如何开始学习MQL5 - 页 38

新评论

Sergey Golubev
2021.08.12 16:14
#371

Metatrader 5 build 3017 - 交易、自动交易系统和测试交易策略论坛

新版 MetaTrader 5 平台 build 2980：关于交易操作的推送通知

维塔利·库兹涅佐夫，2011 年 8 月 20 日下午 03:09

b3017

伙计们，干得好！图标制作得非常好！到目前为止，只是乍一看。我会在周末同行）

我也注意到安卓版很长一段时间都是正常的视觉风格，我什至在市场卖家的截图上看到了一个黑暗的主题。

Sergey Golubev
2021.09.01 05:00
#372 2021.09.29 06:37 #373 论坛 MetaTrader 5平台beta build 3060：改进MQL5服务和设计 MetaQuotes, 2021.09.28 10:39 更新的MetaTrader 5平台测试版已于2021年9月24日，星期五，进行发布。我们邀请交易者加入新版本的测试，评估其功能从而帮助开发者修正出现的错误。 若要将MetaTrader 5平台更新到build 3060，请转到帮助\检查桌面版更新\最新测试版： 新版MetaTrader 5平台的最终版将在公开测试版结束后发布。 新版将有以下变化： MetaTrader 5 客户端 build 3060 程序端：改进MQL5.community服务中的导航功能。市场、信号和VPS版块已经从主平台工作区移动到导航器。新位置为访问所需产品提供更多方便，并可以有效地管理购买和订阅。每个服务都添加了“如何工作”部分，以提供基本的使用信息。 程序端：所有菜单和工具栏图标都已完全重新设计。客户端界面也更加人性化： 删除图标中的小元素 减少使用的颜色数量，避免颜色干扰 使用更少的渐变来提高可读性 使用更直接的隐喻 程序端：添加交易执行的成本显示。相关信息显示在交易历史中。此功能适用于NFA监管的交易商。 如果您的交易商在服务器上启用成本计算，则新成本列将出现在您的账户交易历史中。该列显示了相对于交易品种的当前中点价格的交易执行成本（中点点差成本）。 程序端：推出MQL5.com韩语版。这是MQL5.community（最大的算法交易者社区）提供的第八种语言。网站界面、文章、经济日历和重要论坛主题都已经提供韩语。MQL5文档也将很快进行翻译。 程序端：修正加载自定义交易品种。在某些情况下，新创建的交易品种设置可能会覆盖现有的交易品种设置。 程序端：修正在图表上显示信号交易历史。以前，相关选项可以显示所有交易品种的所有交易，而不仅仅是图表交易品种。 程序端：在交易历史报告中添加费用列的导出。之前，该值仅显示在历史中，但无法保存到文件中。 程序端：优化和加速市场报价中和图表上的一键交易面板的操作。 程序端：修正自定义交易品种的预付款比率字段的操作。在某些条件下，这些值可以重置为零。 程序端：我们继续实施订阅服务，通过此服务，交易者可以购买交易商的额外交易服务。修正报价订阅窗口中的错误。 程序端：修正显示趋势线分析对象。以前，趋势线可能会在缩放或调整图表窗口大小时消失。 程序端：修正显示矩形分析对象。如果定位点之一超出图表可见区域，则该对象可能会消失。 程序端：与内置MQL5.community图表的操作相关的修复和操作速度改进。 程序端：修正持仓列表中的“值”参数的四舍五入。在以前版本中可以隐藏小数部分。 程序端：修正开户过程中的手机验证。某些中国运营商的电话号码可能会被识别为不正确。 程序端：添加对长度超过32个字符的MQL5账户密码的支持。 程序端：修正在Wine中工作时的证书导出。该选项用于从桌面版迁移到移动设备时的具有扩展认证的账户。 程序端：修正在工具箱窗口下面板中打开MQL5服务的按键。当窗口取消锁定时，该按键处于非活动状态。 MQL5：我们继续添加向量和矩阵支持。这些新功能将大幅度扩展基于神经网络的解决方案开发人员的可能性。 MQL5：在ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE枚举中添加DEAL_SL和DEAL_TP值 — 交易的止损和止盈级别。根据发起这些交易的订单的止损和止盈来设置进入和逆转交易的相关值。平仓时对应持仓的止损值/止盈值被用于退出交易。 MQL5：在ENUM_MQL_INFO_INTEGER枚举中添加MQL_HANDLES_USED值 — MQL程序中活动类对象（句柄）的数量。这些包括动态（通过新值创建）和非动态对象、全局/局部变量或类成员。程序使用的句柄越多，它消耗的资源就越多。 