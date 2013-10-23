代码库部分
有许多程序, 允许创建自相似集合, 它们的定义均依赖 Iterated Function System (IFS - 迭代函数系统)。比如, Fractint, Fractal DesignerIFS Matlab Generator。感谢 MQL5 语言的速度，它将处理图像对象变为可能, 这些漂亮的集合可在 MetaTrader 5 客户端中学到。

这个 cIntBMP 库, 由 Dmitry (Integer) 开发，提供新的图形操作以便极其简单的创建图形图像。这个库曾经 荣获MetaQuotes Software Corp 公司授予的特别奖。

在本篇中我们将讨论使用 cIntBMP 库的例子。进一步, 我们将囊括利用 Iterated Function System (IFS - 迭代函数系统) 创建自相似分形集合的算法。


1. 平面仿射变换

平面仿射变换是一种映射 。通常, 仿射 2-D 变换可使用一些  矩阵和  , 向量来定义。坐标点 (x,y) 变换至其它点 使用线形变换:

这个变换必须是非奇异的, 即 .  这个仿射变换改变大小 倍。

这个仿射变换不能改变几何对象的结构 (线性至线性变换), 这个AT允许描述物体的简单"变形", 例如旋转, 缩放和平移。

平面仿射变换的例子:

1) 平面旋转 角度:

2) 平面缩放 为系数 (X 和 Y 轴):

3) 平面平移 参数  向量:

这个 收缩映射 是关键 (参见 Hutchinson 结果)。

如果 由坐标点 以及 是一个距离 (例如, 欧几里得距离: ). 这个仿射变换称为 收缩 如果 , 则 .

这是仿射变换的例子:

这是结果:


2. 相似变换

构建分形有如下方式: 一些 (简单的) 几何对象 (线段, 三角, 正方形) 分裂成 N 片，并且它们中的 M 片用于将来 "构建" 集合 (如果 N=M, 我们将得到整数维度的结果集合)。之后，重复处理每一片。

典型分形:

线段:

  • Triadic Koch Curve（三元科赫曲线）, N=3, M=4;
  • Cantor Dust, N=3, M=2;

三角:

  • Sierpinski Gasket, N=4, M=3;

正方形:

  • Sierpinski Carpet, N=9, M=8;
  • Vichek fractal, N=9, M=5.

以及其它。

这些分形有自相似结构, 它们当中的一些可由少数相似变换定义。仿射变换的结构依赖于分形构建的方式。

正如您即将看到的, 它十分简单, 而且我们需要解决的仅有问题是描述分形构造的第一个迭代，并且找到仿射变换的相应集合。

假设我们有一些集合。根据分形创建算法，我们需要减少它，旋转并 "放于确定的地方"。问题是用仿射变换来描述这个处理过程, 如, 我们需要找到矩阵和向量。

很容易证明，选取初始集合的3个点 (非三元) 并将之变换为 "减少的" 集合中的 3个相应点是足够的。这个变换将引申出 6 个线性方程组, 允许我们找到 a,b,c,d,e,f 作为答案。

让我们来看看。假设 三角变换至 三角。

解线性方程组，我们可以得到 a,b,c,d,e 和 f 系数:

例子:Sierpinski Gasket:

这些坐标是:

  • A (0,0)
  • B (0,1)
  • C (1,1)
  • D(0,1/2)
  • E (1/2,1)
  • F(1/2,1/2)

我们有 3 个变换:

  1. ABC -> ADF
  2. ABC -> DBE
  3. ABC -> FEC

这个线性方程组看起来像这样:




这个答案是: , ,

我们已经发现这三个仿射变换的系数。之后我们将用它们创建自相似集合。


3. 利用迭代函数系统创建分形

这个 Iterated Function System (IFS - 迭代函数系统) 是一组仿射收缩 此处 - 是 "权重"。每一个 IFS 函数由 7 个数字定义: , 此处权重用于当迭代处理作为第n个变换的概率。最好定义它们的值, 按比例收缩:

让我们来考虑一下利用迭代函数系统构造分形的算法 (参见 Chaos Game（混沌游戏）)。

首先我们要取一些初始点的坐标 。接着，我们随机选取一些收缩并绘制点 。再次, 我们随机选取一些收缩 并绘制 。最终我们将拥有 作为点集合。

收缩的选择依赖于它的 "概率"。如果我们重复处理 (例如, 至 ~30000 点) 并绘制结果集合, 我们将会看到结构，即使处理是随机的。

这是一个 Sierpinski Gasket 例子:

图例 1. 这个 Sierpinski Gasket, 由 IFS 生成，系数的计算见章节 2

图例 1. 这个 Sierpinski Gasket, 由 IFS 生成，系数的计算见章节 2

代码:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        IFS_Sierpinski_Gasket.mq5 |
//|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//-- 包含文件 cIntBMP 类
#include <cIntBMP.mqh>

//-- Sierpinski Gasket IFS 系数
//-- (a,b,c,d) 矩阵
double IFS_a[3] = {0.50,  0.50,  0.50};
double IFS_b[3] = {0.00,  0.00,  0.00};
double IFS_c[3] = {0.00,  0.00,  0.00};
double IFS_d[3] = {0.50,  0.50,  0.50};
//-- (e,f) 向量
double IFS_e[3] = {0.00,  0.00,  0.50};
double IFS_f[3] = {0.00,  0.50,  0.50};
//-- 变换"概率", 乘以 1000
double IFS_p[3]={333,333,333};

double Probs[3]; // Probs 数组 - 用于选择 IFS 变换
cIntBMP bmp;     // cIntBMP 类实例
int scale=350;  // 缩放系数
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//-- 准备 Probs 数组
   double m=0;
   for(int i=0; i<ArraySize(IFS_p); i++)
     {
      Probs[i]=IFS_p[i]+m;
      m=m+IFS_p[i];
     }
//-- BMP 图像尺寸
   int XSize=500;
   int YSize=400;
//-- 创建 bmp 图像 XSizexYSize 以及 clrSeashell 背景颜色
   bmp.Create(XSize,YSize,clrSeashell);
//-- 图像长方形
   bmp.DrawRectangle(0,0,XSize-1,YSize-1,clrBlack);

//-- 坐标点 (将被用于构建集合)
   double x0=0;
   double y0=0;
   double x,y;
//-- 计算点的数量 (更多的点 - 图像细节)
   int points=1500000;
//-- 计算集合
   for(int i=0; i<points; i++)
     {
      // 以概率选择 IFS 变换, 按比例定义
      double prb=1000*(rand()/32767.0);
      for(int k=0; k<ArraySize(IFS_p); k++)
        {
         if(prb<=Probs[k])
           {
            // 仿射变换
            x = IFS_a[k] * x0 + IFS_b[k] * y0 + IFS_e[k];
            y = IFS_c[k] * x0 + IFS_d[k] * y0 + IFS_f[k];
            // 更新之前的坐标
            x0 = x;
            y0 = y;
            // 转换至 BMP 图像坐标
            // (注：cIntBMP 中的 Y 轴)
            int scX = int (MathRound(XSize/2 + (x-0.5)*scale));
            int scY = int (MathRound(YSize/2 + (y-0.5)*scale));
            // 如果坐标点位于图像内, 画点
            if(scX>=0 && scX<XSize && scY>=0 && scY<YSize) { bmp.DrawDot(scX,scY,clrDarkBlue); }
            break;
           }
        }
     }
//-- 保存图像至文件
   bmp.Save("bmpimg",true);
//-- 在图表中画图
   bmp.Show(0,0,"bmpimg","IFS");
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- 从图表中删除图像
   ObjectDelete(0,"IFS");
//--- 删除文件e
   bmp.Delete("bmpimg",true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

如果我们设置缩放至 1350, 增加迭代次数至 15000000, 并且改变初始点的平移:

int scX = MathRound(XSize/2 + (x-0.75)*scale);
int scY = MathRound(YSize/2 + (y-0.75)*scale);

我们将可能看到集合的伸缩区域。其一看到 (图例. 2), 它有自相似结构:

