文档部分
MQL5参考标准程序库数据采集CArrayObjAssignArray 

AssignArray

从另一个数组里拷贝元素至本数组。

bool  AssignArray(
   const CArrayObj*  src      // 源指针
   )

参数

src

[输入]  CArrayObj 类实例的指针-拷贝的源元素。

返回值

true 如果成功, false - 如果您未能拷贝项目。

注释

如果 AssignArray 反馈数组不为空, 其所有元素将被从数组删除, 如果内存管理机制启用, 删除的项目将被释放。接收数组是源数组的精确副本。另外参阅 CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*)

例如:

//--- 例程 CArrayObj::AssignArray(const CArrayObj*)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      return;
     }
   //--- 创建源数组
   CArrayObj *src=new CArrayObj;
   if(src==NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 重置模式标志
   src.FreeMode(false);
   //--- 填充源数组
   //--- . . .
   //--- 分配其它数组
   if(!array.AssignArray(src))
     {
      printf("数组分配错误");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- 数组已标识
   //--- 删除无元素源数组
   delete src;
   //--- 使用数组
   //--- . . .
   //--- 删除数组
   delete array;
  }