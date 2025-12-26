经济日历部分

瑞士生产者价格指数(PPI)(PPI)年率y/y (Switzerland Producer Price Index (PPI) y/y)

国家：
瑞士
CHF, 瑞士法郎
源：
瑞士联邦统计署 (Federal Statistical Office)
部门：
价格
低级别 N/D
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
下次发布 实际值 预测值
以前
瑞士生产者物价指数(PPI)年率y/y反映了在瑞士国内市场和海外市场，瑞士制造业企业生产和销售的商品价格的变化。这个指标衡量的是指定月份与去年同月相比发生的变化。

这个指标计算包括了主要生产部门，例如农业，采矿业，消费品生产行业，能源业和加工业。该指数涵盖了作为最终产品向零售贸易交付，经过投资，或者作为中间产品转移到其他生产部门的产品。

PPI反映的是相较于基年的价格的相对变化，而不是绝对变化。目前基准年为2015年，指数值为100。因此，如果当前指数值是110点，这表示价格相对于2015年增长了10%。指数计算中包括的商品篮子被定期修订。各企业可以更改其产品范围，因此篮子中包含“质量相同的产品”，以考虑到净价格变动。

这个计算不包括VAT或消费税（如烟草、酒精或石油消费税）。

计算数据是基于目标抽样从生产者调查中收集。抽样对象包括公司、企业和制造业协会。其编制是为了在大型、中型和小型生产者之间取得平衡。

生产者物价指数是消费价格通货膨胀的领先指标。PPI增长可以对CHF报价产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"瑞士生产者价格指数(PPI)(PPI)年率y/y (Switzerland Producer Price Index (PPI) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
10月 2025
N/D
-1.8%
-1.8%
9月 2025
-1.8%
-1.8%
8月 2025
-1.8%
-0.9%
7月 2025
-0.9%
-0.7%
6月 2025
-0.7%
-1.4%
-0.7%
5月 2025
-0.7%
0.2%
-0.5%
4月 2025
-0.5%
0.0%
-0.1%
3月 2025
-0.1%
-0.3%
-0.1%
2月 2025
-0.1%
-0.5%
-0.3%
1月 2025
-0.3%
-0.8%
-0.9%
12月 2024
-0.9%
-1.2%
-1.5%
11月 2024
-1.5%
-0.9%
-1.8%
10月 2024
-1.8%
-3.3%
-1.3%
9月 2024
-1.3%
-1.4%
-1.2%
8月 2024
-1.2%
-1.8%
-1.7%
7月 2024
-1.7%
-1.8%
-1.9%
6月 2024
-1.9%
-1.2%
-1.8%
5月 2024
-1.8%
-1.9%
-1.8%
4月 2024
-1.8%
-2.1%
-2.1%
3月 2024
-2.1%
-1.9%
-2.0%
2月 2024
-2.0%
-3.0%
-2.3%
1月 2024
-2.3%
-1.4%
-1.1%
12月 2023
-1.1%
-1.3%
11月 2023
-1.3%
-0.4%
-0.9%
10月 2023
-0.9%
-1.3%
-1.0%
9月 2023
-1.0%
-1.2%
-0.8%
8月 2023
-0.8%
-0.3%
-0.6%
7月 2023
-0.6%
-0.5%
-0.6%
6月 2023
-0.6%
-1.2%
-0.3%
5月 2023
-0.3%
-0.2%
1.0%
4月 2023
1.0%
1.1%
2.1%
3月 2023
2.1%
2.7%
2.7%
2月 2023
2.7%
3.4%
3.3%
1月 2023
3.3%
2.2%
3.2%
12月 2022
3.2%
3.1%
3.8%
11月 2022
3.8%
4.8%
4.9%
10月 2022
4.9%
4.9%
5.4%
9月 2022
5.4%
4.6%
5.5%
8月 2022
5.5%
5.7%
6.3%
7月 2022
6.3%
6.7%
6.9%
6月 2022
6.9%
7.3%
6.9%
5月 2022
6.9%
6.9%
6.7%
4月 2022
6.7%
5.8%
6.1%
3月 2022
6.1%
4.9%
5.8%
2月 2022
5.8%
5.1%
5.4%
1月 2022
5.4%
5.6%
5.1%
12月 2021
5.1%
6.3%
5.8%
11月 2021
5.8%
4.9%
5.1%
10月 2021
5.1%
4.6%
4.5%
12345