图例 2. 伸缩区域 Sierpinski Gasket

图例 2. 伸缩区域 Sierpinski Gasket

让我们考虑著名的 Barnsley's Fern, 是由 Michael Barnsley 提出。它有些复杂。

图例 3. Barnsley's Fern

图例 3. Barnsley's Fern

代码类似, 但在这个例子中我们用了 4 个 IFS 不同权重的收缩。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     IFS_fern.mq5 |
//|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#include <cIntBMP.mqh>
//-- Barnsley Fern IFS 系数
//-- (a,b,c,d) 矩阵
double IFS_a[4] = {0.00,  0.85,  0.20,  -0.15};
double IFS_b[4] = {0.00,  0.04, -0.26,   0.28};
double IFS_c[4] = {0.00, -0.04,  0.23,   0.26};
double IFS_d[4] = {0.16,  0.85,  0.22,   0.24};
//-- (e,f) 向量
double IFS_e[4] = {0.00,  0.00,  0.00,   0.00};
double IFS_f[4] = {0.00,  1.60,  1.60,   0.00};
//-- 变换"概率", 乘以 1000
double IFS_p[4] = {10,     850,    70,     70};

double Probs[4];
cIntBMP bmp;
int scale=50;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   double m=0;
   for(int i=0; i<ArraySize(IFS_p); i++)
     {
      Probs[i]=IFS_p[i]+m;
      m=m+IFS_p[i];
     }

   int XSize=600;
   int YSize=600;

   bmp.Create(XSize,YSize,clrSeashell);

   bmp.DrawRectangle(0,0,XSize-1,YSize-1,clrBlack);

   double x0=0;
   double y0=0;
   double x,y;

   int points=250000;

   for(int i=0; i<points; i++)
     {
      double prb=1000*(rand()/32767.0);
      for(int k=0; k<ArraySize(IFS_p); k++)
        {
         if(prb<=Probs[k])
           {
            x = IFS_a[k] * x0 + IFS_b[k] * y0 + IFS_e[k];
            y = IFS_c[k] * x0 + IFS_d[k] * y0 + IFS_f[k];
            x0 = x;
            y0 = y;
            int scX = int (MathRound(XSize/2 + (x)*scale));
            int scY = int (MathRound(YSize/2 + (y-5)*scale));
            if(scX>=0 && scX<XSize && scY>=0 && scY<YSize) { bmp.DrawDot(scX,scY,clrForestGreen); }
            break;
           }
        }
     }
   bmp.Save("bmpimg",true);
   bmp.Show(0,0,"bmpimg","IFS");
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   ObjectDelete(0,"IFS");
   bmp.Delete("bmpimg",true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

显著的是，如此复杂的结构仅由 28 个数字定义。

如果我们增加伸缩至 150, 并且设迭代至 1250000 我们将看到拉伸的片段:

图例 4. 片段 Barnsley's Fern

图例 4. 片段 Barnsley's Fern

如您所看到的，算法是通用的, 它允许您生成不同的分形集合。

下个例子是 Sierpinski Carpet, 定义如下 IFS 系数:

//-- Sierpinski Gasket IFS 系数
double IFS_a[8] = {0.333, 0.333, 0.333, 0.333, 0.333, 0.333, 0.333, 0.333};
double IFS_b[8] = {0.00,  0.00,  0.00,   0.00, 0.00,  0.00,  0.00,   0.00};
double IFS_c[8] = {0.00,  0.00,  0.00,   0.00, 0.00,  0.00,  0.00,   0.00};
double IFS_d[8] = {0.333, 0.333,  0.333,  0.333, 0.333,  0.333,  0.333, 0.333};
double IFS_e[8] = {-0.125, -3.375, -3.375,  3.125, 3.125, -3.375, -0.125, 3.125};
double IFS_f[8] = {6.75, 0.25, 6.75,  0.25, 6.75, 3.5, 0.25, 3.50};
//-- "概率", 乘以 1000
double IFS_p[8]={125,125,125,125,125,125,125,125};

图例 5. Sierpinski Carpet

图例 5. Sierpinski Carpet

在章节 2，我们已经讨论了利用 IFS 计算收缩系数的算法。

让我们来考虑创建 "分形单词"。在俄语中, "分形" 一词看上去像:

图例 6. 俄语的 "分形" 一词

图例 6. 俄语的 "分形" 一词

为找到 IFS 系数, 我们需要解决相关的线性系统。这个方案是:

