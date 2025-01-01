文档部分
MQL5参考普通函数GetMicrosecondCount 

GetMicrosecondCount

GetMicrosecondCount() 函数返回MQL5程序开始后过去的微秒数。

ulong  GetMicrosecondCount();

返回值

无符号长整型的值。

示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 测试函数                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void Test()
  {
   int    res_int=0;
   double res_double=0;
//---  
   for(int i=0;i<10000;i++)
     {
      res_int+=i*i;
      res_int++;
      res_double+=i*i;
      res_double++;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序开始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   uint   ui=0,ui_max=0,ui_min=INT_MAX;
   ulong  ul=0,ul_max=0,ul_min=INT_MAX;
//--- 测量次数
   for(int count=0;count<1000;count++)
     {
      uint  ui_res=0;
      ulong ul_res=0;
      //--- 
      for(int n=0;n<2;n++)
        {
         //--- 选择测量类型
         if(n==0) ui=GetTickCount();
         else     ul=GetMicrosecondCount();
         //--- 执行代码 
         Test();
         //--- 添加测量结果 (根据类型)
         if(n==0) ui_res+=GetTickCount()-ui;
         else     ul_res+=GetMicrosecondCount()-ul;         
        }
      //--- 为两个测量计算最小和最大的时间值
      if(ui_min>ui_res) ui_min=ui_res;
      if(ui_max<ui_res) ui_max=ui_res;
      if(ul_min>ul_res) ul_min=ul_res;
      if(ul_max<ul_res) ul_max=ul_res;
     }
//---
   Print("GetTickCount error(msec): ",ui_max-ui_min);
   Print("GetMicrosecondCount error(msec): ",DoubleToString((ul_max-ul_min)/1000.0,2));
  }

另见

日期和时间, GetTickCount, GetTickCount64