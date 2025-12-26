KOF瑞士经济晴雨表 (KOF Switzerland Economic Barometer)
国家：
瑞士
CHF, 瑞士法郎
部门：
业务
|中级别
|101.7
|98.9
|
101.5
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|99.7
|
101.7
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
KOF瑞士经济晴雨表提供了未来六个月的综合经济展望。
这个指标计算公式包括了约200个统计值。变量的列表每年都会进行修正。变量的数量每年都有变化。选择一个变量的主要标准就是它对国家经济和商业周期的影响。潜在指标系列包括约500个指标。这些指标中大约有一半要每年计算。
该指数自1970年起计算。该计算方法最后一次重大修订是在2014年进行的。经济学家关注着这个指标的发布，因为它反映了影响国民经济和金融体系的所有重要因素。KOF预测通常与进一步计算国内GDP相关联，并显示真实的发展前景。
指标增长可以对CHF报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"KOF瑞士经济晴雨表 (KOF Switzerland Economic Barometer)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
101.7
98.9
101.5
10月 2025
101.3
98.2
98.0
9月 2025
98.0
97.9
96.2
8月 2025
97.4
97.9
101.3
7月 2025
101.1
98.5
96.3
6月 2025
96.1
100.3
98.6
5月 2025
98.5
100.1
97.1
4月 2025
97.1
101.5
103.2
3月 2025
103.9
100.4
102.6
2月 2025
101.7
100.4
103.0
1月 2025
101.6
99.2
99.6
12月 2024
99.5
101.2
102.9
11月 2024
101.8
100.6
99.7
10月 2024
99.5
104.6
104.5
9月 2024
105.5
101.3
105.0
8月 2024
101.6
101.8
100.6
7月 2024
101.0
101.5
102.7
6月 2024
102.7
101.2
102.2
5月 2024
100.3
99.6
101.9
4月 2024
101.8
94.9
100.4
3月 2024
101.5
102.0
2月 2024
101.6
96.2
101.5
1月 2024
101.5
96.9
98.0
12月 2023
97.8
95.7
97.2
11月 2023
96.7
98.4
95.1
10月 2023
95.8
97.3
95.9
9月 2023
95.9
91.0
96.2
8月 2023
91.1
91.4
92.1
7月 2023
92.2
93.7
90.7
6月 2023
90.8
86.4
91.4
5月 2023
90.2
94.1
96.1
4月 2023
96.4
94.3
99.2
3月 2023
98.2
101.9
98.9
2月 2023
100.0
101.5
97.4
1月 2023
97.2
89.1
91.5
12月 2022
92.2
86.9
89.2
11月 2022
89.5
96.7
90.9
10月 2022
90.9
97.9
92.3
9月 2022
93.8
86.2
93.5
8月 2022
86.5
88.8
90.5
7月 2022
90.1
97.7
95.2
6月 2022
96.9
99.8
97.7
5月 2022
96.8
101.6
103.0
4月 2022
101.7
98.2
99.2
3月 2022
99.7
106.7
105.3
2月 2022
105.0
107.5
107.2
1月 2022
107.8
107.0
107.2
12月 2021
107.0
117.3
107.5
11月 2021
108.5
120.0
110.2
10月 2021
110.7
115.5
111.0
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件