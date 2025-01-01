- FreeMode
InsertArray
在数组中按指定位置插入另一个数组的元素。
|
bool InsertArray(
参数
src
[输入] CArrayObj 类实例的指针-插入的源元素。
pos
[输入] 插入到数组的位置。
返回值
true 如果成功, false - 如果您未能插入项目。
注释
参阅: CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*)。
例如:
|
//--- 例程 CArrayObj::InsertArray(const CArrayObj*,int)