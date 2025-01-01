MQL5参考标准程序库数据采集CArraySort StepStepTotalAvailableMaxIsSortedSortModeClearSortSaveLoad Sort 按指定选项进行数组排序。 void Sort( int mode=0 // 排序模式 ) 参数 mode=0 [输入] 数组排序模式。 返回值 无。 注释 数组排序永远为升序。对于原初数据类型 (CArrayChar, CArrayShort, 等等), 参数模式无效。对于数组 CArrayObj, 多元排序应当在派生类的 Sort (int) 方法里实现。 例如: //--- 例程 CArray::Sort(int) #include <Arrays\Array.mqh> //--- void OnStart() { CArray *array=new CArray; //--- if(array==NULL) { printf("对象创建错误"); return; } //--- 排序模式 0 array.Sort(0); //--- 使用数组 //--- ... //--- 删除数组 delete array; } Clear Save