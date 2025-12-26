瑞士就业水平 (Switzerland Employment Level)
国家：
瑞士
CHF, 瑞士法郎
部门：
劳动力
|中级别
|N/D
|5.563 M
|
5.532 M
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
瑞士就业人数显示了报告季度，官方就业人口的总数。这个指标计算包含了全职就业人数和兼职就业人数。
完整版提供了经济部门、性别和工作时间的详细数据。就业计算包括瑞士经济的所有领域,如矿业、制造业、能源供应、供水和废物管理、建设、贸易和汽车修理、运输和存储、住宿和食品服务、信息和通讯、金融和保险服务、房地产活动、行政和支持服务、教育、健康、艺术等服务活动。
数据由各行政区的就业服务机构收集。然后将数据合并到一个统一的报告中。
就业水平是影响瑞士央行(SNB)货币政策和利率决策的最重要指标之一。较高的就业水平可以预测较高的消费水平：人们将消费更多，从而增加流入到经济环境的资金。
就业率增长对瑞士法郎的报价有积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"瑞士就业水平 (Switzerland Employment Level)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
N/D
5.563 M
5.532 M
2 Q 2025
5.532 M
5.540 M
5.512 M
1 Q 2025
5.512 M
5.563 M
5.534 M
4 Q 2024
5.534 M
5.550 M
5.528 M
3 Q 2024
5.528 M
5.515 M
5.499 M
2 Q 2024
5.499 M
5.517 M
5.481 M
1 Q 2024
5.484 M
5.542 M
5.488 M
4 Q 2023
5.488 M
5.480 M
5.465 M
3 Q 2023
5.465 M
5.476 M
5.432 M
2 Q 2023
5.432 M
5.428 M
5.389 M
1 Q 2023
5.389 M
5.433 M
5.398 M
4 Q 2022
5.398 M
5.303 M
5.362 M
3 Q 2022
5.362 M
5.331 M
5.316 M
2 Q 2022
5.316 M
5.274 M
5.273 M
1 Q 2022
5.227 M
5.235 M
5.239 M
4 Q 2021
5.239 M
5.179 M
5.213 M
3 Q 2021
5.213 M
5.129 M
5.126 M
2 Q 2021
5.126 M
5.122 M
5.101 M
1 Q 2021
5.101 M
5.158 M
5.141 M
4 Q 2020
5.135 M
5.158 M
5.138 M
3 Q 2020
5.138 M
5.142 M
5.095 M
2 Q 2020
5.095 M
5.161 M
5.132 M
1 Q 2020
5.102 M
5.173 M
5.130 M
4 Q 2019
5.130 M
5.160 M
5.137 M
3 Q 2019
5.137 M
5.103 M
5.109 M
2 Q 2019
5.109 M
5.130 M
5.071 M
1 Q 2019
5.071 M
5.122 M
5.068 M
4 Q 2018
5.068 M
5.111 M
5.070 M
3 Q 2018
5.070 M
4.985 M
5.048 M
2 Q 2018
5.048 M
4.985 M
5.005 M
1 Q 2018
4.961 M
4.999 M
4.962 M
4 Q 2017
4.962 M
4.963 M
4.956 M
3 Q 2017
4.956 M
4.915 M
2 Q 2017
4.915 M
4.884 M
1 Q 2017
4.884 M
4.921 M
4 Q 2016
4.912 M
4.918 M
3 Q 2016
4.918 M
4.903 M
2 Q 2016
4.903 M
4.878 M
1 Q 2016
4.878 M
4.897 M
4 Q 2015
4.897 M
4.240 M
2 Q 2015
4.240 M
4.225 M
1 Q 2015
4.225 M
4.231 M
4 Q 2014
4.231 M
4.227 M
3 Q 2014
4.227 M
4.196 M
2 Q 2014
4.196 M
4.192 M
1 Q 2014
4.192 M
4.189 M
4 Q 2013
4.189 M
4.196 M
3 Q 2013
4.196 M
4.166 M
2 Q 2013
4.166 M
4.152 M
1 Q 2013
4.152 M
4.116 M
