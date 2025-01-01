- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
InsertSort
在排序数组里插入元素。
|
bool InsertSort(
参数
element
[输入] 插入到排序数组的元素值。
返回值
true 如果成功, false - 如果您未能插入元素。
注释
如果传递无效指针值 (比如 NULL), 则元素不会被加入数组。
例如:
|
//--- 例程 CArrayObj::InsertSort(CObject*)