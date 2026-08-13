瑞士工业生产指数年率y/y (Switzerland Industrial Production y/y)
国家：
瑞士
CHF, 瑞士法郎
部门：
业务
|低级别
|-7.1%
|
-0.4%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
-7.1%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
瑞士工业生产指数年率y/y反映了与去年同季度相比，报告季度瑞士国内制造业公司生产的商品数量变化。
这个指标是以对全国约3,500家制造业企业的调查数据为基础。此外，还收集了瑞士联邦机构和天然气工业协会的数据。这一指标计算不包含雇员少于10人的企业。
该指标是根据实物单位所表示的产量来计算的。如果该数据不可用，则根据不同行业的员工的工作时间来计算产量。
工业生产指数被用于评估国家通货膨胀情况和国家制造业部门。工业生产的增长可能对未来的消费活动和国家销售动态产生影响。工业生产产量可能有助于预测当前时期的GDP。
高于预期的数值表示生产活动的增长，并对瑞士法郎报价有积极的影响。
最后值:
真实值
"瑞士工业生产指数年率y/y (Switzerland Industrial Production y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
1 Q 2026
-7.1%
-0.4%
4 Q 2025
-0.7%
2.0%
3 Q 2025
2.4%
-0.1%
2 Q 2025
-0.1%
8.5%
1 Q 2025
8.5%
2.1%
4 Q 2024
2.3%
3.1%
3 Q 2024
3.5%
7.0%
2 Q 2024
7.3%
-2.0%
1 Q 2024
-3.1%
-0.5%
4 Q 2023
-0.4%
1.8%
3 Q 2023
2.0%
-0.7%
2 Q 2023
-0.8%
4.2%
1 Q 2023
3.4%
5.9%
4 Q 2022
6.1%
6.0%
3 Q 2022
5.2%
5.0%
2 Q 2022
5.1%
7.5%
1 Q 2022
7.9%
7.3%
4 Q 2021
7.3%
8.5%
3 Q 2021
8.3%
16.1%
2 Q 2021
15.7%
4.7%
1 Q 2021
4.8%
-1.9%
4 Q 2020
-3.8%
-4.4%
3 Q 2020
-5.1%
-9.3%
2 Q 2020
-8.6%
0.6%
1 Q 2020
0.8%
1.4%
4 Q 2019
1.6%
7.9%
3 Q 2019
8.0%
4.4%
2 Q 2019
4.8%
4.5%
1 Q 2019
4.3%
4.3%
4 Q 2018
5.1%
0.8%
3 Q 2018
1.4%
8.9%
2 Q 2018
8.3%
6.8%
1 Q 2018
9.0%
9.9%
4 Q 2017
8.7%
9.2%
3 Q 2017
8.6%
3.2%
2 Q 2017
2.9%
-1.0%
1 Q 2017
-1.6%
-1.2%
4 Q 2016
-1.2%
0.2%
3 Q 2016
0.4%
-1.3%
2 Q 2016
-1.2%
1.2%
1 Q 2016
1.0%
-4.3%
4 Q 2015
-4.5%
-3.2%
3 Q 2015
-3.1%
-2.2%
2 Q 2015
-2.5%
-0.9%
1 Q 2015
-0.5%
2.7%
4 Q 2014
2.7%
-0.4%
3 Q 2014
-0.4%
3.1%
2 Q 2014
3.1%
0.5%
1 Q 2014
0.6%
0.4%
4 Q 2013
0.4%
0.7%
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