//--- 例程 CArrayObj::DeleteRange(int,int)

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//---

if(array==NULL)

{

printf("对象创建错误");

return;

}

//--- 添加数组元素

//--- . . .

//--- 删除元素

if(!array.DeleteRange(0,10))

{

printf("删除错误");

delete array;

return;

}

//--- 删除数组

delete array;

}