家展览中心(ADNEC)


 

您已经使用交易商发布的优惠券支付MetaTrader 5服务了吗？

MetaQuotes Software Corp., 2017.03.02 09:55

在香港举办的亚洲iFX EXPO 2017展会期间，我们官方发布 推出优惠券服务。这项新服务可以帮助交易商支持交易者购买MetaTrader平台应用程序和服务 — 从虚拟主机到交易信号的订阅。这个新服务是激励和鼓励活跃交易者以及扩大客户群的重要工具。

MQL5 Coupons

优惠券就是加入到MQL5.community网站或MetaTrader平台付款页中的优惠代码。交易商可以生成4种优惠券类型，供您付款时使用：

  • HOSTING — 可用于支付虚拟服务器的租赁费。例如，HOSTING-30-DSJK-B8AB-CEFC-C399-60BE — 可用于支付虚拟主机的30美元优惠券。
  • MARKET — 可用于购买市场上的自动交易和技术指标。例如，MARKET-50-CFCB-B7HB-CEFC-C519-72UC — 可用于支付市场产品的50美元优惠券。
  • SIGNAL — 可用于订阅 交易信号。例如，SIGNAL-40-IOPX-B1AB-GAPC-62BE — 可用于支付信号订阅的40美元优惠券。
  • MONEY — 可用于向MQL5.com账户存款支付各项服务，包括自由职业者服务和MQL5 云网络。例如，MONEY-50-2222-7777-8888-3333-2222 — 用于存款到MQL5账户作为一般用途的50美元优惠券。

使用这项服务非常简单：交易商生成一个优惠券并将优惠代码发送给您。将获得的代码加入到付款页：



您想免费体验MetaTrader平台的付款服务吗？请咨询您的交易商是否有可用的优惠券。


 

Tools for Brokers公司推出一系列MetaTrader 5经纪解决方案

MetaQuotes Software Corp., 2017.03.06 09:30

Tools for Brokers公司开发了一系列MetaTrader 5交易平台的解决方案，为交易商提供附加服务并帮助他们简化新技术的转换过程。近7年来，该技术整合团队已经为全球250多家公司开发了多种MetaTrader 4插件，成为认可下一代多元化金融交易平台潜能的第一批技术提供商。为MetaTrader 5交易商提供的机构解决方案：

  • 不利条件下通过取消积分返利来降低风险的奖金经理
  • 用于创建不同等级伙伴系统的多层级代理手续费
  • 用于在服务器上创建资产管理系统的PAMM
  • 桥整合模块 — 连接多个平台(MetaTrader 4/5)和多个流通量提供商的网关

“我们公司拥有非常丰富的MetaTrader 5处理经验”， — Tools for Brokers公司CEO Aleksey Kutsenko说。“MetaQuotes Software公司开发了一款在便利性和功能性都具有显著优势的全新产品。我相信，MetaTrader 5对于所有真正规划未来发展的交易商来说是必需的”。

在该平台带来的众多益处中，Tools for Brokers团队着重于客户账户的整合和锁仓之间的选择功能。该项功能可以有效的安排多个金融市场的同时工作：外汇市场，差价合约市场，股票市场和期货市场。因此，该平台能够满足广大客户的多样需求 - 从交易新手到对冲基金以及大型机构客户。

Tools for Brokers公司，Aleksey Kutsenko

此外，Tools for Brokers公司的开发团队还指出，与MetaTrader 4不同的是，新平台具有模块架构，其多个组件能够安装在不同的实体服务器上。首先，该功能提高了平台的性能和恢复能力：即使一个组件突发故障，其他组件仍可以继续运行。其次，由于一次攻击多台服务器更加困难，这也就意味着平台能够得到更好的保护，防止受到DDOS的攻击。对于整合公司团队来说，MetaTrader 5的另一个重要优势在于64位服务器版本，这表示可以使用能够存储更多数据量以及强化同时连接多个客户端的更大容量RAM。

“今年，进一步开发MetaTrader 5附加服务和插件将会成为我们工作中的一个关键领域”， — Aleksey Kutsenko补充说。“Tools for Brokers公司已经做好一切准备，提供该平台相关的各种服务并开发所需的解决方案”。


