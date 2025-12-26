瑞士央行(SNB)利率决策 (Swiss National Bank (SNB) Interest Rate Decision)
国家：
瑞士
CHF, 瑞士法郎
部门：
货币
|高级别
|N/D
|
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
瑞士央行(SNB) 利率决策在SNB管理委员会会议期间发布，每年发布四次。该利率决策取决于现有的通胀前景和经济增长情况。，是影响瑞士法郎报价的关键指标之一。
在会议上，瑞士央行(SNB)管理委员会成员研究当前的经济状况（包括内部议程和世界经济状况，以及影响金融和经济状况的主要事件），讨论当前货币政策并就货币政策措施和利率进行投票。委员会利率决策在该会议之后公布。
瑞士央行(SNB)可能会降息以帮助通货膨胀上升到目标水平。相反，如果通胀超过目标水平，瑞士央行(SNB)将试图使瑞士法郎升值，进而提高利率（除了一系列其他复杂措施之外）。
因此，瑞士央行的每个利率决策都会直接影响瑞士法郎的报价（尤其是利率变化时）。加息决策通常会导致CHF报价的升值。
最后值:
真实值
"瑞士央行(SNB)利率决策 (Swiss National Bank (SNB) Interest Rate Decision)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
N/D
N/D
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.25%
0.50%
0.50%
1.00%
1.00%
1.25%
1.25%
1.50%
1.50%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.50%
1.50%
1.00%
1.00%
0.50%
0.50%
-0.25%
-0.25%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.71%
-0.75%
-0.75%
-0.80%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.25%
-0.25%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件