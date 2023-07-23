SinyallerBölümler
Guan Xi Liang

X657 Stay true to the mission

Guan Xi Liang
0 inceleme
Güvenilirlik
112 hafta
0 / 0 USD
Ayda 299 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 901%
XMGlobal-MT5 2
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
526
Kârla kapanan işlemler:
308 (58.55%)
Zararla kapanan işlemler:
218 (41.44%)
En iyi işlem:
451.60 EUR
En kötü işlem:
-204.22 EUR
Brüt kâr:
21 655.55 EUR (1 109 941 pips)
Brüt zarar:
-12 136.48 EUR (1 250 036 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (1 147.34 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 327.68 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
18.75%
Maks. mevduat yükü:
107.40%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
4.19
Alış işlemleri:
383 (72.81%)
Satış işlemleri:
143 (27.19%)
Kâr faktörü:
1.78
Beklenen getiri:
18.10 EUR
Ortalama kâr:
70.31 EUR
Ortalama zarar:
-55.67 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-1 524.19 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 524.19 EUR (16)
Aylık büyüme:
11.60%
Yıllık tahmin:
140.70%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.57 EUR
Maksimum:
2 270.27 EUR (28.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.98% (2 270.27 EUR)
Varlığa göre:
13.61% (568.60 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 520
BTCUSD# 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 11K
BTCUSD# -62
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 192K
BTCUSD# -333K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +451.60 EUR
En kötü işlem: -204 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +1 147.34 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 524.19 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

不忘初心
İnceleme yok
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 01:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 11:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 00:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 22:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 14:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
