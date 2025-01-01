文档部分
CArray 类是变量动态数组的基准类。

描述

类 CArray 旨在操作变量动态数组: 内存分配, 排序, 以及文件操作。

声明

   class CArray : public CObject

标称库文件

   #include <Arrays\Array.mqh>

继承体系

  CObject

      CArray

直接分支

CArrayChar, CArrayDouble, CArrayFloat, CArrayInt, CArrayLong, CArrayObj, CArrayShort, CArrayString

类方法

属性

 

Step

获取数组递增大小的步长

Step

设置数组递增大小

Total

获取数组中元素的数量

Available

获取数组中无需额外内存分配即可利用的自由元素数量

Max

获取数组中无需额外内存分配的最大可能尺度

IsSorted

获取数组按指定选项排序的标志

SortMode

获取数组排序的版本

清除方法

 

Clear

删除数组内所有元素而无需释放内存

排序方法

 

Sort

按指定选项进行数组排序

输入/输出

 

virtual Save

保存数组数据至文件

virtual Load

从文件里加载数组数据。

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

 