在 MQL5 中使用 Iterated Function Systems (IFS - 迭代函数系统) 创建分形 - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 4400
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
有许多程序, 允许创建自相似集合, 它们的定义均依赖 Iterated Function System (IFS - 迭代函数系统)。比如, Fractint, Fractal Designer 或 IFS Matlab Generator。感谢 MQL5 语言的速度，它将处理图像对象变为可能, 这些漂亮的集合可在 MetaTrader 5 客户端中学到。
这个 cIntBMP 库, 由 Dmitry (Integer) 开发，提供新的图形操作以便极其简单的创建图形图像。这个库曾经 荣获 由 MetaQuotes Software Corp 公司授予的特别奖。
在本篇中我们将讨论使用 cIntBMP 库的例子。进一步, 我们将囊括利用 Iterated Function System (IFS - 迭代函数系统) 创建自相似分形集合的算法。
1. 平面仿射变换
平面仿射变换是一种映射 。通常, 仿射 2-D 变换可使用一些 矩阵和 , 向量来定义。坐标点 (x,y) 变换至其它点 使用线形变换:
这个变换必须是非奇异的, 即 . 这个仿射变换改变大小 倍。
这个仿射变换不能改变几何对象的结构 (线性至线性变换), 这个AT允许描述物体的简单"变形", 例如旋转, 缩放和平移。
平面仿射变换的例子:
1) 平面旋转 至 角度:
2) 平面缩放 以 及 为系数 (X 和 Y 轴):
3) 平面平移 参数 向量:
这个 收缩映射 是关键 (参见 Hutchinson 结果)。
如果 和 由坐标点 和 以及 是一个距离 (例如, 欧几里得距离: ). 这个仿射变换称为 收缩 如果 , 则 .
这是仿射变换的例子:
这是结果:
2. 相似变换
构建分形有如下方式: 一些 (简单的) 几何对象 (线段, 三角, 正方形) 分裂成 N 片，并且它们中的 M 片用于将来 "构建" 集合 (如果 N=M, 我们将得到整数维度的结果集合)。之后，重复处理每一片。
典型分形:
线段:
- Triadic Koch Curve（三元科赫曲线）, N=3, M=4;
- Cantor Dust, N=3, M=2;
三角:
- Sierpinski Gasket, N=4, M=3;
正方形:
- Sierpinski Carpet, N=9, M=8;
- Vichek fractal, N=9, M=5.
以及其它。
这些分形有自相似结构, 它们当中的一些可由少数相似变换定义。仿射变换的结构依赖于分形构建的方式。
正如您即将看到的, 它十分简单, 而且我们需要解决的仅有问题是描述分形构造的第一个迭代，并且找到仿射变换的相应集合。
假设我们有一些集合。根据分形创建算法，我们需要减少它，旋转并 "放于确定的地方"。问题是用仿射变换来描述这个处理过程, 如, 我们需要找到矩阵和向量。
很容易证明，选取初始集合的3个点 (非三元) 并将之变换为 "减少的" 集合中的 3个相应点是足够的。这个变换将引申出 6 个线性方程组, 允许我们找到 a,b,c,d,e,f 作为答案。
让我们来看看。假设 三角变换至 三角。
解线性方程组，我们可以得到 a,b,c,d,e 和 f 系数:
例子:Sierpinski Gasket:
这些坐标是:
- A (0,0)
- B (0,1)
- C (1,1)
- D(0,1/2)
- E (1/2,1)
- F(1/2,1/2)
我们有 3 个变换:
- ABC -> ADF
- ABC -> DBE
- ABC -> FEC
这个线性方程组看起来像这样:
这个答案是: , ,
我们已经发现这三个仿射变换的系数。之后我们将用它们创建自相似集合。
3. 利用迭代函数系统创建分形
这个 Iterated Function System (IFS - 迭代函数系统) 是一组仿射收缩 此处 - 是 "权重"。每一个 IFS 函数由 7 个数字定义: , 此处权重用于当迭代处理作为第n个变换的概率。最好定义它们的值, 按比例收缩: 。
让我们来考虑一下利用迭代函数系统构造分形的算法 (参见 Chaos Game（混沌游戏）)。
首先我们要取一些初始点的坐标 。接着，我们随机选取一些收缩并绘制点 。再次, 我们随机选取一些收缩 并绘制 。最终我们将拥有 作为点集合。
收缩的选择依赖于它的 "概率"。如果我们重复处理 (例如, 至 ~30000 点) 并绘制结果集合, 我们将会看到结构，即使处理是随机的。
这是一个 Sierpinski Gasket 例子:
图例 1. 这个 Sierpinski Gasket, 由 IFS 生成，系数的计算见章节 2
代码:
//+------------------------------------------------------------------+ //| IFS_Sierpinski_Gasket.mq5 | //| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //-- 包含文件 cIntBMP 类 #include <cIntBMP.mqh> //-- Sierpinski Gasket IFS 系数 //-- (a,b,c,d) 矩阵 double IFS_a[3] = {0.50, 0.50, 0.50}; double IFS_b[3] = {0.00, 0.00, 0.00}; double IFS_c[3] = {0.00, 0.00, 0.00}; double IFS_d[3] = {0.50, 0.50, 0.50}; //-- (e,f) 向量 double IFS_e[3] = {0.00, 0.00, 0.50}; double IFS_f[3] = {0.00, 0.50, 0.50}; //-- 变换"概率", 乘以 1000 double IFS_p[3]={333,333,333}; double Probs[3]; // Probs 数组 - 用于选择 IFS 变换 