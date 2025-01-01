- Alert
GetMicrosecondCount
GetMicrosecondCount() 函数返回MQL5程序开始后过去的微秒数。
ulong GetMicrosecondCount();
返回值
无符号长整型的值。
示例：
//+------------------------------------------------------------------+