MQL5：添加用于使用描述经济日历事件的MqlCalendarValue结构的新方法： HasActualValue(void) — 如果设置实际值，则返回true；否则返回false HasForecastValue(void) — 如果设置预测值，则返回true；否则返回false HasPreviousValue(void) — 如果设置过去值，则返回true；否则返回false HasRevisedValue(void) — 如果设置修正值，则返回true；否则返回false GetActualValue(void) — 如果未设置相关值，则返回事件(double)或nan的实际值 GetForecastValue(void) — 如果未设置相关值，则返回事件(double)或nan的预测值 GetPreviousValue(void) — 如果未设置相关值，则返回事件(double)或nan的过去值 GetRevisedValue(void) — 如果未设置相关值，则返回事件(double)或nan的修正值 MQL5：修正使用EX5文件形式程序库的MQL5程序的调试问题。 MQL5：加速编译包含由序列初始化的大型数组的程序。 MQL5：修正使用自定义交易品种数据执行CopyTicksRange函数的问题。该函数可能返回请求期间之外的数据。 信号：添加自动续订信号订阅的功能。您的订阅不会突然终止，因为系统会通过您用于初始订阅购买的付款方式自动续订一个月。 如果您之前使用银行卡进行付款并且续订付款失败，系统将尝试从您的MQL5账户余额中支付。不要担心订阅价格的变化。如果价格上涨，自动续订将被取消。您将通过电子邮件收到相关通知。您可以在MQL5.com随时通过我的订阅部分启用或禁用自动续订选项。 信号：修正信号展示的显示问题。现在系统可正确识别信号与当前账户的兼容性。 市场：在市场展示区添加通过作者姓名和登录名进行产品搜索。以前，该服务仅支持按产品名称和描述搜索。 VPS：改进自动订阅续订选项。以前，续订付款只能从MQL5账户结余中支付。用户必须确保其账户中有可用的相关金额。现在无需为MQL5账户充值。系统将使用您用于初始订阅的相同付款方式续订订阅。如果您使用银行卡支付VPS并启用自动续订选项，系统将对新订阅期使用相同的付款方式。如果付款失败，系统将尝试从您的MQL5账户余额中支付。 通过这个新选项，您可以确保EA交易和信号订阅不会因为VPS到期而停止。此外，无需手动检查和充值您的余额。 该选项将仅用于新订阅。现有订阅的续订费用将从MQL5账户余额支付。 Tester：修正可视化测试错误。在某些情况下，图表可能无法显示EA交易中使用的指标。 MetaEditor：修正使用Alt+G跳转到函数或变量声明的问题。如果声明低于调用行，操作可能会失败。 MetaEditor：添加对调试器中类对象引用的对象类型的显示。 修复崩溃日志中报告的错误。 MetaTrader 5 iPhone/iPad，MetaTrader 5 Android 添加在应用程序启动时显示免责声明。请仔细阅读。此外，一些交易商可以在应用程序第一次启动时自动创建模拟账户。在这种情况下，您将看到相关条款。 添加从移动应用程序直接将账户连接到信号服务中的监控的功能。这可以通过从菜单中选择“账户监控”来完成。为方便起见，账户号和交易商名称会自动添加到注册窗口中。您应该另外指定信号名称和只读密码。将账户连接到监控以访问高级交易统计数据，与其他交易者分享结果或开始出售您的信号。 为在Android操作系统上运行的移动端，添加对Huawei AppGallery（华为应用市场）和HMS服务的支持。华为智能手机用户可以从相关商店安装该应用程序并使用推送通知。 更新将通过实时更新系统提供。 新版MetaTrader 5平台build 3081：改进MQL5服务和设计更新 如何开始使用Metatrader 5 MetaTrader 5平台beta build 2055：集成Python域并改进策略测试 Sergey Golubev 2022.02.11 13:50 #374 论坛 在更新后的聊天版块创建群组并与其他交易者交流 MetaQuotes, 2022.02.11 13:32 我们更新了MQL5.com聊天版块，以进一步增强用户对话体验。查看新服务接口和更新的功能，例如修改后的好友逻辑。创建有关金融话题的群组，加入现有频道，在群聊中与其他交易者讨论当前问题，并通过个人消息联系特定用户。 可以使用以下消息类型： 聊天，一对一对话。聊天提供了一种快速有效的方式来联系您的同事或合作伙伴，以及共享文档、链接和文件。 群组，任何成员都可以发布消息的群组讨论。群组非常适合讨论交易理念或市场情况、与新手交易者分享知识以及向更有经验的市场参与者寻求建议。 频道，向受众群体传递信息的渠道。只有频道作者和管理员可以发布消息和管理此类聊天。您可以加入现有频道以关注交易和市场新闻，并及时了解最新动态。此外，您可以创建自己的数据源，与订阅者共享有用的信息。另外，您还可以使用仅限邀请的功能将其设为私有频道，从而实现商业化。 通过MQL5.community网站和MetaTrader程序端访问对话和发布消息，或下载适用于iOS的MQL5频道即时通讯工具。这个独立且功能齐全的应用程序可在使用聊天时最大限度地减少流量消耗。 立即查看更新后的MQL5.com聊天版块：创建您自己的群组或频道。 创建您的群组聊天或频道 Sergey Golubev 2022.02.11 13:50 #375 论坛 新版MetaTrader 5平台build 3210：修订夏普比率计算算法、新矩阵方法和对指标最小值/最大值的控制 MetaQuotes, 2022.02.11 10:33 MetaTrader 5平台更新已于2022年2月11日星期五进行发布。 更新版提供了基于传统公式的修订夏普比率计算算法、新矩阵方法、优化内存消耗和改进网络系统操作，以实现更好的数据传输。 我们还在ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER枚举中添加两个新属性， INDICATOR_FIXED_MINIMUM和INDICATOR_FIXED_MAXIMUM，它们使用IndicatorSetDouble函数修正/取消修正最小和最大指标值。 此外，我们修复了Math\Stat\Math.mqh数学库中的一些错误，并更正CopyTicks和CopyTicksRange函数的操作，这些函数在过夜时可能会返回过时的数据。 这些变化连同MetaTrader 5平台更新版中的其他新功能，详细描述如下： MQL5：为向量和矩阵添加Min、Max、ArgMin、ArgMax和Sum函数。使用函数查找最小值和最大值、相关指数和总和。 MQL5：添加对矩阵平面方法的支持。使用这些方法，矩阵元素可以通过一个索引而不是两个索引来寻址。 double matrix::Flat(ulong index) const; // getter void matrix::Flat(ulong index,double value); // setter 计算矩阵元素地址的伪代码： ulong row=index / mat.Cols(); ulong col=index % mat.Cols(); mat[row,col] 例如，对于'matrix mat(3,3)'，访问元素可以按如下写出： 阅读：'x=mat.Flat(4)'，相当于'x=mat[1][1]' 书写：'mat.Flat(5, 42)'，相当于'mat[1][2]=42' 如果使用无效的矩阵索引调用函数，则会抛出OutOfRange严重执行错误。 MQL5：改进MQL5程序输入参数中浮点数的格式。在读取一些实数时，将带有许多零的数字代入输入参数，例如，0.4表示为0.400000000002。 MQL5：修正Math\Stat\Math.mqh数学库中出现的错误。该数学库中的MathSample函数已经过修改，以匹配类似数学库在回溯采样时的传统行为。 MQL5：修正当没有提供交易品种报价时，可能导致过夜返回过时数据的CopyTicks/CopyTicksRange错误。 MQL5：在ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER枚举中，添加INDICATOR_FIXED_MINIMUM和INDICATOR_FIXED_MAXIMUM新值。使用这些属性，您可以使用IndicatorSetInteger函数修正/取消修正最小和最大指标值。调用IndicatorSetInteger(INDICATOR_FIXED_MINIMUM/INDICATOR_FIXED_MAXIMUM, true)时，使用当前的最小值或最大值。 Tester：修正夏普比率计算算法以匹配传统公式，公式值对应于一年的间隔。之前的算法基于获得的PnL的变量，却忽略了针对未结持仓的净值波动。现在计算包括净值变动，而夏普比率则是按照经典方式进行解释： 夏普比率 < 0 该策略无利润，也不合适。不好。 0 < 夏普比率 < 1.0 风险不会得到回报。当没有其他选择时，可以考虑这种策略。不明确。 夏普比率 ≥ 1.0 如果夏普比率大于 1。这可能意味着风险得到回报，并且投资组合/策略可以显示结果。好。 