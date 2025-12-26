瑞士出口 (Switzerland Exports)
国家：
瑞士
CHF, 瑞士法郎
部门：
交易
|低级别
|₣23.478 B
|
₣25.278 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
₣23.478 B
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
瑞士出口反映了报告月份瑞士居民出售到海外的商品和服务的标记价值。指标计算既包括商品和服务的直接销售也包含了易货交易。
交易统计数据是根据出口商向政府机构提供的信息来计算的。数据可以在被添加到国际收支平衡之前进行调整。实际上，出口统计的计算是基于经过海关流程且准备了海关申报的商品。此计算不包括贵重石器，宝石，贵金属，艺术品和古董。
当出口额超过进口额时，会形成贸易顺差。这是高生产率水平的标志。它还表明，国家生产的商品和服务要远多于消耗所需。
出口指标是国家GDP的重要组成部分。因此，出口数量的变化是评估经济发展的因素之一。然而，出口对瑞士法郎报价的影响不太明确，它还取决于商业周期环境和其他经济指标，例如生产动态。例如，在经济衰退的情况下，为了创造就业机会，国家经济会开始增加出口。在这种情况下，非本国居民还需要购买瑞士货币来支付给供应商，购买出口货物。因此，出口增长可以对瑞士法郎(CHF)报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
"瑞士出口 (Switzerland Exports)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
₣23.478 B
₣25.278 B
10月 2025
₣25.351 B
₣23.870 B
9月 2025
₣23.972 B
₣18.907 B
8月 2025
₣18.930 B
₣23.220 B
7月 2025
₣23.158 B
₣24.140 B
6月 2025
₣24.140 B
₣23.456 B
5月 2025
₣23.300 B
₣25.384 B
4月 2025
₣25.447 B
₣30.322 B
3月 2025
₣30.239 B
₣24.738 B
2月 2025
₣24.744 B
₣24.530 B
1月 2025
₣24.450 B
₣21.689 B
12月 2024
₣21.630 B
₣24.392 B
11月 2024
₣23.682 B
₣27.826 B
10月 2024
₣27.745 B
₣22.562 B
9月 2024
₣22.526 B
₣20.649 B
8月 2024
₣20.491 B
₣24.092 B
7月 2024
₣24.116 B
₣24.239 B
6月 2024
₣24.290 B
₣24.907 B
5月 2024
₣24.874 B
₣24.731 B
4月 2024
₣24.734 B
₣22.403 B
3月 2024
₣22.111 B
₣22.538 B
2月 2024
₣22.474 B
₣22.746 B
1月 2024
₣22.804 B
₣18.788 B
12月 2023
₣18.798 B
₣24.287 B
11月 2023
₣24.216 B
₣23.135 B
10月 2023
₣23.091 B
₣24.788 B
9月 2023
₣24.795 B
₣20.932 B
8月 2023
₣21.159 B
₣20.735 B
7月 2023
₣20.713 B
₣24.892 B
6月 2023
₣24.917 B
₣23.879 B
5月 2023
₣23.828 B
₣19.667 B
4月 2023
₣19.902 B
₣27.031 B
3月 2023
₣27.136 B
₣22.636 B
2月 2023
₣22.556 B
₣24.086 B
1月 2023
₣24.115 B
₣20.736 B
12月 2022
₣21.242 B
₣24.003 B
11月 2022
₣24.223 B
₣24.443 B
10月 2022
₣24.129 B
₣24.596 B
9月 2022
₣24.157 B
₣20.934 B
8月 2022
₣20.942 B
₣22.242 B
7月 2022
₣22.224 B
₣24.266 B
6月 2022
₣24.410 B
₣23.955 B
5月 2022
₣23.722 B
₣21.436 B
4月 2022
₣21.438 B
₣25.093 B
3月 2022
₣25.056 B
₣23.833 B
2月 2022
₣23.850 B
₣21.603 B
1月 2022
₣21.585 B
₣21.248 B
12月 2021
₣21.201 B
₣25.283 B
11月 2021
₣25.186 B
₣22.391 B
10月 2021
₣22.309 B
₣22.158 B
