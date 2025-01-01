文档部分
MQL5参考标准程序库数据采集CArrayObjUpdate 

Update

在指定数组位置修改元素。

bool  Update(
   int       pos,         // 位置
   CObject*  element      // 值
   )

参数

pos

[输入]  数组中要修改的元素的位置。

element

[输入]  新元素值。

返回值

true 如果成功, false - 如果您未能修改元素。

注释

如果我们传递的参数是无效指针 (即 NULL), 元素不会被修改。如果启用了内存管理，内存占位符释放。

例如:

//--- 例程 CArrayObj::Update(int,CObject*)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      return;
     }
   //--- 添加数组元素
   //--- . . .
   //--- 更新元素
   if(!array.Update(0,new CObject))
     {
      printf("更新错误");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 删除数组
   delete array;
  }