夏普比率 ≥ 3.0 高数值表示在每笔特定交易中获得损失的概率非常低。非常好。 程序端：优化程序端的内存消耗。 程序端：通过网络子系统改进平台操作，以提高性能并减少网络延迟。 程序端：删除禁用网格渲染时指标中零网格级别的显示。 更新将通过实时更新系统提供。 新版MetaTrader 5平台build 3210：修订夏普比率计算算法、新矩阵方法和对指标最小值/最大值的控制 如何开始使用Metatrader 5 List of changes in Sergey Golubev 2022.03.02 07:04 #376 论坛 从移动端订阅信号 MetaQuotes, 2022.03.01 15:03 使用您的智能手机复制专业交易者的交易。 论坛
在自由职业者服务中订购Python、R、C++、C#和Java程序
MetaQuotes, 2021.08.31 10:37
MQL5语言在不断发展：在过去几年中，我们添加与数据库和DirectX的本地工作，对OpenCL和Python的支持，用于在互联网上操作的网络功能，以及旨在使语言更接近C++的其他语法改进。这也是MQL5被认为是算法交易者的最佳最快的语言的主要原因，而自由职业者服务是订购EA和应用程序的最重要服务。
现代算法交易不再局限于一个平台或市场：先进的交易策略通常包括一整套用不同编程语言实现的不同任务。为了顺应这一趋势，我们扩展了自由职业者服务订单中的编程语言列表，使您可以选择Python、R、C++、C#、Java或其他语言。
通过新选项，您可以轻松选择特定语言的开发人员。使用新选项为您正在寻找的自由职业者开发人员设置明确的要求，无需额外技能。您仍然可以指定可能额外需要的其他技能，以使您的订单描述更加准确。
此外，应自由职业者用户的要求，我们还实现了选择客户或开发人员已完成项目的功能。已完成项目的总数接近100,000，因此这个新过滤器将非常有用。
最初，新功能是由已经完成数百个订单的开发人员请求的。但是，对于希望由特定开发人员创建个人订单但找不到他们以前合作过的项目的客户，此选项同样有用。
新增功能将帮助用户为其订单找到最好的开发人员。此外，我们预计新独具特色的编程语言将扩大自由职业者任务的范围，并吸引更多的算法交易者。
论坛
MetaTrader 5平台beta build 3060：改进MQL5服务和设计
MetaQuotes, 2021.09.28 10:39
更新的MetaTrader 5平台测试版已于2021年9月24日，星期五，进行发布。我们邀请交易者加入新版本的测试，评估其功能从而帮助开发者修正出现的错误。
若要将MetaTrader 5平台更新到build 3060，请转到帮助\检查桌面版更新\最新测试版：
新版MetaTrader 5平台的最终版将在公开测试版结束后发布。
新版将有以下变化：
MetaTrader 5 客户端 build 3060
市场、信号和VPS版块已经从主平台工作区移动到导航器。新位置为访问所需产品提供更多方便，并可以有效地管理购买和订阅。每个服务都添加了“如何工作”部分，以提供基本的使用信息。
如果您的交易商在服务器上启用成本计算，则新成本列将出现在您的账户交易历史中。该列显示了相对于交易品种的当前中点价格的交易执行成本（中点点差成本）。
这是MQL5.community（最大的算法交易者社区）提供的第八种语言。网站界面、文章、经济日历和重要论坛主题都已经提供韩语。MQL5文档也将很快进行翻译。
根据发起这些交易的订单的止损和止盈来设置进入和逆转交易的相关值。平仓时对应持仓的止损值/止盈值被用于退出交易。
您的订阅不会突然终止，因为系统会通过您用于初始订阅购买的付款方式自动续订一个月。
如果您之前使用银行卡进行付款并且续订付款失败，系统将尝试从您的MQL5账户余额中支付。
不要担心订阅价格的变化。如果价格上涨，自动续订将被取消。您将通过电子邮件收到相关通知。
您可以在MQL5.com随时通过我的订阅部分启用或禁用自动续订选项。
以前，续订付款只能从MQL5账户结余中支付。用户必须确保其账户中有可用的相关金额。
现在无需为MQL5账户充值。系统将使用您用于初始订阅的相同付款方式续订订阅。如果您使用银行卡支付VPS并启用自动续订选项，系统将对新订阅期使用相同的付款方式。如果付款失败，系统将尝试从您的MQL5账户余额中支付。
通过这个新选项，您可以确保EA交易和信号订阅不会因为VPS到期而停止。此外，无需手动检查和充值您的余额。
MetaTrader 5 iPhone/iPad，MetaTrader 5 Android
将账户连接到监控以访问高级交易统计数据，与其他交易者分享结果或开始出售您的信号。
论坛
在更新后的聊天版块创建群组并与其他交易者交流
