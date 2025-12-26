瑞士国内生产总值(GDP)年率y/y (Switzerland Gross Domestic Product (GDP) y/y)
国家：
瑞士
CHF, 瑞士法郎
部门：
GDP
|中级别
|0.5%
|1.4%
|
1.3%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|1.5%
|
0.5%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
瑞士国内生产总值 (GDP)年率y/y反映了与去年同季度相比，报告季度国内生产的商品和服务市场价值的变化。
瑞士GDP是使用增值统计数据来计算的（即使用所谓的生产方法）。增加的价值被确定为总收入和物质生产成本之间的差额。GDP计算不包括在家办公、志愿工作、非正规就业和犯罪行为所获得的收入。
生产为基础的GDP计算为国民经济20个主要部门的增加值总和。该数据按季节调整，根据客观原因对该国经济活动的净变化进行评估，而不是根据节假日或自然条件。
GDP是衡量国家经济实力的主要指标。GDP稳定增长意味着经济和金融体系的可持续性发展。因此，它对CHF报价有积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"瑞士国内生产总值(GDP)年率y/y (Switzerland Gross Domestic Product (GDP) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
0.5%
1.4%
1.3%
2 Q 2025
1.2%
1.7%
1.8%
1 Q 2025
2.0%
1.7%
1.6%
4 Q 2024
1.5%
0.9%
1.9%
3 Q 2024
1.9%
1.5%
2 Q 2024
1.8%
0.9%
0.6%
1 Q 2024
0.6%
-0.5%
0.6%
4 Q 2023
0.6%
1.1%
0.4%
3 Q 2023
0.3%
-2.8%
0.3%
2 Q 2023
0.5%
-3.1%
1.5%
1 Q 2023
0.6%
-2.7%
0.7%
4 Q 2022
0.8%
-1.2%
0.8%
3 Q 2022
0.5%
1.6%
2.2%
2 Q 2022
2.8%
3.9%
4.7%
1 Q 2022
4.4%
4.9%
3.6%
4 Q 2021
3.7%
1.7%
3.8%
3 Q 2021
4.1%
2.4%
8.6%
2 Q 2021
7.7%
-2.6%
-0.7%
1 Q 2021
-0.5%
-3.9%
-1.6%
4 Q 2020
-1.6%
-0.1%
-1.4%
3 Q 2020
-1.6%
-10.8%
-7.8%
2 Q 2020
-9.3%
-0.1%
-0.7%
1 Q 2020
-1.3%
0.9%
1.6%
4 Q 2019
1.5%
2.9%
1.1%
3 Q 2019
1.1%
-0.7%
0.2%
2 Q 2019
0.2%
2.0%
1.0%
1 Q 2019
1.7%
1.7%
1.5%
4 Q 2018
1.4%
1.8%
2.4%
3 Q 2018
2.4%
3.5%
3.5%
2 Q 2018
3.4%
0.6%
2.9%
1 Q 2018
2.2%
0.6%
1.9%
4 Q 2017
1.9%
1.5%
1.2%
3 Q 2017
1.2%
0.8%
0.5%
2 Q 2017
0.3%
0.6%
1 Q 2017
1.1%
0.7%
4 Q 2016
0.6%
1.4%
3 Q 2016
1.3%
2.0%
2 Q 2016
2.0%
1.1%
1 Q 2016
0.7%
0.3%
4 Q 2015
0.4%
0.8%
3 Q 2015
0.8%
0.9%
2 Q 2015
1.2%
1.2%
1 Q 2015
1.1%
1.9%
4 Q 2014
1.9%
1.9%
3 Q 2014
1.9%
0.6%
2 Q 2014
1.6%
2.0%
1 Q 2014
2.1%
1.7%
4 Q 2013
1.7%
1.9%
3 Q 2013
2.1%
2.5%
2 Q 2013
2.5%
1.1%
