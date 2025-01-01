- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- Playsound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
SetReturnError
设置完成操作时返回程序端进程的代码。
void SetReturnError(
参数
ret_code
[in] 完成操作时由客户端进程返回的代码。
返回值
无返回值。
注意
使用SetReturnError()函数设置指定的 ret_code返回代码有利于分析通过命令行启用程序端时程序操作完成的原因。
与TerminalClose()不同，SetReturnError()函数未完成程序端操作。相反，它只设置完成后返回程序端进程的代码。
如果SetReturnError()函数被调用多次和/或从不同的MQL5程序调用，程序端返回最后一次设置的返回代码。
除下列情况外，程序端进程完成后返回设置代码：
- 执行期间发生严重错误；
- 已调用以指定代码发行程序端操作完成命令的TerminalClose(int ret_code)函数。
示例：
//+------------------------------------------------------------------+
另见