- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
CreateElement
在指定数组位置创建新元素。
|
bool CreateElement(
参数
index
[输入] 您期望创建新元素的位置。
返回值
true 如果成功, false - 如果您未能创建元素。
注释
在 CArrayObj 类中的方法 CreateElement (int) 永远返回 false 且不执行任何动作。如果必要, 在派生类中, 方法 CreateElement (int) 应予实现。
例如:
|
//--- 例程 CArrayObj::CreateElement(int)