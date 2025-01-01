文档部分
MQL5参考标准程序库数据采集CArrayIsSorted 

IsSorted

获取数组按指定选项排序的标志。

bool  IsSorted(
   int  mode=0      // 排序模式
   ) const

参数

mode=0

[输入]  测试排序版本。

返回值

列表排序标志。如果列表已按指定版本排序 - true, 否则 - false。

注释

数组已排序征状不可直接修改。除 InsertSort (...) 之外, 已排序征状可由方法 Sort () 设置, 以及所有添加 / 插入方法复位。

例如:

//--- 例程 CArray::IsSorted()
#include <Arrays\Array.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArray *array=new CArray;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      return;
     }
   //--- 检查排序
   if(array.IsSorted())
     {
      //--- 使用已排序数组的方法
      //--- ...
     }
   //--- 删除数组
   delete array;
  }
