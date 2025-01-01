MQL5参考标准程序库数据采集CArrayIsSorted StepStepTotalAvailableMaxIsSortedSortModeClearSortSaveLoad IsSorted 获取数组按指定选项排序的标志。 bool IsSorted( int mode=0 // 排序模式 ) const 参数 mode=0 [输入] 测试排序版本。 返回值 列表排序标志。如果列表已按指定版本排序 - true, 否则 - false。 注释 数组已排序征状不可直接修改。除 InsertSort (...) 之外, 已排序征状可由方法 Sort () 设置, 以及所有添加 / 插入方法复位。 例如: //--- 例程 CArray::IsSorted() #include <Arrays\Array.mqh> //--- void OnStart() { CArray *array=new CArray; //--- if(array==NULL) { printf("对象创建错误"); return; } //--- 检查排序 if(array.IsSorted()) { //--- 使用已排序数组的方法 //--- ... } //--- 删除数组 delete array; } Max SortMode