- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Detach
从数组里删除给定位置的元素。
CObject* Detach(
参数
pos
[输入] 在数组中的元素位置。
返回值
成功情况下是删除元素的指针, NULL - 如果您未能删除元素。
注释
无论内存管理标志处于什么状态, 从数组删除时元素并未删除。从使用后释放的成分里抽取数组元素的指针。
例如:
//--- 例程 CArrayObj::Detach(int)