cIntBMP bmp; // cIntBMP 类实例 int scale=350; // 缩放系数 //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //-- 准备 Probs 数组 double m=0; for(int i=0; i<ArraySize(IFS_p); i++) { Probs[i]=IFS_p[i]+m; m=m+IFS_p[i]; } //-- BMP 图像尺寸 int XSize=500; int YSize=400; //-- 创建 bmp 图像 XSizexYSize 以及 clrSeashell 背景颜色 bmp.Create(XSize,YSize,clrSeashell); //-- 图像长方形 bmp.DrawRectangle(0,0,XSize-1,YSize-1,clrBlack); //-- 坐标点 (将被用于构建集合) double x0=0; double y0=0; double x,y; //-- 计算点的数量 (更多的点 - 图像细节) int points=1500000; //-- 计算集合 for(int i=0; i<points; i++) { // 以概率选择 IFS 变换, 按比例定义 double prb=1000*(rand()/32767.0); for(int k=0; k<ArraySize(IFS_p); k++) { if(prb<=Probs[k]) { // 仿射变换 x = IFS_a[k] * x0 + IFS_b[k] * y0 + IFS_e[k]; y = IFS_c[k] * x0 + IFS_d[k] * y0 + IFS_f[k]; // 更新之前的坐标 x0 = x; y0 = y; // 转换至 BMP 图像坐标 // (注：cIntBMP 中的 Y 轴) int scX = int (MathRound(XSize/2 + (x-0.5)*scale)); int scY = int (MathRound(YSize/2 + (y-0.5)*scale)); // 如果坐标点位于图像内, 画点 if(scX>=0 && scX<XSize && scY>=0 && scY<YSize) { bmp.DrawDot(scX,scY,clrDarkBlue); } break; } } } //-- 保存图像至文件 bmp.Save("bmpimg",true); //-- 在图表中画图 bmp.Show(0,0,"bmpimg","IFS"); //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- 从图表中删除图像 ObjectDelete(0,"IFS"); //--- 删除文件e bmp.Delete("bmpimg",true); } //+------------------------------------------------------------------+
如果我们设置缩放至 1350, 增加迭代次数至 15000000, 并且改变初始点的平移:
int scX = MathRound(XSize/2 + (x-0.75)*scale); int scY = MathRound(YSize/2 + (y-0.75)*scale);
我们将可能看到集合的伸缩区域。其一看到 (图例. 2), 它有自相似结构:
图例 2. 伸缩区域 Sierpinski Gasket
让我们考虑著名的 Barnsley's Fern, 是由 Michael Barnsley 提出。它有些复杂。
图例 3. Barnsley's Fern
代码类似, 但在这个例子中我们用了 4 个 IFS 不同权重的收缩。
//+------------------------------------------------------------------+ //| IFS_fern.mq5 | //| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <cIntBMP.mqh> //-- Barnsley Fern IFS 系数 //-- (a,b,c,d) 矩阵 double IFS_a[4] = {0.00, 0.85, 0.20, -0.15}; double IFS_b[4] = {0.00, 0.04, -0.26, 0.28}; double IFS_c[4] = {0.00, -0.04, 0.23, 0.26}; double IFS_d[4] = {0.16, 0.85, 0.22, 0.24}; //-- (e,f) 向量 double IFS_e[4] = {0.00, 0.00, 0.00, 0.00}; double IFS_f[4] = {0.00, 1.60, 1.60, 0.00}; //-- 变换"概率", 乘以 1000 double IFS_p[4] = {10, 850, 70, 70}; double Probs[4]; cIntBMP bmp; int scale=50; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { double m=0; for(int i=0; i<ArraySize(IFS_p); i++) { Probs[i]=IFS_p[i]+m; m=m+IFS_p[i]; } int XSize=600; int YSize=600; bmp.Create(XSize,YSize,clrSeashell); bmp.DrawRectangle(0,0,XSize-1,YSize-1,clrBlack); double x0=0; double y0=0; double x,y; int points=250000; for(int i=0; i<points; i++) { double prb=1000*(rand()/32767.0); for(int k=0; k<ArraySize(IFS_p); k++) { if(prb<=Probs[k]) { x = IFS_a[k] * x0 + IFS_b[k] * y0 + IFS_e[k]; y = IFS_c[k] * x0 + IFS_d[k] * y0 + IFS_f[k]; x0 = x; y0 = y; int scX = int (MathRound(XSize/2 + (x)*scale)); int scY = int (MathRound(YSize/2 + (y-5)*scale)); if(scX>=0 && scX<XSize && scY>=0 && scY<YSize) { bmp.DrawDot(scX,scY,clrForestGreen); } break; } } } bmp.Save("bmpimg",true); bmp.Show(0,0,"bmpimg","IFS"); //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { ObjectDelete(0,"IFS"); bmp.Delete("bmpimg",true); } //+------------------------------------------------------------------+
显著的是，如此复杂的结构仅由 28 个数字定义。
如果我们增加伸缩至 150, 并且设迭代至 1250000 我们将看到拉伸的片段:
图例 4. 片段 Barnsley's Fern
如您所看到的，算法是通用的, 它允许您生成不同的分形集合。
下个例子是 Sierpinski Carpet, 定义如下 IFS 系数:
//-- Sierpinski Gasket IFS 系数 double IFS_a[8] = {0.333, 0.333, 0.333, 0.333, 0.333, 0.333, 0.333, 0.333}; double IFS_b[8] = {0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00}; double IFS_c[8] = {0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00}; double IFS_d[8] = {0.333, 0.333, 0.333, 0.333, 0.333, 0.333, 0.333, 0.333}; double IFS_e[8] = {-0.125, -3.375, -3.375, 3.125, 3.125, -3.375, -0.125, 3.125}; double IFS_f[8] = {6.75, 0.25, 6.75, 0.25, 6.75, 3.5, 0.25, 3.50}; //-- "概率", 乘以 1000 double IFS_p[8]={125,125,125,125,125,125,125,125};
图例 5. Sierpinski Carpet
在章节 2，我们已经讨论了利用 IFS 计算收缩系数的算法。
让我们来考虑创建 "分形单词"。在俄语中, "分形" 一词看上去像:
图例 6. 俄语的 "分形" 一词
为找到 IFS 系数, 我们需要解决相关的线性系统。这个方案是:
//-- IFS 系数: 俄语 "分形" double IFS_a[28]= { 0.00, 0.03, 0.00, 0.09, 0.00, 0.03, -0.00, 0.07, 0.00, 0.07, 0.03, 0.03, 0.03, 0.00, 0.04, 0.04, -0.00, 0.09, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.00, 0.05, -0.00, 0.05, 0.00 }; double IFS_b[28]= { -0.11, 0.00, 0.07, 0.00, -0.07, 0.00, -0.11, 0.00, -0.07, 0.00, -0.11, 0.11, 0.00, -0.14, -0.12, 0.12,-0.11, 0.00, -0.11, 0.11, 0.00, -0.11, 0.11, -0.11, 0.00, -0.07, 0.00, -0.07 }; double IFS_c[28]= { 0.12, 0.00, 0.08, -0.00, 0.08, 0.00, 0.12, 0.00, 0.04, 0.00, 0.12, -0.12, 0.00, 0.12, 0.06, -0.06, 0.10, 0.00, 0.12, -0.12, 0.00, 0.12, -0.12, 0.12, 0.00, 0.04, 0.00, 0.12 }; double IFS_d[28]= { 0.00, 0.05, 0.00, 0.07, 0.00, 0.05, 0.00, 0.07, 0.00, 0.07, 0.00, 0.00, 0.07, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.07, 0.00, 0.00, 0.07, 0.00, 0.00, 0.00, 0.07, 0.00, 0.07, 0.00 }; double IFS_e[28]= { -4.58, -5.06, -5.16, -4.70, -4.09, -4.35, -3.73, -3.26, -2.76, -3.26, -2.22, -1.86, -2.04, -0.98, -0.46, -0.76, 0.76, 0.63, 1.78, 2.14, 1.96, 3.11, 3.47, 4.27, 4.60, 4.98, 4.60, 5.24 }; double IFS_f[28]= { 1.26, 0.89, 1.52, 2.00, 1.52, 0.89, 1.43, 1.96, 1.69, 1.24, 1.43, 1.41, 1.11, 1.43, 1.79, 1.05, 1.32, 1.96, 1.43, 1.41, 1.11, 1.43, 1.41, 1.43, 1.42, 1.16, 0.71, 1.43 }; //-- "概率", 乘以 1000 double IFS_p[28]= { 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35 };
作为结果, 我们得到如下图像:
图例 7. 自相似单词