//-- IFS 系数: 俄语 "分形"
double IFS_a[28]=
  {
   0.00, 0.03,  0.00, 0.09, 0.00, 0.03, -0.00, 0.07, 0.00, 0.07, 0.03,  0.03,  0.03,  0.00,
   0.04, 0.04, -0.00, 0.09, 0.03, 0.03,  0.03, 0.03, 0.03, 0.00, 0.05, -0.00,  0.05,  0.00
  };

double IFS_b[28]=
  {
   -0.11, 0.00, 0.07, 0.00, -0.07, 0.00, -0.11,  0.00, -0.07,  0.00, -0.11,  0.11, 0.00, -0.14,
   -0.12, 0.12,-0.11, 0.00, -0.11, 0.11,  0.00, -0.11,  0.11, -0.11,  0.00, -0.07, 0.00, -0.07
  };

double IFS_c[28]=
  {
   0.12,  0.00,  0.08,  -0.00,  0.08,  0.00,  0.12,  0.00,  0.04,  0.00,  0.12,  -0.12, 0.00,  0.12,
   0.06,  -0.06,  0.10,  0.00,  0.12,  -0.12,  0.00,  0.12,  -0.12,  0.12, 0.00,  0.04,  0.00,  0.12
  };

double IFS_d[28]=
  {
   0.00,  0.05,  0.00,  0.07,  0.00,  0.05,  0.00,  0.07,  0.00,  0.07,  0.00,  0.00,  0.07,  0.00,
   0.00,  0.00,  0.00,  0.07,  0.00,  0.00,  0.07,  0.00,  0.00,  0.00,  0.07,  0.00,  0.07,  0.00
  };

double IFS_e[28]=
  {
   -4.58,  -5.06, -5.16, -4.70, -4.09, -4.35, -3.73, -3.26, -2.76,  -3.26, -2.22, -1.86, -2.04, -0.98,
   -0.46,  -0.76,  0.76,  0.63,  1.78,  2.14,  1.96,  3.11,  3.47,  4.27,  4.60,  4.98,   4.60, 5.24
  };

double IFS_f[28]=
  {
   1.26,  0.89,  1.52,  2.00,  1.52,  0.89,  1.43,  1.96,  1.69,  1.24,  1.43,  1.41,  1.11,  1.43,
   1.79,  1.05,  1.32,  1.96,  1.43,  1.41,  1.11,  1.43,  1.41,  1.43,  1.42,  1.16,  0.71,  1.43
  };

//-- "概率", 乘以 1000
double IFS_p[28]=
  {
   35,  35,  35,  35,  35,  35,  35,  35,  35,  35,  35,  35,  35,  35,  
   35,  35,  35,  35,  35,  35,  35,  35,  35,  35,  35,  35,  35,  35
  };

作为结果, 我们得到如下图像:

图例 7. 自相似单词

图例 7. 自相似单词

完整代码可在 ifs_fractals.mq5 文件中找到。

如果我们拉伸这个集合, 我们看到自相似结构:

图例 8. 集合的拉伸区域

图例 8. 集合的拉伸区域

基于 IFS 的自相似集合, 可由 Fractal Designer（分形设计者）构建。

我们的话题已经包扩了如何使用 IFS 创建分形集合。感谢 cIntBMP 库, 它极大简化了处理过程。现在是时候创建一个类并加入一些特性来制作更佳图像了。


您也许注意到正确的构造集合是以概率来驱动。不同的概率意味着集合具有不规则的结构 (参见 Barnsley Fern IFS 的权重)。这个事实用于创建漂亮的图像。我们需要设置颜色, 相邻点的频率比例。

它可以利用虚拟屏幕完成 (仅仅一个数组), 如果点的颜色依赖之前的数值。最后, 用调色板将虚拟屏幕的颜色涂染至图像。这个 bmp 图像自己可以画上去作为图表的背景照片。

这是交易程序的代码, 基于 CIFS 类:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               IFS_Fern_color.mq5 |
//|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <cIntBMP.mqh>
//-- Barnsley Fern IFS 系数
double IFS_a[4] = {0.00,  0.85,  0.20,  -0.15};
double IFS_b[4] = {0.00,  0.04, -0.26,   0.28};
double IFS_c[4] = {0.00, -0.04,  0.23,   0.26};
double IFS_d[4] = {0.16,  0.85,  0.22,   0.24};
double IFS_e[4] = {0.00,  0.00,  0.00,   0.00};
double IFS_f[4] = {0.00,  1.60,  1.60,   0.00};
double IFS_p[4] = {10,     850,    70,     70};
//-- Palette
uchar Palette[23*3]=
  {
   0x00,0x00,0x00,0x02,0x0A,0x06,0x03,0x11,0x0A,0x0B,0x1E,0x0F,0x0C,0x4C,0x2C,0x1C,0x50,0x28,
   0x2C,0x54,0x24,0x3C,0x58,0x20,0x4C,0x5C,0x1C,0x70,0x98,0x6C,0x38,0xBC,0xB0,0x28,0xCC,0xC8,
   0x4C,0xB0,0x98,0x5C,0xA4,0x84,0xBC,0x68,0x14,0xA8,0x74,0x28,0x84,0x8C,0x54,0x94,0x80,0x40,
   0x87,0x87,0x87,0x9F,0x9F,0x9F,0xC7,0xC7,0xC7,0xDF,0xDF,0xDF,0xFC,0xFC,0xFC
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| CIFS class                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
class CIFS
  {
protected:
   cIntBMP           m_bmp;
   int               m_xsize;
   int               m_ysize;
   uchar             m_virtual_screen[];
   double            m_scale;
   double            m_probs[8];

