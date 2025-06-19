SinyallerBölümler
AlgoMaster Pro
Oriol Lopez Moles

AlgoMaster Pro

Oriol Lopez Moles
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 25%
RoboForex-ECN
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
562
Kârla kapanan işlemler:
291 (51.77%)
Zararla kapanan işlemler:
271 (48.22%)
En iyi işlem:
54.77 EUR
En kötü işlem:
-20.30 EUR
Brüt kâr:
1 190.42 EUR (673 968 pips)
Brüt zarar:
-1 112.39 EUR (337 827 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (97.45 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
97.45 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
88.48%
Maks. mevduat yükü:
27.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.42
Alış işlemleri:
425 (75.62%)
Satış işlemleri:
137 (24.38%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.14 EUR
Ortalama kâr:
4.09 EUR
Ortalama zarar:
-4.10 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-48.14 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-59.30 EUR (4)
Aylık büyüme:
26.56%
Yıllık tahmin:
322.31%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
44.74 EUR
Maksimum:
186.18 EUR (59.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.93% (186.17 EUR)
Varlığa göre:
10.04% (42.23 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
.USTECHCash 103
.US30Cash 69
USDJPY 66
.DE40Cash 55
USDCAD 44
AUDCAD 41
XAUUSD 31
EURJPY 26
GBPJPY 25
GBPUSD 15
EURUSD 13
GBPCAD 11
AUDUSD 10
NZDUSD 7
GBPAUD 7
.US500Cash 6
EURCHF 5
GBPCHF 5
EURAUD 4
BRENT 4
EURCAD 3
EURGBP 3
XAGUSD 3
USDCHF 2
NKE 1
AUDJPY 1
CADCHF 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
.USTECHCash -29
.US30Cash -72
USDJPY 32
.DE40Cash -26
USDCAD 38
AUDCAD -77
XAUUSD 202
EURJPY 62
GBPJPY -58
GBPUSD -24
EURUSD 22
GBPCAD -20
AUDUSD -14
NZDUSD -8
GBPAUD -19
.US500Cash 27
EURCHF 6
GBPCHF -16
EURAUD -1
BRENT 0
EURCAD 4
EURGBP -26
XAGUSD 94
USDCHF 2
NKE -8
AUDJPY -8
CADCHF 12
CADJPY -7
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
.USTECHCash -15K
.US30Cash -33K
USDJPY 1.2K
.DE40Cash -897
USDCAD 3.7K
AUDCAD -4K
XAUUSD 214K
EURJPY 5.1K
GBPJPY -6.2K
GBPUSD -1.8K
EURUSD 851
GBPCAD -1.3K
AUDUSD -494
NZDUSD -683
GBPAUD -3K
.US500Cash 4.4K
EURCHF 931
GBPCHF -1.4K
EURAUD 0
BRENT 11
EURCAD -156
EURGBP -1.4K
XAGUSD 176K
USDCHF 288
NKE -245
AUDJPY -1.2K
CADCHF 1.1K
CADJPY -466
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +54.77 EUR
En kötü işlem: -20 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +97.45 EUR
Maksimum ardışık zarar: -48.14 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.25 × 20
ICTrading-MT5-4
0.33 × 39
FusionMarkets-Live
0.36 × 14
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.50 × 20
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
Exness-MT5Real7
0.87 × 23
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.17 × 510
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 734
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsEU-MT5-5
1.62 × 34
ICMarketsSC-MT5
1.76 × 1907
Alpari-MT5
1.93 × 46
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 4
55 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.29 16:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 285 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 05:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 277 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 06:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.19 20:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 214 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AlgoMaster Pro
Ayda 30 USD
25%
0
0
USD
370
EUR
45
82%
562
51%
88%
1.07
0.14
EUR
41%
1:300
