经济日历部分

经济日历

国家

瑞士进口 (Switzerland Imports)

国家：
瑞士
CHF, 瑞士法郎
源：
瑞士联邦海关管理局 (Federal Customs Administration)
部门：
交易
低级别 ₣​19.637 B
₣​21.075 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
₣​19.637 B
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

瑞士进口反映了报告月份瑞士居民从海外购买商品和服务的标记价值。经济学家使用这个指标来评估贸易流动的结构和强度。

交易统计数据是根据进口商向政府机构提供的信息来计算的。数据可以在被添加到国际收支平衡之前进行调整。实际上，出口统计的计算是基于经过海关流程且准备了海关申报的商品。

此计算不包括贵重石器，宝石，贵金属，艺术品和古董。

进口总量的变化是评估经济发展的重要因素之一。该指标是该国GDP的重要组成部分。

进口对瑞士法郎报价的影响不太明确，它还取决于商业周期环境和其他经济指标，例如生产动态。一般来说，瑞士居民需要出售瑞士法郎和购买外国货币来支付给供应商，购买进口商品。因此，大幅度的进口增长可能被视为对国家货币报价不利。然而，这种贸易差额组成部分对瑞士法郎波动性的影响通常是短期的。

最后值:

真实值

"瑞士进口 (Switzerland Imports)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
₣​19.637 B
₣​21.075 B
10月 2025
₣​21.032 B
₣​19.880 B
9月 2025
₣​19.899 B
₣​15.030 B
8月 2025
₣​14.921 B
₣​18.600 B
7月 2025
₣​18.567 B
₣​18.350 B
6月 2025
₣​18.350 B
₣​19.448 B
5月 2025
₣​19.469 B
₣​19.059 B
4月 2025
₣​19.089 B
₣​24.033 B
3月 2025
₣​23.889 B
₣​19.997 B
2月 2025
₣​19.941 B
₣​18.381 B
1月 2025
₣​18.326 B
₣​18.209 B
12月 2024
₣​18.135 B
₣​18.281 B
11月 2024
₣​18.257 B
₣​19.801 B
10月 2024
₣​19.682 B
₣​17.620 B
9月 2024
₣​17.579 B
₣​15.905 B
8月 2024
₣​15.912 B
₣​19.215 B
7月 2024
₣​19.226 B
₣​18.121 B
6月 2024
₣​18.109 B
₣​19.115 B
5月 2024
₣​19.062 B
₣​20.392 B
4月 2024
₣​20.419 B
₣​18.636 B
3月 2024
₣​18.569 B
₣​18.857 B
2月 2024
₣​18.812 B
₣​18.046 B
1月 2024
₣​18.067 B
₣​17.517 B
12月 2023
₣​17.551 B
₣​20.454 B
11月 2023
₣​20.509 B
₣​18.424 B
10月 2023
₣​18.491 B
₣​18.506 B
9月 2023
₣​18.480 B
₣​17.118 B
8月 2023
₣​17.106 B
₣​17.603 B
7月 2023
₣​17.584 B
₣​20.102 B
6月 2023
₣​20.093 B
₣​18.438 B
5月 2023
₣​18.349 B
₣​17.107 B
4月 2023
₣​17.302 B
₣​22.505 B
3月 2023
₣​22.604 B
₣​19.497 B
2月 2023
₣​19.243 B
₣​19.238 B
1月 2023
₣​19.037 B
₣​17.969 B
12月 2022
₣​18.415 B
₣​21.599 B
11月 2022
₣​21.916 B
₣​20.175 B
10月 2022
₣​19.989 B
₣​20.403 B
9月 2022
₣​20.154 B
₣​17.611 B
8月 2022
₣​17.519 B
₣​18.720 B
7月 2022
₣​18.639 B
₣​20.583 B
6月 2022
₣​20.607 B
₣​20.960 B
5月 2022
₣​20.606 B
₣​17.402 B
4月 2022
₣​17.311 B
₣​22.115 B
3月 2022
₣​22.068 B
₣​17.951 B
2月 2022
₣​17.896 B
₣​18.537 B
1月 2022
₣​18.408 B
₣​17.704 B
12月 2021
₣​17.508 B
₣​19.184 B
11月 2021
₣​19.025 B
₣​16.886 B
10月 2021
₣​16.658 B
₣​17.148 B
1234
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码