Luis Guilherme Damiani

本指标是快速平均真实范围 (ATR)和慢速ATR之间的比例.

当价格发生快速和强烈的移动之后, ATR比例经常达到高值. 低的指标值通常表明市场长期处于平缓状态而变得稳定. 它可以用与其他波动指标同样的原则进行解释. 使用ATR比例的预测方法如下: 指标值越高, 趋势变化的可能性越大; 指标值越低, 趋势变化越弱. 如果指标值越过了蓝色水平线, 就是买入或者卖出的时机了.

高 ATR 比例价格水平经常关联着高波动性. 低 ATR 比例价格关联着低波动性, 表明价格稳定或者沿着通道平缓地移动到可能的突破点.

本指标本身不能生成足够的信号, 必须和其他指标一起使用. 趋势方向变换时波动性移动. 类似于 移动平均 系统, 在趋势平缓时波动系统不能很好工作.

本指标首先于2006年8月8日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.




