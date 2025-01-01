- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
DeleteRange
从数组的指定位置删除一组元素。
|
bool DeleteRange(
参数
from
[输入] 在数组中的首个删除元素位置。
to
[输入] 在数组中的最后删除元素位置。
返回值
true 如果成功, false - 如果您未能删除元素。
注释
如果启用内存管理机制, 删除的元素被释放。
例如:
|
//--- 例程 CArrayObj::DeleteRange(int,int)