MQL5参考标准程序库数据采集CArrayObjCreateElement 

CreateElement

在指定数组位置创建新元素。

bool  CreateElement(
   int  index      // 位置
   )

参数

index

[输入]  您期望创建新元素的位置。

返回值

true 如果成功, false - 如果您未能创建元素。

注释

在 CArrayObj 类中的方法 CreateElement (int) 永远返回 false 且不执行任何动作。如果必要, 在派生类中, 方法 CreateElement (int) 应予实现。

例如:

//--- 例程 CArrayObj::CreateElement(int)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   int        size=100;
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      return;
     }
   //--- 填充数组
   array.Reserve(size);
   for(int i=0;i<size;i++)
     {
      if(!array.CreateElement(i))
        {
         printf("元素创建错误");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- 使用数组
   //--- . . .
   //--- 删除数组
   delete array;
  }
