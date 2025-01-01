文档部分
MQL5参考标准程序库数据采集CArraySort 

Sort

按指定选项进行数组排序。

void  Sort(
   int  mode=0      // 排序模式
   )

参数

mode=0

[输入]  数组排序模式。

返回值

无。

注释

数组排序永远为升序。对于原初数据类型 (CArrayChar, CArrayShort, 等等), 参数模式无效。对于数组 CArrayObj, 多元排序应当在派生类的 Sort (int) 方法里实现。

例如:

//--- 例程 CArray::Sort(int)
#include <Arrays\Array.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArray *array=new CArray;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      return;
     }
   //--- 排序模式 0
   array.Sort(0);
   //--- 使用数组
   //--- ...
   //--- 删除数组
   delete array;
  }