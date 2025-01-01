文档部分
Load

从文件里加载数组数据。

virtual bool  Load(
   int  file_handle      // 文件句柄
   )

参数

file_handle

[输入]  已由 FileOpen(...) 函数打开的二进制文件句柄。

返回值

true - 如果成功完成, false - 如果出错。

注释

当从文件里读取数组并创建每个元素时调用的方法称为 CArrayObj::CreateElement(int)

例如:

//--- 例程 CArrayObj::Load(int)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   int        file_handle;
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array!=NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      return;
     }
   //--- 打开文件
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);
   if(file_handle>=0)
     {
      if(!array.Load(file_handle))
        {
         //--- 文件加载错误
         printf("文件加载: 错误 %d!",GetLastError());
         delete array;
         FileClose(file_handle);
         //---
         return;
        }
      FileClose(file_handle);
     }
   //--- 使用数组元素
   //--- . . .
   //--- 删除数组
   delete array;
  }