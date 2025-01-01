- FreeMode
AddArray
在数组末尾添加另一个数组的元素。
bool AddArray(
参数
src
[输入] 类 CArrayDouble 的实例指针 - 添加的源元素。
返回值
true 如果成功, false - 如果您未能添加项目。
注释
在数组里添加元素实际上是拷贝指针。所以, 当调用方法时, 此处是一个 "暗礁" - 有一个指向动态对象的指针存在于多个变量里。
//--- 例如
例如:
//--- 例程 CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*)