完整代码可在 ifs_fractals.mq5 文件中找到。
如果我们拉伸这个集合, 我们看到自相似结构:
图例 8. 集合的拉伸区域
基于 IFS 的自相似集合, 可由 Fractal Designer（分形设计者）构建。
我们的话题已经包扩了如何使用 IFS 创建分形集合。感谢 cIntBMP 库, 它极大简化了处理过程。现在是时候创建一个类并加入一些特性来制作更佳图像了。
您也许注意到正确的构造集合是以概率来驱动。不同的概率意味着集合具有不规则的结构 (参见 Barnsley Fern IFS 的权重)。这个事实用于创建漂亮的图像。我们需要设置颜色, 相邻点的频率比例。
它可以利用虚拟屏幕完成 (仅仅一个数组), 如果点的颜色依赖之前的数值。最后, 用调色板将虚拟屏幕的颜色涂染至图像。这个 bmp 图像自己可以画上去作为图表的背景照片。
这是交易程序的代码, 基于 CIFS 类:
//+------------------------------------------------------------------+ //| IFS_Fern_color.mq5 | //| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #include <cIntBMP.mqh> //-- Barnsley Fern IFS 系数 double IFS_a[4] = {0.00, 0.85, 0.20, -0.15}; double IFS_b[4] = {0.00, 0.04, -0.26, 0.28}; double IFS_c[4] = {0.00, -0.04, 0.23, 0.26}; double IFS_d[4] = {0.16, 0.85, 0.22, 0.24}; double IFS_e[4] = {0.00, 0.00, 0.00, 0.00}; double IFS_f[4] = {0.00, 1.60, 1.60, 0.00}; double IFS_p[4] = {10, 850, 70, 70}; //-- Palette uchar Palette[23*3]= { 0x00,0x00,0x00,0x02,0x0A,0x06,0x03,0x11,0x0A,0x0B,0x1E,0x0F,0x0C,0x4C,0x2C,0x1C,0x50,0x28, 0x2C,0x54,0x24,0x3C,0x58,0x20,0x4C,0x5C,0x1C,0x70,0x98,0x6C,0x38,0xBC,0xB0,0x28,0xCC,0xC8, 0x4C,0xB0,0x98,0x5C,0xA4,0x84,0xBC,0x68,0x14,0xA8,0x74,0x28,0x84,0x8C,0x54,0x94,0x80,0x40, 0x87,0x87,0x87,0x9F,0x9F,0x9F,0xC7,0xC7,0xC7,0xDF,0xDF,0xDF,0xFC,0xFC,0xFC }; //+------------------------------------------------------------------+ //| CIFS class | //+------------------------------------------------------------------+ class CIFS { protected: cIntBMP m_bmp; int m_xsize; int m_ysize; uchar m_virtual_screen[]; double m_scale; double m_probs[8]; public: ~CIFS() { m_bmp.Delete("bmpimg",true); }; void Create(int x_size,int y_size,uchar col); void Render(double scale,bool back); void ShowBMP(bool back); protected: void VS_Prepare(int x_size,int y_size,uchar col); void VS_Fill(uchar col); void VS_PutPixel(int px,int py,uchar col); uchar VS_GetPixel(int px,int py); int GetPalColor(uchar index); int RGB256(int r,int g,int b) const {return(r+256*g+65536*b); } void PrepareProbabilities(); void RenderIFSToVirtualScreen(); void VirtualScreenToBMP(); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Create method | //+------------------------------------------------------------------+ void CIFS::Create(int x_size,int y_size,uchar col) { m_bmp.Create(x_size,y_size,col); VS_Prepare(x_size,y_size,col); PrepareProbabilities(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Prepares virtual screen | //+------------------------------------------------------------------+ void CIFS::VS_Prepare(int x_size,int y_size,uchar col) { m_xsize=x_size; m_ysize=y_size; ArrayResize(m_virtual_screen,m_xsize*m_ysize); VS_Fill(col); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Fills the