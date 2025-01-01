文档部分
CiDEMA

CiDEMA 类旨在使用双重指数移动均线技术指标。

描述

CiDEMA 类可供创建, 设置和访问双重指数移动均线指标的数据。

声明

   class CiDEMA: public CIndicator

标称库文件

   #include <Indicators\Trend.mqh>

继承体系

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiDEMA

类方法

属性

 

MaPeriod

返回平均周期

IndShift

返回水平平移

Applied

返回处理或应用的价格类型

创建方法

 

创建

创建指标

数据访问方法

 

Main

返回缓存区数据

输入/输出

 

virtual Type

返回对象类型的标识符

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

方法继承自类 CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

方法继承自类 CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

方法继承自类 CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

方法继承自类 CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription