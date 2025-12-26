瑞士进口 (Switzerland Imports)
国家：
瑞士
CHF, 瑞士法郎
部门：
交易
|低级别
|₣19.637 B
|
₣21.075 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
₣19.637 B
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
瑞士进口反映了报告月份瑞士居民从海外购买商品和服务的标记价值。经济学家使用这个指标来评估贸易流动的结构和强度。
交易统计数据是根据进口商向政府机构提供的信息来计算的。数据可以在被添加到国际收支平衡之前进行调整。实际上，出口统计的计算是基于经过海关流程且准备了海关申报的商品。
此计算不包括贵重石器，宝石，贵金属，艺术品和古董。
进口总量的变化是评估经济发展的重要因素之一。该指标是该国GDP的重要组成部分。
进口对瑞士法郎报价的影响不太明确，它还取决于商业周期环境和其他经济指标，例如生产动态。一般来说，瑞士居民需要出售瑞士法郎和购买外国货币来支付给供应商，购买进口商品。因此，大幅度的进口增长可能被视为对国家货币报价不利。然而，这种贸易差额组成部分对瑞士法郎波动性的影响通常是短期的。
最后值:
真实值
"瑞士进口 (Switzerland Imports)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
₣19.637 B
₣21.075 B
10月 2025
₣21.032 B
₣19.880 B
9月 2025
₣19.899 B
₣15.030 B
8月 2025
₣14.921 B
₣18.600 B
7月 2025
₣18.567 B
₣18.350 B
6月 2025
₣18.350 B
₣19.448 B
5月 2025
₣19.469 B
₣19.059 B
4月 2025
₣19.089 B
₣24.033 B
3月 2025
₣23.889 B
₣19.997 B
2月 2025
₣19.941 B
₣18.381 B
1月 2025
₣18.326 B
₣18.209 B
12月 2024
₣18.135 B
₣18.281 B
11月 2024
₣18.257 B
₣19.801 B
10月 2024
₣19.682 B
₣17.620 B
9月 2024
₣17.579 B
₣15.905 B
8月 2024
₣15.912 B
₣19.215 B
7月 2024
₣19.226 B
₣18.121 B
6月 2024
₣18.109 B
₣19.115 B
5月 2024
₣19.062 B
₣20.392 B
4月 2024
₣20.419 B
₣18.636 B
3月 2024
₣18.569 B
₣18.857 B
2月 2024
₣18.812 B
₣18.046 B
1月 2024
₣18.067 B
₣17.517 B
12月 2023
₣17.551 B
₣20.454 B
11月 2023
₣20.509 B
₣18.424 B
10月 2023
₣18.491 B
₣18.506 B
9月 2023
₣18.480 B
₣17.118 B
8月 2023
₣17.106 B
₣17.603 B
7月 2023
₣17.584 B
₣20.102 B
6月 2023
₣20.093 B
₣18.438 B
5月 2023
₣18.349 B
₣17.107 B
4月 2023
₣17.302 B
₣22.505 B
3月 2023
₣22.604 B
₣19.497 B
2月 2023
₣19.243 B
₣19.238 B
1月 2023
₣19.037 B
₣17.969 B
12月 2022
₣18.415 B
₣21.599 B
11月 2022
₣21.916 B
₣20.175 B
10月 2022
₣19.989 B
₣20.403 B
9月 2022
₣20.154 B
₣17.611 B
8月 2022
₣17.519 B
₣18.720 B
7月 2022
₣18.639 B
₣20.583 B
6月 2022
₣20.607 B
₣20.960 B
5月 2022
₣20.606 B
₣17.402 B
4月 2022
₣17.311 B
₣22.115 B
3月 2022
₣22.068 B
₣17.951 B
2月 2022
₣17.896 B
₣18.537 B
1月 2022
₣18.408 B
₣17.704 B
12月 2021
₣17.508 B
₣19.184 B
11月 2021
₣19.025 B
₣16.886 B
10月 2021
₣16.658 B
₣17.148 B