virtual screen with specified color | //+------------------------------------------------------------------+ void CIFS::VS_Fill(uchar col) { for(int i=0; i<m_xsize*m_ysize; i++) {m_virtual_screen[i]=col;} } //+------------------------------------------------------------------+ //| Returns the color from palette | //+------------------------------------------------------------------+ int CIFS::GetPalColor(uchar index) { int ind=index; if(ind<=0) {ind=0;} if(ind>22) {ind=22;} uchar r=Palette[3*(ind)]; uchar g=Palette[3*(ind)+1]; uchar b=Palette[3*(ind)+2]; return(RGB256(r,g,b)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Draws a pixel on the virtual screen | //+------------------------------------------------------------------+ void CIFS::VS_PutPixel(int px,int py,uchar col) { if (px<0) return; if (py<0) return; if (px>m_xsize) return; if (py>m_ysize) return; int pos=m_xsize*py+px; if(pos>=ArraySize(m_virtual_screen)) return; m_virtual_screen[pos]=col; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Gets the pixel "color" from the virtual screen | //+------------------------------------------------------------------+ uchar CIFS::VS_GetPixel(int px,int py) { if (px<0) return(0); if (py<0) return(0); if (px>m_xsize) return(0); if (py>m_ysize) return(0); int pos=m_xsize*py+px; if(pos>=ArraySize(m_virtual_screen)) return(0); return(m_virtual_screen[pos]); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Prepare the cumulative probabilities array | //+------------------------------------------------------------------+ void CIFS::PrepareProbabilities() { double m=0; for(int i=0; i<ArraySize(IFS_p); i++) { m_probs[i]=IFS_p[i]+m; m=m+IFS_p[i]; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Renders the IFS set to the virtual screen | //+------------------------------------------------------------------+ void CIFS::RenderIFSToVirtualScreen() { double x=0,y=0; double x0=0; double y0=0; uint iterations= uint (MathRound(100000+100*MathPow(m_scale,2))); for(uint i=0; i<iterations; i++) { double prb=1000*(rand()/32767.0); for(int k=0; k<ArraySize(IFS_p); k++) { if(prb<=m_probs[k]) { x = IFS_a[k] * x0 + IFS_b[k] * y0 + IFS_e[k]; y = IFS_c[k] * x0 + IFS_d[k] * y0 + IFS_f[k]; int scX = int (MathRound(m_xsize/2 + (x-0)*m_scale)); int scY = int (MathRound(m_ysize/2 + (y-5)*m_scale)); if(scX>=0 && scX<m_xsize && scY>=0 && scY<m_ysize) { uchar c=VS_GetPixel(scX,scY); if(c<255) c=c+1; VS_PutPixel(scX,scY,c); } break; } x0 = x; y0 = y; } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Copies virtual screen to BMP | //+------------------------------------------------------------------+ void CIFS::VirtualScreenToBMP() { for(int i=0; i<m_xsize; i++) { for(int j=0; j<m_ysize; j++) { uchar