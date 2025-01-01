- FreeMode
AssignArray
从另一个数组里拷贝元素至本数组。
bool AssignArray(
参数
src
[输入] CArrayObj 类实例的指针-拷贝的源元素。
返回值
true 如果成功, false - 如果您未能拷贝项目。
注释
如果 AssignArray 反馈数组不为空, 其所有元素将被从数组删除, 如果内存管理机制启用, 删除的项目将被释放。接收数组是源数组的精确副本。另外参阅 CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*)。
例如:
//--- 例程 CArrayObj::AssignArray(const CArrayObj*)