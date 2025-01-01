//--- 例程 CArrayObj::AssignArray(const CArrayObj*)

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//---

if(array==NULL)

{

printf("对象创建错误");

return;

}

//--- 创建源数组

CArrayObj *src=new CArrayObj;

if(src==NULL)

{

printf("对象创建错误");

delete array;

return;

}

//--- 重置模式标志

src.FreeMode(false);

//--- 填充源数组

//--- . . .

//--- 分配其它数组

if(!array.AssignArray(src))

{

printf("数组分配错误");

delete src;

delete array;

return;

}

//--- 数组已标识

//--- 删除无元素源数组

delete src;

//--- 使用数组

//--- . . .

//--- 删除数组

delete array;

}