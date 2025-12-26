瑞士央行(SNB) 利率决策在SNB管理委员会会议期间发布，每年发布四次。该利率决策取决于现有的通胀前景和经济增长情况。，是影响瑞士法郎报价的关键指标之一。

在会议上，瑞士央行(SNB)管理委员会成员研究当前的经济状况（包括内部议程和世界经济状况，以及影响金融和经济状况的主要事件），讨论当前货币政策并就货币政策措施和利率进行投票。委员会利率决策在该会议之后公布。

瑞士央行(SNB)可能会降息以帮助通货膨胀上升到目标水平。相反，如果通胀超过目标水平，瑞士央行(SNB)将试图使瑞士法郎升值，进而提高利率（除了一系列其他复杂措施之外）。

因此，瑞士央行的每个利率决策都会直接影响瑞士法郎的报价（尤其是利率变化时）。加息决策通常会导致CHF报价的升值。

