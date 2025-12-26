瑞士消费者气候 (Switzerland Consumer Climate)
国家：
瑞士
CHF, 瑞士法郎
部门：
消费者
|低级别
|-37
|-38
|
-33
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-36
|
-37
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
瑞士消费者气候指数是根据对1,200个家庭的季度电话调查计算得出的。该指数反映了消费者对经济状况和中期预期的看法。调查问卷包含11个问题，分为6个部分。受访者提供了相对的评估（其值大幅度提升/增长、稍微改善/增长、保持不变、稍有恶化/下降、大幅度恶化/下降；我不知道；我无法回答）。
- Block 1：评估过去12个月的总体经济状况，以及对未来12个月的期望值。
- Block 2：评估过去12个月的价格变化，以及对未来12个月的期望值。
- Block 3：评估过去12个月的劳动力市场，以及对未来12个月的期望值。
- Block 4：评估受访者在过去12个月的财务状况，以及对未来12个月的期望值。
- Block 5：评估当前的储蓄能力，对未来12个月的期望值，以及对大规模购买意愿的评估。
消费者气候指数的综合评估即根据上述回复来计算的。这是对国民家庭的信心和期望值的综合评估。指数值高于零表示消费信心指数增长，而低于零则意味着下降。
消费者气候指数的增长可以对瑞士法郎产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"瑞士消费者气候 (Switzerland Consumer Climate)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
4 Q 2025
-37
-38
-33
3 Q 2025
-33
-55
-42
2 Q 2025
-42
-22
-29
1 Q 2025
-29
-40
-37
4 Q 2024
-37
-40
-32
3 Q 2024
-37
-27
-38
2 Q 2024
-38
-41
1 Q 2024
-41
-29
-53
4 Q 2023
-40
-7
-27
3 Q 2023
-27
-7
-30
2 Q 2023
-30
-34
-30
1 Q 2023
-30
-61
-47
4 Q 2022
-47
-29
-42
3 Q 2022
-42
-10
-27
2 Q 2022
-27
0
-4
1 Q 2022
-4
5
4
4 Q 2021
4
-6
8
3 Q 2021
8
-9
-6
2 Q 2021
-7
-9
-14
1 Q 2021
-15
-7
-13
4 Q 2020
-13
-8
-12
3 Q 2020
-12
-35
-39
2 Q 2020
-39
-6
-9
1 Q 2020
-9
-4
-10
4 Q 2019
-10
-8
-8
3 Q 2019
-8
-10
-9
2 Q 2019
-6
-8
-4
1 Q 2019
-4
0
-6
4 Q 2018
-6
2
-7
3 Q 2018
-7
3
2
2 Q 2018
2
-3
5
1 Q 2018
5
-6
-2
4 Q 2017
-2
-3
3 Q 2017
-3
-8
2 Q 2017
-8
-3
1 Q 2017
-3
-13
4 Q 2016
-13
-15
3 Q 2016
-15
-15
2 Q 2016
-15
-14
1 Q 2016
-14
-18
4 Q 2015
-18
-19
3 Q 2015
-19
-6
2 Q 2015
-6
-6
1 Q 2015
-6
-11
4 Q 2014
-11
-1
3 Q 2014
-1
1
2 Q 2014
1
2
1 Q 2014
2
-5
4 Q 2013
-5
-9
3 Q 2013
-9
-5
