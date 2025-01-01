- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- BarsCalculated
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
GetData
从指标的指定缓存区获取指定元素。Refresh() 方法应在使用该方法之前调用, 以便得到最近的数据。
|
double GetData(
参数
buffer_num
[输入] 缓存区号码。
index
[输入] 元素索引。
返回值
如果成功, 它返回元素的数值, 或在出错情况下 EMPTY_VALUE。
GetData
从指标的缓存区获取从开始位置到必要数据长度的数据。
|
int GetData(
参数
start_pos
[输入] 指标缓存区的开始位置。
count
[输入] 所需元素的数量。
buffer_num
[输入] 指标缓存区的号码。
buffer
[输入] 目标数据数组的引用。
返回值
如果成功, 返回从指定指标缓存区接收元素的数量, 否则 -1。
GetData
从指标的缓存区获取从开始时间到必要数据长度的数据。
|
int GetData(
参数
start_time
[输入] 开始时间。
count
[输入] 所需元素的数量。
buffer_num
[输入] 指标缓存区的号码。
buffer
[输入] 目标数组的引用。
返回值
如果成功, 返回从指定指标缓存区接收元素的数量, 否则 -1。
GetData
从指标的缓存区获取从开始时间到截止时间以及必要数据长度的数据。
|
int GetData(
参数
start_time
[输入] 开始时间。
stop_time
[输入] 截止时间。
buffer_num
[输入] 指标缓存区的号码。
buffer
[输入] 目标数组的引用。
返回值
如果成功, 返回从指定指标缓存区接收元素的数量, 否则 -1。