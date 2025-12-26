瑞士生产者物价指数(PPI)月率m/m反映了在瑞士国内市场和海外市场，瑞士制造业企业生产和销售的商品价格的变化。这个指标显示了指定月份与上一个月相比发生的变化。

这个指标计算包括了主要生产部门，例如农业，采矿业，消费品生产行业，能源业和加工业。该指数涵盖了作为最终产品向零售贸易交付，经过投资，或者作为中间产品转移到其他生产部门的产品。

PPI反映的是相较于基年的价格的相对变化，而不是绝对变化。目前基准年为2015年，指数值为100。因此，如果当前指数值是110点，这表示价格相对于2015年增长了10%。指数计算中包括的商品篮子被定期修订。各企业可以更改其产品范围，因此篮子中包含“质量相同的产品”，以考虑到净价格变动。

这个计算不包括VAT或消费税（如烟草、酒精或石油消费税）。

计算数据是基于目标抽样从生产者调查中收集。抽样对象包括公司、企业和制造业协会。其编制是为了在大型、中型和小型生产者之间取得平衡。

生产者物价指数是消费价格通货膨胀的领先指标。PPI增长可以对CHF报价产生积极的影响。

最后值: