CArray
CArray 类是变量动态数组的基准类。
描述
类 CArray 旨在操作变量动态数组: 内存分配, 排序, 以及文件操作。
声明
class CArray : public CObject
标称库文件
#include <Arrays\Array.mqh>
继承体系
CArray
直接分支
CArrayChar, CArrayDouble, CArrayFloat, CArrayInt, CArrayLong, CArrayObj, CArrayShort, CArrayString
类方法
属性
获取数组递增大小的步长
设置数组递增大小
获取数组中元素的数量
获取数组中无需额外内存分配即可利用的自由元素数量
获取数组中无需额外内存分配的最大可能尺度
获取数组按指定选项排序的标志
获取数组排序的版本
清除方法
|
删除数组内所有元素而无需释放内存
|
排序方法
|
按指定选项进行数组排序
|
输入/输出
|
virtual Save
保存数组数据至文件
virtual Load
从文件里加载数组数据。