public:
                    ~CIFS()                          { m_bmp.Delete("bmpimg",true); };
   void              Create(int x_size,int y_size,uchar col);
   void              Render(double scale,bool back);
   void              ShowBMP(bool back);
protected:
   void              VS_Prepare(int x_size,int y_size,uchar col);
   void              VS_Fill(uchar col);
   void              VS_PutPixel(int px,int py,uchar col);
   uchar             VS_GetPixel(int px,int py);
   int               GetPalColor(uchar index);
   int               RGB256(int r,int g,int b) const {return(r+256*g+65536*b);      }
   void              PrepareProbabilities();
   void              RenderIFSToVirtualScreen();
   void              VirtualScreenToBMP();
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Create method                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void CIFS::Create(int x_size,int y_size,uchar col)
  {
   m_bmp.Create(x_size,y_size,col);
   VS_Prepare(x_size,y_size,col);
   PrepareProbabilities();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Prepares virtual screen                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void CIFS::VS_Prepare(int x_size,int y_size,uchar col)
  {
   m_xsize=x_size;
   m_ysize=y_size;
   ArrayResize(m_virtual_screen,m_xsize*m_ysize);
   VS_Fill(col);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fills the virtual screen with specified color                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void CIFS::VS_Fill(uchar col)
  {
   for(int i=0; i<m_xsize*m_ysize; i++) {m_virtual_screen[i]=col;}
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Returns the color from palette                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int CIFS::GetPalColor(uchar index)
  {
   int ind=index;
   if(ind<=0) {ind=0;}
   if(ind>22) {ind=22;}
   uchar r=Palette[3*(ind)];
   uchar g=Palette[3*(ind)+1];
   uchar b=Palette[3*(ind)+2];
   return(RGB256(r,g,b));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Draws a pixel on the virtual screen                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void CIFS::VS_PutPixel(int px,int py,uchar col)
  {
   if (px<0) return;
   if (py<0) return;
   if (px>m_xsize) return;
   if (py>m_ysize) return;
    int pos=m_xsize*py+px;
   if(pos>=ArraySize(m_virtual_screen)) return;
   m_virtual_screen[pos]=col;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gets the pixel "color" from the virtual screen                   |
//+------------------------------------------------------------------+
uchar CIFS::VS_GetPixel(int px,int py)
  {
   if (px<0) return(0);
   if (py<0) return(0);
   if (px>m_xsize) return(0);
   if (py>m_ysize) return(0);
    int pos=m_xsize*py+px;
   if(pos>=ArraySize(m_virtual_screen)) return(0);
   return(m_virtual_screen[pos]);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Prepare the cumulative probabilities array                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void CIFS::PrepareProbabilities()
  {
   double m=0;
   for(int i=0; i<ArraySize(IFS_p); i++)
     {
      m_probs[i]=IFS_p[i]+m;
      m=m+IFS_p[i];
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Renders the IFS set to the virtual screen                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void CIFS::RenderIFSToVirtualScreen()
  {
   double x=0,y=0;
   double x0=0;
   double y0=0;
   uint iterations= uint (MathRound(100000+100*MathPow(m_scale,2)));

   for(uint i=0; i<iterations; i++)
     {
      double prb=1000*(rand()/32767.0);

      for(int k=0; k<ArraySize(IFS_p); k++)
        {
         if(prb<=m_probs[k])
           {
            x = IFS_a[k] * x0 + IFS_b[k] * y0 + IFS_e[k];
            y = IFS_c[k] * x0 + IFS_d[k] * y0 + IFS_f[k];

