- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
562
Kârla kapanan işlemler:
291 (51.77%)
Zararla kapanan işlemler:
271 (48.22%)
En iyi işlem:
54.77 EUR
En kötü işlem:
-20.30 EUR
Brüt kâr:
1 190.42 EUR (673 968 pips)
Brüt zarar:
-1 112.39 EUR (337 827 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (97.45 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
97.45 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
88.48%
Maks. mevduat yükü:
27.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.42
Alış işlemleri:
425 (75.62%)
Satış işlemleri:
137 (24.38%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.14 EUR
Ortalama kâr:
4.09 EUR
Ortalama zarar:
-4.10 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-48.14 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-59.30 EUR (4)
Aylık büyüme:
26.56%
Yıllık tahmin:
322.31%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
44.74 EUR
Maksimum:
186.18 EUR (59.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.93% (186.17 EUR)
Varlığa göre:
10.04% (42.23 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|103
|.US30Cash
|69
|USDJPY
|66
|.DE40Cash
|55
|USDCAD
|44
|AUDCAD
|41
|XAUUSD
|31
|EURJPY
|26
|GBPJPY
|25
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|13
|GBPCAD
|11
|AUDUSD
|10
|NZDUSD
|7
|GBPAUD
|7
|.US500Cash
|6
|EURCHF
|5
|GBPCHF
|5
|EURAUD
|4
|BRENT
|4
|EURCAD
|3
|EURGBP
|3
|XAGUSD
|3
|USDCHF
|2
|NKE
|1
|AUDJPY
|1
|CADCHF
|1
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|.USTECHCash
|-29
|.US30Cash
|-72
|USDJPY
|32
|.DE40Cash
|-26
|USDCAD
|38
|AUDCAD
|-77
|XAUUSD
|202
|EURJPY
|62
|GBPJPY
|-58
|GBPUSD
|-24
|EURUSD
|22
|GBPCAD
|-20
|AUDUSD
|-14
|NZDUSD
|-8
|GBPAUD
|-19
|.US500Cash
|27
|EURCHF
|6
|GBPCHF
|-16
|EURAUD
|-1
|BRENT
|0
|EURCAD
|4
|EURGBP
|-26
|XAGUSD
|94
|USDCHF
|2
|NKE
|-8
|AUDJPY
|-8
|CADCHF
|12
|CADJPY
|-7
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|.USTECHCash
|-15K
|.US30Cash
|-33K
|USDJPY
|1.2K
|.DE40Cash
|-897
|USDCAD
|3.7K
|AUDCAD
|-4K
|XAUUSD
|214K
|EURJPY
|5.1K
|GBPJPY
|-6.2K
|GBPUSD
|-1.8K
|EURUSD
|851
|GBPCAD
|-1.3K
|AUDUSD
|-494
|NZDUSD
|-683
|GBPAUD
|-3K
|.US500Cash
|4.4K
|EURCHF
|931
|GBPCHF
|-1.4K
|EURAUD
|0
|BRENT
|11
|EURCAD
|-156
|EURGBP
|-1.4K
|XAGUSD
|176K
|USDCHF
|288
|NKE
|-245
|AUDJPY
|-1.2K
|CADCHF
|1.1K
|CADJPY
|-466
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +54.77 EUR
En kötü işlem: -20 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +97.45 EUR
Maksimum ardışık zarar: -48.14 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.25 × 20
|
ICTrading-MT5-4
|0.33 × 39
|
FusionMarkets-Live
|0.36 × 14
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarkets-MT5
|0.50 × 20
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
Exness-MT5Real7
|0.87 × 23
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.17 × 510
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 734
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.62 × 34
|
ICMarketsSC-MT5
|1.76 × 1907
|
Alpari-MT5
|1.93 × 46
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
25%
0
0
USD
USD
370
EUR
EUR
45
82%
562
51%
88%
1.07
0.14
EUR
EUR
41%
1:300