请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ATR 比例 - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2960
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Luis Guilherme Damiani
本指标是快速平均真实范围 (ATR)和慢速ATR之间的比例.
当价格发生快速和强烈的移动之后, ATR比例经常达到高值. 低的指标值通常表明市场长期处于平缓状态而变得稳定. 它可以用与其他波动指标同样的原则进行解释. 使用ATR比例的预测方法如下: 指标值越高, 趋势变化的可能性越大; 指标值越低, 趋势变化越弱. 如果指标值越过了蓝色水平线, 就是买入或者卖出的时机了.
高 ATR 比例价格水平经常关联着高波动性. 低 ATR 比例价格关联着低波动性, 表明价格稳定或者沿着通道平缓地移动到可能的突破点.
本指标本身不能生成足够的信号, 必须和其他指标一起使用. 趋势方向变换时波动性移动. 类似于 移动平均 系统, 在趋势平缓时波动系统不能很好工作.
本指标首先于2006年8月8日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/495
Multistochastic
基于关联金融资产共振的多币种技术分析的指标。Exp_TEMA
使用三重指数移动平均技术指标的多币种趋势跟踪专家系统。
交易信号模块，基于 Stalin 指标
交易信号模块用于 MQL5 向导。Stalin 指标的彩色箭头可作为入场信号。交易信号模块，基于 SuperTrend 指标
交易信号模块用于 MQL5 向导。SuperTrend 指标的彩色点可作为入场信号。