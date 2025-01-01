文档部分
MQL5参考标准程序库指标基准类CIndicatorGetData 

GetData

从指标的指定缓存区获取指定元素。Refresh() 方法应在使用该方法之前调用, 以便得到最近的数据。

double  GetData(
   const int  buffer_num,     // 缓存区号码
   const int  index           // 元素索引
   ) const

参数

buffer_num

[输入]  缓存区号码。

index

[输入]  元素索引。

返回值

如果成功, 它返回元素的数值, 或在出错情况下 EMPTY_VALUE

GetData

从指标的缓存区获取从开始位置到必要数据长度的数据。

int  GetData(
   const int      start_pos,      // 位置
   const int      count,          // 所需元素长度
   const int      buffer_num,     // 缓存区号码
   double&        buffer[]        // 数据的目标数组
   ) const

参数

start_pos

[输入]  指标缓存区的开始位置。

count

[输入]  所需元素的数量。

buffer_num

[输入]  指标缓存区的号码。

buffer

[输入]  目标数据数组的引用。

返回值

如果成功, 返回从指定指标缓存区接收元素的数量, 否则 -1。

GetData

从指标的缓存区获取从开始时间到必要数据长度的数据。

int  GetData(
   const datetime  start_time,     // 开始时间
   const int       count,          // 所需元素长度
   const int       buffer_num,     // 缓存区号码
   double&         buffer[]        // 数据的目标数组
   ) const

参数

start_time

[输入]  开始时间。

count

[输入]  所需元素的数量。

buffer_num

[输入]  指标缓存区的号码。

buffer

[输入]  目标数组的引用。

返回值

如果成功, 返回从指定指标缓存区接收元素的数量, 否则 -1。

GetData

从指标的缓存区获取从开始时间到截止时间以及必要数据长度的数据。

int  GetData(
   const datetime  start_time,     // 开始时间
   const datetime  stop_time,      // 截止时间
   const int       buffer_num,     // 缓存区号码
   double&         buffer[]        // 数据的目标数组
   ) const

参数

start_time

[输入]  开始时间。

stop_time

[输入]  截止时间。

buffer_num

[输入]  指标缓存区的号码。

buffer

[输入]  目标数组的引用。

返回值

如果成功, 返回从指定指标缓存区接收元素的数量, 否则 -1。