colind=VS_GetPixel(i,j); int xcol=GetPalColor(colind); if(colind==0) xcol=0x00; //if(colind==0) xcol=0xFFFFFF; m_bmp.DrawDot(i,j,xcol); } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Shows BMP image on the chart | //+------------------------------------------------------------------+ void CIFS::ShowBMP(bool back) { m_bmp.Save("bmpimg",true); m_bmp.Show(0,0,"bmpimg","Fern"); ObjectSetInteger(0,"Fern",OBJPROP_BACK,back); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Render method | //+------------------------------------------------------------------+ void CIFS::Render(double scale,bool back) { m_scale=scale; VS_Fill(0); RenderIFSToVirtualScreen(); VirtualScreenToBMP(); ShowBMP(back); } static int gridmode; CIFS fern; int currentscale=50; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnInit() { //-- 得到栅格模式 gridmode= int (ChartGetInteger(0,CHART_SHOW_GRID,0)); //-- 禁止栅格 ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_GRID,0); //-- 创建 bmp fern.Create(800,800,0x00); //-- 显示作为背景图像 fern.Render(currentscale,true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int r) { //-- 恢复栅格模式 ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_GRID,gridmode); //-- 删除对象 Fern ObjectDelete(0,"Fern"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert OnChart event handler | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, // 事件识别符 const long& lparam, // 事件参数 长整形 const double& dparam, // 事件参数 浮点形 const string& sparam // 事件参数 字符形 ) { //--- 点击图形对象 if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) { Print("Click event on graphic object with name '"+sparam+"'"); if(sparam=="Fern") { // 增加伸缩系数 (拉伸) currentscale=int (currentscale*1.1); fern.Render(currentscale,true); } } } //+------------------------------------------------------------------+
这是结果:
图例 9. Barnsley's fern 图像, 创建 CIFS 类
图例 10. 拉伸区域 Barnsley's Fern
图例 11. 拉伸区域 Barnsley's Fern
图例 12. 拉伸区域 Barnsley's Fern
您亲手来做
1. 这里有许多 IFS 分形 Fractint, 例如:
// Binary double IFS_a[3] = { 0.5, 0.5, 0.0}; double IFS_b[3] = { 0.0, 0.0, -0.5}; double IFS_c[4] = { 0.0, 0.0, 0.5}; double IFS_d[4] = { 0.5, 0.5, 0.5}; double IFS_e[4] = {-2.563477, 2.436544, 4.873085}; double IFS_f[4] = {-0.000000, -0.000003, 7.563492}; double IFS_p[4] = {333, 333, 333}; // Coral double IFS_a[3] = { 0.307692, 0.307692, 0.000000}; double IFS_b[3] = {-0.531469, -0.076923, 0.54545}; double IFS_c[3] = {-0.461538, 0.153846, 0.692308}; double IFS_d[3] = {-0.293706, -0.447552, -0.195804}; double IFS_e[3] = {5.4019537, -1.295248, -4.893637}; double IFS_f[3] = { 8.655175, 4.152990, 7.269794}; double IFS_p[3] = {400, 150, 450}; // Crystal double IFS_a[2] = { 0.696970, 0.090909}; double IFS_b[2] = {-0.481061, -0.443182}; double IFS_c[2] = {-0.393939, 