            int scX = int (MathRound(m_xsize/2 + (x-0)*m_scale));
            int scY = int (MathRound(m_ysize/2 + (y-5)*m_scale));

            if(scX>=0 && scX<m_xsize && scY>=0 && scY<m_ysize)
              {
               uchar c=VS_GetPixel(scX,scY);
               if(c<255) c=c+1;
               VS_PutPixel(scX,scY,c);
              }
            break;
           }
         x0 = x;
         y0 = y;
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Copies virtual screen to BMP                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void CIFS::VirtualScreenToBMP()
  {
   for(int i=0; i<m_xsize; i++)
     {
      for(int j=0; j<m_ysize; j++)
        {
         uchar colind=VS_GetPixel(i,j);
         int xcol=GetPalColor(colind);
         if(colind==0) xcol=0x00;
         //if(colind==0) xcol=0xFFFFFF;
         m_bmp.DrawDot(i,j,xcol);
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Shows BMP image on the chart                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void CIFS::ShowBMP(bool back)
  {
   m_bmp.Save("bmpimg",true);
   m_bmp.Show(0,0,"bmpimg","Fern");
   ObjectSetInteger(0,"Fern",OBJPROP_BACK,back);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Render method                                                    |     
//+------------------------------------------------------------------+
void CIFS::Render(double scale,bool back)
  {
   m_scale=scale;
   VS_Fill(0);
   RenderIFSToVirtualScreen();
   VirtualScreenToBMP();
   ShowBMP(back);
  }

static int gridmode;
CIFS fern;
int currentscale=50;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
//-- 得到栅格模式
   gridmode= int (ChartGetInteger(0,CHART_SHOW_GRID,0));
//-- 禁止栅格
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_GRID,0);
//-- 创建 bmp
   fern.Create(800,800,0x00);
//-- 显示作为背景图像
   fern.Render(currentscale,true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int r)
  {
//-- 恢复栅格模式
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_GRID,gridmode); 
//-- 删除对象 Fern
   ObjectDelete(0,"Fern");
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert OnChart event handler                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,           // 事件识别符  
                const long& lparam,   // 事件参数 长整形
                const double& dparam, // 事件参数 浮点形
                const string& sparam  // 事件参数 字符形
                )
  {
//--- 点击图形对象
   if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)
     {
      Print("Click event on graphic object with name '"+sparam+"'");
      if(sparam=="Fern")
        {
         // 增加伸缩系数 (拉伸)
         currentscale=int (currentscale*1.1);
         fern.Render(currentscale,true);
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

这是结果:

图例 9. Barnsley's fern 图像, 创建 CIFS 类

图例 9. Barnsley's fern 图像, 创建 CIFS 类


图例 10. 拉伸区域 Barnsley's Fern

图例 10. 拉伸区域 Barnsley's Fern


图例 11. 拉伸区域 Barnsley's Fern

图例 11. 拉伸区域 Barnsley's Fern


图例 12. 拉伸区域 Barnsley's Fern

图例 12. 拉伸区域 Barnsley's Fern

您亲手来做

1. 这里有许多 IFS 分形 Fractint, 例如:

// Binary
double IFS_a[3] = { 0.5,  0.5,  0.0};
double IFS_b[3] = { 0.0,  0.0, -0.5};
double IFS_c[4] = { 0.0,  0.0,  0.5};
double IFS_d[4] = { 0.5,  0.5,  0.5};
double IFS_e[4] = {-2.563477,  2.436544, 4.873085};
double IFS_f[4] = {-0.000000, -0.000003, 7.563492};
double IFS_p[4] = {333, 333, 333};

// Coral
double IFS_a[3] = { 0.307692,  0.307692,  0.000000};
double IFS_b[3] = {-0.531469, -0.076923,  0.54545};
double IFS_c[3] = {-0.461538,  0.153846,  0.692308};
double IFS_d[3] = {-0.293706, -0.447552, -0.195804};
double IFS_e[3] = {5.4019537, -1.295248, -4.893637};
double IFS_f[3] = { 8.6551754.152990,  7.269794};
double IFS_p[3] = {400, 150, 450};