MetaQuotes, 2022.02.11 13:32
我们更新了MQL5.com聊天版块，以进一步增强用户对话体验。查看新服务接口和更新的功能，例如修改后的好友逻辑。创建有关金融话题的群组，加入现有频道，在群聊中与其他交易者讨论当前问题，并通过个人消息联系特定用户。
可以使用以下消息类型：
聊天，一对一对话。聊天提供了一种快速有效的方式来联系您的同事或合作伙伴，以及共享文档、链接和文件。
群组，任何成员都可以发布消息的群组讨论。群组非常适合讨论交易理念或市场情况、与新手交易者分享知识以及向更有经验的市场参与者寻求建议。
频道，向受众群体传递信息的渠道。只有频道作者和管理员可以发布消息和管理此类聊天。您可以加入现有频道以关注交易和市场新闻，并及时了解最新动态。此外，您可以创建自己的数据源，与订阅者共享有用的信息。另外，您还可以使用仅限邀请的功能将其设为私有频道，从而实现商业化。
通过MQL5.community网站和MetaTrader程序端访问对话和发布消息，或下载适用于iOS的MQL5频道即时通讯工具。这个独立且功能齐全的应用程序可在使用聊天时最大限度地减少流量消耗。
立即查看更新后的MQL5.com聊天版块：创建您自己的群组或频道。
论坛
新版MetaTrader 5平台build 3210：修订夏普比率计算算法、新矩阵方法和对指标最小值/最大值的控制
MetaQuotes, 2022.02.11 10:33
MetaTrader 5平台更新已于2022年2月11日星期五进行发布。
更新版提供了基于传统公式的修订夏普比率计算算法、新矩阵方法、优化内存消耗和改进网络系统操作，以实现更好的数据传输。我们还在ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER枚举中添加两个新属性， INDICATOR_FIXED_MINIMUM和INDICATOR_FIXED_MAXIMUM，它们使用IndicatorSetDouble函数修正/取消修正最小和最大指标值。
此外，我们修复了Math\Stat\Math.mqh数学库中的一些错误，并更正CopyTicks和CopyTicksRange函数的操作，这些函数在过夜时可能会返回过时的数据。这些变化连同MetaTrader 5平台更新版中的其他新功能，详细描述如下：
计算矩阵元素地址的伪代码：
例如，对于'matrix mat(3,3)'，访问元素可以按如下写出：阅读：'x=mat.Flat(4)'，相当于'x=mat[1][1]'
书写：'mat.Flat(5, 42)'，相当于'mat[1][2]=42'
如果使用无效的矩阵索引调用函数，则会抛出OutOfRange严重执行错误。
使用这些属性，您可以使用IndicatorSetInteger函数修正/取消修正最小和最大指标值。调用IndicatorSetInteger(INDICATOR_FIXED_MINIMUM/INDICATOR_FIXED_MAXIMUM, true)时，使用当前的最小值或最大值。
论坛
从移动端订阅信号
MetaQuotes, 2022.03.01 15:03
使用您的智能手机复制专业交易者的交易。 MetaTrader 5 iOS和Android移动端现在设有交易信号部分，供您订阅任何信号。您不再需要台式电脑来执行复制交易。 选择正确的信号来订阅，全天候复制交易。 使用移动设备，您可以管理信号设置和持仓情况。 但是，您需要一个虚拟主机来持续运行。 因此，我们增加每月租用MetaTrader VPS的功能。在远程终端即可完成复制。 所有操作都可自动完成。 您不需要连接和进行任何配置。
它如何工作
1. 启动您的MetaTrader 5移动端，并在设置中选择交易信号。
2. 输入您MQL5.com账户的登录名和密码。如果还没有MQL5账户，请创建一个新账户。
3. 从列表中选择合适的信号。如果有任何问题，请参阅我们的详细说明。
4. 付款时，您的购买金额中将增加15美元。这是保证信号持续工作所必需的虚拟主机的最低费用。您可以通过信用卡，以及PayPal、Apple Pay或银联支付您的购买费用。
5. 付款后，您将进入信号复制设置页面。设置必要的值后，您将需要MQL5.com账户和交易账户密码。交易账户密码可在交易平台邮箱中找到。只需查看相关部分即可。
要完成设置并激活信号，请单击复制交易。从信号提供商复制的所有交易也出现在交易部分，以便于管理。
MetaTrader 5移动端的这一新功能带来了新的机遇。订阅信号，以便随时随地进行管理，并提高您的交易效率。只需几分钟即可开始通过手机或平板电脑复制成功交易者的交易。