0.515152}; double IFS_d[2] = {-0.662879, -0.094697}; double IFS_e[2] = { 2.147003, 4.286558}; double IFS_f[2] = {10.310288, 2.925762}; double IFS_p[2] = {750, 250}; // Dragon double IFS_a[2] = { 0.824074, 0.088272}; double IFS_b[2] = { 0.281482, 0.520988}; double IFS_c[2] = {-0.212346, -0.463889}; double IFS_d[2] = { 0.864198, -0.377778}; double IFS_e[2] = {-1.882290, 0.785360}; double IFS_f[2] = {-0.110607, 8.095795}; double IFS_p[2] = {780, 220}; // Floor double IFS_a[3] = { 0, 0.52, 0}; double IFS_b[3] = {-0.5, 0, 0.5}; double IFS_c[3] = { 0.5, 0, -0.5}; double IFS_d[3] = { 0, 0.5, 0}; double IFS_e[3] = {-1.732366, -0.027891, 1.620804}; double IFS_f[3] = { 3.366182, 5.014877, 3.310401}; double IFS_p[3] = {333, 333, 333}; // Koch3 double IFS_a[5] = {0.307692, 0.192308, 0.192308, 0.307692, 0.384615}; double IFS_b[5] = { 0,-0.205882, 0.205882, 0, 0}; double IFS_c[5] = { 0, 0.653846, -0.653846, 0, 0}; double IFS_d[5] = {0.294118, 0.088235, 0.088235, 0.294118, -0.294118}; double IFS_e[5] = {4.119164,-0.688840, 0.688840, -4.136530, -0.007718}; double IFS_f[5] = {1.604278, 5.978916, 5.962514, 1.604278, 2.941176}; double IFS_p[5] = {151, 254, 254, 151, 190}; //Spiral double IFS_a[3] = { 0.787879, -0.121212, 0.181818}; double IFS_b[3] = {-0.424242, 0.257576, -0.136364}; double IFS_c[3] = { 0.242424, 0.151515, 0.090909}; double IFS_d[3] = { 0.859848, 0.053030, 0.181818}; double IFS_e[3] = { 1.758647, -6.721654, 6.086107}; double IFS_f[3] = { 1.408065, 1.377236, 1.568035}; double IFS_p[3] = {896, 52, 52}; //Swirl5 double IFS_a[2] = { 0.74545, -0.424242}; double IFS_b[2] = {-0.459091, -0.065152}; double IFS_c[2] = { 0.406061, -0.175758}; double IFS_d[2] = { 0.887121, -0.218182}; double IFS_e[2] = { 1.460279, 3.809567}; double IFS_f[2] = { 0.691072, 6.741476}; double IFS_p[2] = {920, 80}; //Zigzag2 double IFS_a[2] = {-0.632407, -0.036111}; double IFS_b[2] = {-0.614815, 0.444444}; double IFS_c[2] = {-0.545370, 0.210185}; double IFS_d[2] = { 0.659259, 0.037037}; double IFS_e[2] = { 3.840822, 2.071081}; double IFS_f[2] = { 1.282321, 8.330552}; double IFS_p[2] = {888, 112};
绘制这些集合。如何找到初始相似变换的 IFS 系数?
2. 创建您自己的分形集合并且计算它们的系数 (章节 2).
3. 尝试用调色板着色 (uchar Palette array), 扩展调色板并且加入阶梯颜色。
4. 有关 Barnsley's Fern 分形 (Hausdorf-Bezikovitch) 的维度?有没有公式来计算使用 IFS 系数的分形维度*。
5. 在确定区域加入拉伸, 使用鼠标点击坐标 OnChartEvent:
void OnChartEvent(const int id, // 事件识别符 const long& lparam, // 事件参数长整型 const double& dparam, // 事件参数浮点型 const string& sparam // 事件参数字符型 ) { //--- 左键点击 if(id==CHARTEVENT_CLICK) { Print("坐标: x=",lparam," y=",dparam); } }
结论
我们已经讨论了使用 IFS 创建分形集合的算法。
使用 cIntBMP 库极大简化图形图像工作。除了 DrawDot(x,y,color) 方法我们已经用过, 这个 cIntBMP 类还包括许多有用的方法。但它们是另外的故事了。
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/328