// Crystal
double IFS_a[2] = { 0.696970,  0.090909};
double IFS_b[2] = {-0.481061, -0.443182};
double IFS_c[2] = {-0.393939,  0.515152};
double IFS_d[2] = {-0.662879, -0.094697};
double IFS_e[2] = { 2.147003,  4.286558};
double IFS_f[2] = {10.310288,  2.925762};
double IFS_p[2] = {750, 250};

// Dragon
double IFS_a[2] = { 0.824074,  0.088272};
double IFS_b[2] = { 0.281482,  0.520988};
double IFS_c[2] = {-0.212346, -0.463889};
double IFS_d[2] = { 0.864198, -0.377778};
double IFS_e[2] = {-1.882290,  0.785360};
double IFS_f[2] = {-0.110607,  8.095795};
double IFS_p[2] = {780, 220};

// Floor
double IFS_a[3] = { 0,  0.52,  0};
double IFS_b[3] = {-0.5,   0,  0.5};
double IFS_c[3] = { 0.5,   0, -0.5};
double IFS_d[3] = { 0,   0.5,  0};
double IFS_e[3] = {-1.732366, -0.027891,  1.620804};
double IFS_f[3] = { 3.366182,  5.014877,  3.310401};
double IFS_p[3] = {333, 333, 333};

// Koch3
double IFS_a[5] = {0.307692, 0.192308,  0.192308,  0.307692,  0.384615};
double IFS_b[5] = {      0,-0.205882,  0.205882,         0,        0};
double IFS_c[5] = {      0, 0.653846, -0.653846,         0,         0};
double IFS_d[5] = {0.294118, 0.088235,  0.088235,  0.294118, -0.294118};
double IFS_e[5] = {4.119164,-0.688840,  0.688840, -4.136530, -0.007718};
double IFS_f[5] = {1.604278, 5.978916,  5.962514,  1.604278,  2.941176};
double IFS_p[5] = {151, 254, 254, 151, 190};

//Spiral
double IFS_a[3] = { 0.787879, -0.121212,  0.181818};
double IFS_b[3] = {-0.424242,  0.257576, -0.136364};
double IFS_c[3] = { 0.242424,  0.151515,  0.090909};
double IFS_d[3] = { 0.859848,  0.053030,  0.181818};
double IFS_e[3] = { 1.758647,  -6.721654,  6.086107};
double IFS_f[3] = { 1.408065,   1.377236,  1.568035};
double IFS_p[3] = {896, 52, 52};

//Swirl5
double IFS_a[2] = {  0.74545, -0.424242};
double IFS_b[2] = {-0.459091, -0.065152};
double IFS_c[2] = { 0.406061, -0.175758};
double IFS_d[2] = { 0.887121, -0.218182};
double IFS_e[2] = { 1.460279,  3.809567};
double IFS_f[2] = { 0.691072,  6.741476};
double IFS_p[2] = {920, 80};

//Zigzag2
double IFS_a[2] = {-0.632407, -0.036111};
double IFS_b[2] = {-0.614815, 0.444444};
double IFS_c[2] = {-0.545370, 0.210185};
double IFS_d[2] = { 0.659259, 0.037037};
double IFS_e[2] = { 3.840822, 2.071081};
double IFS_f[2] = { 1.282321, 8.330552};
double IFS_p[2] = {888, 112};

绘制这些集合。如何找到初始相似变换的 IFS 系数?

2. 创建您自己的分形集合并且计算它们的系数 (章节 2).

3. 尝试用调色板着色 (uchar Palette array), 扩展调色板并且加入阶梯颜色。

4. 有关 Barnsley's Fern 分形 (Hausdorf-Bezikovitch) 的维度?有没有公式来计算使用 IFS 系数的分形维度*。

5. 在确定区域加入拉伸, 使用鼠标点击坐标 OnChartEvent:

void OnChartEvent(const int id,         // 事件识别符  
                const long& lparam,   // 事件参数长整型
                const double& dparam, // 事件参数浮点型
                const string& sparam  // 事件参数字符型
                )
  {
//--- 左键点击
   if(id==CHARTEVENT_CLICK)
     {
      Print("坐标: x=",lparam,"  y=",dparam);
     }
  }

结论

我们已经讨论了使用 IFS 创建分形集合的算法。

使用 cIntBMP 库极大简化图形图像工作。除了 DrawDot(x,y,color) 方法我们已经用过, 这个 cIntBMP 类还包括许多有用的方法。但它们是另外的故事了。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/328

